Les résultats présentés ci-dessous se rapportent aux activités de iA Société financière inc. (« iA Société financière » ou « la Société »).

FAITS SAILLANTS DU TROISIÈME TRIMESTRE - iA Société financière

Solide rentabilité : BPA de 2,99 $, ROE 1 pour les douze derniers mois de 14,5 % et ROE annualisé de 16,9 %

pour les douze derniers mois de 14,5 % et annualisé de 16,9 % Atteinte des cibles à moyen terme : BPA tiré des activités de base †† de 2,93 $ (en hausse de 17 % d'une année à l'autre), ROE tiré des activités de base †† pour les douze derniers mois de 15,3 % et ROE tiré des activités de base †† annualisé de 16,6 %

de 2,93 $ (en hausse de 17 % d'une année à l'autre), tiré des activités de base pour les douze derniers mois de 15,3 % et tiré des activités de base annualisé de 16,6 % Forte progression des ventes 2 , ayant mené à plus de 4,9 milliards de dollars en primes et dépôts 2,3 , et à près de 250 milliards de dollars en actifs (actif sous gestion 2 et actif sous administration 2 totaux)

, ayant mené à plus de 4,9 milliards de dollars en primes et dépôts , et à près de 250 milliards de dollars en actifs (actif sous gestion et actif sous administration totaux) Robuste ratio de solvabilité 4 de 140 % et capital disponible pour le déploiement 2 de 1 milliard de dollars, qui devrait augmenter de 700 millions de dollars le 1 er janvier 2025 5

de capital disponible pour le déploiement de 1 milliard de dollars, qui devrait augmenter de 700 millions de dollars le 1 janvier 2025 Valeur comptable par action ordinaire 6 de 71,63 $ au 30 septembre 2024, en hausse de 10 % au cours des douze derniers mois

de 71,63 $ au 30 septembre 2024, en hausse de 10 % au cours des douze derniers mois Augmentation de 10 % du dividende versé aux actionnaires ordinaires, et renouvellement du programme de rachat d'actions (OPRA), afin de racheter jusqu'à 5 % des actions en circulation

QUÉBEC, le 5 nov. 2024 /CNW/ - Pour le troisième trimestre qui s'est terminé le 30 septembre 2024, iA Société financière (TSX: IAG) a enregistré un résultat par action ordinaire (BPA) dilué tiré des activités de base†† de 2,93$, en hausse de 17 % par rapport à la même période en 2023. Le ROE tiré des activités de base†† pour les douze derniers mois s'est établi à 15,3 %, atteignant l'objectif à moyen terme de la Société, fixé à 15 % et plus. Le résultat net attribué aux actionnaires ordinaires au troisième trimestre s'est chiffré à 283 millions de dollars, le BPA dilué, à 2,99 $ et le ROE pour les douze derniers mois, à 14,5 %. Le ratio de solvabilité de 140 % au 30 septembre 2024 s'inscrit pour sa part bien au-dessus de la cible d'opération de 120 % de la Société.

« Nous avons enregistré, au troisième trimestre, de solides résultats, avec une très forte croissance du BPA et une expansion tout aussi impressionnante du ROE. L'exécution disciplinée de notre stratégie axée sur la croissance s'est traduite par une augmentation de 25 % des primes et dépôts3 au troisième trimestre par rapport à la même période l'an dernier, sous l'effet de ventes dynamiques et de l'acquisition de Vericity et des blocs d'affaires de Prosperity. Les ventes ont été particulièrement considérables dans les fonds distincts et l'assurance individuelle, au Canada comme aux États-Unis, a commenté Denis Ricard, président et chef de la direction de iA Groupe financier. Grâce au haut niveau de capital disponible pour déploiement, qui devrait continuer d'augmenter, nous continuerons d'investir dans notre croissance, que ce soit de façon organique ou par des acquisitions. Conformément à notre historique de croissance soutenue, nous continuerons à créer de la valeur et à la retourner à nos actionnaires. »

« Les résultats obtenus au troisième trimestre témoignent de notre capacité à générer de la croissance par des bénéfices de qualité. La forte croissance du BPA d'une année à l'autre s'explique essentiellement par l'augmentation du bénéfice attendu sur les activités d'assurance, qui, elle-même, résulte d'une solide croissance des primes et dépôts3, ainsi que des actifs, y compris ceux issus d'acquisitions récentes, a expliqué Éric Jobin, vice‑président exécutif, chef des finances et actuaire en chef. Cette bonne rentabilité a mené à une solide génération organique2 de capital de l'ordre de 180 millions de dollars pour le trimestre; nous sommes ainsi en bonne voie d'atteindre notre cible de 600 millions et plus pour 2024. Étant donné notre solide position de capital, nous sommes ravis d'annoncer aujourd'hui une augmentation de 10 % de notre dividende aux actionnaires ordinaires, et le renouvellement de notre programme de rachat d'actions pour la prochaine année. »

Faits saillants sur les résultats Troisième trimestre Cumulatif au 30 septembre 2024 2023 Variation 2024 2023 Variation Résultat net attribué aux actionnaires (en millions) 288 $ 56 $ 414 % 736 $ 533 $ 38 % Moins : dividendes sur actions privilégiées émises par une filiale (en millions) (5 $) (1 $)

(14 $) (12 $)

Résultat net attribué aux actionnaires ordinaires (en millions) 283 $ 55 $ 415 % 722 $ 521 $ 39 % Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires (en millions, dilué) 94,6 102,6 (8 %) 97,1 103,6 (6 %) Résultat par action ordinaire (dilué) 2,99 $ 0,54 $ 454 % 7,44 $ 5,04 $ 48 % Bénéfice tiré des activités de base† 277 256 8 % 787 720 9 % Résultat par action ordinaire (dilué) tiré des activités de base†† 2,93 $ 2,50 $ 17 % 8,12 $ 6,97 $ 16 %

Faits saillants sur d'autres données financières 30 septembre 2024 30 juin 2024 31 décembre 2023 30 septembre 2023 Rendement des capitaux propres aux actionnaires ordinaires (pour les douze derniers mois) 14,5 % 11,1 % 11,6 % 10,6 % Rendement des capitaux propres aux actionnaires ordinaires

tiré des activités de base†† (pour les douze derniers mois) 15,3 % 15,0 % 14,4 % 14,8 % Ratio de solvabilité 140 % 141 % 145 % 145 % Valeur comptable par action 71,63 $ 69,92 $ 66,90 $ 65,25 $ Actif sous gestion et actif sous administration (en milliards) 249,7 $ 235,4 $ 218,9 $ 205,0 $



1 Résultat net attribué aux actionnaires ordinaires consolidé, divisé par la moyenne des capitaux propres aux actionnaires pour la période. 2 Les ventes, les primes nettes, les équivalents de primes et dépôts, l'ASG, l'ASA, le capital disponible pour déploiement et la génération organique de capital représentent des mesures financières supplémentaires. Voir la section « Renseignements financiers non conformes aux IFRS et autres mesures financières » du présent document et du Rapport de gestion T3-2024 pour plus d'information. 3 Primes nettes, équivalents de primes et dépôts. 4 Le ratio de solvabilité est calculé conformément à la Ligne directrice sur les exigences de suffisance du capital - Assurance de personnes (ESCAP) imposée par l'Autorité des marchés financiers du Québec (AMF). Cette mesure financière est exemptée de certaines exigences du Règlement 52-112 sur l'information concernant les mesures financières non conformes aux PCGR et d'autres mesures financières en vertu de la décision générale no 2021-PDG-0065 de l'AMF. 5 Selon la Ligne directrice sur les exigences de suffisance du capital - Assurance de personnes (ESCAP) publiée par l'Autorité des marchés financiers du Québec, le capital disponible pour déploiement de la Société devrait augmenter de 700 millions de dollars le 1er janvier 2025. 6 La valeur comptable par action ordinaire est calculée en divisant les capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires par le nombre d'actions ordinaires en circulation à la fin de la période.



† Cet item est une mesure financière non conforme aux IFRS. Voir la section « Renseignements financiers non conformes aux IFRS et autres mesures financières » de ce document et du Rapport de gestion T3-2024. †† Cet item est un ratio non conforme aux IFRS. Voir la section « Renseignements financiers non conformes aux IFRS et autres mesures financières » de ce document et du Rapport de gestion T3-2024.

Sauf mention contraire, les résultats qui figurent dans le présent document sont en dollars canadiens et sont comparés avec ceux de la période correspondante de l'an dernier.

