Clutch va intégrer des produits d'assurance de iA dans son expérience d'achat de voitures en ligne.

QUÉBEC, le 5 juill. 2024 /CNW/ - iA Groupe financier est heureux d'annoncer aujourd'hui un investissement de 10 millions de dollars dans la firme canadienne Clutch Technologies inc. (ci-après « Clutch »), une entreprise spécialisée dans la vente de véhicules d'occasion en ligne.

Fondée en 2017, Clutch, dont le siège social est situé à Toronto, a affiché en 2023 des ventes de plus de 8 000 véhicules d'occasion via sa plateforme numérique, ce qui en fait l'un des plus grands détaillants de véhicules d'occasion au Canada.

Cet investissement permettra à iA Groupe financier de développer son expertise dans la vente de produits sur une base entièrement numérique. Les clientes et clients de Clutch pourront désormais bénéficier d'une expérience simple et complète englobant l'achat de leur véhicule et l'ajout de certaines protections lors de la même transaction en ligne.

Les protections maintenant offertes par iA Groupe financier à la clientèle de Clutch sont des produits de garantie prolongée et de protection garantie de l'actif.

« Clutch a été fondée pour offrir aux Canadiens et Canadiennes une expérience d'achat de voiture transparente et sans faille, leur garantissant une complète tranquillité d'esprit, a déclaré Dan Park, PDG de Clutch. Nous sommes ravis de nous associer à iA Groupe financier pour améliorer encore davantage notre expérience utilisateur et offrir à nos clients et clientes les meilleurs produits de garantie et d'assurance de leur catégorie. »

« iA Groupe financier est un intervenant de premier plan au Canada dans le domaine des services aux concessionnaires et ce, depuis plusieurs années, souligne Pierre Miron, vice-président exécutif, chef de la croissance des opérations canadiennes chez iA Groupe financier. Par cet investissement stratégique dans Clutch, nous ajoutons le nouveau canal de distribution de nos produits que constitue la vente en ligne à notre vaste réseau existant de services aux concessionnaires automobiles. Nous sommes ainsi en mesure de bien servir les consommateurs et consommatrices de la manière dont ils souhaitent faire l'acquisition d'un véhicule et de produits de protections. »

À propos de iA Groupe financier

iA Groupe financier est un groupement de sociétés d'assurance et de gestion de patrimoine parmi les plus importants au Canada. Il mène aussi des activités aux États-Unis. Fondé en 1892, il figure au nombre des grandes sociétés publiques au Canada. Ses titres sont inscrits à la Bourse de Toronto, sous les symboles IAG (actions ordinaires) et IAF (actions privilégiées).

ia.ca

iA Groupe financier est une marque de commerce et un autre nom sous lequel iA Société financière inc. et l'Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. exercent leurs activités.

