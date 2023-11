Stratégie de croissance ciblée menant à de solides résultats de ventes, une robuste position de capital et une augmentation de 10 % du BPA tiré des activités de base d'une année à l'autre

Les résultats présentés ci-après sont ceux de iA Société financière inc. (« iA Société financière » ou « la Société »), la société de gestion de portefeuille qui détient la totalité des actions ordinaires de l'Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. (« iA Assurance »). Les résultats se rapportant aux activités de iA Assurance sont présentés dans une section distincte à la page 9 du présent document. Le présent communiqué présente des mesures non conformes aux IFRS utilisées par la Société lorsqu'elle évalue ses résultats et mesure sa performance. Ces mesures ne constituent pas des mesures financières normalisées et ne figurent pas dans les états financiers. Pour de l'information pertinente à leur sujet, voir la section « Renseignements financiers non conformes aux IFRS et autres mesures financières » du Rapport de gestion pour la période se terminant le 30 septembre 2023, intégré par renvoi aux présentes, qui peut être consulté à l'adresse sedarplus.ca ou sur le site Internet de iA Groupe financier à ia.ca .

FAITS SAILLANTS DU TROISIÈME TRIMESTRE - iA Société financière

BPA tiré des activités de base † de 2,50 $, en hausse de 10 % par rapport au résultat du troisième trimestre 2022 1,2 ,et ROE tiré des activités de base †,3 de 14,8 % pour les douze derniers mois, à peine en dessous de l'objectif à moyen terme

BPA divulgué de 0,54 $, comparativement à 0,01 $ au troisième trimestre de 2022 1 , et ROE †,3 pour les douze derniers mois de 10,6 %

, et pour les douze derniers mois de 10,6 % Forte croissance des affaires, dont des ventes records à l'Assurance individuelle aux États-Unis, résultant en une solide augmentation de 17 % des primes et dépôts d'une année à l'autre

Robuste ratio de solvabilité † de 145 %, avec une génération organique de capital de l'ordre de 165 M$, et 1,6 G$ de capital disponible pour déploiement en date du 30 septembre 2023

Valeur comptable par action ordinaire 4 de 65,25 $ au 30 septembre 2023, en hausse de 4 % au cours des neuf premiers mois de 2023

de 65,25 $ au 30 septembre 2023, en hausse de 4 % au cours des neuf premiers mois de 2023 Acquisition de Vericity pour poursuivre notre croissance sur le marché de l'assurance vie aux États-Unis et diversifier nos moyens de distribution, avec l'ajout d'une agence numérique

QUÉBEC, le 7 nov. 2023 /CNW/ - Pour le troisième trimestre qui s'est terminé le 30 septembre 2023, iA Société financière (TSX: IAG) a enregistré un résultat par action ordinaire (BPA) dilué tiré des activités de base† de 2,50 $, en hausse de 10 % par rapport au résultat du troisième trimestre de 20221,2. Le ROE tiré des activités de base† pour les douze derniers mois s'est établi à 14,8 %3, soit à peine en dessous de l'objectif à moyen terme de la Société, fixé à 15 % et plus. Sur la base du bénéfice divulgué, qui comprend l'impact d'éléments volatils (principalement les variations macroéconomiques à court terme), le résultat net attribué aux actionnaires ordinaires pour le trimestre s'est chiffré à 55 millions de dollars, le BPA, à 0,54 $ et le ROE†, pour les douze derniers mois, à 10,6 %3. Le ratio de solvabilité† de 145 % au 30 septembre 2023 s'inscrit pour sa part bien au-dessus de la cible d'opération de 120 % de la Société.

« Notre capacité à générer de nouvelles ventes et à entretenir des relations durables avec nos clients a permis de soutenir la forte dynamique de croissance des affaires du troisième trimestre, ce qui s'est traduit par une augmentation importante des primes et dépôts, de l'ordre de 17 %. Nous avons également atteint une bonne rentabilité dans la plupart de nos secteurs d'activité, menant à une augmentation du BPA tiré des activités de base† conforme à notre objectif à moyen terme, a commenté Denis Ricard, président et chef de la direction de iA Groupe financier. Il convient par ailleurs de souligner les excellents résultats de notre division de l'Assurance individuelle aux États-Unis, dont la solide croissance témoigne du potentiel dans ce marché, alors que nous poursuivons notre expansion au sud de la frontière. »

« La bonne rentabilité tirée des activités de base au troisième trimestre découle en grande partie de solides résultats dans nos activités d'assurance et dans nos activités autres que d'assurance, qui ont tous deux augmenté de 10 % au cours de la dernière année, soutenus par une expérience favorable en matière d'invalidité et une diminution des réclamations de décès, a ajouté Éric Jobin, vice‑président exécutif, chef des finances et actuaire en chef. Notre situation financière demeure solide et flexible, avec une génération organique de capital† de 165 millions de dollars pendant le trimestre. Nous sommes en voie d'atteindre notre objectif pour l'année dans son ensemble, fixé à plus de 600 millions de dollars, ce qui contribuera à notre croissance organique, à notre transformation numérique et aux acquisitions futures. »

Faits saillants sur les résultats Troisième trimestre Cumulatif au 30 septembre 2023 20221 Variation 2023 20221 Variation Résultat net attribué aux actionnaires (en millions) 56 $ 4 $ Non significatif 533 $ 142 $ Non significatif Moins : dividendes sur actions privilégiées émises par une filiale (en millions) (1 $) (3 $)

(12 $) (14 $)

Résultat net attribué aux actionnaires ordinaires (en millions) 55 $ 1 $ Non significatif 521 $ 128 $ Non significatif Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires (en millions, dilué) 102,6 106,2 (3 %) 104,0 106,2 (2 %) Résultat par action ordinaire (dilué) 0,54 $ 0,01 $ Non significatif 5,04 $ 1,19 $ Non significatif Résultat par action ordinaire (dilué) tiré des activités de base†,2 2,50 $ 2,27 $ 10 % 6,97 $ 6,53 $ 7 %

Faits saillants sur d'autres données financières 30 septembre 2023 30 juin 2023 31 décembre 2022 30 septembre 2022 Rendement des capitaux propres aux actionnaires ordinaires†,3 10,6 % 9,7 % 4,7 % s. o. Rendement des capitaux propres aux actionnaires ordinaires

tiré des activités de base†,3 14,8 % 14,5 % 14,4 % s. o. Ratio de solvabilité† 145 % 154 % 126 %5 130 %5 Valeur comptable par action4 65,25 $ 65,39 $ 63,00 $ 62,70 $ Actif sous gestion et sous administration† (en milliards) 205,6 $ 210,9 $ 198,1 $ 191,8 $

__________ 1 Il convient de faire preuve de prudence lorsque l'on compare les résultats de 2023 avec ceux de 2022 recalculés sous le régime des normes IFRS 17 et IFRS 9 (voir la Note concernant les résultats recalculés de l'année 2022 à la page 2). 2 Pour assurer la comparabilité avec les résultats de 2023, les résultats des troisième et quatrième trimestres de 2022 recalculés ont été ajustés pour rendre compte des améliorations continues qui sont apportées dans les méthodologies des normes IFRS 9 et IFRS 17. 3 Le calcul de cette valeur comprend les résultats de 2022, qui doivent être interprétés avec prudence (voir la Note concernant les résultats recalculés de l'année 2022 à la page 2). 4 La valeur comptable par action ordinaire est une mesure financière calculée en divisant les capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires par le nombre d'actions ordinaires en circulation à la fin de la période; toutes les composantes de cette mesure sont des mesures conformes aux IFRS. 5 Ratio calculé en vertu de la norme comptable IFRS 4 et en tenant compte de la norme de capital applicable en 2022



Sauf mention contraire, les résultats qui figurent dans le présent document sont en dollars canadiens et sont comparés avec ceux de la période correspondante de l'an dernier.