ANALYSE DES RÉSULTATS PAR SECTEUR D'ACTIVITÉ

Bénéfice tiré des activités de base† Cumulatif au 30 septembre

T3-2024 D'un trimestre à

l'autre D'une année à l'autre D'une année à l'autre (En millions de dollars, sauf indication contraire) T2-2024 Variation T3-2023 Variation 2024 2023 Variation Assurance, Canada 106 106 -- 91 16 % 304 256 19 % Gestion de patrimoine 106 98 8 % 82 29 % 299 223 34 % Affaires américaines 31 22 41 % 32 (3 %) 72 75 (4 %) Placements 80 91 (12 %) 93 (14 %) 257 307 (16 %) Exploitation générale (46) (50) (8 %) (42) 10 % (145) (141) 3 % Total 277 267 4 % 256 8 % 787 720 9 % Résultat net attribué aux actionnaires ordinaires Assurance, Canada 95 97 (2 %) 79 20 % 275 231 19 % Gestion de patrimoine 99 91 9 % 73 36 % 278 203 37 % Affaires américaines 21 8 163 % 24 (13 %) 41 54 (24 %) Placements 114 63 81 % (76) non significatif 277 177 56 % Exploitation générale (46) (53) (13 %) (45) 2 % (149) (144) 3 % Total 283 206 37 % 55 415 % 722 521 39 %

Assurance, Canada

Le résultat net attribué aux actionnaires ordinaires pour le secteur de l'Assurance, Canada s'est chiffré à 95 millions de dollars, comparativement à 79 millions de dollars pour la même période en 2023. Ce résultat comprend le bénéfice tiré des activités de base † , ainsi que les ajustements y ayant été apportés.

s'est chiffré à 95 millions de dollars, comparativement à 79 millions de dollars pour la même période en 2023. Ce résultat comprend le bénéfice tiré des activités de base , ainsi que les ajustements y ayant été apportés. Les ajustements du bénéfice tiré des activités de base au résultat net, essentiellement attribuables à des éléments liés aux acquisitions, ont totalisé 11 millions de dollars.

Le bénéfice tiré des activités de base† pour ce secteur d'activité s'est établi à 106 millions de dollars, en hausse par rapport aux 91 millions de dollars enregistrés à la même période en 2023.



L'augmentation de 16 % du bénéfice tiré des activités de base† par rapport à la même période en 2023 résulte de différents éléments. Plus spécifiquement, le bénéfice attendu sur les activités d'assurance7 a augmenté par rapport à l'an dernier, une hausse attribuable à l'incidence favorable d'augmentations des prix dans diverses unités d'exploitation dans les 12 derniers mois. Parmi les autres éléments positifs en cause, mentionnons l'effet moindre des nouvelles ventes d'assurance7 enregistrées dans les Régimes d'employés par rapport à la même période l'an dernier, l'incidence favorable de résultats de distribution plus élevés sur les activités autres que d'assurance (activités de base)7 et d'autres dépenses (activités de base)7 inférieures. Quant à l'expérience d'assurance (activités de base7), des pertes de l'ordre de 6 millions de dollars sont survenues pendant le trimestre. À iA Auto et habitation, les réclamations associées aux fortes pluies qu'a connues le Québec en août se sont trouvées partiellement compensées par une diminution des vols de voitures et des conditions météorologiques clémentes durant le reste de l'été. Dans les autres unités d'exploitation, une expérience favorable en matière de morbidité et de mortalité a été contrebalancée par divers éléments défavorables, dont des réclamations plus élevées dans les Services aux concessionnaires.



7 Cet élément est une composante des facteurs du bénéfice (FDB). Pour de plus amples renseignements, voir la section « Renseignements financiers non conformes aux IFRS et autres mesures financières » dans le présent document et le Rapport de gestion T3-2024. Pour un rapprochement du bénéfice tiré des activités de base† avec le résultat net attribué aux actionnaires ordinaires par l'entremise des facteurs du bénéfice (FDB), voir la section « Rapprochement de mesures financières non conformes aux IFRS choisies » du présent document.



† Cet item est une mesure financière non conforme aux IFRS. Voir la section « Renseignements financiers non conformes aux IFRS et autres mesures financières » de ce document et du Rapport de gestion T3-2024.

Gestion de patrimoine

Le résultat net attribué aux actionnaires ordinaires pour le secteur de la Gestion de patrimoine s'est chiffré à 99 millions de dollars, comparativement à 73 millions de dollars pour la même période en 2023. Ce résultat comprend le bénéfice tiré des activités de base † , ainsi que les ajustements y ayant été apportés.

patrimoine s'est chiffré à 99 millions de dollars, comparativement à 73 millions de dollars pour la même période en 2023. Ce résultat comprend le bénéfice tiré des activités de base , ainsi que les ajustements y ayant été apportés. Les ajustements du bénéfice tiré des activités de base au résultat net, essentiellement attribuables à des éléments liés aux acquisitions, ont totalisé 7 millions de dollars.

Le bénéfice tiré des activités de base† pour ce secteur d'activité s'est établi à 106 millions de dollars pour le troisième trimestre, comparativement à 82 millions de dollars à la même période un an plus tôt.



L'augmentation de 29 % du bénéfice tiré des activités de base† par rapport à la même période en 2023 résulte essentiellement du bon rendement des marchés financiers, ainsi que d'une augmentation du bénéfice attendu sur les activités d'assurance pour les fonds distincts, du fait de solides ventes nettes au cours des 12 derniers mois et de l'augmentation de la MSC reconnue pour les services fournis 8. L'expérience en matière de mortalité a également été favorable, menant à un gain d'expérience d'assurance. Enfin, les activités autres que d'assurance (activités de base) ont poursuivi leur croissance, enregistrant une nouvelle fois un solide rendement grâce aux filiales de distribution (commissions nettes plus élevées et meilleures marges).

Affaires américaines

Le résultat net attribué aux actionnaires ordinaires pour le secteur des Affaires américaines s'est chiffré à 21 millions de dollars, comparativement à 24 millions de dollars à la même période en 2023. Ce résultat comprend le bénéfice tiré des activités de base † , ainsi que les ajustements y ayant été apportés.

, ainsi que les ajustements y ayant été apportés. Les ajustements du bénéfice tiré des activités de base au résultat net, essentiellement attribuables à des éléments liés aux acquisitions, ont totalisé 10 millions de dollars.

Le bénéfice tiré des activités de base† pour ce secteur d'activité s'est établi à 31 millions de dollars, comparativement à 32 millions de dollars à la même période en 2023.



La diminution de 1 million de dollars par rapport à la même période en 2023 représente le résultat net de différents éléments. Les acquisitions récentes de Vericity et de blocs d'affaires de Prosperity, notamment, ont mené à une augmentation du bénéfice attendu sur les activités d'assurance. L'expérience en matière d'assurance (activités de base) s'est également révélée positive, du fait, principalement, d'une expérience favorable sur le plan de la mortalité. Dans les activités autres que d'assurance (activités de base), cependant, l'effet défavorable de ventes inférieures en 2023 et la composition moins favorable des affaires compte tenu du climat concurrentiel actuel n'ont été que partiellement contrebalancés par la bonne croissance des ventes en 2024. Enfin, les autres dépenses (activités de base) ont augmenté avec l'ajout des dépenses associées à Vericity, tandis que les dépenses non récurrentes ont été en partie atténuées par des initiatives de réduction des coûts dans les Services aux concessionnaires.

Placements

Le résultat net attribué aux actionnaires ordinaires pour le secteur des Placements s'est chiffré à 114 millions de dollars, comparativement à une perte nette de 76 millions de dollars à la même période en 2023. Ce résultat comprend le bénéfice tiré des activités de base † , ainsi que les ajustements y ayant été apportés.

, ainsi que les ajustements y ayant été apportés. Les ajustements du bénéfice tiré des activités de base au résultat net de 34 millions de dollars pour ce secteur sont liés aux marchés, l'incidence de variations favorables des marchés boursiers, des taux d'intérêt et des écarts de crédit ayant été partiellement absorbée par des ajustements à la valeur des immeubles de placement, et par l'effet défavorable des produits de placement exonérés d'impôt découlant du statut d'assureur multinational de la Société (FPC) 9 .

. Le bénéfice tiré des activités de base† pour ce secteur d'activité s'est établi à 80 millions de dollars, comparativement à 93 millions de dollars l'an dernier et à 91 millions de dollars au trimestre précédent. Le bénéfice tiré des activités de base† pour le troisième trimestre reflète le bon rendement de notre portefeuille de placement de haute qualité, auquel ont contribué des variations favorables des taux d'intérêt. Les impôts ont cependant été plus élevés, et les résultats de iA Financement auto, inférieurs, du fait de pertes de crédit et de l'accroissement de la provision pour pertes de crédit10.

Exploitation générale

La perte nette attribuée aux actionnaires ordinaires pour le secteur Exploitation générale s'est chiffrée à 46 millions de dollars en 2024, comparativement à 45 millions de dollars à la même période en 2023. Cette perte comprend la perte découlant des activités de base † , ainsi que les ajustements y ayant été apportés.

