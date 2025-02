iA conclut l'année 2024 sur une note solide, atteignant toutes les cibles de ses indications données au marché

Ce communiqué présente des renseignements financiers conformément aux normes comptables IFRS® (appelées « IFRS » dans ce document) et certaines mesures non conformes aux IFRS et des mesures financières supplémentaires utilisées par la Société pour évaluer ses résultats et mesurer sa performance. Pour de l'information pertinente sur les mesures non conformes aux IFRS utilisées dans le présent document, voir la section « Renseignements financiers non conformes aux IFRS et autres mesures financières », ci-après et dans le Rapport de gestion pour la période s'étant terminée le 31 décembre 2024, intégré par renvoi aux présentes, et qui peut être consulté à l'adresse sedarplus.ca ou sur le site Internet de iA Groupe financier à ia.ca. Les résultats présentés ci-dessous se rapportent aux activités de iA Société financière inc. (« iA Groupe financier » ou « la Société »).

FAITS SAILLANTS DU QUATRIÈME TRIMESTRE - iA Groupe financier

BPA tiré des activités de base †† de 3,04 $ (en hausse de 30 % d'une année à l'autre), ROE tiré des activités de base †† pour les douze derniers mois de 15,9 % et ROE tiré des activités de base †† annualisé de 16,9 %

de 3,04 $ (en hausse de 30 % d'une année à l'autre), tiré des activités de base pour les douze derniers mois de 15,9 % et tiré des activités de base annualisé de 16,9 % BPA de 2,33 $, ROE 1 pour les douze derniers mois de 13,9 % et ROE annualisé de 12,9 %

pour les douze derniers mois de 13,9 % et annualisé de 12,9 % Forte progression des ventes 2 , ayant mené à plus de 5,7 milliards de dollars en primes et dépôts 2,3 (en hausse de 39 % d'une année à l'autre), et à plus de 259 milliards de dollars en actifs (actif sous gestion 2 et actif sous administration 2 totaux)

, ayant mené à plus de 5,7 milliards de dollars en primes et dépôts (en hausse de 39 % d'une année à l'autre), et à plus de 259 milliards de dollars en actifs (actif sous gestion et actif sous administration totaux) Robuste ratio de solvabilité 4 de 139 % 5 , capital disponible pour déploiement 2 de 1,4 milliard de dollars 6 et solide génération organique de capital 2 en continu

de 139 % , capital disponible pour déploiement de 1,4 milliard de dollars et solide génération organique de capital en continu Valeur comptable par action ordinaire 7 de 73,44 $ au 31 décembre 2024, en hausse de 3 % au cours des trois derniers mois et de 10 % au cours des douze derniers mois

de 73,44 $ au 31 décembre 2024, en hausse de 3 % au cours des trois derniers mois et de 10 % au cours des douze derniers mois Après le trimestre : Acquisition de Global Warranty, qui fait croître la présence de nos Services aux concessionnaires sur le marché des garanties pour les véhicules d'occasion au Canada

QUÉBEC, le 18 février 2025 /CNW/ - Pour le quatrième trimestre qui s'est terminé le 31 décembre 2024, iA Groupe financier (TSX: IAG) a enregistré un résultat par action ordinaire (BPA) dilué tiré des activités de base†† de 3,04 $, en hausse de 30 % par rapport à la même période en 2023. Le ROE tiré des activités de base†† pour les douze derniers mois s'est établi à 15,9 %, atteignant l'objectif à moyen terme de la Société, fixé à 15 % et plus. Le résultat net attribué aux actionnaires ordinaires au quatrième trimestre s'est chiffré à 220 millions de dollars, le BPA dilué, à 2,33 $ et le ROE pour les douze derniers mois, à 13,9 %. Le ratio de solvabilité de 139 %5 au 31 décembre 2024 s'inscrit pour sa part bien au-dessus de la cible d'opération de 120 % de la Société.

Pour l'ensemble de l'année 2024, le bénéfice tiré des activités de base† a dépassé un milliard de dollars pour atteindre 1 074 millions de dollars, et le BPA†† de base de 11,16 $ était en hausse de 20 % par rapport à 2023. Le bénéfice net attribué aux actionnaires ordinaires était de 942 millions de dollars en 2024, et le BPA de 9,77 dollars était en hausse de 31 % par rapport à 2023.

« Les excellents résultats du quatrième trimestre et de l'ensemble de l'année soulignent les solides capacités de distribution de iA, sa progression continue en matière de ventes et la diversification de ses activités. Au cours du quatrième trimestre, nous avons continué à mettre en œuvre notre stratégie à long terme et avons enregistré une croissance impressionnante de 39 % des primes et des dépôts par rapport au même trimestre de l'année précédente. Ce solide résultat a été obtenu grâce à des ventes rentables qui ont permis à notre ROE tiré des activités de base†† d'atteindre près de 16 % pour l'année, a commenté Denis Ricard, président et chef de la direction de iA Groupe financier. Cette performance souligne le bien-fondé de notre stratégie de croissance, la solidité de nos fondations, notre gestion financière prudente et l'engagement indéfectible de nos employés et de nos distributeurs. Nous sommes impatients de présenter une mise à jour de notre stratégie de croissance, ainsi que nos nouvelles indications de marché, lors de notre événement destiné aux investisseurs du 24 février. »