Note concernant les résultats recalculés de l'année 2022 - Veuillez noter que les résultats de 2022 de la Société ont été recalculés en raison de l'adoption de IFRS 17 Contrats d'assurance et du chevauchement de la norme connexe IFRS 9 Instruments financiers (« les nouvelles normes »). Les données de 2022 ne sont pas auditées et pourraient changer. À noter par ailleurs que les résultats recalculés de 2022 ne sont pas entièrement représentatifs du profil de risque de marché futur de la Société et de son profil de bénéfice divulgué et tiré des activités de base futur, considérant que la transition du portefeuille de placements de la Société à des fins d'appariement de l'actif et du passif en vertu des nouvelles normes ne s'est terminée qu'en 2023. Ainsi, une analyse fondée sur les résultats comparatifs de 2022 pourrait ne pas être représentative des tendances futures et doit être interprétée dans ce contexte. Pour obtenir des renseignements supplémentaires sur la gestion des risques en vertu des nouvelles normes comptables, nous vous invitons à consulter la section « Gestion des risques » du Rapport de gestion de la Société pour l'année 2022 et la section « Gestion des risques - Mise à jour » du Rapport de gestion du trimestre terminé le 30 septembre 2023.

ANALYSE DES RÉSULTATS

La présente section comporte des mesures sans équivalents IFRS. Pour plus de détails sur ces mesures et une explication des ajustements appliqués dans le calcul du bénéfice tiré des activités de base† de la Société, se reporter à la sous-section « Renseignements financiers non conformes aux IFRS » du Rapport de gestion du trimestre terminé le 30 septembre 2023.

Bénéfices divulgué et tiré des activités de base

La Société a enregistré un bénéfice tiré des activités de base† de 256 millions de dollars au troisième trimestre de 2023, comparativement à 241 millions de dollars au troisième trimestre de 20226,7. Le bénéfice par action (BPA) dilué tiré des activités de base† s'établit pour sa part à 2,50 $ pour le trimestre, ce qui représente une augmentation de 10 % par rapport au résultat de 2,27 $ pour la même période en 20226,7 recalculé sous le régime des normes IFRS 9 et IFRS 17. Le rendement des capitaux propres aux actionnaires ordinaires (ROE) tiré des activités de base† pour les douze derniers mois atteint 14,8 % au 30 septembre 20238, un résultat près de l'objectif à moyen terme de 15 % et plus visé par la Société. Le bénéfice tiré des activités de base est une mesure non conforme aux IFRS qui rend compte de la perception qu'a la direction de la capacité continue de la Société à générer des bénéfices.

Sur la base du bénéfice divulgué, qui comprend l'impact d'éléments volatils (principalement les variations macroéconomiques à court terme), le bénéfice net attribué aux actionnaires ordinaires pour le trimestre se chiffre à 55 millions de dollars, comparativement à 1 million de dollars pour le troisième trimestre de 20226, le BPA à 0,54 $ et le ROE pour les douze derniers mois à 10,6 % au 30 septembre 20238.

Les sections suivantes présentent une analyse de ces résultats.

Bénéfices

(En millions de dollars, sauf indication contraire) Troisième trimestre Cumulatif au 30 septembre 2023 20226 Variation 2023 20226 Variation Résultat net aux actionnaires ordinaires 55 1 Non significatif 521 128 Non significatif Bénéfice par action ordinaire (BPA) (dilué) 0,54 $ 0,01 $ Non significatif 5,04 $ 1,19 $ Non significatif Bénéfice tiré des activités de base7 256 241 6 % 720 701 3 % BPA tiré des activités de base7 (dilué) 2,50 $ 2,27 $ 10 % 6,97 $ 6,53 $ 7 %

Rendement des capitaux propres aux actionnaires ordinaires (ROE)†,8 30 septembre 2023 30 juin 2023 31 décembre 2022 30 septembre 2022 ROE divulgué (pour les douze derniers mois) 10,6 % 9,7 % 4,7 % s. o. ROE† tiré des activités de base (pour les douze derniers mois) 14,8 % 14,5 % 14,4 % s. o.

__________ 6 Il convient de faire preuve de prudence lorsque l'on compare les résultats de 2023 avec ceux de 2022 recalculés sous le régime des normes IFRS 17 et IFRS 9 (voir la Note concernant les résultats recalculés de l'année 2022 à la page 2). 7 Pour assurer la comparabilité avec les résultats de 2023, les résultats des troisième et quatrième trimestres de 2022 recalculés ont été ajustés pour rendre compte des améliorations continues qui sont apportées dans les méthodologies des normes IFRS 9 et IFRS 17. 8 Le calcul de cette valeur comprend les résultats de 2022, qui doivent être interprétés avec prudence (voir la Note concernant les résultats recalculés de l'année 2022 à la page 2).



Conciliation du bénéfice divulgué avec celui tiré des activités de base

Le tableau suivant présente le résultat net aux actionnaires ordinaires et les ajustements à l'origine de la différence entre le bénéfice divulgué et le bénéfice tiré des activités de base, répartis en six catégories.

Le bénéfice tiré des activités de base de 256 millions de dollars pour le troisième trimestre découle du résultat net aux actionnaires ordinaires de 55 millions de dollars et d'un ajustement de 201 millions de dollars, largement attribuable à des impacts défavorables liés aux marchés qui diffèrent des meilleures estimations de la direction et qui totalisent 169 millions de dollars (après impôt), provenant : des immeubles de placement (101 millions de dollars), du marché des actions (54 millions de dollars) et des taux d'intérêt et des écarts de crédit (14 millions de dollars).

Les autres ajustements au bénéfice sont : 1) l'incidence d'immobilisations incorporelles liées à des acquisitions, qui s'élève à 17 millions de dollars; 2) une charge de 3 millions de dollars pour l'option de vente des actionnaires minoritaires de Surex et les coûts de restructuration des activités sur les marchés des capitaux chez iA Gestion privée de patrimoine; 3) l'incidence d'une charge de retraite non liée aux activités de base de 2 millions de dollars; et 4) d'autres éléments sans lien avec les activités de base totalisant 10 millions de dollars, attribuables à l'accélération de l'amortissement de logiciels et aux radiations dans le contexte de notre transformation numérique et, dans une moindre mesure, au règlement de deux différends légaux.

Conciliation du bénéfice divulgué avec celui tiré des activités de base

(En millions de dollars, sauf indication contraire) Troisième trimestre Cumulatif au 30 septembre 2023 20229 Variation 2023 20229 Variation Résultat net aux actionnaires ordinaires 55 1 Non significatif 521 128 Non significatif Ajustements au bénéfice tiré des activités de base (après impôt)











Impacts liés aux marchés10 169 108

171 417

Changements d'hypothèses et mesures prises par la direction 0 73

(43) 73

Charges ou produits liés à des acquisitions ou à des dispositions

d'entreprises, y compris les frais d'acquisition, d'intégration et de

restructuration 3 3

6 12

Amortissement d'immobilisations incorporelles à durée de vie

limitée et liées à des acquisitions 17 16

49 47

Charge de retraite non liée aux activités de base 2 5

6 16

Autres gains et pertes inhabituels particuliers 10 35

10 8

Total 201 240

199 573

Bénéfice tiré des activités de base10 256 241 6 % 720 701 3 %

Bénéfice tiré des activités de base par secteurs d'activité

Le bénéfice tiré des activités de base de 256 millions de dollars pour le troisième trimestre est décrit dans les paragraphes suivants par secteurs d'activité.

