QUÉBEC, le 7 avril 2021 /CNW Telbec/ - iA Groupe financier annonce aujourd'hui que l'assemblée annuelle des actionnaires de iA Société financière inc. (« iA Société financière ») et l'assemblée annuelle de l'unique porteur d'actions ordinaires et des porteurs de polices avec participation de l'Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. (« iA Assurance »), qui se tiendront ensemble le jeudi 6 mai 2021, seront entièrement virtuelles.

Encore cette année tout comme l'an dernier, par prudence, pour faire face de manière proactive à l'impact du coronavirus (COVID-19) sur la santé publique, afin de limiter les risques pour la santé et la sécurité de nos actionnaires, employés et autres parties prenantes, et pour respecter certaines directives et recommandations du gouvernement du Québec, nous tiendrons notre assemblée sous forme virtuelle uniquement. L'assemblée sera seulement diffusée en direct sur le Web.

Aucun actionnaire, porteur de polices avec participation, investisseur, ni membre du public ne pourra assister à l'assemblée en personne. Les actionnaires et porteurs de polices avec participation auront tous une chance égale de participer à l'assemblée peu importe leur emplacement géographique.

Les assemblées annuelles virtuelles de iA Société financière et de iA Assurance se tiendront le jeudi, 6 mai 2021, à 14 h (heure de l'Est). Lien pour la webdiffusion : https://www.icastpro.ca/fia210506 (mot de passe : iA2021). Pour savoir comment participer à la webdiffusion et voter à la réunion virtuelle, les actionnaires doivent consulter la Circulaire de sollicitation de procurations (la « Circulaire ») se rapportant à l'assemblée annuelle de iA Société financière et les porteurs de polices avec participation doivent consulter le document d'information à l'intention des porteurs de polices avec participation (le « Document d'information ») se rapportant à l'assemblée annuelle de iA Assurance ainsi que leur formulaire de procuration ou leur formulaire d'instructions de vote.

Les actionnaires inscrits et les fondés de pouvoir dûment nommés pourront participer à l'assemblée, poser des questions et exercer leur droit de vote, en temps réel, pourvu qu'ils se soient connectés à Internet et qu'ils respectent les dispositions énoncées dans la Circulaire et dans les règles de conduite applicables pour l'assemblée virtuelle. Les propriétaires véritables qui ne sont pas dûment nommés comme fondés de pouvoir pourront participer à l'assemblée à titre d'invités, mais ils ne pourront pas exercer leur droit de vote à l'assemblée.

Les porteurs de polices avec participation qui désirent exercer leur droit de vote par procuration avant l'assemblée doivent obtenir un formulaire de procuration en communiquant par courriel avec le secrétariat corporatif de iA Groupe financier à [email protected]. Les porteurs de polices avec participation qui désirent participer à l'assemblée et voter à l'assemblée doivent aussi communiquer avec le secrétariat corporatif de iA Groupe financier à [email protected] pour obtenir un numéro de contrôle leur permettant de se connecter à l'assemblée via le lien mentionné ci-dessus et voter à l'assemblée.

Nous encourageons fortement les actionnaires et les porteurs de polices avec participation à voter avant l'assemblée en utilisant l'une des méthodes indiquées sur leur formulaire de procuration ou leur formulaire d'instructions de vote. Pour que les droits de vote par procuration soient exercés aux assemblées annuelles, Services aux investisseurs Computershare inc., notre agent des transferts, doit avoir reçu les votes par procuration au plus tard le 4 mai 2021 avant 17 h (heure locale).

Rapport annuel et documentation relative aux assemblées disponibles en ligne

Le Rapport annuel 2020, la Circulaire, les règles de conduite applicables pour l'assemblée virtuelle, et le Document d'information sont maintenant disponibles en ligne sur le site ia.ca (https://ia.ca/relationsaveclesinvestisseurs). Le Rapport annuel et la Circulaire sont aussi disponibles sur sedar.com. Les actionnaires de iA Société financière recevront les documents se rapportant à l'assemblée annuelle au cours des prochains jours.

Le Rapport annuel comprend le rapport de gestion, les états financiers consolidés et divers autres renseignements sur iA Groupe financier.

