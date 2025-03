QUÉBEC, le 28 mars 2025 /CNW/ - iA Groupe financier est heureux d'annoncer la mise en ligne de son rapport de durabilité pour l'année 2024 sous le thème « Axés sur la croissance, propulsés par l'excellence » et son rapport sur la performance liée aux changements climatiques 2024. Ils présentent les avancées et les réalisations de l'entreprise en matière de durabilité et de lutte contre les changements climatiques.

« Le rapport de durabilité reflète la vision de iA Groupe financier pour l'avenir et son engagement à innover afin de mieux servir sa clientèle, inspirer ses employé(e)s et soutenir les communautés. Cette année, nous avons notamment élaboré un cadre stratégique pour identifier les risques liés aux changements climatiques, continué la décarbonation de nos investissements, amélioré notre structure de gouvernance et poursuivi nos initiatives visant à promouvoir une culture d'organisation apprenante mais également d'équité, de diversité et d'inclusion », a déclaré Caroline Drouin, vice-présidente, Relations avec les investisseurs, durabilité et affaires publiques.

Nouvelles étapes pour la stratégie climatique

En 2024, nous avons particulièrement concentré nos efforts sur l'élaboration d'un cadre stratégique qui nous permettra, lorsque finalisé, d'identifier les risques relatifs aux changements climatiques, mais également d'explorer les opportunités qui en découlent.

De plus, notre démarche de décarbonation de nos portefeuilles immobiliers et d'investissement progresse de façon méthodique. Chaque initiative environnementale entreprise en 2024 s'inscrivait dans une vision à long terme et dans un processus d'amélioration continue.

Rappelons que d'ici 2035, nous visons à réduire, par rapport à notre année de référence 2022, de 60 % l'intensité des émissions de GES de notre parc immobilier canadien1 et de 40 % l'intensité carbone de notre portefeuille d'obligations d'entreprises publiques1, dont la portion sujette à l'engagement représente actuellement des investissements d'environ 13,5 milliards de dollars en date du 16 janvier 2023.

Voici l'évolution de ces cibles en date du 31 décembre 2024 :

Réduction de 9,23 % de l'intensité carbone de notre parc immobilier canadien détenu.

Réduction de 24 % de l'intensité carbone de notre portefeuille d'obligations d'entreprises publiques.

Pour une quatrième année consécutive, iA Groupe financier a publié son Rapport sur la performance liée aux changements climatiques 2024. Ce rapport fournit des informations sur la performance de iA Groupe financier en matière de changements climatiques pour l'année 2024 et sur les progrès réalisés dans l'élaboration de notre stratégie en la matière.

Des initiatives pour déployer une culture d'organisation apprenante et d'équité, de diversité et d'inclusion

En tant qu'organisation apprenante, iA Groupe financier continue d'enrichir ses programmes, visant à perfectionner les compétences de ses employé(e)s sur le plan tant professionnel que personnel, ce qui leur permet d'aspirer à de plus grandes réalisations.

Reconnaissant également l'importance de créer un environnement équitable, diversifié et inclusif et dans la volonté de faire évoluer cette stratégie, nous préconisons différents outils de collecte de données, notamment un questionnaire d'auto-identification auprès de nos employé(e)s au Canada dans l'objectif de mieux les connaître pour mieux les outiller.

En 2024 :

78 % de nos employé(e)s au Canada ont complété l'auto-identification.

ont complété l'auto-identification. 53 % des nominations à la Direction principale[2] de iA Groupe financier ont été attribuées à des femmes.

Les femmes représentaient 37 % de la Direction principale.

De plus, iA Groupe financier a complété la deuxième phase du processus de certification du Programme d'accréditation de partenariat en relations autochtones («PAIR») du Conseil canadien pour l'entreprise autochtone, en plus de maintenir la certification Parité, niveau Argent, décerné par La Gouvernance au féminin.

Enfin, l'entreprise a poursuivi ses efforts sur le plan philanthropique, avec des contributions philanthropiques totalisant 10,4 millions de dollars à divers organismes de bienfaisance au Canada et aux États-Unis.

Une expérience employé réussie

iA Groupe financier a également maintenu le cap pour soutenir le développement de ses employé(e)s, notamment par le biais de son programme d'expérience employé. iA Groupe financier s'est d'ailleurs hissé au 57e rang des meilleurs employeurs au Canada en 2025, par Forbes.

Bonification de la structure de gouvernance

La gouvernance demeure une dimension fondamentale dans nos réalisations. D'ailleurs, iA Groupe financier a bonifié sa structure de gouvernance en matière de durabilité en 2024. À titre d'exemple, un comité exécutif en durabilité a été mis sur pied, ainsi qu'un comité exécutif de gestion des risques définissant quant à lui l'appétit et la tolérance envers les risques climatiques.

Notre approche en durabilité

Afin d'être une entreprise qui contribue à une croissance durable et au bien-être de sa clientèle, de ses talents, de ses partenaires, de ses investisseurs et des communautés, iA Groupe financier fait de la durabilité une priorité.

Pour plus d'information en matière de durabilité, vous pouvez consulter notre Rapport de durabilité 2024.