Bénéfice tiré des activités de base par secteurs d'activité





(En millions de dollars, sauf indication contraire) Troisième trimestre Cumulatif au 30 septembre 2023 20229 Variation 2023 20229 Variation Assurance, Canada 91 84 8 % 256 244 5 % Gestion de patrimoine 82 65 26 % 223 190 17 % Affaires américaines 32 37 (14 %) 75 113 (34 %) Placements10 93 97 (4 %) 307 255 20 % Exploitation générale (42) (42) -- (141) (101) 40 % Total10 256 241 6 % 720 701 3 %

__________ 9 Il convient de faire preuve de prudence lorsque l'on compare les résultats de 2023 avec ceux de 2022 recalculés sous le régime des normes IFRS 17 et IFRS 9 (voir la Note concernant les résultats recalculés de l'année 2022 à la page 2). 10 Pour assurer la comparabilité avec les résultats de 2023, les résultats des troisième et quatrième trimestres de 2022 recalculés ont été ajustés pour rendre compte des améliorations continues qui sont apportées dans les méthodologies des normes IFRS 9 et IFRS 17.



Assurance, Canada - Ce secteur d'activité d'exploitation comprend toutes les activités d'assurance canadiennes et offre aux particuliers et aux groupes un vaste éventail de protections en assurances vie, maladie, auto et habitation, ainsi que des garanties pour véhicules. Pour le troisième trimestre, le bénéfice tiré des activités de base dans ce secteur s'établit à 91 millions de dollars, soit à 8 % de plus qu'à la même période en 202211. Le bénéfice attendu sur les activités d'assurance est en hausse de 9 % par rapport à l'an dernier, résultat qui s'est trouvé favorisé par l'augmentation de 17 % de la marge sur services contractuels (MSC) constatée pour les services fournis. En ce qui concerne l'expérience en assurance liée aux activités de base, l'invalidité et la morbidité ont été favorables à l'Assurance individuelle et dans les Régimes d'employés. Les réclamations de décès à l'Assurance individuelle ont également été légèrement inférieures aux prévisions. Ces éléments favorables ont toutefois été contrebalancés par des réclamations plus élevées chez iA Auto et habitation, à la suite d'une tempête, des réclamations d'une plus grande gravité en assurance automobile et, dans une moindre mesure, des réclamations supérieures aux prévisions du côté des Marchés spéciaux. Le trimestre s'est donc soldé par une perte d'expérience nette de 6 millions de dollars pour ce secteur.

Gestion de patrimoine - Ce secteur d'activité d'exploitation comprend toutes les activités de gestion de patrimoine de la Société et propose aux particuliers et aux groupes une vaste gamme de solutions d'épargne et de retraite. Dans ce secteur, le bénéfice tiré des activités de base a atteint 82 millions de dollars au troisième trimestre, en hausse de 26 % par rapport à la même période un an plus tôt11. Cette performance s'explique par la croissance de 16 %, d'une année à l'autre, du bénéfice attendu pour les fonds distincts et de 29 %, d'une année à l'autre, des activités autres que d'assurance (activités de base), croissance essentiellement attribuable à une diminution des dépenses et, encore une fois, au solide rendement des filiales de distribution, en raison, surtout, de meilleures marges dans un contexte de taux d'intérêt plus élevés.

Affaires américaines - Ce secteur d'activité d'exploitation, qui comprend toutes les activités de la Société aux États-Unis, offre aux particuliers différents produits d'assurance vie et de garanties pour leurs véhicules. Au troisième trimestre, le secteur a enregistré un bénéfice tiré des activités de base de 32 millions de dollars, comparativement à 37 millions de dollars pour la même période en 202211. La division de l'Assurance individuelle a connu de bons résultats, comme en témoigne le résultat lié aux activités d'assurance (activités de base) en hausse de 9 % par rapport à l'année précédente11. À l'origine de cette performance : la croissance soutenue du bénéfice attendu sur les activités d'assurance, combinée à une expérience en assurance liée aux activités de base relativement conforme aux attentes. Le résultat lié aux activités autres que d'assurance a quant à lui été inférieur en raison d'une composition défavorable des affaires et de ventes inférieures dans la division des Services aux concessionnaires, attribuables essentiellement à une capacité financière réduite résultant de coûts de financement plus élevés pour les consommateurs.

Placements - Ce secteur d'activité comptable comprend les activités de placement et de financement de la Société, à l'exception des activités de placement des filiales de distribution en gestion de patrimoine. Dans ce secteur, le bénéfice tiré des activités de base se chiffre à 93 millions de dollars pour le troisième trimestre, comparativement à 97 millions de dollars un an plus tôt12. Les effets favorables de l'optimisation du portefeuille de placements et le bon rendement de iA Financement auto ont été contrebalancés par l'incidence négative d'une inversion de la courbe de rendement, en raison des fluctuations des taux d'intérêt pendant la première moitié de l'année 2023, qui a eu une incidence négative de 9 millions de dollars (après impôt) sur le résultat d'investissement tiré des activités de base au troisième trimestre de 2023. À titre de rappel, l'incidence des taux d'intérêt sur le résultat d'investissement net tiré des activités de base pour un trimestre donné ne dépend que de l'inversion de la courbe de rendement en début de trimestre.

Exploitation générale - Ce secteur d'activité comptable déclare toutes les dépenses non affectées aux autres secteurs, comme celles associées à certaines fonctions de soutien général pour la Société. Comme l'an dernier, ce secteur a fait état de dépenses après impôt de 42 millions de dollars. Ces dépenses comprennent entre autres des investissements pour la transformation numérique et pour une meilleure expérience employé, destinée à favoriser la conservation des talents, ainsi que des projets de conformité, en ce qui concerne la loi 25 du Québec sur la protection des renseignements personnels notamment.

Marge sur services contractuels (MSC)

La marge sur services contractuels (MSC) est une mesure conforme à IFRS 17 qui donne une indication des bénéfices futurs et qui est prise en compte dans le calcul du ratio de solvabilité en tant que capitaux disponibles13. Cette mesure n'est cependant pas exhaustive, au sens où elle ne tient pas compte des besoins en matière de capital, des activités autres que d'assurance ni des contrats d'assurance évalués selon la MRP14. Le mouvement organique de la MSC est une composante de la génération organique de capital, une mesure plus exhaustive, et représente la création permanente de valeur mesurée par la MSC, calculée avant l'impact d'éléments ajoutant une volatilité indue à la MSC totale, comme les variations macroéconomiques. Au troisième trimestre, la MSC a augmenté de façon organique de 38 millions de dollars, résultat principalement soutenu par l'effet positif des nouvelles ventes d'assurance totalisant 134 millions de dollars au cours du trimestre. Compte tenu du mouvement non organique favorable net de la MSC, de l'ordre de 3 millions de dollars, au troisième trimestre, la MSC totale a augmenté de 41 millions de dollars au cours du trimestre pour s'établir, au 30 septembre 2023, à 5 781 millions de dollars.

__________ 11 Il convient de faire preuve de prudence lorsque l'on compare les résultats de 2023 avec ceux de 2022 recalculés sous le régime des normes IFRS 17 et IFRS 9 (voir la Note concernant les résultats recalculés de l'année 2022 à la page 2). 12 Pour assurer la comparabilité avec les résultats de 2023, les résultats des troisième et quatrième trimestres de 2022 recalculés ont été ajustés pour rendre compte des améliorations continues qui sont apportées dans les méthodologies des normes IFRS 9 et IFRS 17. 13 La MSC, à l'exception de la MSC pour les fonds distincts, représente des capitaux de Catégorie 1 dans le calcul du ratio de solvabilité. 14 Méthode de répartition des primes



Une analyse des résultats selon les états financiers, une analyse des résultats selon les facteurs du bénéfice et une analyse du mouvement de la MSC sont présentées dans le Rapport de gestion du trimestre terminé le 30 septembre 2023. Elles complètent l'information présentée plus haut en fournissant davantage d'indicateurs pour l'évaluation de la performance financière.

