Faits saillants :

Obtention de la certification « Entreprise carboneutre » pour une deuxième année consécutive;

Intégration des recommandations du Groupe de travail sur l'information financière relative aux changements climatiques (TCFD) et publication d'un énoncé de positionnement sur les changements climatiques;

Développement de programmes de formation orientés vers un style de leadership inclusif;

Introduction d'un critère ESG dans la rémunération des hauts dirigeants;

Remise de plus de 7,5 millions de dollars en dons à divers organismes sociaux et communautaires ou œuvrant dans les domaines de la santé et de l'éducation.

QUÉBEC, le 1er avril 2022 /CNW Telbec/ - iA Groupe financier annonce que son Rapport de développement durable pour l'année 2021 est maintenant disponible en ligne sur le site ia.ca (https://ia.ca/developpement-durable). Ce rapport, produit uniquement en version électronique, fait état des initiatives et des réalisations de l'entreprise au cours de l'année 2021 dans les domaines environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG).

Lutte contre les changements climatiques

iA Groupe financier fait de la lutte contre les changements climatiques une priorité. L'entreprise a établi une stratégie concrète qui intègre les recommandations du Groupe de travail sur l'information financière relative aux changements climatiques (TCFD).

Cette stratégie comprend :

Développer et divulguer un Énoncé de positionnement sur les changements climatiques;

Créer un groupe de travail sur les changements climatiques pour mener à bien le projet Pour un avenir sans carbone ;

; Établir, déployer et implanter un plan d'action pour réduire notre impact environnemental.

Chacune des trois composantes de cette stratégie a été déployée en cours d'année.

En 2021, iA Groupe financier a émis un total de 13 767 tonnes de GES, dont la majorité provenait de la consommation énergétique de ses immeubles. De concert avec Planetair, notre partenaire en matière de lutte aux changements climatiques, nous avons investi plus de 187 600 $ dans deux projets ayant une dimension internationale, soit un projet de biomasse au Brésil et un projet de biogaz en Thaïlande. Cette approche illustre notre solidarité en matière d'environnement et démontre que la lutte contre les changements climatiques n'a pas de frontières.

Notre démarche inclut non seulement la compensation de nos émissions résiduelles de GES, mais aussi, surtout, des mesures pour les réduire à la source. Dans cette optique, iA Groupe financier s'est engagé à réduire ses émissions de GES de 20 % par employé d'ici 2025.

Diversité et inclusion

L'année 2021 a été menée sous le signe de la sensibilisation et de l'éducation en matière de diversité et d'inclusion. De nombreuses activités dans ce sens ont eu lieu tout au long de l'année, tant pour les employés que pour les gestionnaires. À titre d'exemple, tous les gestionnaires de iA Groupe financier ont suivi une formation sur les préjugés inconscients et sur les façons de briser ou d'éliminer ces préjugés.

Rappelons que l'entreprise s'est engagée à atteindre les cibles suivantes en matière de parité des genres :

Nommer des femmes à des postes au sein de la direction principale de iA Groupe financier dans une proportion de 40 % à 60 %;

D'ici 2025, atteindre une plus grande équité des genres au sein de la direction principale de iA Groupe financier en ayant une proportion de femmes et d'hommes comprise entre 40 % et 60 %.

Nous croyons que de telles cibles sont inclusives des genres et qu'aucun groupe ne sera perçu comme avantagé ou désavantagé.

Critère ESG dans la rémunération des hauts dirigeants

Lors de notre assemblée annuelle de 2019, des actionnaires nous ont demandé de réfléchir à l'intégration de critères ESG dans la rémunération des hauts dirigeants. Après avoir effectué une analyse détaillée des pratiques en cette matière dans notre marché de référence, nous avons pris la décision de donner suite à cette demande.

C'est ainsi qu'une composante ESG est entrée en vigueur 2021 dans la rémunération variable des hauts dirigeants, soit dans l'établissement du boni annuel qui leur est versé. La composante ESG qui a été retenue est l'indice de recommandation de la clientèle (« IRC »), soit une unité de mesure qui tient compte de la satisfaction des clients et qui s'inscrit parfaitement bien aux valeurs et à la raison d'être de iA Groupe financier.

En intégrant cette mesure ESG dans le régime de boni annuel des hauts dirigeants, nous nous sommes assurés de créer un lien additionnel entre la rémunération de la haute direction et l'importance de la satisfaction des clients.

Philanthropie

La philanthropie constitue l'une des composantes essentielles du rôle de iA Groupe financier et de ses filiales au niveau social, et ce, dans une véritable perspective de développement durable et de soutien tangible aux collectivités.

En 2021, le groupe a versé plus de 7,5 millions de dollars en dons à divers organismes sociaux et communautaires ou œuvrant dans les domaines de la santé et de l'éducation.

À propos de iA Groupe financier

iA Groupe financier est un groupement de sociétés d'assurance et de gestion de patrimoine des plus importants au Canada. Il mène aussi des activités aux États-Unis. Fondé en 1892, il figure au nombre des grandes sociétés publiques au Canada. Ses titres sont inscrits à la Bourse de Toronto, sous les symboles IAG (actions ordinaires) et IAF (actions privilégiées).

ia.ca

iA Groupe financier est une marque de commerce et un autre nom sous lequel iA Société financière inc. et l'Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. exercent leurs activités.