, ainsi que les ajustements y ayant été apportés. Les ajustements de la perte résultant des activités de base à la perte nette dans ce secteur, attribuables à des éléments liés aux acquisitions, ont totalisé 1 million de dollars avant impôt, soit moins de 500 000 $ après impôt.

Le secteur a enregistré des pertes résultant des activités de base† découlant de dépenses après impôt de 46 millions de dollars, comparativement à 42 millions de dollars au troisième trimestre de 2023. Le résultat de ce trimestre s'explique par d'autres dépenses (activités de base) de 60 millions de dollars (avant impôt), conformes aux attentes trimestrielles de 65 millions de dollars plus ou moins 5 millions pour 2024. Le résultat favorable pour les dépenses d'exploitation générale s'explique par une grande importance accordée, en continu, à l'efficacité opérationnelle, par des réalisations soucieuses des coûts et par une approche disciplinée en matière de gestion des projets et du personnel.

__________________________________________ 8 Cet élément est une composante de l'analyse du mouvement de la MSC. Pour de plus amples renseignements au sujet de celle-ci, voir la section « Renseignements financiers non conformes aux IFRS et autres mesures financières » du présent document et la section « Analyse du mouvement de la MSC » du Rapport de gestion T3-2024. 9 Impact des produits de placement exonérés d'impôt (supérieurs ou inférieurs à l'incidence fiscale attendue à long terme) découlant du statut d'assureur multinational de la Société. 10 La provision pour pertes de crédit en pourcentage du montant des prêts bruts est définie comme le ratio de la provision pour pertes de crédit, exprimé en pourcentage du montant des prêts bruts. Elle fournit une mesure de l'expérience de crédit attendue sur le portefeuille de prêts.



† Cet item est une mesure financière non conforme aux IFRS. Voir la section « Renseignements financiers non conformes aux IFRS et autres mesures financières » de ce document et du Rapport de gestion T3-2024.

CONCILIATION DU RÉSULTAT NET ATTRIBUÉ AUX ACTIONNAIRES ORDINAIRES ET DU BÉNÉFICE TIRÉ DES ACTIVITÉS DE BASE†

Le tableau suivant présente le résultat net attribué aux actionnaires ordinaires et les ajustements à l'origine de la différence entre le résultat net attribué aux actionnaires ordinaires et le bénéfice tiré des activités de base†.

Le bénéfice tiré des activités de base† de 277 millions de dollars au troisième trimestre découle d'un résultat net attribué aux actionnaires de 283 millions de dollars, et d'un ajustement total de 6 millions de dollars, sous l'effet :

d'impacts favorables des marchés différant des attentes de la direction, qui ont totalisé 34 millions de dollars, l'incidence de variations favorables des marchés boursiers, des taux d'intérêt et des écarts de crédit se trouvant partiellement absorbée par des ajustements à la valeur des immeubles de placement, et par l'effet défavorable du statut d'assureur multinational de la Société (Fonds de placement canadien);

d'un total de 6 millions de dollars résultant des acquisitions de Prosperity et de Vericity (3 millions de dollars), d'une charge liée à l'option de vente des actionnaires minoritaires de Surex (2 millions de dollars) et de charges de restructuration mineures (1 million de dollars);

de dépenses de l'ordre de 19 millions de dollars associées à des immobilisations incorporelles liées à des acquisitions;

d'une charge de retraite non liée aux activités de base11 de 3 millions de dollars.

Conciliation du résultat net attribué aux actionnaires ordinaires et du bénéfice tiré des activités de base† - Consolidée (En millions de dollars, sauf indication contraire) Troisième trimestre Cumulatif au 30 septembre 2024 2023 Variation 2024 2023 Variation Résultat net attribué aux actionnaires ordinaires 283 55 415 % 722 521 39 % Ajustements du bénéfice tiré des activités de base (après impôt)











Impacts liés aux marchés (34) 169

(16) 171

Taux d'intérêt et écarts de crédit (26) 14

(14) 20

Capitaux propres (33) 54

(86) (9)

Immeubles de placement 14 101

68 160

Fonds de placement canadien (FPC)12 11 --

16 --

Taux de change -- --

-- --

Changements d'hypothèses et mesures prises par la direction -- --

(4) (43)

Charges ou produits liés à des acquisitions ou à des dispositions d'entreprises, y compris les frais d'acquisition, d'intégration et de restructuration 6 3

21 6

Amortissement d'immobilisations incorporelles à durée de vie limitée et liées à des acquisitions 19 17

53 49

Charge de retraite non liée aux activités de base 3 2

11 6

Autres gains et pertes inhabituels particuliers -- 10

-- 10

Total (6) 201

65 199

Bénéfice tiré des activités de base† 277 256 8 % 787 720 9 %

________________________________________ 11 Charge de retraite qui représente la différence entre le rendement des actifs (revenus d'intérêts sur les actifs du régime) calculé en utilisant le rendement attendu des actifs du régime et le taux d'actualisation du régime de retraite prescrit par les IFRS. 12 Impact des produits de placement exonérés d'impôt (supérieurs ou inférieurs à l'incidence fiscale attendue à long terme) découlant du statut d'assureur multinational de la Société.



† Cet item est une mesure financière non conforme aux IFRS. Voir la section « Renseignements financiers non conformes aux IFRS et autres mesures financières » de ce document et du Rapport de gestion T3-2024.

Marge sur services contractuels (MSC)13 - Au troisième trimestre, la MSC a crû de façon organique de 100 millions de dollars sous l'effet positif de nouvelles ventes d'assurance totalisant 187 millions de dollars, de la croissance financière organique de 83 millions de dollars et d'un gain d'expérience d'assurance de 14 millions de dollars. Ces éléments favorables ont été partiellement contrebalancés par la MSC constatée pour les services fournis, de l'ordre de 184 millions de dollars, en hausse de 21 % par rapport à la même période l'an dernier. Des éléments non organiques ont mené à une augmentation de 104 millions de dollars au troisième trimestre, à savoir l'incidence positive de variations macroéconomiques et l'acquisition de deux blocs d'affaires de Prosperity Life Group. La MSC totale a donc augmenté de 204 millions de dollars au cours du trimestre pour s'établir, au 30 septembre 2024, à 6 675 millions de dollars, en hausse de 15 % au cours des douze derniers mois.

Une analyse des résultats selon les états financiers de même qu'une autre analyse sont présentées dans le Rapport de gestion pour la période se terminant le 30 septembre 2024. Elles complètent l'information présentée plus haut en fournissant davantage d'indicateurs pour l'évaluation de la performance financière.

Croissance des affaires - La solide dynamique en matière de ventes s'est maintenue, tant au Canada qu'aux États-Unis, au troisième trimestre, presque tous les secteurs d'activité ayant enregistré une bonne croissance des ventes. Une fois encore ce trimestre, l'Assurance individuelle, Canada a fait état de bonnes ventes, les entrées de fonds distincts ont été importantes, et les ventes de l'assurance individuelle ont atteint des niveaux records aux États-Unis. La solide croissance des affaires a propulsé les primes nettes, les équivalents de primes et les dépôts à plus de 4,9 milliards de dollars, ce qui représente une solide augmentation de 25 % par rapport à la même période en 2023, et l'actif sous gestion et l'actif sous administration totaux, à près de 250 milliards de dollars, ce qui représente une augmentation de 22 % au cours des douze derniers mois.

ASSURANCE, CANADA

À l' Assurance individuelle , les ventes au troisième trimestre ont totalisé 103 millions de dollars, en hausse de 7 % par rapport au solide rendement déjà enregistré au même trimestre un an plus tôt. Ce très bon résultat reflète la force de tous nos réseaux de distribution, l'excellent rendement de nos outils numériques, ainsi que notre gamme complète de produits distinctifs. Les ventes ont été particulièrement bonnes du côté des produits d'assurance vie avec participation et de prestations du vivant, et la Société a continué de dominer le marché canadien quant au nombre de polices émises 14 .

, les ventes au troisième trimestre ont totalisé 103 millions de dollars, en hausse de 7 % par rapport au solide rendement déjà enregistré au même trimestre un an plus tôt. Ce très bon résultat reflète la force de tous nos réseaux de distribution, l'excellent rendement de nos outils numériques, ainsi que notre gamme complète de produits distinctifs. Les ventes ont été particulièrement bonnes du côté des produits d'assurance vie avec participation et de prestations du vivant, et la Société a continué de dominer le marché canadien quant au nombre de polices émises . À l' Assurance collective , les ventes des Régimes d'employés, qui se chiffrent à 18 millions de dollars pour le troisième trimestre, dépassent considérablement les 10 millions de dollars enregistrés au même trimestre l'année précédente, tendance largement attribuable à l'augmentation du volume des ventes auprès de moyens et grands groupes. Les primes nettes, les équivalents de primes et les dépôts ont crû de 9 % d'une année à l'autre sous l'effet de bonnes ventes et d'augmentations des primes lors de renouvellements. Les ventes des Marchés spéciaux ont quant à elles augmenté de 14 % par rapport au même trimestre l'année précédente pour atteindre 97 millions de dollars, grâce à une forte croissance des ventes de produits d'assurance médicale de voyage.