« Nos résultats du quatrième trimestre démontrent la valeur créée par nos activités et confirment l'atteinte de tous nos objectifs financiers énoncés dans nos indications à moyen terme. La génération organique de capital est restée forte au quatrième trimestre, ce qui nous a permis d'atteindre notre objectif de plus de 600 millions de dollars fixé au début de l'année, a ajouté Éric Jobin, vice-président exécutif, chef des finances et actuaire en chef. Notre valeur comptable par action a augmenté de 10 % au cours de la dernière année, ce qui reflète notre engagement à créer de la valeur pour nos actionnaires. Grâce à un capital disponible pour déploiement important et à l'augmentation des revenus de placement prévus8, iA a conclu l'année 2024 sur une note solide, ce qui positionne bien la Société pour poursuivre sa croissance au cours des prochaines années. »

Faits saillants sur les résultats Quatrième trimestre Cumulatif au 31 décembre 2024 2023 Variation 2024 2023 Variation Résultat net attribué aux actionnaires (en millions) 226 $ 256 $ (12 %) 962 $ 789 $ 22 % Moins : dividendes sur actions privilégiées émises par une filiale (en millions) (6 $) (8 $)

(20 $) (20 $)

Résultat net attribué aux actionnaires ordinaires (en millions) 220 $ 248 $ (11 %) 942 $ 769 $ 22 % Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires (en millions, dilué) 94,4 100,9 (6 %) 96,4 102,9 (6 %) Résultat par action ordinaire (dilué) 2,33 $ 2,46 $ (5 %) 9,77 $ 7,48 $ 31 % Bénéfice tiré des activités de base† (en millions) 287 $ 236 $ 22 % 1 074 $ 956 $ 12 % Résultat par action ordinaire (dilué) tiré des activités de base†† 3,04 $ 2,34 $ 30 % 11,16 $ 9,31 $ 20 %

Faits saillants sur d'autres données financières 31 décembre 2024 30 septembre 2024 31 décembre 2023 Rendement des capitaux propres aux actionnaires ordinaires (pour les douze derniers mois) 13,9 % 14,5 % 11,6 % Rendement des capitaux propres aux actionnaires ordinaires

tiré des activités de base†† (pour les douze derniers mois) 15,9 % 15,3 % 14,4 % Ratio de solvabilité5 139 % 140 % 145 % Valeur comptable par action 73,44 $ 71,63 $ 66,90 $ Actif sous gestion et actif sous administration (en milliards) 259,4 $ 249,7 $ 218,9 $

† Cet item est une mesure financière non conforme aux IFRS; voir la section « Renseignements financiers non conformes aux IFRS et autres mesures financières » et la section « Rapprochement de mesures financières non conformes aux IFRS choisies » du présent document pour obtenir des renseignements pertinents sur ces mesures et un rapprochement des mesures financières non conformes aux IFRS avec la mesure conforme aux IFRS la plus directement comparable. †† Cet item est un ratio non conforme aux IFRS. Voir la section « Renseignements financiers non conformes aux IFRS et autres mesures financières » de ce document et du Rapport de gestion 2024.



1 Résultat net attribué aux actionnaires ordinaires consolidé, divisé par la moyenne des capitaux propres aux actionnaires pour la période. 2 Les ventes, les primes nettes, les équivalents de primes et dépôts, l'ASG, l'ASA, le capital disponible pour déploiement et la génération organique de capital représentent des mesures financières supplémentaires. Voir la section « Renseignements financiers non conformes aux IFRS et autres mesures financières » du présent document et du Rapport de gestion 2024 pour plus d'information. 3 Primes nettes, équivalents de primes et dépôts. 4 Le ratio de solvabilité est calculé conformément à la Ligne directrice sur les exigences de suffisance du capital - Assurance de personnes (ESCAP) imposée par l'Autorité des marchés financiers du Québec (AMF). Cette mesure financière est exemptée de certaines exigences du Règlement 52-112 sur l'information concernant les mesures financières non conformes aux PCGR et d'autres mesures financières en vertu de la décision générale no 2021-PDG-0065 de l'AMF. 5 Au 31 décembre 2024, le ratio de solvabilité était de 133 % sur une base pro forma compte tenu de l'impact de la ligne directrice ESCAP révisée par l'AMF le 1er janvier 2025, de l'acquisition de Global Warranty le 4 février 2025 et du rachat de 400 millions de dollars de débentures subordonnées prévu le 21 février 2025. 6 Au 31 décembre 2024, le capital disponible pour le déploiement était de 0,7 milliard de dollars ou de 1,4 milliard de dollars sur une base pro forma, compte tenu de l'impact de la ligne directrice ESCAP révisée par l'AMF le 1er janvier 2025 et de l'acquisition de Global Warranty le 4 février 2025. 7 La valeur comptable par action ordinaire est calculée en divisant les capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires par le nombre d'actions ordinaires en circulation à la fin de la période. 8 Cet item est une composante des facteurs du bénéfice (FDB). Voir la section « Renseignements financiers non conformes aux IFRS et autres mesures financières » du présent document et du Rapport de gestion 2024.

Sauf mention contraire, les résultats qui figurent dans le présent document sont en dollars canadiens et sont comparés avec ceux de la période correspondante de l'an dernier.