Mise en garde au sujet des énoncés prospectifs

Le présent document renferme des énoncés prospectifs au sens des lois sur les valeurs mobilières, notamment à l'égard des cibles et engagements de iA Groupe financier en matière de durabilité, de gouvernance, d'environnement, d'engagement social et de lutte contre les changements climatiques, de même que ceux d'atténuation et d'adaptation en matière de changements climatiques, y compris les stratégies, les initiatives et les objectifs de réduction des gaz à effet de serre (« GES »), d'évaluation des risques liés aux changements climatiques et d'adaptation à ces derniers, d'intégration des considérations liées au climat dans le processus d'investissement de iA Groupe financier, d'actualisation de sa stratégie climatique, de mise en œuvre d'une saine gestion des risques liés aux changements climatiques, de renforcement de la résilience face aux répercussions physiques des changements climatiques et de mise en place d'un cadre de gouvernance des risques climatiques. Ils ne constituent pas des faits historiques, mais représentent uniquement les attentes, les estimations et les projections à l'égard d'événements futurs, et ils pourraient changer.

Bien que iA Groupe financier estime que les attentes reflétées dans ces énoncés prospectifs sont raisonnables, ces énoncés comportent des risques et des incertitudes, et les lecteurs ne devraient pas s'y fier indûment. Comme les énoncés prospectifs sont fondés sur des hypothèses ou des facteurs importants, les résultats réels peuvent différer sensiblement des prédictions, des prévisions, des projections, des objectifs, des attentes, des conclusions et des autres déclarations prospectives qui y sont exprimés explicitement ou implicitement. De plus, bon nombre des hypothèses et facteurs (y compris des normes, des paramètres et des mesures) utilisés dans la préparation du rapport de durabilité continuent d'évoluer et sont fondés sur des suppositions jugées raisonnables au moment de la rédaction, mais leur exactitude ne devrait pas être considérée comme une garantie.

Les facteurs et les risques importants relatifs notamment à la durabilité qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des résultats prévus (dont plusieurs échappent au contrôle de iA Groupe financier et dont les effets peuvent être difficiles à prévoir) sont, entre autres, les suivants : les conditions climatiques et les événements météorologiques; la nécessité d'une participation active et constante des parties prenantes (y compris les organisations gouvernementales et non gouvernementales, les autres institutions financières, les entreprises et les particuliers); les efforts de décarbonation variables selon les économies; l'absence de politiques climatiques harmonisées à l'échelle mondiale; les défis de l'équilibre entre les objectifs climatiques et une transition ordonnée et inclusive; les facteurs géopolitiques influant sur les besoins énergétiques mondiaux; la nécessité de disposer de données climatiques plus nombreuses et de meilleure qualité et d'une normalisation des méthodes de mesure et de vérification liées au climat; la capacité à mettre en œuvre diverses initiatives dans l'ensemble de l'entreprise dans les délais prévus; le risque que les initiatives ne respectent pas les délais indiqués, ne soient pas achevées du tout ou soient achevées sans les résultats escomptés ou anticipés; la conformité de tiers par rapport aux politiques et procédures ainsi que leur engagement envers iA Groupe financier; les conditions sur les marchés financiers; les activités commerciales, les résultats financiers et la situation financière de iA Groupe financier; le développement et le déploiement de nouvelles technologies et de nouveaux procédés; l'évolution du comportement des consommateurs; le cadre juridique et réglementaire local, national et international; les risques liés à la conformité et à la réglementation (qui pourraient déboucher sur des contraintes, des pénalités et des amendes); et les risques stratégiques, réputationnels et concurrentiels. Des hypothèses et des facteurs importants utilisés dans la préparation des énoncés prospectifs contenus dans le rapport de durabilité en lien avec les activités d'assurance et de gestion d'actifs de la Société sont également présentés à la rubrique « Identification et évaluation » du Rapport sur la performance liée aux changements climatiques 2024 de la Société qui peut être consulté sur le site Web de la Société au ia.ca.

Des renseignements supplémentaires sur certains des autres facteurs importants qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des prévisions et sur les hypothèses ou les facteurs importants sur lesquels sont fondés les énoncés prospectifs sont présentés à la section « Gestion des risques » du Rapport de gestion annuel 2024 et à la note « Gestion des risques financiers associés aux instruments financiers et aux contrats d'assurance » afférente aux États financiers consolidés audités de l'exercice terminé le 31 décembre 2024, ainsi que dans les autres documents que la Société a déposés auprès des Autorités canadiennes en valeurs mobilières, qui peuvent être consultés à l'adresse sedarplus.ca ou sur le site Web de la Société à l'adresse ia.ca.

Les énoncés prospectifs contenus dans le présent document portent sur des événements ou des résultats futurs et reflètent les attentes de la Société en date de sa publication. La Société ne s'engage aucunement à mettre à jour ces énoncés prospectifs ou à en publier une révision afin de tenir compte d'événements ou de circonstances postérieures à la date du présent document ou afin de tenir compte de la survenance d'événements imprévus, sauf lorsque la loi l'exige.

À propos de iA Groupe financier

iA Groupe financier est un groupement de sociétés d'assurance et de gestion de patrimoine parmi les plus importants au Canada. Il mène aussi des activités aux États-Unis. Fondé en 1892, il figure au nombre des grandes sociétés publiques au Canada. Son titre est inscrit à la Bourse de Toronto, sous le symbole IAG (actions ordinaires).

iA Groupe financier est une marque de commerce et un autre nom sous lequel iA Société financière inc.

____________________ 1 Au sens des lois applicables sur les valeurs mobilières, ces cibles constituent des « énoncés prospectifs. Les résultats réels peuvent varier de façon importante en raison de nombreux facteurs, y compris les facteurs de risque mentionnés dans les présentes. Voir « Énoncés prospectifs » ci-dessous pour plus d'information. 2 Direction principale de iA Groupe financier signifie les membres de la haute direction et les cadres supérieurs ainsi que les cadres supérieurs des principales filiales qui composent le groupe.

