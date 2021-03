Faits saillants :

Obtention de la certification « Entreprise carboneutre 2020 »;

Engagement à réduire nos émissions de GES de 20 % par employé d'ici 2025;

Engagement à atteindre une plus grande équité des genres au sein de la direction principale d'ici 2025;

Introduction d'un critère ESG dans la rémunération des hauts dirigeants;

Recours à un cadre reconnu de divulgation ESG.

QUÉBEC, le 30 mars 2021 /CNW Telbec/ - iA Groupe financier annonce que son Bilan de développement durable pour l'année 2020 est maintenant disponible en ligne sur le site ia.ca (https://ia.ca/developpement-durable). Ce bilan, produit uniquement en version électronique, fait état des initiatives et des réalisations de l'entreprise au cours de l'année 2020 dans les domaines environnementaux, sociaux et de gouvernance.

Ce bilan présente également les nombreuses mesures déployées par iA Groupe financier depuis le début de la pandémie de COVID-19 pour soutenir ses clients, ses employés et les communautés. À titre d'exemples, il s'agit de programmes d'allègement pour aider les clients qui éprouvaient des difficultés financières directement attribuables à la pandémie, de mesures de soutien à nos employés majoritairement en télétravail et de dons dans le domaine de la santé et du social-communautaire. Les différentes mesures déployées en 2020 totalisent plus de 11,4 millions de dollars.

Carboneutralité et réduction des GES

Le 13 décembre 2019, iA Groupe financier avait annoncé son engagement à compenser ses émissions de gaz à effet de serre (GES) résiduelles par l'achat de crédits carbone et à devenir ainsi une entreprise carboneutre dès 2020, ce qui est maintenant chose faite. La certification « Entreprise carboneutre » atteste que l'ensemble de nos émissions de GES en 2020 qui n'ont pas pu être éliminées par les mesures de réduction que nous avons instaurées ont été calculées et compensées.

En 2020, iA Groupe financier a émis un total de 7 836 tonnes de GES, dont la majorité provenait de la consommation énergétique de ses immeubles. De concert avec Planetair, notre partenaire en matière de lutte aux changements climatiques, nous avons investi près de 148 000 $ dans des projets de plantation de 16 000 arbres au Québec, de préservation de 7 900 hectares de forêt pluviale en Colombie-Britannique et d'aménagement d'un parc éolien de 75 turbines au Texas.

Nous avons opté pour une démarche complète qui inclut non seulement la compensation de nos émissions résiduelles de GES, mais aussi et surtout des mesures pour les réduire à la source. Dans cette optique, iA Groupe financier s'engage à réduire ses émissions de GES de 20 % par employé d'ici 2025, et ce, par rapport à l'année de référence 2019, durant laquelle l'entreprise avait émis un total de 11 781 tonnes de GES.

Diversité et inclusion

iA Groupe financier a toujours encouragé la diversité et l'inclusion et reconnu leur contribution à l'innovation et à la croissance. Nous travaillons activement pour former une équipe diversifiée qui représente les communautés que nous servons.

En 2021, iA Groupe financier a lancé à l'interne une vaste initiative sur la diversité et l'inclusion, laquelle comprend l'atteinte de cibles pour la représentation des femmes à des postes au sein de la direction principale de l'entreprise.

Ces cibles sont les suivantes :

D'ici 2025, atteindre une plus grande équité des genres au sein de la direction principale de iA Groupe financier en ayant une proportion de femmes et d'hommes comprise entre 40 % et 60 % (présentement les femmes occupent 25 % des postes à la direction principale);

Dès maintenant et à l'avenir, nommer des femmes à des postes au sein de la direction principale de iA Groupe financier dans une proportion de 40 % à 60 %.

Quant aux autres types de diversité, un groupe de travail a établi les plans d'action suivants pour 2021 :

Sensibiliser davantage nos employés à l'importance de la diversité et de l'inclusion;

Recueillir des données et analyser la composition de notre effectif, avec l'aide d'une firme externe spécialisée dans le domaine de la diversité et de l'inclusion;

Mettre en place, partout chez iA Groupe financier, des formations sur les préjugés inconscients et sur les façons de briser ou d'éliminer ces préjugés.

Un critère ESG dans la rémunération des hauts dirigeants

À notre assemblée annuelle de 2019, des actionnaires nous ont demandé de réfléchir à l'intégration de critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans la rémunération des hauts dirigeants.

Le 1er janvier 2021, iA Groupe financier a introduit une composante ESG dans la rémunération variable des hauts dirigeants, soit dans l'établissement du boni annuel qui leur est versé. La composante ESG qui a été retenue est l'indice de recommandation de la clientèle (IRC), soit une unité de mesure qui tient compte de la satisfaction des clients et qui s'inscrit parfaitement bien dans la raison d'être de l'entreprise, qui est de faire en sorte que nos clients soient en confiance et sécurisés par rapport à leur avenir.

Cadre de divulgation ESG mondialement reconnu

Au cours de l'année 2020, nous avons concrétisé une étape importante de notre stratégie en développement durable en choisissant le cadre de référence qui guide la divulgation dans notre Bilan de développement durable. Nous avons retenu le cadre de référence du Sustainability Accounting Standards Board (SASB).

L'adoption de ce cadre robuste et reconnu nous permet de déterminer, de mesurer, de gérer et de mieux communiquer aux parties prenantes de l'information pertinente en matière de développement durable.

