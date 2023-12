Une approche encore mieux adaptée au marché

QUÉBEC, le 14 déc. 2023 /CNW/ - iA Groupe financier est heureux de rendre publiques ses nouvelles cibles en matière de réduction de gaz à effet de serre (GES). Celles-ci ont été fixées en utilisant l'année 2022 comme année de référence.

Voici les nouvelles cibles de l'entreprise, lesquelles se déclinent en deux volets.

Réduction de 60 % de l'intensité des émissions de GES de notre parc immobilier canadien d'ici 2035

Au Canada, le parc immobilier de iA Groupe financier comporte 35 immeubles, principalement situés à Québec, Montréal, Toronto et Vancouver.

L'intensité carbone d'un actif correspond aux tonnes d'équivalent CO 2 émises par mètre carré d'un immeuble.

En tant que propriétaire immobilier d'envergure, iA Groupe financier mesure sa performance environnementale selon des normes rigoureuses établies dans ce domaine. Cela nous permet d'offrir à nos employés et à nos locataires des espaces de travail de grande qualité qui favorisent conjointement la santé et le bien-être des individus.

Notre cible de réduction de GES a été établie selon les critères reconnus du Carbon Risk Real Estate Monitor (CRREM). Ceux-ci permettent aux entreprises du secteur immobilier d'élaborer leur stratégie de durabilité en faisant le point sur leurs émissions de GES afin de limiter le réchauffement climatique de 1,5, voire de 2°C.

Nos évaluations indiquent que ce parc immobilier a émis, en 2022, près de 10 000 tonnes d'équivalent CO 2 .

Réduction de 40 % de l'intensité carbone de notre portefeuille d'obligations d'entreprises publiques d'ici 2035

La portion des obligations d'entreprises publiques sujette à l'engagement envers la décarbonation représente actuellement des investissements d'environ 13,5 milliards de dollars.

L'intensité carbone d'un émetteur correspond aux tonnes d'équivalent CO 2 émises par une entreprise par million de dollars de revenus annuels. L'intensité carbone du portefeuille est la moyenne pondérée de l'intensité carbone de chaque entreprise dans le portefeuille; chacune étant pondérée par la valeur de l'investissement dans celle-ci.

Nos évaluations démontrent qu'en 2022, près de 460 000 tonnes d'équivalent CO 2 étaient rattachées à ce portefeuille d'investissement. Cette donnée sera toutefois réévaluée au début de l'année 2024 et confirmée dans notre prochain Rapport de durabilité, soit pour l'année 2023.

Une approche globale et dynamique

L'évolution du marché et de la connaissance en matière de quantification de GES nous a amenés à revoir la première cible que nous avions déterminée en 2020, soit de réduire nos GES de 20 % par employé d'ici 2025, et ce, par rapport à l'année de référence 2019, pour la remplacer par de nouvelles cibles plus précises.

« Ces nouvelles cibles permettent de mieux aligner notre stratégie climatique avec les meilleures pratiques du marché et nous franchissons ainsi une étape importante vers notre ambition d'être, dans l'avenir, parmi les meilleurs dans notre industrie en matière de lutte aux changements climatiques en Amérique du Nord, souligne Marie-Annick Bonneau, vice-présidente, Relations avec les investisseurs, gestion du capital, durabilité et affaires publiques chez iA Groupe financier. C'est dans cet objectif, mais également dans celui de suivre les avancées scientifiques internationales sur lesquelles repose le mouvement zéro émission nette d'ici 2050 que nous tenions à réviser dès maintenant notre stratégie climatique, avec des cibles à la fois rigoureuses et ambitieuses. »

« iA Groupe financier continue de poursuivre ses efforts en matière de décarbonation. Depuis plusieurs années, nous calculons les émissions de GES provenant de notre parc immobilier canadien. En 2022, nous avons élargi cette portée en comptabilisant pour la première fois une partie de nos émissions financées. Nous nous sommes concentrés cette année sur l'analyse de ce portefeuille, dans l'objectif d'établir un plan de réduction de GES aligné sur cette démarche, explique Mégane Mandruzzato, cheffe de pratique, durabilité chez iA Groupe financier. En parallèle, le marché évolue rapidement et nous désirons rester flexibles dans notre approche. Maintenant, nous nous sommes dotés de nouvelles cibles, plus fidèles à notre nouvelle réalité et à celle du marché. »

Notre approche en durabilité

Afin d'être une entreprise qui contribue à une croissance durable et au bien-être de ses clients, de ses employés, de ses partenaires, de ses investisseurs et des communautés, iA Groupe financier fait de la durabilité une priorité. Pour guider nos réalisations, nous intégrons les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance, ce dont nous témoignons avec l'utilisation du pictogramme iA Durable.

