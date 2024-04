Des réalisations significatives en matière de durabilité

QUÉBEC, le 3 avril 2024 /CNW/ - iA Groupe financier est heureux de rendre public son Rapport de durabilité pour l'année 2023. Sous le thème « Valeurs sûres et regard tourné vers l'avenir », ce document présente les avancées et les réalisations de l'entreprise en matière de durabilité.

Une analyse de matérialité pour consulter les parties prenantes

iA Groupe financier a débuté l'année 2023 par la réalisation de sa première analyse de matérialité. L'équipe Durabilité de l'entreprise est allée à la rencontre de différentes parties prenantes, afin de bien comprendre quels sont les sujets en durabilité sur lesquels iA a de l'impact et qui contribueront à la croissance durable de l'entreprise dans les années à venir. Cet exercice, riche et pertinent, a permis de nourrir un nouveau plan stratégique et de nouvelles priorités en matière de durabilité.

« Chaque année, nous veillons à respecter les engagements que nous prenons afin que la performance à long terme de iA Groupe financier contribue également à la transition vers un monde meilleur, déclare Marie-Annick Bonneau, vice-présidente principale, Relations avec les investisseurs, gestion du capital, durabilité et affaires publiques. C'est la raison pour laquelle nous visons à nous référer constamment aux principes de la durabilité pour aiguiller nos décisions et intégrer pleinement la durabilité dans nos actions dans l'avenir. »

De nouvelles cibles de réduction des gaz à effet de serre (« GES »)

En matière d'environnement, l'entreprise a procédé à la mise à jour de sa stratégie climatique, en annonçant notamment deux nouvelles cibles, plus précises, pour réduire ses émissions de GES.

D'ici 2035, iA Groupe financier vise à réduire de :

60 % l'intensité des émissions de GES de notre parc immobilier canadien;

40 % l'intensité carbone de notre portefeuille d'obligations d'entreprises publiques (relativement à notre portion d'investissements totalisant 13,5 milliards de dollars au 16 janvier 2023).

Pour une troisième année consécutive, iA Groupe financier a publié son Rapport GIFCC 2023.

Des initiatives pour déployer une culture d'inclusion et de diversité

iA Groupe financier a également poursuivi ses efforts en matière de diversité, d'équité et d'inclusion. L'entreprise a réalisé un premier sondage d'auto-identification volontaire auprès de la majorité de ses employés et employées au Canada, dans l'objectif de mieux les connaître pour mieux les outiller. Elle a aussi fait vivre ses divers groupes-ressources d'employés et d'employées et lancé un nouveau groupe pour les communautés autochtones.

iA a d'ailleurs complété la première phase du processus de certification Relations progressistes avec les AutochtonesMC (RPA) du Conseil canadien pour l'entreprise autochtone. Enfin, l'entreprise a poursuivi ses efforts sur le plan philanthropique, avec des contributions philanthropiques totalisant 9,4 millions de dollars à divers organismes de bienfaisance au Canada et aux États-Unis.

Des expériences employé et client réussies

iA Groupe financier a également maintenu le cap pour soutenir le développement de ses employés et employées, notamment par le biais de son programme d'expérience employé. iA Groupe financier s'est d'ailleurs hissé au 48e rang des meilleurs employeurs au Canada en 2024, par Forbes.

Pour la clientèle, l'entreprise a déployé son modèle d'expérience client (CX) globale afin d'aligner l'organisation sur les besoins de la clientèle et de contribuer à offrir une expérience client encore plus simple et cohérente, tout en atteignant ses objectifs de croissance.

Une solide et saine gouvernance

Au chapitre de la gouvernance, iA Groupe financier a toujours accordé une grande importance à l'établissement et au maintien d'une gouvernance d'entreprise saine et prudente, dans l'intérêt de ses parties prenantes. L'entreprise s'est particulièrement démarquée dans le classement publié par le journal The Globe and Mail (Board Games), en figurant au 7e rang sur 219 entreprises canadiennes, avec une note de 94 % en 2023.

Cliquer ici pour accéder au Rapport de durabilité 2023.

Notre approche en durabilité

Afin d'être une entreprise qui contribue à une croissance durable et au bien-être de sa clientèle, de ses talents, de ses partenaires, de ses investisseurs et des communautés, iA Groupe financier fait de la durabilité une priorité.