Croissance des affaires - Les primes† et dépôts ont crû de 17 % au cours des douze derniers mois pour atteindre 3,9 milliards de dollars, et l'actif total sous gestion et sous administration† a augmenté de 7 % pour s'établir, au 30 septembre 2023, à 205,6 milliards de dollars. Du côté du secteur de l'Assurance, Canada, la Société demeure première quant au nombre de polices émises dans le marché canadien de l'assurance individuelle15, et toutes les unités d'exploitation ont connu de solides ventes†. À la Gestion de patrimoine individuel, la Société a fait très bonne figure en dépit de défis d'ordre macroéconomique persistants, se classant première pour les ventes brutes et nettes de fonds distincts au troisième trimestre16,† et enregistrant de très solides ventes de rentes assurées et d'autres produits d'épargne. L'Épargne et retraite collectives a aussi affiché un bon rendement, au troisième trimestre, sur le plan des ventes†. Dans le secteur des Affaires américaines, division de l'Assurance individuelle, la croissance des ventes† a poursuivi sur sa lancée positive, tandis que les ventes de la division des Services aux concessionnaires ont été tempérées en raison d'une capacité financière réduite.

ASSURANCE, CANADA

À l' Assurance individuelle , les ventes † au troisième trimestre sont demeurées solides, totalisant 96 millions de dollars, ce qui représente une augmentation de 3 % par rapport au bon trimestre qu'avait déjà connu la Société l'an dernier. Le très bon résultat du troisième trimestre 2023 s'explique par la force de nos vastes réseaux de distribution, le rendement de nos outils numériques et notre gamme complète de produits distinctifs. Les ventes ont été particulièrement solides du côté des produits d'assurance vie avec participation et de prestations du vivant. La Société demeure première quant au nombre de polices émises au Canada 16 et s'est classée, pour une troisième année consécutive, première au palmarès des entreprises de l'Advisor Perception Survey pour le taux de satisfaction général 17 .

, les ventes au troisième trimestre sont demeurées solides, totalisant 96 millions de dollars, ce qui représente une augmentation de 3 % par rapport au bon trimestre qu'avait déjà connu la Société l'an dernier. Le très bon résultat du troisième trimestre 2023 s'explique par la force de nos vastes réseaux de distribution, le rendement de nos outils numériques et notre gamme complète de produits distinctifs. Les ventes ont été particulièrement solides du côté des produits d'assurance vie avec participation et de prestations du vivant. La Société demeure première quant au nombre de polices émises au et s'est classée, pour une troisième année consécutive, première au palmarès des entreprises de l'Advisor Perception Survey pour le taux de satisfaction général . L' Assurance collective compte deux unités d'exploitation : les Régimes d'employés et les Marchés spéciaux. À 10 millions de dollars pour le troisième trimestre, les ventes † des Régimes d'employés ont dépassé de beaucoup celles du trimestre correspondant l'an dernier, qui s'étaient établies à 5 millions de dollars. Les primes ont de leur côté crû de 8 % d'une année à l'autre, en raison du bon maintien des contrats en vigueur. Du côté des Marchés spéciaux, les ventes † ont atteint 85 millions de dollars au troisième trimestre, ce qui correspond à une hausse de 10 % par rapport à la même période l'année précédente, hausse principalement attribuable aux ventes de produits d'assurance décès et mutilations accidentels.

compte deux unités d'exploitation : les Régimes d'employés et les Marchés spéciaux. À 10 millions de dollars pour le troisième trimestre, les ventes des Régimes d'employés ont dépassé de beaucoup celles du trimestre correspondant l'an dernier, qui s'étaient établies à 5 millions de dollars. Les primes ont de leur côté crû de 8 % d'une année à l'autre, en raison du bon maintien des contrats en vigueur. Du côté des Marchés spéciaux, les ventes ont atteint 85 millions de dollars au troisième trimestre, ce qui correspond à une hausse de 10 % par rapport à la même période l'année précédente, hausse principalement attribuable aux ventes de produits d'assurance décès et mutilations accidentels. Dans la division des Services aux concessionnaires , les ventes † totales ont continué de croître de façon soutenue au troisième trimestre pour atteindre 193 millions de dollars, soit 10 % de plus qu'à la même période l'an dernier. Cette performance s'explique notamment par la solide croissance des ventes † de produits d'assurance biens et risques divers (y compris les garanties prolongées et de remplacement), qui ont augmenté de 19 % par rapport à la même période en 2022. En dépit des effets de l'actuel environnement inflationniste, qui engendrent un ralentissement des ventes de véhicules, la division a enregistré de très bons résultats sur le plan des ventes, essentiellement attribuables à sa position de chef de file au Canada , à la diversité et à l'exhaustivité de ses produits, de même qu'à son vaste réseau de distribution.

, les ventes totales ont continué de croître de façon soutenue au troisième trimestre pour atteindre 193 millions de dollars, soit 10 % de plus qu'à la même période l'an dernier. Cette performance s'explique notamment par la solide croissance des ventes de produits d'assurance biens et risques divers (y compris les garanties prolongées et de remplacement), qui ont augmenté de 19 % par rapport à la même période en 2022. En dépit des effets de l'actuel environnement inflationniste, qui engendrent un ralentissement des ventes de véhicules, la division a enregistré de très bons résultats sur le plan des ventes, essentiellement attribuables à sa position de chef de file au , à la diversité et à l'exhaustivité de ses produits, de même qu'à son vaste réseau de distribution. Finalement, chez iA Auto et habitation, les ventes† du trimestre en termes de primes directes souscrites atteignent 142 millions de dollars, ce qui représente une solide augmentation de 15 % par rapport au rendement enregistré à la même période l'an dernier, découlant pour l'essentiel d'un bon maintien des contrats en vigueur.

GESTION DE PATRIMOINE

À la Gestion de patrimoine individuel , la Société est demeurée, au troisième trimestre, première quant aux ventes brutes et nettes † de fonds distincts selon les plus récentes données de l'industrie 16 . Les ventes brutes † de fonds distincts pour le trimestre ont totalisé 882 millions de dollars, en hausse de 13 % par rapport à la même période l'an dernier, et des ventes nettes de 216 millions de dollars ont été générées, ce qui représente une bonne performance en dépit des défis d'ordre macroéconomique que connaissait l'industrie. Dans ce contexte, les ventes brutes † de fonds communs de placement se sont chiffrées à 289 millions de dollars, comparativement à 306 millions de dollars l'année dernière, et des sorties nettes de l'ordre de 222 millions de dollars ont été enregistrées pendant le trimestre. Les ventes † de rentes assurées et d'autres produis d'épargne ont par ailleurs atteint, au cours du troisième trimestre, 618 millions de dollars, soit près du double du résultat pour le même trimestre l'an dernier, bien des consommateurs continuant de privilégier les produits assimilables à des espèces, qui leur procurent à la fois sécurité et rendement intéressant.

, la Société est demeurée, au troisième trimestre, première quant aux ventes brutes et nettes de fonds distincts selon les plus récentes données de l'industrie . Les ventes brutes de fonds distincts pour le trimestre ont totalisé 882 millions de dollars, en hausse de 13 % par rapport à la même période l'an dernier, et des ventes nettes de 216 millions de dollars ont été générées, ce qui représente une bonne performance en dépit des défis d'ordre macroéconomique que connaissait l'industrie. Dans ce contexte, les ventes brutes de fonds communs de placement se sont chiffrées à 289 millions de dollars, comparativement à 306 millions de dollars l'année dernière, et des sorties nettes de l'ordre de 222 millions de dollars ont été enregistrées pendant le trimestre. Les ventes de rentes assurées et d'autres produis d'épargne ont par ailleurs atteint, au cours du troisième trimestre, 618 millions de dollars, soit près du double du résultat pour le même trimestre l'an dernier, bien des consommateurs continuant de privilégier les produits assimilables à des espèces, qui leur procurent à la fois sécurité et rendement intéressant. À l'Épargne et retraite collectives, les ventes† au troisième trimestre ont totalisé 522 millions de dollars, en hausse de 8 % par rapport au troisième trimestre de 2022. Ce bon résultat découle essentiellement des ventes de produits d'accumulation

AFFAIRES AMÉRICAINES

Assurance individuelle - La très belle lancée en matière de ventes † s'est maintenue au troisième trimestre, avec l'atteinte d'un niveau record de 44 millions de dollars américains, soit 26 % de plus qu'au troisième trimestre de 2022, un résultat soutenu par la forte performance des réseaux de distribution et la gamme de produits. Le maintien de très bons résultats dans ce secteur témoigne du solide potentiel de croissance de la Société sur le marché de l'assurance vie aux États-Unis.