ANALYSE DES RÉSULTATS PAR SECTEUR D'ACTIVITÉ

Bénéfice tiré des activités de base† Cumulatif au 31 décembre



T4-2024 D'un trimestre à l'autre D'une année à l'autre D'une année à l'autre

(En millions de dollars, sauf indication contraire) T3-2024 Variation T4-2023 Variation 2024 2023 Variation

Assurance, Canada 116 106 9 % 78 49 % 420 334 26 %

Gestion de patrimoine 112 106 6 % 91 23 % 411 314 31 %

Affaires américaines 26 31 (16 %) 26 -- 98 101 (3 %)

Placements 102 80 28 % 95 7 % 359 402 (11 %)

Exploitation générale (69) (46) 50 % (54) 28 % (214) (195) 10 %

Total 287 277 4 % 236 22 % 1 074 956 12 %

Résultat net (perte nette) attribué aux actionnaires ordinaires

Assurance, Canada 41 95 (57 %) 43 (5 %) 316 274 15 %

Gestion de patrimoine 101 99 2 % 85 19 % 379 288 32 %

Affaires américaines (13) 21 (162 %) (7) 86 % 28 47 (40 %)

Placements 163 114 43 % 181 (10 %) 440 358 23 %

Exploitation générale (72) (46) 57 % (54) 33 % (221) (198) 12 %

Total 220 283 (22 %) 248 (11 %) 942 769 22 %



Assurance, Canada

Le résultat net attribué aux actionnaires ordinaires pour le secteur de l'Assurance, Canada s'est chiffré à 41 millions de dollars, comparativement à 43 millions de dollars pour la même période en 2023. Ce résultat comprend le bénéfice tiré des activités de base † , ainsi que les ajustements y ayant été apportés.

s'est chiffré à 41 millions de dollars, comparativement à 43 millions de dollars pour la même période en 2023. Ce résultat comprend le bénéfice tiré des activités de base , ainsi que les ajustements y ayant été apportés. Les ajustements du bénéfice tiré des activités de base au résultat net ont totalisé 75 millions de dollars. Ce montant comprend : des changements d'hypothèses défavorables et des mesures prises par la direction (37 millions de dollars) (voir « Révision annuelle des hypothèses » ci-dessous pour plus de détails), une dévaluation des logiciels et un ajustement fiscal net défavorable pour les exercices précédents (30 millions de dollars au total), des éléments liés aux acquisitions (4 millions de dollars), la charge de retraite non liée aux activités de base (3 millions de dollars) et une charge de restructuration mineure (1 million de dollars).

Le bénéfice tiré des activités de base† pour ce secteur d'activité s'est établi à 116 millions de dollars, comparativement aux 78 millions de dollars enregistrés à la même période en 2023. Cette augmentation de 49 % du bénéfice tiré des activités de base† résulte de différents éléments. Plus spécifiquement, un gain d'expérience d'assurance (activités de base)9 de 15 millions de dollars a été enregistré au cours du trimestre, principalement en raison de la diminution des réclamations chez iA Auto et habitation. Les résultats des activités autres que d'assurance10 ont également été plus élevés, grâce à des activités de distribution favorables et à la bonne performance des Services aux concessionnaires. Parmi les autres éléments positifs en cause, mentionnons l'augmentation du bénéfice attendu sur les activités d'assurance10, attribuable à l'incidence favorable de solides ventes dans les 12 derniers mois ainsi que l'effet moindre des nouvelles ventes d'assurance10 enregistrées dans les Régimes d'employés par rapport à la même période l'an dernier.

Gestion de patrimoine

Le résultat net attribué aux actionnaires ordinaires pour le secteur de la Gestion de patrimoine s'est chiffré à 101 millions de dollars, comparativement à 85 millions de dollars pour la même période en 2023. Ce résultat comprend le bénéfice tiré des activités de base † , ainsi que les ajustements y ayant été apportés.

patrimoine s'est chiffré à 101 millions de dollars, comparativement à 85 millions de dollars pour la même période en 2023. Ce résultat comprend le bénéfice tiré des activités de base , ainsi que les ajustements y ayant été apportés. Les ajustements du bénéfice tiré des activités de base au résultat net, essentiellement attribuables à des éléments liés aux acquisitions, ont totalisé 11 millions de dollars.

Le bénéfice tiré des activités de base† pour ce secteur d'activité s'est établi à 112 millions de dollars pour le quatrième trimestre, comparativement à 91 millions de dollars à la même période un an plus tôt. L'augmentation de 23 % du bénéfice tiré des activités de base† par rapport à la même période en 2023 résulte essentiellement de la hausse de la MSC constatée pour les services fournis 11 et de la libération pour ajustement au risque11, du fait de solides ventes nettes au cours des 12 derniers mois et de marchés financiers favorables. De plus, le résultat des activités autres que d'assurance (activités de base) était plus élevé que l'an dernier, reflétant un bon rendement grâce aux filiales de distribution et à iA Clarington (fonds communs de placement).

Affaires américaines

Le secteur des Affaires américaines a enregistré une perte nette attribuée aux actionnaires ordinaires de 13 millions de dollars, comparativement à une perte de 7 millions de dollars à la même période en 2023. Le résultat net ou la perte nette comprend le bénéfice tiré des activités de base † , ainsi que les ajustements y ayant été apportés.

, ainsi que les ajustements y ayant été apportés. Les ajustements du bénéfice tiré des activités de base au résultat net ont totalisé 39 millions de dollars. Ce montant comprend : des changements d'hypothèses défavorables et des mesures prises par la direction (15 millions de dollars) (voir « Révision annuelle des hypothèses » ci-dessous pour plus de détails), une provision pour les soldes impayés liés à des comptes clients (16 millions de dollars) et des éléments liés aux acquisitions (8 millions de dollars).

Le bénéfice tiré des activités de base† pour ce secteur d'activité s'est établi à 26 millions de dollars, identique au résultat du quatrième trimestre de 2023. Cela est le résultat net de différents éléments. Les acquisitions de Vericity et de blocs d'affaires de Prosperity, notamment, ont mené à une augmentation du bénéfice attendu sur les activités d'assurance; l'expérience en matière d'assurance (activités de base) s'est révélée positive, du fait, principalement, d'une expérience favorable sur le plan de la mortalité. Le résultat des activités autres que d'assurance (activités de base) a été légèrement inférieur à celui de l'année précédente en raison des dépenses de Vericity. Enfin, les autres dépenses (activités de base) ont augmenté avec l'ajout des dépenses associées à Vericity.