, les ventes des Régimes d'employés, qui se chiffrent à 18 millions de dollars pour le troisième trimestre, dépassent considérablement les 10 millions de dollars enregistrés au même trimestre l'année précédente, tendance largement attribuable à l'augmentation du volume des ventes auprès de moyens et grands groupes. Les primes nettes, les équivalents de primes et les dépôts ont crû de 9 % d'une année à l'autre sous l'effet de bonnes ventes et d'augmentations des primes lors de renouvellements. Les ventes des Marchés spéciaux ont quant à elles augmenté de 14 % par rapport au même trimestre l'année précédente pour atteindre 97 millions de dollars, grâce à une forte croissance des ventes de produits d'assurance médicale de voyage. À la division des Services aux concessionnaires , les ventes totales de 197 millions de dollars au troisième trimestre représentent une augmentation de 2 % par rapport à la même période en 2023. Cette croissance s'explique essentiellement par les ventes de garanties prolongées et de produits auxiliaires. Il convient de souligner que la panne temporaire à CDK Global à la fin du deuxième trimestre a eu un effet négligeable sur les ventes du troisième trimestre.

, les ventes totales de 197 millions de dollars au troisième trimestre représentent une augmentation de 2 % par rapport à la même période en 2023. Cette croissance s'explique essentiellement par les ventes de garanties prolongées et de produits auxiliaires. Il convient de souligner que la panne temporaire à CDK Global à la fin du deuxième trimestre a eu un effet négligeable sur les ventes du troisième trimestre. Finalement, chez iA Auto et habitation, les primes directes souscrites ont atteint, au troisième trimestre, 164 millions de dollars, ce qui représente une solide augmentation de 15 % par rapport à la même période l'an dernier, reflétant la capacité à générer de nouvelles ventes et l'incidence des récentes augmentations de primes.

__________________________________________ 13 Des composantes de l'analyse du mouvement de la MSC constituent des mesures financières supplémentaires. Pour de plus amples renseignements sur l'analyse du mouvement de la MSC, voir la section « Renseignements financiers non conformes aux IFRS et autres mesures financières » du présent document et la section « Analyse du mouvement de la marge sur services contractuels » du Rapport de gestion T3-2024. 14 Selon les données canadiennes les plus récentes publiées par LIMRA.

GESTION DE PATRIMOINE

À la Gestion de patrimoine individuel , la Société est demeurée première au Canada en termes de ventes brutes et nettes de fonds distincts 15 . Les ventes brutes de fonds distincts se sont chiffrées, au troisième trimestre, à plus de 1,3 milliard de dollars, ce qui représente une augmentation importante de l'ordre de 51 % par rapport au même trimestre l'an dernier. Les ventes nettes ont de nouveau été particulièrement bonnes, totalisant 781 millions de dollars. Ce solide rendement s'explique entre autres par la force de nos réseaux de distribution. De plus, le rendement favorable des marchés financiers a continué d'alimenter l'optimisme des clients vis-à-vis des catégories d'actifs plus risquées offrant un rendement potentiel plus élevé que les placements garantis. Réciproquement, les ventes de rentes assurées et d'autres produits d'épargne ont totalisé 483 millions de dollars au cours du trimestre, comparativement à un très solide trimestre de 618 millions de dollars un an plus tôt. Les ventes brutes de fonds communs de placement pour le trimestre ont totalisé 385 millions de dollars pour le trimestre, en hausse de 33 % par rapport à la même période en 2023, avec des sorties nettes de l'ordre de 163 millions de dollars.

, la Société est demeurée première au en termes de ventes brutes et nettes de fonds distincts . Les ventes brutes de fonds distincts se sont chiffrées, au troisième trimestre, à plus de 1,3 milliard de dollars, ce qui représente une augmentation importante de l'ordre de 51 % par rapport au même trimestre l'an dernier. Les ventes nettes ont de nouveau été particulièrement bonnes, totalisant 781 millions de dollars. Ce solide rendement s'explique entre autres par la force de nos réseaux de distribution. De plus, le rendement favorable des marchés financiers a continué d'alimenter l'optimisme des clients vis-à-vis des catégories d'actifs plus risquées offrant un rendement potentiel plus élevé que les placements garantis. Réciproquement, les ventes de rentes assurées et d'autres produits d'épargne ont totalisé 483 millions de dollars au cours du trimestre, comparativement à un très solide trimestre de 618 millions de dollars un an plus tôt. Les ventes brutes de fonds communs de placement pour le trimestre ont totalisé 385 millions de dollars pour le trimestre, en hausse de 33 % par rapport à la même période en 2023, avec des sorties nettes de l'ordre de 163 millions de dollars. À l'Épargne et retraite collectives, les ventes pour le troisième trimestre totalisent 900 millions de dollars, en hausse de 62 % par rapport au troisième trimestre de 2023. Cette solide performance s'est essentiellement trouvée favorisée par d'importantes ventes de rentes assurées et de produits d'accumulation.

AFFAIRES AMÉRICAINES

Assurance individuelle - Des ventes records de 68 millions de dollars américains ont été enregistrées au troisième trimestre, en hausse de 55 % par rapport au troisième trimestre de 2023. Ce solide résultat, qui découle de bons résultats sur le marché des assurances frais funéraires et le marché intermédiaire/familial, ainsi que de l'ajout des ventes réalisées par notre nouvelle filiale Vericity, confirme notre important potentiel de croissance sur le marché de l'assurance vie aux États-Unis, organiquement et par l'entremise d'acquisitions.

- Des ventes records de 68 millions de dollars américains ont été enregistrées au troisième trimestre, en hausse de 55 % par rapport au troisième trimestre de 2023. Ce solide résultat, qui découle de bons résultats sur le marché des assurances frais funéraires et le marché intermédiaire/familial, ainsi que de l'ajout des ventes réalisées par notre nouvelle filiale Vericity, confirme notre important potentiel de croissance sur le marché de l'assurance vie aux États-Unis, organiquement et par l'entremise d'acquisitions. Services aux concessionnaires - Les ventes au troisième trimestre, en hausse de 15 % par rapport à la même période l'an dernier, ont atteint 286 millions de dollars américains. Ce bon résultat reflète la qualité de nos produits et services. Les concessionnaires mettent l'accent sur les produits complémentaires (financiers et d'assurance) vendus avec les véhicules, tandis que la capacité financière des consommateurs s'est améliorée, du fait de taux d'intérêt plus bas et de la diminution du prix des véhicules. Soulignons que les ventes qui avaient dû être reportées au troisième trimestre en raison de la panne temporaire chez CDK Global à la fin du deuxième trimestre ont totalisé environ 10 millions de dollars américains.

ACTIF SOUS GESTION ET ACTIF SOUS ADMINISTRATION

La valeur de l'actif sous gestion et sous administration se chiffrait, à la fin du troisième trimestre, à environ 250 milliards de dollars, en hausse de 22 % au cours des douze derniers mois et de 6 % par rapport au trimestre précédent, en raison principalement de conditions favorables sur les marchés et d'entrées nettes de fonds élevées.

PRIMES NETTES, ÉQUIVALENTS DE PRIMES ET DÉPÔTS

Au troisième trimestre, les primes nettes, équivalents de primes et dépôts ont totalisé plus de 4,9 milliards de dollars, ce qui représente une forte augmentation de 25 % par rapport au trimestre correspondant de 2023. Toutes les unités d'exploitation ont contribué à cette solide performance, en particulier celles de la Gestion de patrimoine individuel et de l'Épargne et retraite collectives.

___________________________________ 15 Source : Investor Economics, août 2024.

SITUATION FINANCIÈRE

Au 30 septembre 2024, le ratio de solvabilité de la Société s'établissait à 140 %, comparativement à un ratio de 141 % à la fin du trimestre précédent et de 145 % un an plus tôt. Ce résultat s'inscrit bien au-dessus de la cible d'opération de 120 % de la Société en ce qui a trait au ratio de solvabilité. La diminution d'un point de pourcentage au troisième trimestre est attribuable à des éléments bien précis parmi lesquels le rachat d'actions (OPRA), l'acquisition de deux blocs d'affaires de Prosperity Life Group et les investissements dans les TI. Les initiatives de gestion du capital, notamment le rachat d'actions privilégiées en circulation de l'Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. (« iA Assurance ») représentant 125 millions de dollars, y sont aussi pour quelque chose. Ces éléments ont été partiellement compensés par l'incidence favorable de la génération organique de capital, laquelle demeure élevée (180 millions de dollars), et l'incidence positive de variations macroéconomiques. Le ratio de levier financier†† de la Société, qui s'élevait à 15,3 % au 30 septembre 2024, se compare favorablement aux 16,4 % obtenus à la fin du dernier trimestre.