Mise en garde au sujet des énoncés prospectifs

Le présent document comprend des énoncés qui font référence aux stratégies de iA Groupe financier ou des énoncés de nature prévisionnelle, qui dépendent d'événements ou de conditions futurs ou y font référence, ou qui comprennent des mots tels que « pourrait » et « devrait », ou des verbes comme « supposer », « s'attendre à », « prévoir », « entendre », « planifier », « croire », « estimer » et « continuer » ou leur forme future (ou leur forme négative), ou encore des mots tels que « cible », « objectif », « but », « indications » et « prévisions » ou des termes ou des expressions semblables. De tels énoncés constituent des énoncés prospectifs au sens des lois sur les valeurs mobilières. Les énoncés prospectifs comprennent, notamment, dans le présent document, les renseignements concernant les cibles de iA Groupe financier en matière de réduction des GES. Ils ne constituent pas des faits historiques, mais représentent uniquement les attentes, les estimations et les projections à l'égard d'événements futurs, et ils pourraient changer. Bien que iA Groupe financier estime que les attentes reflétées dans ces énoncés prospectifs sont raisonnables, ces énoncés comportent des risques et des incertitudes, et les lecteurs ne devraient pas s'y fier indûment. De plus, les énoncés prospectifs étant fondés sur des hypothèses ou des facteurs importants, les résultats réels peuvent différer sensiblement des prédictions, prévisions, projections, objectifs, attentes, conclusions et autres déclarations prospectives qui y sont exprimés explicitement ou implicitement. De plus, bon nombre des hypothèses, normes, paramètres et mesures utilisés dans la préparation du présent rapport continuent d'évoluer et sont fondés sur des suppositions jugées raisonnables au moment de la rédaction, mais leur exactitude ne devrait pas être considérée comme garantie. Les facteurs et les risques importants qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des résultats prévus, dont plusieurs échappent au contrôle de iA Groupe financier et dont les effets peuvent être difficiles à prévoir, sont notamment : la nécessité de disposer de données climatiques plus nombreuses et de meilleure qualité et d'une normalisation des méthodes de mesure liées au climat, les conditions climatiques et les événements météorologiques, la nécessité d'une participation active et constante des parties prenantes (y compris les organisations gouvernementales et non gouvernementales, les autres institutions financières, les entreprises et les particuliers), les avancées technologiques, l'évolution du comportement des consommateurs, les efforts de décarbonisation variables selon les économies, la nécessité de politiques climatiques pertinentes à l'échelle mondiale, les défis de l'équilibre entre les objectifs de réduction des émissions et une transition ordonnée et inclusive, les facteurs géopolitiques influant sur les besoins énergétiques mondiaux, notre capacité de recueillir et de vérifier les données, notre capacité à mettre en œuvre diverses initiatives dans l'ensemble de l'entreprise dans les délais prévus, le risque que les initiatives ne soient pas achevées dans le délai indiqué ou pas du tout, ou sans les résultats escomptés ou anticipés par iA Groupe financier, la conformité de divers tiers par rapport à nos politiques et procédures ainsi que leur engagement envers nous, les conditions sur les marchés financiers, nos activités commerciales, nos résultats financiers, notre situation et nos objectifs, le contexte juridique et réglementaire et la conformité réglementaire (qui pourrait nous exposer à des poursuites légales et réglementaires, dont les conséquences incluraient des restrictions réglementaires, des pénalités et des amendes), et les risques stratégiques, réputationnels, environnementaux, juridiques et réglementaires, systémiques et de concurrence, ainsi que d'autres risques.

À propos de iA Groupe financier

iA Groupe financier est un groupement de sociétés d'assurance et de gestion de patrimoine des plus importants au Canada. Il mène aussi des activités aux États-Unis. Fondé en 1892, il figure au nombre des grandes sociétés publiques au Canada. Ses titres sont inscrits à la Bourse de Toronto, sous les symboles IAG (actions ordinaires) et IAF (actions privilégiées).

ia.ca

iA Groupe financier est une marque de commerce et un autre nom sous lequel iA Société financière inc. et l'Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. exercent leurs activités.