- La très belle lancée en matière de ventes s'est maintenue au troisième trimestre, avec l'atteinte d'un niveau record de 44 millions de dollars américains, soit 26 % de plus qu'au troisième trimestre de 2022, un résultat soutenu par la forte performance des réseaux de distribution et la gamme de produits. Le maintien de très bons résultats dans ce secteur témoigne du solide potentiel de croissance de la Société sur le marché de l'assurance vie aux États-Unis. Services aux concessionnaires - Les ventes† au troisième trimestre se sont chiffrées à 248 millions de dollars américains, comparativement à 261 millions de dollars américains un an plus tôt. Malgré l'amélioration des stocks de véhicules, une capacité financière réduite, en raison de coûts de financement élevés pour les consommateurs, continue d'influer négativement sur les ventes.

___________ 15 Selon les données canadiennes publiées par LIMRA pour les six premiers mois de l'année 16 Source : Investor Economics, octobre 2023 17 Source : Environics Research.



ACTIF SOUS GESTION ET SOUS ADMINISTRATION

La valeur de l'actif sous gestion et sous administration† se chiffrait, à la fin du troisième trimestre, à 205,6 milliards de dollars, en hausse de 7 % par rapport au trimestre correspondant de 2022 et en baisse de 3 % par rapport au trimestre précédent, en raison de conditions défavorables sur les marchés.

PRIMES NETTES, ÉQUIVALENTS DE PRIMES ET DÉPÔTS

Les primes nettes, équivalents de primes et dépôts† ont totalisé, au troisième trimestre de 2023, près de 3,9 milliards de dollars, ce qui représente une augmentation de 17 % par rapport au trimestre correspondant de 2022. Toutes les unités d'exploitation ont contribué à cette solide performance, en particulier celles de la Gestion de patrimoine.

SITUATION FINANCIÈRE

Au 30 septembre 2023, le ratio de solvabilité† s'établissait à 145 %, comparativement à un ratio de 154 % à la fin du trimestre précédent et de 130 %18 un an plus tôt. Ce résultat s'inscrit bien au-dessus de la cible d'opération de 120 % de la Société. La diminution de 9 points de pourcentage au troisième trimestre est essentiellement attribuable au rachat de 400 millions de dollars de débentures (mentionné ci-après), au rachat de 93 millions de dollars d'actions (dans le cadre de l'offre publique de rachat dans le cours normal des activités) et à des variations macroéconomiques défavorables. Ces éléments ont été partiellement compensés par l'apport positif de la génération organique de capital. L'acquisition de Vericity, une société d'assurance vie et une agence numérique des États-Unis, annoncée le 3 octobre 2023, devrait entraîner une diminution de l'ordre de trois points de pourcentage du ratio de solvabilité de la Société à la date de clôture de la transaction, qui devrait être conclue au cours du premier semestre de 2024. Le ratio de solvabilité pro forma au 30 septembre 2023 s'établissait donc à 142 %. Le ratio de levier financier de la Société atteignait, au 30 septembre 2023, 14,7 %19.

Génération organique de capital et capital disponible pour déploiement† - Au troisième trimestre, la Société a généré 165 millions de dollars de capital additionnel de manière organique, pour un total de 440 millions de dollars au cours des neuf premiers mois de l'année. Elle est donc en bonne voie d'atteindre son objectif de génération organique de capital, fixé à 600 millions de dollars et plus en 2023, comme elle l'avait fait savoir lors de l'événement destiné aux investisseurs du 28 mars 2023. Le capital disponible pour déploiement est évalué, au 30 septembre 2023, à 1,6 milliard de dollars.

Valeur comptable - La valeur comptable par action ordinaire20 atteignait 65,25 $ au 30 septembre 2023, en hausse de 4 % d'une année à l'autre et relativement stable, avec une légère diminution de 0,14 $, par rapport au trimestre précédent.

__________ 18 Les données de 2022 sont calculées en vertu de la norme IFRS 4 et en tenant compte de la norme de capital applicable en 2022. 19 Calculée comme : débentures, actions privilégiées émises par une filiale et autres instruments de capitaux propres (structure du capital + marge sur services contractuels (MSC) et après impôt† 20 La valeur comptable par action ordinaire est une mesure financière calculée en divisant les capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires par le nombre d'actions ordinaires en circulation à la fin de la période; toutes les composantes de cette mesure sont des mesures conformes aux IFRS.



Offre publique de rachat d'actions (OPRA) dans le cours normal des activités de la Société - Au troisième trimestre de 2023, la Société a racheté et annulé 1 074 366 actions ordinaires en circulation, pour une valeur totale de 93 millions de dollars, aux termes de son programme d'OPRA dans le cours normal des activités. En vertu de l'OPRA, la Société peut racheter, entre le 14 novembre 2022 et le 13 novembre 2023, jusqu'à 5 265 045 actions ordinaires, représentant environ 5 % des actions ordinaires émises et en circulation. Un total de 4 021 820 actions, soit environ 3,8 % des actions ordinaires émises et en circulation en date du 1er novembre 2022, ont été rachetées entre le 14 novembre 2022 et le 30 septembre 2023.

Dividende - La Société a versé, au troisième trimestre de 2023, un dividende trimestriel de 0,7650 $ aux actionnaires ordinaires. Le conseil d'administration a approuvé, pour le quatrième trimestre de 2023, le versement d'un dividende trimestriel de 0,7650 $ par action, soit le même qu'au troisième trimestre, sur les actions ordinaires en circulation de iA Société financière. Ce dividende est payable le 15 décembre 2023 à tous les actionnaires inscrits le 17 novembre 2023.

Régime de réinvestissement des dividendes et d'achat d'actions - Les actionnaires inscrits qui souhaitent adhérer au régime de réinvestissement des dividendes et d'achat d'actions de iA Société financière pour réinvestir le prochain dividende qui sera versé le 15 décembre 2023 doivent s'assurer que le formulaire à cet effet dûment rempli parvient à Computershare au plus tard à 16 h le 10 novembre 2023. Pour savoir comment vous inscrire, visitez le site Internet de iA Groupe financier, à l'adresse https://ia.ca/relationsaveclesinvestisseurs , à la section Dividendes. Il est à noter que les actions ordinaires émises en vertu du régime de réinvestissement des dividendes et d'achat d'actions de iA Société financière seront achetées sur le marché secondaire et qu'aucun escompte ne s'appliquera.

Rachat de capital - Le 15 septembre 2023, iA Assurance a procédé au rachat de ses débentures subordonnées à 3,30 % échéant le 15 septembre 2028, qui représentent un capital de 400 millions de dollars.

Nomination - Le 5 septembre 2023, iA Groupe financier a annoncé la nomination de Catherine Milum en tant que présidente et chef de la direction de Placements IA Clarington. Mme Milum succède à Adam Elliott, qui est maintenant président de iA Gestion privée de patrimoine. Par ailleurs, les changements au comité exécutif annoncés le 10 mai 2023 sont entrés en vigueur le 21 août 2023. Pour plus d'information, veuillez vous référer au communiqué de presse émis le 10 mai 2023.

