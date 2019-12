iA Groupe Financier en voie de devenir un chef de file aux États-Unis dans le marché des garanties automobiles grâce à l'acquisition de IAS

Acquisition qui accélère la stratégie de croissance de iA, capitalisant sur la tendance de croissance dans le marché des garanties automobiles

Crée une des plus importantes plateformes en garanties automobiles aux États-Unis, aux synergies significatives, qui favorisera la participation de iA dans la future consolidation de l'industrie

Diversifie la gamme de produits et la répartition géographique de iA, ainsi que ses capacités de distribution

S'adjoint une équipe de direction solide qui a fait ses preuves, dirigée par Patrick Brown , pour soutenir les efforts d'expansion dans le marché américain des garanties automobiles

Permet à iA de continuer sa progression vers des produits nécessitant peu de capitaux

QUÉBEC, le 4 déc. 2019 /CNW Telbec/ - iA Société financière inc. (la « Société »), la société de portefeuille de iA Groupe financier, a annoncé aujourd'hui qu'elle avait conclu une entente en vue de se porter acquéreur de l'entreprise américaine IAS Parent Holdings, Inc. et ses filiales (collectivement « IAS »). Le prix d'achat convenu s'élève à 720 millions de dollars américains.

Établie à Austin, au Texas, IAS est un des plus importants fournisseurs indépendants de solutions dans le marché américain des garanties automobiles, comptant plus de 600 employés et plus de 35 ans d'histoire. IAS propose un très vaste portefeuille de garanties automobiles et de services et logiciels connexes vendus par l'entremise d'un des réseaux de distribution les plus larges et les plus diversifiés de l'industrie, regroupant plus de 4 300 concessionnaires dans les 50 États des États-Unis.

Cette acquisition est grandement complémentaire aux activités actuelles de la Société dans le secteur des garanties aux États-Unis quant à la gamme de produits, aux réseaux de distribution et à la portée géographique. Les synergies qui découleront du regroupement des activités créeront un réel centre d'excellence en services aux concessionnaires, qui assurera une plateforme pour la croissance future.

« Cette transaction tire profit de l'expertise et de l'expérience que iA Groupe financier a su acquérir depuis plus de 20 ans au Canada et, plus récemment aux États-Unis, avec l'acquisition de Dealers Assurance Company en 2018. Le marché américain des garanties automobiles prolongées, évalué à près 39 milliards de dollars américains, est très fragmenté et offre d'importantes occasions de croissance organique et de consolidation. Notre investissement dans IAS nous permettra de devenir un des meilleurs fournisseurs de produits et services de garanties automobiles », a commenté Denis Ricard, président et chef de la direction de iA Groupe financier.

« Nous envisageons ce nouveau chapitre de notre expansion aux États-Unis avec grand optimisme, permettant de combiner IAS à notre présence déjà bien établie aux États-Unis et mettant à profit les solides résultats que nous avons jusqu'à maintenant enregistrés dans le marché des services aux concessionnaires au Canada, a ajouté Mike Stickney, chef de la croissance chez iA Groupe financier et chef des affaires aux États-Unis de la Société depuis 2005. Cette acquisition élargit notre offre en proposant une gamme de produits qui couvre tous les besoins ainsi qu'un éventail de réseaux de distribution, et en renforçant notre portée nationale. Outre la grande compétence de l'équipe de IAS qui joindra notre organisation, nous bénéficierons d'une plateforme qui nous permettra de poursuivre notre stratégie de croissance dans le marché des garanties automobiles aux États-Unis. »

« L'équipe de IAS est très enthousiaste à l'idée de se joindre à la famille de iA. Je suis très fier du travail assidu que notre équipe a accompli au cours des dernières années ainsi que des résultats que nous avons enregistrés, a noté Patrick Brown, président et chef de l'équipe de direction de IAS. Aller de l'avant au sein d'une société publique dont la capitalisation boursière atteint plus de 7 milliards de dollars canadiens nous positionne très bien pour continuer de soutenir à long terme nos précieux partenaires et de remplir notre mission, qui vise à permettre aux propriétaires de véhicules d'éviter des coûts de réparation imprévus. »

L'acquisition sera financée par le capital excédentaire de iA Groupe financier. Après la clôture de la transaction, le ratio de solvabilité de la Société pro forma au 30 septembre 2019 s'établit à 117 %. La Société estime que la contribution de cette acquisition au bénéfice par action sera neutre la première année, mais qu'elle sera quantifiable à compter de la deuxième année. La transaction, assujettie à l'obtention des approbations des organismes de réglementation au Canada et aux États-Unis, devrait être conclue au cours de la première moitié d'année 2020.