Génération organique de capital et capital disponible pour déploiement - Au troisième trimestre, la Société a généré 180 millions de dollars de capital additionnel de manière organique, pour un total de 485 millions de dollars en neuf mois, ce qui cadre avec les projections en vertu desquelles elle dépasserait l'objectif minimal annuel de 600 millions de dollars fixé pour 2024. Au 30 septembre 2024, le capital disponible pour déploiement était évalué à 1,0 milliard de dollars. De plus, comme il est détaillé ci-dessous dans cette section, la Ligne directrice sur les exigences de suffisance du capital - Assurance de personnes (ESCAP) de l'AMF, si elle est adoptée telle que publiée, devrait entraîner une augmentation d'environ 700 millions de dollars du capital disponible pour déploiement de la société le 1er janvier 2025.

Changements proposés à la Ligne directrice sur les exigences de suffisance du capital de l'AMF - Le 19 septembre 2024, l'Autorité des marchés financiers du Québec (AMF) a publié une consultation concernant une Ligne directrice sur les exigences de suffisance du capital - Assurance de personnes (ESCAP) révisée, qui devrait entrer en vigueur le 1er janvier 2025. Cette consultation s'est terminée le 22 octobre 2024. Si la ligne directrice est adoptée telle qu'elle a été publiée, iA Société financière ne sera plus assujettie aux ratios cibles d'intervention, mais il lui faudra encore respecter les ratios minimums. Cela devrait avoir un effet positif sur la flexibilité financière de iA, et la ligne directrice révisée devrait se traduire par une augmentation d'environ 700 millions de dollars du capital disponible pour déploiement, sans effet important sur le niveau du ratio de solvabilité. Soulignons que le changement proposé aux ratios cibles d'intervention ne toucherait pas l'Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc.

La ligne directrice ESCAP proposée comprend, entre autres changements, des révisions liées aux exigences de capital réglementaire pour les garanties de fonds distincts. À cet égard, une période de transition est autorisée pour les deux premiers trimestres de 2025, au cours de laquelle les assureurs pourront appliquer la version antérieure de la ligne directrice. Des analyses seront effectuées en prévision de cette période de transition, pour évaluer les effets de ces autres changements, qui devraient être plus limités que ceux résultant de l'élimination des ratios cibles d'intervention que nous venons de mentionner.

Valeur comptable - La valeur comptable par action ordinaire s'établissait au 30 septembre 2024 à 71,63 $, en hausse de 2 % par rapport au trimestre précédent et de 10 % au cours des douze derniers mois.

Offre publique de rachat d'actions (OPRA) dans le cours normal des activités - Au troisième trimestre de 2024, la Société a racheté et annulé 1 379 860 actions ordinaires en circulation, pour une valeur totale de 123 millions de dollars, aux termes de son programme d'OPRA dans le cours normal des activités. Un total de 7 004 964 actions, soit environ 6,94 % des actions ordinaires émises et en circulation en date du 31 octobre 2023, ont été rachetées dans le cadre du programme actuel entre le 14 novembre 2023 et le 30 septembre 2024.

Dividende - La Société a versé, au troisième trimestre de 2024, un dividende trimestriel de 0,8200 $ par action aux actionnaires ordinaires. Le conseil d'administration a approuvé, pour le quatrième trimestre de 2024, le versement d'un dividende trimestriel de 0,9000 $ par action, ce qui représente une augmentation de 0,08 $ ou 10 % par action par rapport au dividende versé au trimestre précédent. Ce dividende est payable le 16 décembre 2024 à tous les actionnaires inscrits le 22 novembre 2024.

Régime de réinvestissement des dividendes et d'achat d'actions - Les actionnaires inscrits qui souhaitent adhérer au régime de réinvestissement des dividendes et d'achat d'actions de iA Société financière pour réinvestir le prochain dividende qui sera versé le 16 décembre 2024 doivent s'assurer que le formulaire à cet effet dûment rempli parvient à Computershare au plus tard à 16 h le 15 novembre 2024. Pour savoir comment vous inscrire, visitez le site Internet de iA Groupe financier, à l'adresse ia.ca , à la section Dividendes. Il est à noter que les actions ordinaires émises en vertu du régime de réinvestissement des dividendes et d'achat d'actions de iA Société financière seront achetées sur le marché secondaire et qu'aucun escompte ne s'appliquera.

†† Cet item est un ratio non conforme aux IFRS. Voir la section « Renseignements financiers non conformes aux IFRS et autres mesures financières » de ce document et du Rapport de gestion T3-2024.

Nomination - M. Nicolas Darveau-Garneau, membre du conseil d'administration de iA Société financière depuis 2018, a été nommé conseiller stratégique dans le domaine de l'intelligence artificielle appliquée à l'amélioration de l'expérience client. Il a donc quitté ses fonctions à titre de membre du conseil d'administration de la Société le 1er octobre 2024 pour se consacrer à ce nouveau rôle. M. Darveau-Garneau compte plus de 30 ans d'expérience dans le domaine des technologies de l'information, notamment en matière d'innovation numérique dans les entreprises. Le conseil d'administration de iA Société financière compte maintenant 14 administrateurs.

Acquisition de deux blocs d'affaires de Prosperity Life Group - Le 7 août 2024, iA Groupe financier a complété l'acquisition de deux blocs d'affaires de Prosperity Life Group. Les blocs d'assurance acquis par iA Groupe financier sont composés de produits couvrant les frais funéraires et de produits d'assurance vie temporaire, représentant plus de 115 000 polices et plus de 100 millions de dollars américains de primes annuelles. Avec la clôture de cette transaction, iA continue de renforcer sa présence aux États-Unis, et l'acquisition aura un effet relutif dès la première année, à la fois sur le bénéfice tiré des activités de base† et sur le bénéfice divulgué.

Acquisition d'actifs de la division Services aux particuliers du courtage de plein exercice de Valeurs mobilières Banque Laurentienne - Le 6 août 2024, iA Groupe financier a complété l'acquisition des actifs de la division Services aux particuliers du courtage de plein exercice de Valeurs mobilières Banque Laurentienne (VMBL). Cette division de VMBL gère plus de deux milliards de dollars d'actifs sous administration. Suite à la transaction, environ 15 000 comptes clients ont été transférés, et plus de 25 conseillers ont rejoint le réseau de iAGPP, marquant une nouvelle étape importante pour iA Gestion privée de patrimoine.

Partenariat stratégique avec Clutch - Le 5 juillet 2024, iA Groupe financier a annoncé un investissement stratégique dans l'entreprise torontoise Clutch Technologies Inc., l'un des plus grands détaillants de véhicules d'occasion au Canada. Cet investissement permet à iA d'ajouter le nouveau canal de distribution de nos produits que constitue la vente en ligne à son vaste réseau existant.

Rachat d'actions privilégiées - Le 29 juillet 2024, iA Assurance a racheté ses 5 000 000 actions privilégiées à dividende non cumulatif de catégorie A - série B en circulation, représentant un capital de 125 millions de dollars. Ce rachat fait suite à l'émission de billets de capital à recours limité d'un capital de 350 millions de dollars en juin 2024, et fait partie des mesures de gestion du capital adoptées en vue d'optimiser la structure du capital.

Fin du statut d'émetteur assujetti de iA Assurance - Suivant le rachat de ses actions privilégiées à dividende non cumulatif de catégorie A - série B le 29 juillet 2024, iA Assurance a cessé d'être un émetteur assujetti, en vertu d'une ordonnance délivrée en vertu des lois sur les valeurs mobilières du Québec et de l'Ontario. À compter du troisième trimestre, iA Assurance n'est donc plus assujettie aux exigences de divulgation continue de ces lois, y compris à l'exigence voulant qu'elle dépose ses états financiers.

Concours philanthropique - Le 10 septembre 2024, la huitième édition du concours philanthropique de la Société a été lancée. Un total de 500 000 $ en dons sera partagé entre des organismes de charité qui s'attaquent à des problèmes sociétaux. Les lauréats seront annoncés entre le 10 et le 13 décembre 2024.