Révision annuelle des hypothèses actuarielles - La révision annuelle des hypothèses actuarielles a débuté et les travaux seront finalisés au cours des prochaines semaines. Les résultats finaux seront rapportés le 20 février 2024, lors de la divulgation des résultats du quatrième trimestre de 2023.

Concours philanthropique - Le 12 septembre 2023 a été lancée la septième édition du concours philanthropique de la Société. Quelque 500 000 $ en dons seront répartis entre des organismes de bienfaisance qui œuvrent dans les secteurs de la santé, de l'environnement, de l'éducation et des services sociaux. Les lauréats seront annoncés entre le 11 et le 14 décembre.

Subséquemment au troisième trimestre :

Acquisition de la société américaine Vericity, Inc. - Le 3 octobre 2023, iA Groupe financier a annoncé avoir conclu une entente de fusion définitive pour l'acquisition de la société américaine d'assurance vie Vericity, Inc. pour un prix d'achat de 170 millions de dollars américains. Vericity comprend deux entités qui servent le marché intermédiaire de l'assurance vie, avec des synergies entre elles et combinant l'intelligence artificielle et une riche analyse des données pour livrer des technologies innovatrices brevetées : Fidelity Life, un assureur, et eFinancial, une agence numérique directe pour les consommateurs. Vericity compte plus de 400 employés. La transaction devrait être conclue au cours de la première moitié de 2024 et faire croître légèrement le BPA tiré des activités de base la deuxième année et le BPA la troisième année.

- Le 3 octobre 2023, iA Groupe financier a annoncé avoir conclu une entente de fusion définitive pour l'acquisition de la société américaine d'assurance vie Vericity, Inc. pour un prix d'achat de 170 millions de dollars américains. Vericity comprend deux entités qui servent le marché intermédiaire de l'assurance vie, avec des synergies entre elles et combinant l'intelligence artificielle et une riche analyse des données pour livrer des technologies innovatrices brevetées : Fidelity Life, un assureur, et eFinancial, une agence numérique directe pour les consommateurs. Vericity compte plus de 400 employés. La transaction devrait être conclue au cours de la première moitié de faire croître légèrement le BPA tiré des activités de base la deuxième année et le BPA la troisième année. Renouvellement de l'OPRA dans le cours normal des activités - Avec l'approbation de la Bourse de Toronto et de l'Autorité des marchés financiers, la Société prévoit racheter dans le cadre de son OPRA dans le cours normal des activités, entre le 14 novembre 2023 et le 13 novembre 2024, jusqu'à 5 046 835 actions ordinaires, représentant environ 5 % de ses 100 936 705 actions ordinaires émises et en circulation en date du 31 octobre 2023. Les rachats s'effectueront au prix du marché au moment de l'acquisition, par l'entremise de la Bourse de Toronto ou d'une autre plateforme de négociation canadienne, conformément aux règles et aux politiques des marchés. Les actions ordinaires rachetées seront annulées.

- Avec l'approbation de la Bourse de et de l'Autorité des marchés financiers, la Société prévoit racheter dans le cadre de son OPRA dans le cours normal des activités, entre le 14 novembre le 13 novembre 2024, jusqu'à 5 046 835 actions ordinaires, représentant environ 5 % de ses 100 936 705 actions ordinaires émises et en circulation en date du 31 octobre 2023. Les rachats s'effectueront au prix du marché au moment de l'acquisition, par l'entremise de la Bourse de ou d'une autre plateforme de négociation canadienne, conformément aux règles et aux politiques des marchés. Les actions ordinaires rachetées seront annulées. Double inscription de iA Gestion privée de patrimoine - Le 10 octobre 2023, l'Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI) a approuvé la demande de double inscription de iA Gestion privée de patrimoine, une filiale de courtage en placement de iA Groupe financier, qui est maintenant inscrite dans la catégorie des courtiers en placement et dans celle des courtiers en fonds communs de placement. iA Gestion privée de patrimoine devient ainsi la première grande firme indépendante à recevoir cette approbation, qui procure une plus grande souplesse et des possibilités plus attrayantes pour les conseillers, les équipes consultatives et, finalement, les clients, par l'intermédiaire des courtiers de iA Gestion de patrimoine. Cet important développement établit une base plus large pour l'inscription de représentants, qui contribuera à l'amélioration des occasions de recrutement, de croissance, de migration et de planification de la relève.

- Le 10 octobre 2023, l'Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI) a approuvé la demande de double inscription de iA Gestion privée de patrimoine, une filiale de courtage en placement de iA Groupe financier, qui est maintenant inscrite dans la catégorie des courtiers en placement et dans celle des courtiers en fonds communs de placement. iA Gestion privée de patrimoine devient ainsi la première grande firme indépendante à recevoir cette approbation, qui procure une plus grande souplesse et des possibilités plus attrayantes pour les conseillers, les équipes consultatives et, finalement, les clients, par l'intermédiaire des courtiers de iA patrimoine. Cet important développement établit une base plus large pour l'inscription de représentants, qui contribuera à l'amélioration des occasions de recrutement, de croissance, de migration et de planification de la relève. Don en faveur de la recherche en santé mentale - Le 11 octobre 2023, iA Groupe financier a annoncé un don de 150 000 $ à Recherche en santé mentale Canada . Cette somme servira à financer des bourses d'études pour la recherche sur la santé mentale au travail. Il y a déjà longtemps que la Société se montre proactive dans le domaine; elle a notamment mis sur pied un réseau d'ambassadeurs et ambassadrices aux fins de soutien de collègues qui seraient aux prises avec des problèmes de santé mentale. Au cours des deux dernières années, iA Groupe financier a aussi remis 1,3 million de dollars à des organismes qui œuvrent en santé mentale.

- Le 11 octobre 2023, iA Groupe financier a annoncé un don de 150 000 $ à Recherche en santé mentale . Cette somme servira à financer des bourses d'études pour la recherche sur la santé mentale au travail. Il y a déjà longtemps que la Société se montre proactive dans le domaine; elle a notamment mis sur pied un réseau d'ambassadeurs et ambassadrices aux fins de soutien de collègues qui seraient aux prises avec des problèmes de santé mentale. Au cours des deux dernières années, iA Groupe financier a aussi remis 1,3 million de dollars à des organismes qui œuvrent en santé mentale. Partenariat avec Mercedes-Benz - iA Groupe financier a annoncé un partenariat avec Services Financiers Mercedes-Benz, pour assurer l'administration de leur programme Plan de protection Première Classe. Ce nouveau partenariat continue de refléter l'engagement de la Société à l'égard du secteur des finances et de l'assurance de fabricants d'équipement d'origine (FEO). L'intégration harmonieuse du nouveau programme aux concessionnaires Mercedes-Benz de tout le Canada est prévue pour le 8 janvier 2024, et comprendra des produits auxiliaires.

- iA Groupe financier a annoncé un partenariat avec Services Financiers Mercedes-Benz, pour assurer l'administration de leur programme Plan de protection Première Classe. Ce nouveau partenariat continue de refléter l'engagement de la Société à l'égard du secteur des finances et de l'assurance de fabricants d'équipement d'origine (FEO). L'intégration harmonieuse du nouveau programme aux concessionnaires tout le est prévue pour le 8 janvier comprendra des produits auxiliaires. Renée Laflamme au Top 100 des femmes les plus influentes au Canada - Renée Laflamme, vice-présidente exécutive, Assurance, Épargne et retraite individuelles chez iA Groupe financier, a été nommée au Top 100 des femmes les plus influentes au Canada , par le Réseau des femmes exécutives WXN, dans la catégorie « Leaders exécutifs ». Ces prix récompensent chaque année des femmes de partout au Canada qui se démarquent par leur leadership et qui font une différence majeure dans leur domaine, tout en contribuant activement à façonner un avenir plus inclusif. Les lauréates sont sélectionnées par le Conseil de la diversité du Canada de WXN.