Mise en garde au sujet des énoncés prospectifs

Le présent document comprend des énoncés qui font référence aux stratégies de iA Groupe financier ou des énoncés de nature prévisionnelle, qui dépendent d'événements ou de conditions futurs ou y font référence, ou qui comprennent des mots tels que « pourrait » et « devrait », ou des verbes comme « supposer », « s'attendre à », « prévoir », « entendre », « planifier », « croire », « estimer » et « continuer » ou leur forme future (ou leur forme négative), ou encore des mots tels que « cible », « objectif », « but », « indications » et « prévisions » ou des termes ou des expressions semblables. De tels énoncés constituent des énoncés prospectifs au sens des lois sur les valeurs mobilières. Les énoncés prospectifs comprennent, notamment, dans le présent document, les renseignements concernant les cibles, les stratégies, les initiatives et les objectifs de iA Groupe financier en matière de durabilité, de gouvernance, d'environnement, d'engagement social et de lutte et d'adaptation en matière de changements climatiques, incluant la réduction des GES. Ils ne constituent pas des faits historiques, mais représentent uniquement les attentes, les estimations et les projections à l'égard d'événements futurs, et ils pourraient changer. Bien que iA Groupe financier estime que les attentes reflétées dans ces énoncés prospectifs sont raisonnables, ces énoncés comportent des risques et des incertitudes, et les lecteurs ne devraient pas s'y fier indûment. De plus, les énoncés prospectifs étant fondés sur des hypothèses ou des facteurs importants, les résultats réels peuvent différer sensiblement des prédictions, des prévisions, des projections, des objectifs, des attentes, des conclusions et des autres déclarations prospectives qui y sont exprimés explicitement ou implicitement. De plus, bon nombre des hypothèses, des normes, des paramètres et des mesures utilisés dans la préparation du présent document continuent d'évoluer et sont fondés sur des suppositions jugées raisonnables au moment de la rédaction, mais leur exactitude ne devrait pas être considérée comme garantie. Les facteurs et les risques importants qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des résultats prévus, dont plusieurs échappent au contrôle de iA Groupe financier et dont les effets peuvent être difficiles à prévoir, sont notamment : la nécessité de disposer de données climatiques plus nombreuses et de meilleure qualité et d'une normalisation des méthodes de mesure liées au climat, les conditions climatiques et les événements météorologiques, la nécessité d'une participation active et constante des parties prenantes (y compris les organisations gouvernementales et non gouvernementales, les autres institutions financières, les entreprises et les particuliers), les avancées technologiques, l'évolution du comportement des consommateurs, les efforts de décarbonation variables selon les économies, la nécessité de politiques climatiques pertinentes à l'échelle mondiale, les défis de l'équilibre entre les objectifs de réduction des émissions et une transition ordonnée et inclusive, les facteurs géopolitiques influant sur les besoins énergétiques mondiaux, la capacité de recueillir et de vérifier les données, la capacité à mettre en œuvre diverses initiatives dans l'ensemble de l'entreprise dans les délais prévus, le risque que les initiatives ne soient pas achevées dans le délai indiqué ou pas du tout, ou sans les résultats escomptés ou anticipés par iA Groupe financier, la conformité de divers tiers par rapport aux politiques et procédures ainsi que leur engagement envers iA Groupe financier, les conditions sur les marchés financiers, les activités commerciales, les résultats financiers, la situation et les objectifs de iA Groupe financier, le contexte juridique et réglementaire et la conformité réglementaire (qui pourrait exposer iA Groupe financier à des poursuites légales et réglementaires, dont les conséquences incluraient des restrictions réglementaires, des pénalités et des amendes), et les risques stratégiques, réputationnels, environnementaux, juridiques et réglementaires, systémiques et de concurrence, ainsi que d'autres risques.

À propos de iA Groupe financier

iA Groupe financier est un groupement de sociétés d'assurance et de gestion de patrimoine parmi les plus importants au Canada. Il mène aussi des activités aux États-Unis. Fondé en 1892, il figure au nombre des grandes sociétés publiques au Canada. Ses titres sont inscrits à la Bourse de Toronto, sous les symboles IAG (actions ordinaires) et IAF (actions privilégiées).

iA Groupe financier est une marque de commerce et un autre nom sous lequel iA Société financière inc. et l'Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. exercent leurs activités.