9 Cet élément est une composante des facteurs du bénéfice (FDB). Pour de plus amples renseignements, voir la section « Renseignements financiers non conformes aux IFRS et autres mesures financières » dans le présent document et le Rapport de gestion annuel 2024. Pour un rapprochement du bénéfice tiré des activités de base† avec le résultat net attribué aux actionnaires ordinaires par l'entremise des facteurs du bénéfice (FDB), voir la section « Rapprochement de mesures financières non conformes aux IFRS choisies » du présent document. 10 Cet élément est une composante des facteurs du bénéfice (FDB). Pour de plus amples renseignements, voir la section « Renseignements financiers non conformes aux IFRS et autres mesures financières » dans le présent document et le Rapport de gestion annuel 2024. Pour un rapprochement du bénéfice tiré des activités de base† avec le résultat net attribué aux actionnaires ordinaires par l'entremise des facteurs du bénéfice (FDB), voir la section « Rapprochement de mesures financières non conformes aux IFRS choisies » du présent document. 11 Cet élément est une composante de l'analyse du mouvement de la MSC. Pour de plus amples renseignements au sujet de celle-ci, voir la section « Renseignements financiers non conformes aux IFRS et autres mesures financières » du présent document et la section « Analyse du mouvement de la MSC » du Rapport de gestion annuel 2024.



Placements

Le résultat net attribué aux actionnaires ordinaires pour le secteur des Placements s'est chiffré à 163 millions de dollars, comparativement à 181 millions de dollars à la même période en 2023. Ce résultat comprend le bénéfice tiré des activités de base † , ainsi que les ajustements y ayant été apportés.

, ainsi que les ajustements y ayant été apportés. Les ajustements du bénéfice tiré des activités de base au résultat net de 61 millions de dollars pour ce secteur comprennent les trois éléments suivants : des changements d'hypothèses favorables et des mesures prises par la direction (35 millions de dollars) (voir « Révision annuelle des hypothèses » ci-dessous pour plus de détails), l'impact net favorable des variations liées aux marchés (16 millions de dollars), l'incidence positive des variations des marchés boursiers, les ajustements à la valeur des immeubles de placement et le statut d'assureur multinational de la Société (FPC) 12 ayant été contrebalancés par la variation défavorable des taux d'intérêt et des écarts de crédit; et un ajustement fiscal favorable pour les exercices précédents (10 millions de dollars).

ayant été contrebalancés par la variation défavorable des taux d'intérêt et des écarts de crédit; et un ajustement fiscal favorable pour les exercices précédents (10 millions de dollars). Le bénéfice tiré des activités de base† pour ce secteur d'activité s'est établi à 102 millions de dollars, comparativement à 95 millions de dollars l'an dernier et à 80 millions de dollars au trimestre précédent. Le bénéfice tiré des activités de base† pour le quatrième trimestre reflète le bon rendement de notre portefeuille de placement de haute qualité, auquel a contribué l'impact favorable de l'accentuation de la courbe des taux d'intérêt. L'expérience de crédit a entraîné une perte de 7 millions de dollars en raison de l'impact plus élevé des détériorations par rapport aux améliorations dans le portefeuille de titres à revenu fixe et de l'accroissement de la provision pour pertes de crédit chez iA Financement auto.

Exploitation générale

La perte nette attribuée aux actionnaires ordinaires pour le secteur de l'Exploitation générale s'est chiffrée à 72 millions de dollars en 2024, comparativement à 54 millions de dollars à la même période en 2023. Cette perte comprend la perte découlant des activités de base † , ainsi que les ajustements y ayant été apportés.

, ainsi que les ajustements y ayant été apportés. Les ajustements de la perte résultant des activités de base à la perte nette dans ce secteur ont totalisé 3 millions de dollars et sont liés à l'acquisition de Vericity.

Le secteur a enregistré des pertes résultant des activités de base† découlant de dépenses après impôt de 69 millions de dollars, comparativement à 54 millions de dollars au quatrième trimestre de 2023. Le résultat de ce trimestre s'explique par d'autres dépenses (activités de base) de 82 millions de dollars (avant impôt), ce qui comprend une charge de 18 millions de dollars avant impôt (13 millions de dollars après impôt) provenant de la rémunération variable plus élevée en raison du rendement de la Société en 2024. En excluant cette charge, les autres dépenses (activités de base) sont de 64 millions de dollars avant impôt, ce qui est conforme aux attentes trimestrielles de 65 millions de dollars plus ou moins 5 millions pour 2024. Le résultat favorable pour les dépenses d'exploitation générale s'explique par une grande importance accordée, en continu, à l'efficacité opérationnelle, par des réalisations soucieuses des coûts et par une approche disciplinée en matière de gestion des projets et du personnel.

CONCILIATION DU RÉSULTAT NET ATTRIBUÉ AUX ACTIONNAIRES ORDINAIRES ET DU BÉNÉFICE TIRÉ DES ACTIVITÉS DE BASE†

Le tableau suivant présente le résultat net attribué aux actionnaires ordinaires et les ajustements à l'origine de la différence entre le résultat net attribué aux actionnaires ordinaires et le bénéfice tiré des activités de base†.