Subséquemment au troisième trimestre :

Événement destiné aux investisseurs - iA Groupe financier a annoncé qu'il tiendra un événement destiné aux investisseurs le 24 février 2025. L'événement se déroulera à Toronto et comprendra une mise à jour de la stratégie de croissance de la Société pendant laquelle une attention particulière sera accordée aux affaires américaines tout en présentant les objectifs clés des unités d'affaires canadiennes. Les investisseurs et les analystes financiers sont invités à assister à l'événement en personne ou de façon virtuelle. Pour de plus amples renseignements, voir le communiqué de presse daté du 17 octobre 2024, qui peut être trouvé sur notre site Web à ia.ca .

iA Groupe financier a annoncé qu'il tiendra un événement destiné aux investisseurs le 24 février 2025. L'événement se déroulera à et comprendra une mise à jour de la stratégie de croissance de la Société pendant laquelle une attention particulière sera accordée aux affaires américaines tout en présentant les objectifs clés des unités d'affaires canadiennes. Les investisseurs et les analystes financiers sont invités à assister à l'événement en personne ou de façon virtuelle. Pour de plus amples renseignements, voir le communiqué de presse daté du 17 octobre 2024, qui peut être trouvé sur notre site Web à . Renouvellement de l'OPRA dans le cours normal des activités - Avec l'approbation de la Bourse de Toronto et de l'Autorité des marchés financiers, la Société pourrait racheter dans le cadre d'une OPRA dans le cours normal de ses activités, entre le 14 novembre 2024 et le 13 novembre 2025, jusqu'à 4 694 894 actions ordinaires, représentant environ 5 % de ses 93 897 897 actions ordinaires émises en circulation au 31 octobre 2024. Les rachats s'effectueront par l'entremise de la Bourse de Toronto ou d'une autre plateforme de négociation canadienne, conformément aux règles et aux politiques des marchés, au prix du marché au moment de l'acquisition. Les actions ordinaires rachetées seront annulées.

PERSPECTIVES

Indications à moyen terme pour iA Société financière

BPA tiré des activités de base †† : augmentation moyenne cible annuelle de 10 %+

: augmentation moyenne cible annuelle de 10 %+ Rendement des capitaux propres aux actionnaires ordinaires ( ROE ) tiré des activités de base †† : cible de 15 %+

) tiré des activités de base : cible de 15 %+ Ratio de solvabilité : cible d'opération de 120 %

Génération organique de capital : cible de 600 millions+ de dollars en 2024

Ratio de distribution du dividende (activités de base)†† : cible de 25 % à 35 %

Les perspectives de la Société, dont les indications données aux marchés et les attentes quant à l'augmentation du capital disponible pour déploiement, constituent de l'information prospective au sens des lois sur les valeurs mobilières. Bien que la Société les juge raisonnables, ces énoncés comportent des risques et des incertitudes et les lecteurs ne devraient pas s'y fier indûment. Les facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des résultats prévus sont notamment les risques d'assurance, de marché, de crédit, de liquidité, le risque stratégique et le risque opérationnel. Dans le cas de l'augmentation du capital disponible pour déploiement par suite des changements envisagés à la ligne directrice ESCAP, ces facteurs comprennent également les ajustements nécessaires aux cibles en matière de capital et les approbations internes applicables. De plus, les perspectives sont préparées à partir d'hypothèses ou de facteurs importants parmi lesquels : l'exactitude des estimations, des hypothèses et des jugements à la lumière des conventions comptables applicables; l'absence de changements importants dans les normes et les conventions comptables applicables à la Société; l'absence de fluctuations importantes des taux d'intérêt; l'absence de changements importants dans le taux d'imposition effectif de la Société; l'absence de changements importants dans le niveau des exigences réglementaires en matière de capital auxquelles la Société est assujettie; la disponibilité d'options de déploiement du capital excédentaire; la conformité de l'expérience en matière de crédit, de mortalité, de morbidité, de longévité et de comportement des titulaires de polices avec les études d'expérience actuarielles; la conformité du rendement des placements avec les attentes de la Société et les tendances historiques; des taux de croissance des affaires différents selon les unités d'exploitation; l'absence de changements imprévus dans l'environnement économique, concurrentiel, d'assurance, juridique ou réglementaire ou de mesures prises par les autorités réglementaires qui pourraient avoir une incidence significative sur les affaires ou les activités de iA Groupe financier ou ses partenaires d'affaires; l'absence de changements imprévus dans le nombre d'actions en circulation; la non-concrétisation des risques ou autres facteurs mentionnés ou abordés ailleurs dans le présent document. Les perspectives servent à fournir aux actionnaires, aux analystes de marchés, aux investisseurs et aux autres parties intéressées une base pour ajuster leurs attentes quant au rendement de l'entreprise tout au long de l'année, et pourraient ne pas convenir à d'autres fins. De plus amples renseignements sur les facteurs de risque et les hypothèses appliquées se trouvent à la section « Énoncés prospectifs » du présent document.

† Cet item est une mesure financière non conforme aux IFRS. Voir la section « Renseignements financiers non conformes aux IFRS et autres mesures financières » de ce document et du Rapport de gestion T3-2024. †† Cet item est un ratio non conforme aux IFRS. Voir la section « Renseignements financiers non conformes aux IFRS et autres mesures financières » de ce document et du Rapport de gestion T3-2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RENSEIGNEMENTS FINANCIERS NON CONFORMES AUX IFRS ET AUTRES MESURES FINANCIÈRES

iA Société financière (ci-après « la Société ») publie ses résultats et ses états financiers conformément aux Normes internationales d'information financière (les « IFRS »). La Société publie également certaines mesures ou certains ratios financiers qui ne sont pas conformes aux IFRS. Elle emploie des mesures non conformes aux IFRS et d'autres mesures financières lorsqu'elle évalue ses résultats et mesure sa performance, estimant que ces mesures fournissent des renseignements additionnels pour mieux comprendre ses résultats financiers et effectuer une meilleure analyse de son potentiel de croissance et de bénéfice, et qu'elles facilitent la comparaison des résultats trimestriels et annuels de ses activités courantes. Comme les mesures non conformes aux IFRS et autres mesures financières utilisées n'ont pas de définitions ou de significations normalisées, il est possible qu'elles diffèrent des mesures financières similaires utilisées par d'autres sociétés et elles ne doivent pas être considérées comme une alternative aux mesures de performance financière, de situation financière ou de flux de trésorerie déterminées conformément aux IFRS. La Société incite fortement les investisseurs à consulter l'intégralité de ses états financiers et de ses autres rapports déposés auprès d'organismes publics, et à ne pas se fier à une mesure financière unique, quelle qu'elle soit.

Les mesures financières non conformes aux IFRS comprennent le bénéfice tiré des activités de base (pertes résultant des activités de base).

Les ratios financiers non conformes aux IFRS comprennent le bénéfice par action ordinaire (BPA) tiré des activités de base; le rendement des capitaux propres aux actionnaires ordinaires (ROE) tiré des activités de base; le taux d'imposition effectif (activités de base); le ratio de distribution du dividende (activités de base); et le ratio de levier financier.

Les mesures financières supplémentaires comprennent le rendement des capitaux propres aux actionnaires ordinaires (ROE); des composantes de l'analyse du mouvement de la MSC (mouvement organique de la MSC, effet des nouvelles ventes d'assurance, croissance financière organique, gains (pertes) d'expérience d'assurance, impact des changements d'hypothèses et des mesures prises par la direction, impact des marchés et impact des taux de change); les composantes des facteurs du bénéfice (en ce qui a trait au résultat net attribué aux actionnaires ordinaires et au bénéfice tiré des activités de base); l'actif sous gestion; l'actif sous administration; le capital disponible pour déploiement; le ratio de distribution du dividende; le ratio de distribution total (douze derniers mois); la génération organique de capital; les ventes; les primes nettes; et les équivalents de primes et dépôts.

Pour plus d'information sur les mesures non conformes aux IFRS utilisées dans le présent document, y compris un rapprochement des mesures financières non conformes aux IFRS avec la mesure conforme aux IFRS la plus directement comparable, voir la section « Renseignements financiers non conformes aux IFRS et autres mesures financières » du Rapport de gestion pour la période se terminant le 30 septembre 2024, intégré par renvoi aux présentes, qui peut être consulté à l'adresse sedarplus.ca ou sur le site Internet de iA Groupe financier à ia.ca.

