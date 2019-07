iA Groupe financier nomme Alain Bergeron au poste de vice-président exécutif et chef des placements

QUÉBEC, le 19 juill. 2019 /CNW Telbec/ - iA Groupe financier annonce la nomination d'Alain Bergeron au poste de vice‑président exécutif et chef des placements, nomination qui entrera en vigueur le 3 septembre 2019. À titre de chef des placements, Alain sera responsable de la gestion des actifs de la société. Il devient également membre du comité de planification de la société, présidé par Denis Ricard, président et chef de la direction. Alain succède à Michel Tremblay, qui a pris sa retraite à la fin du mois de mai.

Au cours des six dernières années, Alain occupait le poste de vice-président principal chez Placements Mackenzie. Il était responsable de la répartition de l'actif et de la gestion de portefeuilles de fonds multi-actifs et stratégies alternatives d'une valeur de 20 milliards de dollars. Auparavant, il avait travaillé pendant plus de dix ans à l'Office d'investissement du régime de pensions du Canada, où il s'était vu attribuer des postes aux responsabilités de plus en plus importantes en matière de répartition de l'actif et de gestion de portefeuilles. Il a commencé sa carrière chez Valeurs mobilières TD dans la vente et la négociation institutionnelles.

Alain est diplômé de HEC Montréal, où il a obtenu une maîtrise ès sciences (M. Sc.) en ingénierie financière. Il détient également les titres d'analyste financier agréé (CFA) et de spécialiste agréé en analyse technique (CMT).

Alain et son équipe relèveront de Denis Ricard, président et chef de la direction.

À propos de iA Groupe financier

iA Groupe financier est un groupement de sociétés d'assurance et de gestion de patrimoine des plus importants au Canada. Il mène aussi des activités aux États-Unis. Fondée en 1892, l'entreprise figure au nombre des grandes sociétés publiques au pays. Ses titres sont inscrits à la Bourse de Toronto sous les symboles IAG (actions ordinaires) et IAF (actions privilégiées).

iA Groupe financier est une marque de commerce et un autre nom sous lequel iA Société financière inc. et l'Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. exercent leurs activités.