Le bénéfice tiré des activités de base† de 287 millions de dollars au quatrième trimestre découle d'un résultat net attribué aux actionnaires de 220 millions de dollars, et d'un ajustement total de 67 millions de dollars, sous l'effet :

d'impacts favorables des marchés différant des attentes de la direction, qui ont totalisé 16 millions de dollars, l'incidence positive de variations des marchés boursiers, d'ajustements à la valeur des immeubles de placement et du statut d'assureur multinational de la Société (Fonds de placement canadien) se trouvant partiellement absorbée par la variation défavorable des taux d'intérêt et des écarts de crédit;

de la révision des hypothèses effectuée en fin d'année et des mesures prises par la direction, qui ont totalisé une charge de 17 millions de dollars (voir « Révision annuelle des hypothèses » ci-dessous pour plus de détails);

d'un total de 4 millions de dollars résultant des acquisitions de Prosperity et de Vericity (3 millions de dollars), et d'une charge de restructuration mineure (1 million de dollars);

de dépenses de l'ordre de 19 millions de dollars associées à des immobilisations incorporelles liées à des acquisitions;

d'une charge de retraite non liée aux activités de base 13 de 4 millions de dollars;

de 4 millions de dollars; des éléments particuliers totalisant 39 millions de dollars et que la direction juge non récurrents ou autrement non représentatifs de la performance de la Société, notamment, comme il l'est détaillé ci-dessus : des ajustements fiscaux pour les exercices précédents qui étaient défavorables pour le secteur de l'Assurance, Canada et favorables pour le secteur des Placements, une dévaluation des logiciels dans le secteur de l'Assurance, Canada , et une provision pour les soldes impayés liés à des comptes clients dans le secteur des Affaires américaines.

12 Impact des produits de placement exonérés d'impôt (supérieurs ou inférieurs à l'incidence fiscale attendue à long terme) découlant du statut d'assureur multinational de la Société. 13 Charge de retraite qui représente la différence entre le rendement des actifs calculé en utilisant le rendement attendu des actifs du régime et le taux d'actualisation du régime de retraite prescrit par les IFRS.



Conciliation du résultat net attribué aux actionnaires ordinaires et du bénéfice tiré des activités de base† - Consolidée (En millions de dollars, sauf indication contraire) Quatrième trimestre Cumulatif au 31 décembre 2024 2023 Variation 2024 2023 Variation Résultat net attribué aux actionnaires ordinaires 220 248 (11 %) 942 769 22 % Ajustements du bénéfice tiré des activités de base (après impôt)











Impacts liés aux marchés (16) (89)

(32) 82

Taux d'intérêt et écarts de crédit 21 (30)

7 (10)

Capitaux propres (31) (93)

(117) (102)

Immeubles de placement (3) 24

65 184

Fonds de placement canadien (FPC)14 (3) 10

13 10

Taux de change -- --

-- --

Changements d'hypothèses et mesures prises par la direction 17 56

13 13

Charges ou produits liés à des acquisitions ou à des dispositions d'entreprises, y compris les frais d'acquisition, d'intégration et de restructuration 4 4

25 10

Amortissement d'immobilisations incorporelles à durée de vie limitée et liées à des acquisitions 19 17

72 66

Charge de retraite non liée aux activités de base 4 2

15 8

Autres gains et pertes inhabituels particuliers 39 (2)

39 8

Total 67 (12)

132 187

Bénéfice tiré des activités de base† 287 236 22 % 1 074 956 12 %

Révision annuelle des hypothèses - La révision annuelle des hypothèses actuarielles a eu un effet global légèrement positif de l'ordre de 9 millions de dollars avant impôt au cours du quatrième trimestre. Plus précisément, la révision annuelle a eu un effet négatif de 22 millions de dollars avant impôt (ou 17 millions de dollars après impôt) sur le résultat net du quatrième trimestre et un effet positif de 31 millions de dollars avant impôt sur les bénéfices futurs (les effets combinés sur la MSC et l'ajustement au titre du risque). Le résultat du processus s'est révélé positif pour les hypothèses relatives aux dépenses, aux finances, à la morbidité et au comportement des titulaires de polices, et négatif pour les hypothèses relatives à la mortalité. L'incidence des mesures prises par la direction et de l'amélioration des modèles a été défavorable. De plus amples détails sur la révision des hypothèses effectuée en fin d'année sont fournis dans le Rapport de gestion annuel 2024.

Marge sur services contractuels (MSC)15 - Au quatrième trimestre, la MSC a crû de façon organique de 112 millions de dollars. Cette augmentation résulte de l'effet positif de nouvelles ventes d'assurance totalisant 194 millions de dollars, de la croissance financière organique de 89 millions de dollars et d'un gain net d'expérience d'assurance de 20 millions de dollars, partiellement contrebalancés par la MSC constatée pour les services fournis, de l'ordre de 191 millions de dollars, en hausse de 22 % par rapport à la même période l'an dernier. Des éléments non organiques ont mené à une augmentation de 112 millions de dollars au quatrième trimestre, à savoir l'incidence positive des variations des marchés et des taux de change. La MSC totale a donc augmenté de 224 millions de dollars au cours du trimestre pour s'établir, au 31 décembre 2024, à 6 899 millions de dollars, en hausse de 16 % au cours des douze derniers mois.

Une analyse des résultats selon les états financiers de même qu'une autre analyse sont présentées dans le Rapport de gestion pour la période se terminant le 31 décembre 2024. Elles complètent l'information présentée plus haut en fournissant davantage d'indicateurs pour l'évaluation de la performance financière.

14 Impact des produits de placement exonérés d'impôt (supérieurs ou inférieurs à l'incidence fiscale attendue à long terme) découlant du statut d'assureur multinational de la Société. 15 Des composantes de l'analyse du mouvement de la MSC constituent des mesures financières supplémentaires. Pour de plus amples renseignements sur l'analyse du mouvement de la MSC, voir la section « Renseignements financiers non conformes aux IFRS et autres mesures financières » du présent document et la section « Analyse du mouvement de la marge sur services contractuels » du Rapport de gestion annuel 2024.