Une conciliation du résultat net attribué aux actionnaires ordinaires et du bénéfice tiré des activités de base par secteur d'activité est présentée ci-dessous. Pour une conciliation sur une base consolidée, voir « Conciliation du résultat net attribué aux actionnaires ordinaires et du bénéfice tiré des activités de base » ci-dessus.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Rapprochement de mesures financières non conformes aux IFRS choisies

Conciliation du bénéfice divulgué avec celui tiré des activités de base† - Assurance, Canada

(En millions de dollars, sauf indication contraire) Troisième trimestre Cumulatif au 30 septembre 2024 2023 Variation 2024 2023 Variation Résultat net attribué aux actionnaires ordinaires 95 79 20 % 275 231 19 % Ajustements du bénéfice tiré des activités de base (après impôt)











Impacts liés aux marchés -- --

-- --

Changements d'hypothèses et mesures prises par la direction -- --

-- (1)

Charges ou produits liés à des acquisitions ou à des dispositions d'entreprises, y compris les frais d'acquisition, d'intégration et de restructuration 4 2

8 5

Amortissement d'immobilisations incorporelles à durée de vie limitée et liées à des acquisitions 5 4

13 12

Charge de retraite non liée aux activités de base 2 1

8 4

Autres gains et pertes inhabituels particuliers -- 5

-- 5

Total 11 12

29 25

Bénéfice tiré des activités de base† 106 91 16 % 304 256 19 %

Conciliation du bénéfice divulgué avec celui tiré des activités de base† - Gestion de patrimoine (En millions de dollars, sauf indication contraire) Troisième trimestre Cumulatif au 30 septembre 2024 2023 Variation 2024 2023 Variation Résultat net attribué aux actionnaires ordinaires 99 73 36 % 278 203 37 % Ajustements du bénéfice tiré des activités de base (après impôt)











Impacts liés aux marchés -- --

-- --

Changements d'hypothèses et mesures prises par la direction -- --

-- --

Charges ou produits liés à des acquisitions ou à des dispositions d'entreprises, y compris les frais d'acquisition, d'intégration et de restructuration -- 1

-- 1

Amortissement d'immobilisations incorporelles à durée de vie limitée et liées à des acquisitions 6 5

18 15

Charge de retraite non liée aux activités de base 1 1

3 2

Autres gains et pertes inhabituels particuliers -- 2

-- 2

Total 7 9

21 20

Bénéfice tiré des activités de base† 106 82 29 % 299 223 34 %

Conciliation du bénéfice divulgué avec celui tiré des activités de base† - Affaires américaines

(En millions de dollars, sauf indication contraire) Troisième trimestre Cumulatif au 30 septembre 2024 2023 Variation 2024 2023 Variation Résultat net attribué aux actionnaires ordinaires 21 24 (13 %) 41 54 (24 %) Ajustements du bénéfice tiré des activités de base (après impôt)











Impacts liés aux marchés -- --

-- --

Changements d'hypothèses et mesures prises par la direction -- --

-- (1)

Charges ou produits liés à des acquisitions ou à des dispositions d'entreprises, y compris les frais d'acquisition, d'intégration et de restructuration 2 --

9 --

Amortissement d'immobilisations incorporelles à durée de vie limitée et liées à des acquisitions 8 8

22 22

Charge de retraite non liée aux activités de base -- --

-- --

Autres gains et pertes inhabituels particuliers -- --

-- --

Total 10 8

31 21

Bénéfice tiré des activités de base† 31 32 (3 %) 72 75 (4 %)

Conciliation du bénéfice divulgué avec celui tiré des activités de base† - Placements

(En millions de dollars, sauf indication contraire) Troisième trimestre Cumulatif au 30 septembre 2024 2023 Variation 2024 2023 Variation Résultat net attribué aux actionnaires ordinaires 114 (76) non significatif 277 177 56 % Ajustements du bénéfice tiré des activités de base (après impôt)











Impacts liés aux marchés (34) 169

(16) 171

Taux d'intérêt et écarts de crédit (26) 14

(14) 20

Capitaux propres (33) 54

(86) (9)

Immeubles de placement 14 101

68 160

FPC16 11 --

16 --

Taux de change -- --

-- --

Changements d'hypothèses et mesures prises par la direction -- --

(4) (41)

Charges ou produits liés à des acquisitions ou à des dispositions d'entreprises, y compris les frais d'acquisition, d'intégration et de restructuration -- --

-- --

Amortissement d'immobilisations incorporelles à durée de vie limitée et liées à des acquisitions -- --

-- --

Charge de retraite non liée aux activités de base -- --

-- --

Autres gains et pertes inhabituels particuliers -- --

-- --

Total (34) 169

(20) 130

Bénéfice tiré des activités de base† 80 93 (14 %) 257 307 (16 %)

Conciliation du bénéfice divulgué avec celui tiré des activités de base† - Exploitation générale (En millions de dollars, sauf indication contraire) Troisième trimestre Cumulatif au 30 septembre 2024 2023 Variation 2024 2023 Variation Résultat net aux actionnaires ordinaires (46) (45) 2 % (149) (144) 3 % Ajustements du bénéfice tiré des activités de base (après impôt)











Impacts liés aux marchés -- --

-- --

Changements d'hypothèses et mesures prises par la direction -- --

-- --

Charges ou produits liés à des acquisitions ou à des dispositions d'entreprises, y compris les frais d'acquisition, d'intégration et de restructuration -- --

4 --

Amortissement d'immobilisations incorporelles à durée de vie limitée et liées à des acquisitions -- --

-- --

Charge de retraite non liée aux activités de base -- --

-- --

Autres gains et pertes inhabituels particuliers -- 3

-- 3

Total -- 3

4 3

Bénéfice tiré des activités de base† (46) (42) 10 % (145) (141) 3 %

_________________________________________ 16 Impact des produits de placement exonérés d'impôt (supérieurs ou inférieurs à l'incidence fiscale attendue à long terme) découlant du statut d'assureur multinational de la Société.



† Cet item est une mesure financière non conforme aux IFRS. Voir la section « Renseignements financiers non conformes aux IFRS et autres mesures financières » de ce document et du Rapport de gestion T3-2024.

Conciliation du bénéfice tiré des activités de base† avec le résultat net attribué aux actionnaires ordinaires - Consolidée (En millions de dollars, sauf indication contraire) Période de trois mois terminée le 30 septembre 2024 Bénéfice tiré des activités de base†,17 Ajustements du bénéfice

tiré des activités

de base17 Reclassements18 Résultat selon les états financiers Résultat

d'investissement

net19 Autres19 2024 2023 Variation 2024 2024 2024 2024 2023 Variation Résultat des activités d'assurance 288 235 23 % -- -- -- 288 232 24 % Résultat d'investissement net 111 130 (15 %) 62 69 -- 242 (44) (650 %) Activités autres que d'assurance ou autres produits selon les états financiers 84 80 5 % (2) (33) 388 437 387 13 % Autres dépenses (119) (113) 5 % (35) (36) (388) (578) (506) 14 % Bénéfice tiré des activités de base† ou résultat selon les états financiers, avant impôts 364 332 10 % 25 -- -- 389 69 464 % Impôts sur le revenu ou (charge) recouvrement d'impôts (82) (75) non significatif (19) -- -- (101) (13) non

significatif Dividendes/distributions sur autres instruments de capitaux[20] (5) (1) non significatif





(5) (1) non

significatif Bénéfice tiré des activités de base† ou résultat net attribué aux actionnaires ordinaires selon les états financiers 277 256 8 % 6 -- -- 283 55 415 %









































Période de neuf mois terminée le 30 septembre 2024 Résultat des activités d'assurance 804 675 19 % -- -- -- 804 676 19 % Résultat d'investissement net 328 402 (18 %) 60 192 -- 580 372 56 % Activités autres que d'assurance ou autres produits selon les états financiers 246 223 10 % (6) (90) 1 123 1 273 1 151 11 % Autres dépenses (365) (368) (1 %) (107) (102) (1 123) (1 697) (1 531) 11 % Bénéfice tiré des activités de base† ou résultat selon les états financiers, avant impôts 1 013 932 9 % (53) -- -- 960 668 44 % Impôts sur le revenu ou (charge) recouvrement d'impôts (212) (200) non significatif (12) -- -- (224) (135) non

significatif Dividendes/distributions sur autres instruments de capitaux3 (14) (12) non significatif





(14) (12) non

significatif Bénéfice tiré des activités de base† ou résultat net attribué aux actionnaires ordinaires selon les états financiers 787 720 9 % (65) -- -- 722 521 39 %

__________________________________________ 17 Pour une ventilation des ajustements du bénéfice tiré des activités de base† appliquées aux fins de rapprochement avec le résultat net attribué aux actionnaires, voir la rubrique Conciliation du résultat net attribué aux actionnaires ordinaires et du bénéfice tiré des activités de base†», ci-après. 18 Pour plus de détails au sujet de ces deux reclassifications, voir la section « Rapprochement de mesures financières non conformes aux IFRS choisies » du Rapport de gestion T3-2024. 19 Ces reclassifications reflètent des éléments assujettis à un traitement de classification différent dans les états financiers et dans les facteurs de bénéfice (FDB). 20 Dividendes sur les actions privilégiées et distributions sur autres instruments de capitaux.



† Cet item est une mesure financière non conforme aux IFRS. Voir la section « Renseignements financiers non conformes aux IFRS et autres mesures financières » de ce document et du Rapport de gestion T3-2024.