La Circulaire présente, entre autres éléments, les renseignements relatifs à l'exercice du droit de vote des actionnaires à l'assemblée annuelle de iA Société financière, des informations sur le conseil d'administration et les pratiques de gouvernance, ainsi que sur la rémunération de la haute direction.

Les règles de conduite visent à assurer le bon déroulement de l'assemblée et prévoient entre autres les modalités pour qu'un actionnaire puisse intervenir pendant l'assemblée et poser ses questions.

Le Document d'information présente, entre autres éléments, les renseignements relatifs à l'exercice du droit de vote des porteurs de polices avec participation à l'assemblée annuelle de iA Assurance, des informations sur le conseil d'administration et les pratiques de gouvernance, ainsi que sur la rémunération des administrateurs.

Élection de nouveaux administrateurs

À noter cette année que des treize administrateurs qui ont été mis en candidature on y retrouve deux nouveaux candidats, soit madame Suzanne Rancourt et monsieur William F. Chinery. Madame Agathe Côté et monsieur Claude Lamoureux prendront leur retraite du conseil à compter du 6 mai 2021.

Suzanne Rancourt - Madame Rancourt est administratrice de sociétés avec plus de 30 ans d'expérience en consultation et en gestion dans le secteur des finances et des technologies de l'information. Elle a été vice-présidente Audit interne et risques d'entreprise à CGI de 2006 à 2016. Depuis son entrée en fonction à CGI en 1985, elle a exercé des fonctions à responsabilités croissantes en consultation, stratégie et technologies de l'information, développement d'affaires, gestion de grands projets et fonctions corporatives dans un environnement mondial. Avant de joindre CGI, madame Rancourt a amorcé sa carrière en tant qu'auditeur et a travaillé en finance, comptabilité et opérations au sein d'organisations des secteurs financiers, de la distribution et du détail.

Madame Rancourt est titulaire d'un baccalauréat en administration des affaires de l'Université du Québec à Montréal ainsi qu'une certification IAS.A de l'Institut des administrateurs de sociétés. Elle est comptable professionnelle agréée (CPA, CGA). Madame Rancourt siège également aux conseils d'administration de WSP et de l'Institut des administrateurs de sociétés, section Québec.

William F. Chinery - Monsieur Chinery est administrateur de sociétés. Jusqu'au début de 2013, il était président et chef de la direction de Gestion d'actifs BlackRock Canada. Pendant ses 13 années chez BlackRock et son prédécesseur Barclays Global Investors, M. Chinery a été associé directeur des bureaux de Toronto et de San Francisco, assumant diverses responsabilités, notamment la direction des affaires institutionnelles pour l'Amérique latine et les Amériques. Avant BlackRock, il a occupé pendant six ans le poste de vice-président sénior des produits quantitatifs chez YMG Capital Management inc. où il était responsable de la gestion des produits d'allocation tactique d'actifs pour les régimes de retraite et les fonds communs de placement. Il a commencé sa carrière chez Mercer, où il avait la responsabilité du compte de certains des plus grands régimes de retraite au Canada. Il a également créé le cabinet de conseils en investissement de Mercer.

Monsieur Chinery est actuellement membre du conseil d'administration du Régime de retraite des enseignantes et enseignants de l'Ontario et président de son comité de placements. Il est également membre du comité de placements de GreenSky Capital inc.

Monsieur Chinery est Fellow de la Society of Actuaries et de l'Institut canadien des actuaires. Il est titulaire d'un diplôme honorifique en mathématiques de l'Université de Waterloo et a obtenu la certification IAS.A de l'Institut des administrateurs de sociétés.

Si vous avez des questions ou souhaitez obtenir davantage de renseignements concernant les assemblées annuelles, veuillez communiquer avec Computershare au 1 800 564-6253 (Canada et États-Unis sans frais) ou au 1 514 982-7555 (autres pays).

À propos de iA Groupe financier

iA Groupe financier est un groupement de sociétés d'assurance et de gestion de patrimoine des plus importants au Canada. Il mène aussi des activités aux États-Unis. Fondé en 1892, il figure au nombre des grandes sociétés publiques au Canada. Ses titres sont inscrits à la Bourse de Toronto, sous les symboles IAG (actions ordinaires) et IAF (actions privilégiées).

ia.ca

iA Groupe financier est une marque de commerce et un autre nom sous lequel iA Société financière inc. et l'Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. exercent leurs activités.