Croissance des affaires - La solide dynamique en matière de ventes s'est maintenue, tant au Canada qu'aux États-Unis, au quatrième trimestre, toutes les unités d'exploitation ayant enregistré une bonne croissance. Une fois encore ce trimestre, l'Assurance individuelle, Canada a fait état de ventes solides et les entrées de fonds distincts ont atteint un niveau record. Le rendement de l'Épargne et retraite collectives a été particulièrement fort grâce à une très grande vente de rentes assurées. La croissance des affaires aux États-Unis a également été très bonne, avec une forte progression des ventes d'une année sur l'autre, tant pour l'Assurance individuelle que pour les Services aux concessionnaires. La solide croissance des affaires a propulsé les primes nettes, les équivalents de primes et les dépôts à plus de 5,7 milliards de dollars, ce qui représente une solide augmentation de 39 % par rapport à la même période en 2023, et l'actif sous gestion et l'actif sous administration totaux, à près de 259 milliards de dollars, ce qui représente une augmentation de 18 % au cours des douze derniers mois.

ASSURANCE, CANADA

À l' Assurance individuelle , les ventes au quatrième trimestre ont totalisé 102 millions de dollars, en hausse de 7 % par rapport au solide rendement enregistré au même trimestre un an plus tôt. Ce résultat porte les ventes pour l'année 2024 à 392 millions de dollars. La Société a continué de dominer le marché canadien quant au nombre de polices émises 16 . Ce bon résultat reflète la force de tous nos réseaux de distribution, l'excellent rendement de nos outils numériques, ainsi que notre gamme complète de produits distinctifs. Les ventes ont été particulièrement bonnes du côté des produits d'assurance vie avec participation, d'assurance vie temporaire et de prestations du vivant.

, les ventes au quatrième trimestre ont totalisé 102 millions de dollars, en hausse de 7 % par rapport au solide rendement enregistré au même trimestre un an plus tôt. Ce résultat porte les ventes pour l'année 2024 à 392 millions de dollars. La Société a continué de dominer le marché canadien quant au nombre de polices émises . Ce bon résultat reflète la force de tous nos réseaux de distribution, l'excellent rendement de nos outils numériques, ainsi que notre gamme complète de produits distinctifs. Les ventes ont été particulièrement bonnes du côté des produits d'assurance vie avec participation, d'assurance vie temporaire et de prestations du vivant. À l' Assurance collective , les ventes des Régimes d'employés se sont chiffrées à 11 millions de dollars pour le quatrième trimestre, près du double des 6 millions de dollars enregistrés au même trimestre l'année précédente, principalement en raison de l'ajout de protections à des polices existantes. Les primes nettes, les équivalents de primes et les dépôts ont crû de 8 % d'une année à l'autre pour atteindre 423 millions de dollars, sous l'effet de bonnes ventes, d'un taux de conservation élevé et d'augmentations des primes lors de renouvellements. Les ventes des Marchés spéciaux ont atteint des niveaux records de 109 millions de dollars, une augmentation de 4 % par rapport à la même période en 2023, grâce à une forte croissance des ventes de produits d'assurance médicale de voyage.

, les ventes des Régimes d'employés se sont chiffrées à 11 millions de dollars pour le quatrième trimestre, près du double des 6 millions de dollars enregistrés au même trimestre l'année précédente, principalement en raison de l'ajout de protections à des polices existantes. Les primes nettes, les équivalents de primes et les dépôts ont crû de 8 % d'une année à l'autre pour atteindre 423 millions de dollars, sous l'effet de bonnes ventes, d'un taux de conservation élevé et d'augmentations des primes lors de renouvellements. Les ventes des Marchés spéciaux ont atteint des niveaux records de 109 millions de dollars, une augmentation de 4 % par rapport à la même période en 2023, grâce à une forte croissance des ventes de produits d'assurance médicale de voyage. À la division des Services aux concessionnaires , les ventes totales ont atteint 176 millions de dollars au quatrième trimestre, représentant une augmentation de 10 % par rapport à la même période en 2023, principalement grâce à des ventes de garanties prolongées et de produits auxiliaires. Ce rendement reflète la position de chef de file au Canada de la Société et la force de son vaste réseau de distribution.

, les ventes totales ont atteint 176 millions de dollars au quatrième trimestre, représentant une augmentation de 10 % par rapport à la même période en 2023, principalement grâce à des ventes de garanties prolongées et de produits auxiliaires. Ce rendement reflète la position de chef de file au de la Société et la force de son vaste réseau de distribution. Finalement, chez iA Auto et habitation, les primes directes souscrites ont atteint 134 millions de dollars au quatrième trimestre, ce qui représente une solide augmentation de 17 % d'une année à l'autre. Cette croissance reflète l'incidence favorable des récentes augmentations de primes et la capacité à générer de nouvelles ventes dans un contexte de hausse du nombre de propositions.