PERSPECTIVES

Indications à moyen terme pour iA Société financière, telles que présentées le 28 mars 2023

BPA tiré des activités de base : augmentation moyenne cible annuelle de 10 %+

Rendement des capitaux propres aux actionnaires ordinaires ( ROE ) tiré des activités de base : cible de 15 %+

) tiré des activités de base : cible de 15 %+ Ratio de solvabilité : cible d'opération de 120 %

Génération organique de capital : cible de 600 millions+ de dollars en 2023

Ratio de distribution du dividende : cible de 25 % à 35 % du bénéfice tiré des activités de base

Les perspectives de la Société, dont les indications données aux marchés, constituent de l'information prospective au sens des lois sur les valeurs mobilières. Bien que la Société les juge raisonnables, ces énoncés comportent des risques et des incertitudes et les lecteurs ne devraient pas s'y fier indûment. Les facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des résultats prévus sont notamment les risques d'assurance, de marché, de crédit, de liquidité, le risque stratégique et le risque opérationnel. De plus, les perspectives sont préparées à partir d'hypothèses ou de facteurs importants parmi lesquels : l'exactitude des estimations, des hypothèses et des jugements à la lumière des conventions comptables applicables; l'absence de changements importants dans les normes et les conventions comptables applicables à la Société; l'absence de fluctuations importantes des taux d'intérêt; l'absence de changements importants dans le taux d'imposition effectif de la Société; l'absence de changements importants dans le niveau des exigences réglementaires en matière de capital auxquelles la Société est assujettie; la disponibilité d'options de déploiement du capital excédentaire; la conformité de l'expérience en matière de crédit, de mortalité, de morbidité, de longévité et de comportement des titulaires de polices avec les études d'expérience actuarielles; la conformité du rendement des placements avec les attentes de la Société et les tendances historiques; des taux de croissance des affaires différents selon les unités d'exploitation; l'absence de changements importants imprévus dans l'environnement économique, concurrentiel, d'assurance, juridique ou réglementaire ou des mesures prises par les autorités réglementaires qui pourraient avoir une incidence sur les affaires ou les activités de iA Groupe financier ou ses partenaires d'affaires; l'absence de changements imprévus dans le nombre d'actions en circulation; la non-concrétisation des risques ou autres facteurs mentionnés ou abordés ailleurs dans le présent document. Les perspectives servent à fournir aux actionnaires, aux analystes de marchés, aux investisseurs et aux autres parties intéressées une base pour ajuster leurs attentes quant au rendement de l'entreprise tout au long de l'année, et pourraient ne pas convenir à d'autres fins. De plus amples renseignements sur les facteurs de risque et les hypothèses appliquées se trouvent à la section « Énoncés prospectifs » du présent document.

FAITS SAILLANTS DU TROISIÈME TRIMESTRE - iA Assurance

Rentabilité - iA Assurance a enregistré au troisième trimestre de 2023 un résultat net attribué à son unique porteur d'actions ordinaires, iA Société financière, de 75 millions de dollars, comparativement à un résultat de 43 millions de dollars au même trimestre en 202221.

Situation financière - Le ratio de solvabilité de iA Assurance s'établissait à 140 % au 30 septembre 2023, comparativement à 146 % à la fin du trimestre précédent et à 124 %22 un an plus tôt. La diminution de six points de pourcentage au troisième trimestre est essentiellement attribuable au rachat de 400 millions de dollars de débentures (mentionné ci-après) et à des variations macroéconomiques défavorables. Ces éléments ont été partiellement contrebalancés par l'apport positif de la génération organique de capital.

Dividende - Au troisième trimestre de 2023, iA Assurance n'a versé aucun dividende. Pour le quatrième trimestre de 2023, son conseil d'administration a approuvé la déclaration d'un dividende de 200 millions de dollars à l'unique porteur de ses actions ordinaires, iA Société financière. Un dividende de 200 millions de dollars devrait donc être versé en tout ou en partie par iA Assurance à iA Société financière au quatrième trimestre.

Rachat de capital - Le 15 septembre 2023, iA Assurance a procédé au rachat de ses débentures subordonnées à 3,30 % échéant le 15 septembre 2028, qui représentent un capital de 400 millions de dollars.

Nomination - Le 5 septembre 2023, iA Groupe financier a annoncé la nomination de Catherine Milum en tant que présidente et chef de la direction de Placements IA Clarington. Mme Milum succède à Adam Elliott, qui est maintenant président de iA Gestion privée de patrimoine. Par ailleurs, les changements au comité exécutif annoncés le 10 mai 2023 sont entrés en vigueur le 21 août 2023. Pour plus d'information, veuillez vous référer au communiqué de presse émis le 10 mai 2023.

Révision annuelle des hypothèses actuarielles - La révision annuelle des hypothèses actuarielles a débuté et les travaux seront finalisés au cours des prochaines semaines. Les résultats finaux seront rapportés le 20 février 2024, lors de la divulgation des résultats du quatrième trimestre de 2023.

iA Assurance





Faits saillants sur les résultats Troisième trimestre Cumulatif au 30 septembre (En millions de dollars, sauf indication contraire) 2023 202221 Variation 2023 202221 Variation Résultat net attribué aux actionnaires 76 46 65 % 581 284 105 % Moins : dividendes sur actions privilégiées (1) (3)

(6) (14)

Résultat net attribué aux actionnaires ordinaires 75 43 74 % 575 270 113 %

Faits saillants sur d'autres données financières







(En millions de dollars, sauf indication contraire) 30 septembre 2023 30 juin 2023 31 décembre 2022 30 septembre 2022 Capital total† 6 194 6 500 6 354 6 360 Ratio de solvabilité†,23 140 % 146 % 118 % 124 %

___________ 21 Il convient d'être prudent lors de la comparaison des résultats de 2023 avec ceux de 2022 recalculés en vertu des normes IFRS 17 et IFRS 9 (voir la Note concernant les résultats recalculés de 2022 à la page 2). 22 Les données de 2022 sont calculées en vertu de la norme IFRS 4 et en tenant compte de la norme de capital applicable en 2022. 23 Ratios au 31 décembre 2022 et au 30 septembre 2022 calculés en vertu de la norme comptable IFRS 4 et en tenant compte de la norme de capital applicable en 2022



RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

Renseignements financiers non conformes aux IFRS et autres mesures financières

iA Société financière et iA Assurance publient leurs résultats et leurs états financiers conformément aux Normes internationales d'information financière (les « IFRS »). Toutefois, elles publient également certaines mesures ou certains ratios financiers qui ne sont pas conformes aux IFRS (« non conformes aux IFRS »). Une mesure est considérée comme non conforme aux IFRS aux fins de la législation canadienne sur les valeurs mobilières lorsqu'elle est présentée autrement que selon les principes comptables généralement reconnus (PCGR) utilisés pour les états financiers audités de la Société. Cette dernière emploie des mesures non conformes aux IFRS lorsqu'elle évalue ses résultats et mesure sa performance. La Société est d'avis que les mesures non conformes aux IFRS fournissent des renseignements additionnels pour mieux comprendre ses résultats financiers et effectuer une meilleure analyse de son potentiel de croissance et de bénéfice, et qu'elles facilitent la comparaison des résultats trimestriels et annuels de ses activités courantes. Comme les mesures non conformes aux IFRS n'ont pas de définitions ou de significations normalisées, il est possible qu'elles diffèrent des mesures financières non conformes aux IFRS utilisées par d'autres sociétés et elles ne doivent pas être considérées comme une alternative aux mesures de performance financière déterminées conformément aux IFRS. La Société incite fortement les investisseurs à consulter l'intégralité de ses états financiers et de ses autres rapports déposés auprès d'organismes publics, et à ne pas se fier à une mesure financière unique, quelle qu'elle soit. Les mesures financières non conformes aux IFRS sont souvent accompagnées des mesures financières conformes aux IFRS et comparées avec ces dernières afin d'en établir la concordance. Pour certaines mesures financières non conformes aux IFRS, il n'existe toutefois aucune mesure directement comparable selon les IFRS. Le présent document décrit les mesures non conformes aux IFRS utilisées par la Société pour évaluer ses résultats et mesurer son rendement.

