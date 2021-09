QUÉBEC, le 7 sept. 2021 /CNW Telbec/ - iA Groupe financier est heureux d'annoncer la nomination de Philippe Sarfati, au poste de vice-président exécutif et chef de la gestion des risques. Cette nomination entrera en vigueur le 21 septembre prochain.

Philippe Sarfati compte plus de 30 années d'expérience en gestion des risques, ayant travaillé pour de grandes sociétés et pour une autorité réglementaire du secteur financier. Cette expérience comprend la conception et l'amélioration des cadres de gestion des risques pour plusieurs grandes organisations en Amérique du Nord.

« En s'appuyant sur notre secteur de la gestion des risques et sur son expérience, Philippe nous permettra d'améliorer notre pratique dans ce domaine et de nous assurer que nos clients se sentent en confiance et en sécurité par rapport à leur avenir lorsqu'ils font affaire avec nous. Dans un environnement évolutif, il continuera à faire progresser nos solides pratiques de gestion des risques », a souligné Denis Ricard, président et chef de la direction de iA Groupe financier.

Monsieur Sarfati détient deux baccalauréats, en science économique et en commerce, ainsi qu'un MBA en finance et en commerce international de l'École de gestion HEC Montréal.

Il sera membre du comité exécutif de iA Groupe financier, présidé par Denis Ricard.

À propos de iA Groupe financier

iA Groupe financier est un groupement de sociétés d'assurance et de gestion de patrimoine des plus importants au Canada. Il mène aussi des activités aux États-Unis. Fondé en 1892, il figure au nombre des grandes sociétés publiques au Canada. Ses titres sont inscrits à la Bourse de Toronto, sous les symboles IAG (actions ordinaires) et IAF (actions privilégiées).

ia.ca

iA Groupe financier est une marque de commerce et un autre nom sous lequel iA Société financière inc. et l'Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. exercent leurs activités.