GESTION DE PATRIMOINE

À la Gestion de patrimoine individuel , les ventes brutes de fonds distincts ont atteint un record trimestriel à près de 1,6 milliard de dollars au quatrième trimestre, ce qui représente une augmentation importante de 87 % d'une année à l'autre. Les ventes nettes ont également été particulièrement bonnes, totalisant près de 1 milliard de dollars, les réseaux de distribution étant l'un des principaux facteurs. La Société est demeurée première au Canada en termes de ventes brutes et nettes de fonds distincts 17 . De plus, le rendement positif des marchés financiers a continué d'alimenter l'optimisme des clients vis-à-vis des catégories d'actifs plus risquées, qui offrent un rendement potentiel plus élevé que les placements garantis. Dans ce contexte, les ventes de rentes assurées et d'autres produits d'épargne ont totalisé 434 millions de dollars au cours du trimestre, comparativement à un très solide trimestre de 702 millions de dollars un an plus tôt, alors que les clients favorisaient les produits assimilables à des espèces. Les ventes brutes de fonds communs de placement pour le trimestre ont totalisé 597 millions de dollars pour le trimestre, en hausse de 52 % par rapport à la même période en 2023, avec des sorties nettes de l'ordre de 33 millions de dollars.

, les ventes brutes de fonds distincts ont atteint un record trimestriel à près de 1,6 milliard de dollars au quatrième trimestre, ce qui représente une augmentation importante de 87 % d'une année à l'autre. Les ventes nettes ont également été particulièrement bonnes, totalisant près de 1 milliard de dollars, les réseaux de distribution étant l'un des principaux facteurs. La Société est demeurée première au en termes de ventes brutes et nettes de fonds distincts . De plus, le rendement positif des marchés financiers a continué d'alimenter l'optimisme des clients vis-à-vis des catégories d'actifs plus risquées, qui offrent un rendement potentiel plus élevé que les placements garantis. Dans ce contexte, les ventes de rentes assurées et d'autres produits d'épargne ont totalisé 434 millions de dollars au cours du trimestre, comparativement à un très solide trimestre de 702 millions de dollars un an plus tôt, alors que les clients favorisaient les produits assimilables à des espèces. Les ventes brutes de fonds communs de placement pour le trimestre ont totalisé 597 millions de dollars pour le trimestre, en hausse de 52 % par rapport à la même période en 2023, avec des sorties nettes de l'ordre de 33 millions de dollars. À l'Épargne et retraite collectives, les ventes pour le quatrième trimestre totalisent 1,8 milliard de dollars, comparativement à 0,6 milliard de dollars à la même période un an plus tôt. Cette solide performance résulte principalement d'une importante vente de rentes assurées de plus de 0,9 milliard de dollars et d'une augmentation de 39 % des ventes de produits d'accumulation par rapport à l'année précédente.

16 Selon les données canadiennes les plus récentes publiées par LIMRA. 17 Source : Investor Economics, janvier 2025.



AFFAIRES AMÉRICAINES

Assurance individuelle - Des ventes de 68 millions de dollars américains ont été enregistrées au quatrième trimestre, en hausse de 55 % par rapport au quatrième trimestre de 2023, ce qui porte les ventes pour l'année à 227 millions de dollars américains, une augmentation de 32 % par rapport à l'année précédente. Cette solide croissance découle de résultats solides sur le marché des assurances frais funéraires et le marché intermédiaire/familial, ainsi que de l'ajout des ventes réalisées par notre nouvelle filiale Vericity. Cette performance confirme notre important potentiel de croissance sur le marché de l'assurance vie aux États-Unis, organiquement et par l'entremise d'acquisitions.

- Des ventes de 68 millions de dollars américains ont été enregistrées au quatrième trimestre, en hausse de 55 % par rapport au quatrième trimestre de 2023, ce qui porte les ventes pour l'année à 227 millions de dollars américains, une augmentation de 32 % par rapport à l'année précédente. Cette solide croissance découle de résultats solides sur le marché des assurances frais funéraires et le marché intermédiaire/familial, ainsi que de l'ajout des ventes réalisées par notre nouvelle filiale Vericity. Cette performance confirme notre important potentiel de croissance sur le marché de l'assurance vie aux États-Unis, organiquement et par l'entremise d'acquisitions. Services aux concessionnaires - Les ventes au quatrième trimestre, en hausse de 21 % par rapport à la même période l'an dernier, ont atteint 274 millions de dollars américains, ce qui porte les ventes totales pour 2024 à près de 1,1 milliard de dollars américains. Ce bon résultat reflète la qualité de nos produits et services. De plus, les concessionnaires intègrent davantage les produits complémentaires (financiers et d'assurance) à leurs ventes de véhicules, tandis que la capacité financière des consommateurs s'est améliorée, du fait de taux d'intérêt plus bas et de la diminution du prix des véhicules, entre autres.

ACTIF SOUS GESTION ET ACTIF SOUS ADMINISTRATION

L'actif sous gestion et l'actif sous administration totaux se chiffraient, à la fin du quatrième trimestre, à plus de 259 milliards de dollars, en hausse de 18 % au cours des douze derniers mois et de 4 % par rapport au trimestre précédent, principalement en raison d'entrées nettes de fonds élevées et de la croissance des marchés financiers.

PRIMES NETTES, ÉQUIVALENTS DE PRIMES ET DÉPÔTS

Au quatrième trimestre, les primes nettes, équivalents de primes et dépôts ont atteint un nouveau record de 5,7 milliards de dollars, ce qui représente une forte augmentation de 39 % par rapport au trimestre correspondant de 2023. Toutes les unités d'exploitation ont contribué à cette solide performance, en particulier celles de la Gestion de patrimoine individuel et de l'Épargne et retraite collectives.