Pour de l'information pertinente sur les mesures non conformes aux IFRS utilisées dans le présent document, voir la section « Renseignements financiers non conformes aux IFRS et autres mesures financières » du Rapport de gestion pour la période se terminant le 30 septembre 2023, intégré par renvoi aux présentes, qui peut être consulté à l'adresse sedarplus.ca ou sur le site Web de iA Groupe financier à ia.ca .

Énoncés prospectifs

Ce document peut contenir des énoncés qui font référence aux stratégies de iA Groupe financier ou des énoncés de nature prévisionnelle, qui dépendent d'événements ou de conditions futurs ou y font référence, ou qui comprennent des mots tels que « pourrait » et « devrait », ou des verbes comme « supposer », « s'attendre à », « revoir », « entendre », « planifier », « croire », « estimer » et « continuer » ou leur forme future (ou leur forme négative), ou encore des mots tels que « objectif », « but », « indications » et « prévisions » ou des termes ou des expressions semblables. De tels énoncés constituent des énoncés prospectifs au sens des lois sur les valeurs mobilières. Les énoncés prospectifs comprennent, notamment, dans ce document, les renseignements concernant les résultats d'exploitation futurs possibles ou présumés. Ils ne constituent pas des faits historiques, mais représentent uniquement les attentes, les estimations et les projections à l'égard d'événements futurs et ils pourraient changer.

Bien que iA Groupe financier estime que les attentes reflétées dans ces énoncés prospectifs sont raisonnables, ces énoncés comportent des risques et des incertitudes et les lecteurs ne devraient pas s'y fier indûment. De plus, les énoncés prospectifs étant fondés sur des hypothèses ou des facteurs importants, les résultats réels peuvent différer sensiblement des résultats qui y sont exprimés explicitement ou implicitement.

Les facteurs et les risques importants qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des résultats prévus sont notamment les risques d'assurance, de marché, de crédit et de liquidité, ainsi que les risques stratégique et opérationnel et de non-conformité réglementaire, tels que : la conjoncture commerciale et économique; le niveau d'inflation; la concurrence et le regroupement des sociétés; les changements apportés aux lois et aux règlements, y compris aux lois fiscales et les changements apportés aux lignes directrices en matière de capital et de liquidités; des mesures prises par les autorités réglementaires qui pourraient avoir une incidence sur les affaires ou les activités de iA Groupe financier ou ses partenaires d'affaires; les risques associés à l'environnement politique et social régional ou mondial, les risques liés aux changements climatiques, notamment la transition vers une économie en faibles émissions de carbone et la capacité de iA Groupe financier à satisfaire aux attentes des parties prenantes face aux enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance; le risque lié aux données et le cyberrisque, les risques liés aux ressources humaines, les risques liés à la stratégie de couverture; les liquidités de iA Groupe financier, notamment la disponibilité de financement pour respecter les engagements financiers en place aux dates d'échéance prévues lorsqu'il le faut; l'exactitude de l'information reçue de cocontractants et la capacité des cocontractants à respecter leurs engagements; l'occurrence de catastrophes naturelles ou imputables à l'homme, de conflits internationaux, de pandémies (comme la pandémie de la COVID-19) et d'actes terroristes.

Les hypothèses et les facteurs importants sur lesquels a été fondée la préparation des perspectives financières comprennent, sans toutefois s'y limiter : l'exactitude des estimations, des hypothèses, des jugements dans le cadre des méthodes comptables applicables et l'absence de changement important concernant les normes et méthodes comptables applicables de la Société; l'absence de variation importante concernant les taux d'intérêt; l'absence de changement important concernant le taux d'imposition réel de la Société; l'absence de changement important concernant le niveau d'exigences réglementaires en matière de capital de la Société; la disponibilité d'options pour le déploiement du capital excédentaire; l'expérience en matière de crédit, la mortalité, la morbidité, la longévité et le comportement des titulaires de polices conformes aux études actuarielles; le rendement des investissements conforme aux attentes de la Société et conforme aux tendances historiques; les différents taux de croissance des activités selon l'unité d'exploitation; l'absence de changement inattendu concernant le contexte économique, concurrentiel, juridique ou réglementaire ou le contexte dans le secteur des assurances; ou les mesures prises par les autorités de réglementation qui pourraient avoir une incidence importante sur les activités ou l'exploitation de iA Groupe financier ou de ses partenaires d'affaires; l'absence de variation imprévue concernant le nombre d'actions en circulation; la non-matérialisation des risques ou des autres facteurs mentionnés ou dont il est question ailleurs dans le présent document ou qui figurent à la section « Gestion des risques » du Rapport de gestion de l'année 2022 de la Société et à la section « Gestion des risques - Mise à jour » des Rapports de gestion pour les périodes terminées le 31 mars, le 30 juin et le 30 septembre 2023, susceptibles d'avoir une influence sur le rendement ou les résultats de la Société.

Instabilité économique et financière dans un contexte de tensions géopolitiques - Les conditions économiques défavorables et l'instabilité financière suscitent une certaine inquiétude. Les banques centrales ont augmenté les taux d'intérêt pour lutter contre l'inflation élevée de l'année dernière. La guerre en Ukraine, le conflit Israël-Hamas et les tensions en Chine provoquent également une instabilité sur les marchés mondiaux. Ces événements pourraient entraîner une forte volatilité financière et mettre à l'épreuve la capacité de la Société à anticiper et à atténuer les vents contraires sur ses marchés, et avoir une incidence négative sur ses perspectives financières, ses résultats et ses activités.

Des renseignements supplémentaires sur les facteurs importants qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des prévisions et sur les hypothèses ou les facteurs importants sur lesquels sont fondés les énoncés prospectifs sont présentés à la section « Gestion des risques » du Rapport de gestion de l'année 2022 et à la note « Gestion des risques associés aux instruments financiers » afférente aux États financiers consolidés audités de l'exercice terminé le 31 décembre 2022, de même que dans la section « Gestion des risques - Mise à jour » des Rapports de gestion pour les périodes terminées le 31 mars, le 30 juin et le 30 septembre 2023 et dans les autres documents que iA Groupe financier a déposés auprès des Autorités canadiennes en valeurs mobilières, qui peuvent être consultés à l'adresse sedarplus.ca

Les énoncés prospectifs contenus dans le présent document reflètent les attentes de iA Groupe financier en date de sa publication. iA Groupe financier ne s'engage aucunement à mettre à jour ces énoncés prospectifs ou à en publier une révision afin de tenir compte d'événements ou de circonstances postérieurs à la date du présent document ou afin de tenir compte de la survenance d'événements imprévus, sauf lorsque la loi l'exige.

Documents relatifs aux résultats financiers

Pour un rapport détaillé sur les résultats de iA Société financière et de iA Assurance du troisième trimestre, les investisseurs sont invités à consulter le Rapport de gestion pour le trimestre terminé le 30 septembre 2023, les États financiers et les notes afférentes qui s'y rattachent ainsi que le cahier d'information financière (anglais seulement) des sociétés, qui sont disponibles sur le site Internet de iA Groupe financier à l'adresse ia.ca sous l'onglet À propos, à la section Relations avec les investisseurs/Rapports financiers et sur le site de SEDAR+, à sedarplus.ca .

