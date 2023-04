Faits saillants :

Obtention de la certification « Entreprise carboneutre » pour une troisième année consécutive;

Émission d'une première obligation durable de 300 millions de dollars;

Remise de plus de 8,5 millions de dollars en dons à divers organismes sociaux et communautaires ou œuvrant dans les domaines de la santé, de l'éducation et de l'environnement.

QUÉBEC, le 11 avril 2023 /CNW/ - iA Groupe financier annonce que son Rapport de développement durable pour l'année 2022 est maintenant disponible en ligne sur le site ia.ca (https://ia.ca/developpement-durable). Ce rapport, produit uniquement en version électronique, fait état de la performance de l'entreprise au cours de l'année 2022 dans les domaines environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG).

Finance durable

En tant que société financière, il nous apparaît important de maximiser nos efforts en matière de finance durable. C'est pourquoi nous avons renforcé en 2022 notre structure de coordination ESG au sein de nos investissements avec la nomination d'une ressource experte en investissement responsable. Nous avons aussi débuté l'analyse des émissions de gaz à effet de serre (« GES ») de notre portefeuille d'investissement et nous avons émis notre toute première obligation durable, laquelle totalisait 300 millions de dollars. Cette réalisation faisait suite à la publication de notre Cadre de référence des obligations durables.

Environnement

En matière environnementale et plus particulièrement en ce qui concerne la lutte contre les changements climatiques, l'entreprise a publié en 2022 sa déclaration de position sur les changements climatiques, dans lequel nous avons l'ambition d'être, dans l'avenir, parmi les meilleurs de l'industrie en matière de changements climatiques en Amérique du Nord. Nous croyons que l'intégration des facteurs liés aux changements climatiques dans notre stratégie d'entreprise favorisera notre succès à long terme en tant qu'institution financière.

En ce sens, nous évaluons annuellement nos risques et nos opportunités en matière de changements climatiques, selon le Groupe de travail sur les informations financières relatives au climat (« GIFCC »). D'ailleurs, notre rapport GIFCC 2022 est également disponible.

Finalement, après avoir amélioré notre processus de déclaration et de quantification de nos émissions de GES de niveau 3, en incluant par exemple les GES émis par le biais de nos investissements, nous avons publié ces informations conformément au Protocole des GES (« GHG Protocol »).

Social

iA Groupe financier a également poursuivi le déploiement de son vaste programme d'équité, de diversité et d'inclusion, lequel comprend notamment la mise en place d'un groupe de ressources pour les femmes et pour les communautés noires et LGBTQ+.

Pour nos employés, tout au long de l'année, nous avons déployé le Modèle FLEXIBLE de travail iA. Notre approche repose sur une solution hybride et volontaire combinant à la fois le télétravail et la présence au bureau. Nous offrons ainsi à nos employés la possibilité de choisir au quotidien où travailler afin d'être le plus efficace. En plus de leur offrir cette flexibilité, nous nous assurons qu'ils disposent des conditions favorables, comme des formations et du développement ou encore des programmes en santé psychologique au travail.

Pour les communautés, nous avons apporté du soutien, notamment au moyen de contributions philanthropiques de 8,5 millions de dollars à diverses organisations venant en aide à la population au Canada et aux États-Unis.

Pour nos clients, nous continuons de développer des produits et des services intégrant les critères ESG. Nous avons lancé quatre nouveaux fonds socialement responsables, ce qui porte à 24 le total de notre gamme de fonds ESG et nous outillons nos clients pour leur assurer une meilleure compréhension du secteur financier.

Gouvernance

iA Groupe financier travaille constamment à se doter des meilleures pratiques en matière de gouvernance. Que ce soit au niveau de l'expertise de son conseil d'administration, de sa gestion des risques, de sa conformité ou encore de ses standards d'éthique.

À titre d'exemple, chaque année, nous déployons de nombreux efforts pour assurer la sécurité des informations. En 2022, le programme de formation et sensibilisation dans ce domaine a permis de faire la démonstration d'une progression continue des comportements sécuritaires des employés de iA Groupe financier.

Notre ambition en développement durable

Notre ambition en développement durable est d'être une entreprise qui contribue à une croissance durable et au bien-être de ses clients, de ses employés, de ses partenaires, de ses investisseurs et des communautés.

Le développement durable est une priorité qui guide nos réalisations au quotidien en matière environnementale, sociale et de gouvernance, ce dont nous témoignons avec l'utilisation du pictogramme iA Durable.

À propos de iA Groupe financier

iA Groupe financier est un groupement de sociétés d'assurance et de gestion de patrimoine des plus importants au Canada. Il mène aussi des activités aux États-Unis. Fondé en 1892, il figure au nombre des grandes sociétés publiques au Canada. Ses titres sont inscrits à la Bourse de Toronto, sous les symboles IAG (actions ordinaires) et IAF (actions privilégiées).

ia.ca

iA Groupe financier est une marque de commerce et un autre nom sous lequel iA Société financière inc. et l'Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. exercent leurs activités.