Énoncés prospectifs

Ce document peut contenir des énoncés qui font référence aux stratégies de iA Groupe financier ou des énoncés de nature prévisionnelle, qui dépendent d'événements ou de conditions futurs ou y font référence, ou qui comprennent des mots tels que « pourrait » et « devrait », ou des verbes comme « supposer », « s'attendre à », « revoir », « entendre », « planifier », « croire », « estimer » et « continuer » ou leur forme future (ou leur forme négative), ou encore des mots tels que « objectif », « but », « indications » et « prévisions » ou des termes ou des expressions semblables. De tels énoncés constituent des énoncés prospectifs au sens des lois sur les valeurs mobilières. Les énoncés prospectifs comprennent, notamment, dans ce document, les renseignements concernant les résultats d'exploitation futurs possibles ou présumés. Ils ne constituent pas des faits historiques, mais représentent uniquement les attentes, les estimations et les projections à l'égard d'événements futurs et ils pourraient changer.

Bien que iA Groupe financier estime que les attentes reflétées dans ces énoncés prospectifs sont raisonnables, ces énoncés comportent des risques et des incertitudes et les lecteurs ne devraient pas s'y fier indûment. De plus, les énoncés prospectifs étant fondés sur des hypothèses ou des facteurs importants, les résultats réels peuvent différer sensiblement des résultats qui y sont exprimés explicitement ou implicitement.

Les facteurs et risques importants susceptibles d'entraîner une différence significative entre les résultats réels et les attentes comprennent, sans s'y limiter, les éléments suivants : les conditions économiques et commerciales générales; le niveau de concurrence et de consolidation et la capacité à adapter les produits et services aux changements du marché ou des clients; la technologie de l'information, la protection, la gouvernance et la gestion des données, y compris les atteintes à la vie privée, et les risques liés à la sécurité de l'information, y compris les cyber-risques; le niveau d'inflation; la performance et la volatilité des marchés boursiers; les fluctuations des taux d'intérêt; les risques liés à la stratégie de couverture; l'exactitude des informations reçues des contreparties et la capacité des contreparties à remplir leurs obligations; les changements inattendus dans les hypothèses de tarification ou de provisionnement; la survenance de catastrophes naturelles ou causées par l'homme, de conflits internationaux, de pandémies (telles que la pandémie de COVID-19) et d'actes de terrorisme; le risque de liquidité de iA Groupe financier, y compris la disponibilité de fonds pour honorer les engagements financiers lorsqu'ils arrivent à échéance; la mauvaise gestion ou la dépendance à l'égard de relations avec des tiers dans le contexte de la chaîne d'approvisionnement; la capacité d'attirer, de former et de retenir des employés clés; le risque de conception, de mise en œuvre ou d'utilisation inappropriée de modèles complexes; le risque de fraude; l'évolution des lois et des réglementations, y compris les lois fiscales; les litiges contractuels et juridiques; les mesures prises par les autorités réglementaires susceptibles d'affecter les activités ou les opérations de iA Groupe financier ou de ses partenaires commerciaux; les modifications apportées aux lignes directrices en matière de capital et de liquidité; les risques liés à l'environnement politique et social régional ou mondial; et les risques liés au climat, y compris les événements météorologiques extrêmes ou les changements climatiques à plus long terme et la transition vers une économie à faible émission de carbone; la capacité de iA Groupe financier à répondre aux attentes des parties prenantes sur les questions environnementales, sociales et de gouvernance; et les révisions à la baisse de la solidité financière ou des notations de crédit de iA Groupe financier ou de ses filiales.





Les hypothèses et les facteurs importants sur lesquels a été fondée la préparation des perspectives financières comprennent, sans toutefois s'y limiter : l'exactitude des estimations, des hypothèses et des jugements dans le cadre des méthodes comptables applicables et l'absence de changement important concernant les normes et méthodes comptables applicables de la Société; l'absence de variation importante concernant les taux d'intérêt; l'absence de changement important concernant le taux d'imposition réel de la Société; l'absence de changement important concernant le niveau d'exigences réglementaires en matière de capital de la Société; la disponibilité d'options pour le déploiement du capital excédentaire; l'expérience en matière de crédit, la mortalité, la morbidité, la longévité et le comportement des titulaires de polices conformes aux études actuarielles; le rendement des investissements conforme aux attentes de la Société et conforme aux tendances historiques; les différents taux de croissance des activités selon l'unité d'exploitation; l'absence de changement inattendu concernant le contexte économique, concurrentiel, juridique ou réglementaire ou le contexte dans le secteur des assurances; ou les mesures prises par les autorités de réglementation qui pourraient avoir une incidence importante sur les activités ou l'exploitation de iA Groupe financier ou de ses partenaires d'affaires; l'absence de variation imprévue concernant le nombre d'actions en circulation; la non-matérialisation des risques ou des autres facteurs mentionnés ou dont il est question ailleurs dans le présent document ou qui figurent à la section « Gestion des risques » du Rapport de gestion de l'année 2023 de la Société, susceptibles d'avoir une influence sur le rendement ou les résultats de la Société.

L'incertitude économique et financière dans un contexte de tensions géopolitiques - Des conditions économiques défavorables et l'instabilité financière suscitent certaines inquiétudes avec une inflation persistante, une nouvelle détérioration du marché du crédit en raison d'un environnement de taux élevés, une augmentation des défauts de paiement et une baisse de la valeur de réalisation, ainsi qu'une hausse du chômage. La guerre en Ukraine, le conflit entre Israël et le Hamas qui s'étend à d'autres régions et la concurrence stratégique entre les États-Unis et la Chine engendrent également de l'instabilité sur les marchés mondiaux. De plus, 2024 sera une année électorale record avec des élections dans 50 pays, y compris aux États-Unis. Ces événements, entre autres, pourraient entraîner une baisse de la confiance des consommateurs et des investisseurs, une volatilité financière importante et des opportunités de croissance plus limitées, ce qui pourrait affecter les perspectives financières, les résultats et les activités de l'entreprise.

Des renseignements supplémentaires sur les facteurs importants qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des prévisions et sur les hypothèses ou les facteurs importants sur lesquels sont fondés les énoncés prospectifs sont présentés à la section « Gestion des risques » du Rapport de gestion de l'année 2023 et à la note « Gestion des risques associés aux instruments financiers » afférente aux États financiers consolidés audités de l'exercice terminé le 31 décembre 2023 et dans les autres documents que iA Groupe financier a déposés auprès des Autorités canadiennes en valeurs mobilières, qui peuvent être consultés à l'adresse sedarplus.ca.

Les énoncés prospectifs contenus dans le présent document reflètent les attentes de iA Groupe financier en date de sa publication. iA Groupe financier ne s'engage aucunement à mettre à jour ces énoncés prospectifs ou à en publier une révision afin de tenir compte d'événements ou de circonstances postérieurs à la date du présent document ou afin de tenir compte de la survenance d'événements imprévus, sauf lorsque la loi l'exige.

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

Documents relatifs aux résultats financiers

Pour un rapport détaillé sur les résultats de iA Société financière du troisième trimestre, les investisseurs sont invités à consulter le Rapport de gestion pour la période se terminant le 30 septembre 2024, les États financiers et les notes afférentes qui s'y rattachent ainsi que le cahier d'information financière (anglais seulement), qui sont disponibles sur le site Internet de iA Groupe financier à l'adresse ia.ca sous l'onglet À propos, à la section Relations avec les investisseurs/Rapports financiers et sur le site de SEDAR+, à sedarplus.ca.

Conférence téléphonique

La direction tiendra une conférence téléphonique pour présenter les résultats du troisième trimestre de iA Groupe financier le mercredi 6 novembre 2024, à 9 h 30 (HE). Pour écouter la conférence téléphonique, il vous suffira de vous joindre de l'une des manières suivantes :

Webdiffusion en direct : cliquez À propos, à la section Relations avec les investisseurs/Conférences et présentations. : cliquez ici (https://app.webinar.net/aYQLrlVkObP) ou rendez-vous sur le site Internet de iA Groupe financier, à l'adresse ia.ca, à l'onglet, à la section Téléphone : cliquez ici ( : cliquez https://emportal.ink/4gs1O03 ) et inscrivez votre numéro de téléphone afin de vous faire appeler pour rejoindre instantanément la conférence. Vous pouvez aussi composer le 437 900-0527 ou le 1 888 510-2154 (sans frais en Amérique du Nord) quinze minutes avant le début de la conférence et un téléphoniste vous connectera à celle-ci.

À propos de iA Groupe financier

iA Groupe financier est un groupement de sociétés d'assurance et de gestion de patrimoine des plus importants au Canada. Il mène aussi des activités aux États-Unis. Fondé en 1892, il figure au nombre des grandes sociétés publiques au Canada. Son titre est inscrit à la Bourse de Toronto, sous le symbole IAG (actions ordinaires).

iA Groupe financier est une marque de commerce et un autre nom sous lequel iA Société financière inc. et l'Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. exercent leurs activités.

SOURCE iA Groupe financier