Conférence téléphonique

La direction tiendra une conférence téléphonique pour présenter l'acquisition le mercredi 4 décembre 2019 à 18 h (HE). Pour écouter la conférence, il suffira de composer le 1 888 222-4319 (sans frais). La conférence téléphonique sera aussi disponible en différé, pendant une semaine, à compter de 20 h le mercredi 4 décembre 2019. Pour écouter la conférence téléphonique en différé, il suffira de composer le 1 800 558‑5253 (sans frais) et d'entrer le code d'accès 21936453. Une webdiffusion de la conférence téléphonique (en mode audio seulement) sera également disponible à partir du site Internet de iA Groupe financier, à l'adresse ia.ca .

Conseillers

UBS Securities Canada Inc. agit à titre de conseiller financier exclusif de iA Groupe financier et Locke Lord LLP à titre de conseiller juridique.

Énoncés prospectifs

Ce communiqué peut contenir des énoncés qui font référence aux stratégies de iA Groupe financier ou des énoncés de nature prévisionnelle, qui dépendent d'événements ou de conditions futurs ou y font référence, ou qui comprennent des mots tels que « pourrait » et « devrait », ou des verbes comme « supposer », « s'attendre à », « prévoir », « entendre », « planifier », « croire », « estimer » et « continuer » ou leur forme future (ou leur forme négative), ou encore des mots tels que « objectif » et « but » ou des termes ou des expressions semblables. De tels énoncés constituent des énoncés prospectifs au sens des lois sur les valeurs mobilières. Les énoncés prospectifs comprennent, notamment, dans le présent communiqué, les renseignements concernant les résultats d'exploitation futurs possibles ou présumés. Ils ne constituent pas des faits historiques, mais représentent uniquement les attentes, les estimations et les projections à l'égard d'événements futurs.

Bien que iA Groupe financier estime que les attentes reflétées dans ces énoncés prospectifs sont raisonnables, ces énoncés comportent des risques et des incertitudes et les lecteurs ne devraient pas s'y fier indûment. Les énoncés prospectifs étant fondés sur des hypothèses ou des facteurs importants, les résultats réels peuvent différer sensiblement des résultats qui y sont exprimés explicitement ou implicitement. Les facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des résultats prévus sont notamment la conjoncture commerciale et économique; la concurrence et le regroupement des sociétés; les changements apportés aux lois et aux règlements, y compris aux lois fiscales; les liquidités de iA Groupe financier, notamment la disponibilité de financement pour respecter les engagements financiers en place aux dates d'échéance prévues lorsqu'il le faut; l'exactitude de l'information reçue de cocontractants et la capacité des cocontractants à respecter leurs engagements; l'exactitude des conventions comptables et des méthodes actuarielles utilisées par iA Groupe financier; les risques d'assurance, soit le taux de mortalité, le taux de morbidité, la longévité et le comportement des titulaires de polices, notamment l'occurrence de catastrophes naturelles ou imputables à l'homme, de pandémies et d'actes terroristes.

Des renseignements supplémentaires sur des facteurs importants qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des prévisions et sur les hypothèses ou les facteurs importants sur lesquels sont fondés les énoncés prospectifs sont présentés à la section « Gestion des risques » du Rapport de gestion de l'année 2018 et à la note « Gestion des risques associés aux instruments financiers » afférente aux États financiers consolidés audités de l'exercice terminé le 31 décembre 2018, et dans les autres documents que iA Groupe financier a déposés auprès des Autorités canadiennes en valeurs mobilières, qui peuvent être consultés à l'adresse sedar.com.

Les énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué reflètent les attentes de iA Groupe financier à la date du présent communiqué. iA Groupe financier ne s'engage aucunement à mettre à jour ces énoncés prospectifs ou à en publier une révision afin de tenir compte d'événements ou de circonstances postérieurs à la date du présent communiqué ou afin de tenir compte de la survenance d'événements imprévus, sauf lorsque la loi l'exige.

À propos de iA Groupe financier

iA Groupe financier est un groupement de sociétés d'assurance et de gestion de patrimoine des plus importants au Canada. Il mène aussi des activités aux États-Unis. Fondée en 1892, l'entreprise figure au nombre des grandes sociétés publiques au pays. Ses titres sont inscrits à la Bourse de Toronto, sous les symboles IAG (actions ordinaires) et IAF (actions privilégiées).

iA Groupe financier est une marque de commerce et un autre nom sous lequel iA Société financière inc. et l'Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. exercent leurs activités.