SITUATION FINANCIÈRE

Au 31 décembre 2024, le ratio de solvabilité de la Société s'établissait à 139 %, comparativement à un ratio de 140 % à la fin du trimestre précédent et de 145 % un an plus tôt. Ce résultat s'inscrit bien au-dessus de la cible d'opération de 120 % de la Société en ce qui a trait au ratio de solvabilité. La diminution d'un point de pourcentage au quatrième trimestre est attribuable à l'effet défavorable d'éléments non organiques, notamment la révision annuelle des hypothèses et les mesures prises par la direction, ainsi que les variations macroéconomiques et les initiatives de déploiement de capital par l'entremise de rachats d'actions (OPRA) et d'investissements dans les TI. Ces éléments ont été partiellement contrebalancés par l'incidence favorable des initiatives de financement, à savoir l'émission de 400 millions de dollars de débentures subordonnées et l'incidence positive de la génération organique de capital, laquelle demeure élevée à 150 millions de dollars au cours du trimestre. Au 31 décembre 2024, le ratio de solvabilité pro forma était de 133 %, en tenant compte de l'impact de la ligne directrice ESCAP révisée par l'AMF le 1er janvier 2025, de l'acquisition de Global Warranty le 4 février 2025 et du rachat de 400 millions de dollars de débentures subordonnées prévu le 21 février 2025.

Ratio de levier financier†† - Le ratio de levier financier†† s'élevait à 17,3 %18 au 31 décembre 2024, comparativement à 15,3 % au 30 septembre 2024. Cette augmentation s'explique principalement par les débentures subordonnées de 400 millions de dollars émises au quatrième trimestre de 2024. Le ratio devrait diminuer au premier trimestre de 2025 en raison du rachat de débentures subordonnées de 400 millions de dollars prévu le 21 février 2025.

Génération organique de capital et capital disponible pour déploiement - Au quatrième trimestre, la Société a généré 150 millions de dollars de capital additionnel de manière organique, pour un total de 635 millions de dollars pour l'année, atteignant ainsi l'objectif annuel de 600 millions de dollars fixé pour 2024. Au 31 décembre 2024, le capital disponible pour déploiement pro forma19 était évalué à 1,4 milliard de dollars.

Valeur comptable - La valeur comptable par action ordinaire s'établissait au 31 décembre 2024 à 73,44 $, en hausse de 3 % par rapport au trimestre précédent et de 10 % au cours des douze derniers mois.

18 Au 31 décembre 2024, le ratio de levier financier pro forma†† était de 15,0 %, en tenant compte du rachat de 400 millions de dollars de débentures subordonnées prévu au T1-2025. 19 Au 31 décembre 2024, le capital disponible pour déploiement était de 0,7 G$, ou 1,4 G$ pro forma, en tenant compte de l'impact de la ligne directrice ESCAP révisée par l'AMF le 1er janvier 2025 et de l'acquisition de Global Warranty le 4 février 2025.



Offre publique de rachat d'actions (OPRA) dans le cours normal des activités - Au quatrième trimestre de 2024, la Société a racheté et annulé 574 700 actions ordinaires en circulation, pour une valeur totale de 77 millions de dollars, aux termes de son programme d'OPRA dans le cours normal des activités. Un total de 7 027 964 actions, soit environ 6,96 % des actions ordinaires émises et en circulation en date du 31 octobre 2023, ont été rachetées dans le cadre du programme actuel entre le 14 novembre 2023 et le 30 septembre 2024. Par l'intermédiaire de son programme d'OPRA renouvelé, la Société peut racheter jusqu'à 4 694 894 actions ordinaires, représentant environ 5 % des actions ordinaires en circulation, entre le 14 novembre 2024 et le 13 novembre 2025.

Dividende - La Société a versé, au quatrième trimestre de 2024, un dividende trimestriel de 0,9000 $ par action aux actionnaires ordinaires, ce qui représente une augmentation de 10 % par rapport au dividende versé au trimestre précédent. Le conseil d'administration a approuvé, pour le premier trimestre de 2025, le versement d'un dividende trimestriel de 0,9000 $ par action sur les actions ordinaires en circulation de iA Groupe financier. Ce dividende est payable le 17 mars 2025 à tous les actionnaires inscrits le 28 février 2025.

Régime de réinvestissement des dividendes et d'achat d'actions - Les actionnaires inscrits qui souhaitent adhérer au régime de réinvestissement des dividendes et d'achat d'actions de iA Groupe financier pour réinvestir le prochain dividende qui sera versé le 17 mars 2025 doivent s'assurer que le formulaire à cet effet dûment rempli parvient à Computershare au plus tard à 16 h le 21 février 2025. Pour savoir comment vous inscrire, visitez le site Internet de iA Groupe financier, à l'adresse ia.ca, sous l'onglet À propos, à la section Relations avec les investisseurs/Dividendes. Il est à noter que les actions ordinaires émises en vertu du régime de réinvestissement des dividendes et d'achat d'actions de iA Groupe financier seront achetées sur le marché secondaire et qu'aucun escompte ne s'appliquera.

Émission de capital - Le 5 décembre 2024, iA Groupe financier a clôturé un placement de débentures subordonnées non garanties à taux fixe/variable de 4,131 % d'un montant total de 400 millions de dollars venant à échéance le 5 décembre 2034.

Rachat de débentures subordonnées - Le 30 décembre 2024, iA Groupe financier a annoncé le rachat de ses débentures subordonnées à 2,400 % d'un montant de 400 millions de dollars échéant le 21 février 2030, la date de rachat étant fixée au 21 février 2025. Le montant du rachat de 1 012,00 $ par tranche de 1 000 $ de capital de débentures, soit le total du capital et de tous les intérêts courus et impayés, sera payé aux détenteurs au moment de la remise des débentures.

Événement destiné aux investisseurs - iA Groupe financier tiendra un événement destiné aux investisseurs à Toronto le 24 février 2025 afin de fournir une mise à jour de la stratégie de croissance de la Société; une attention particulière sera accordée aux affaires américaines, aux objectifs clés des unités d'affaires canadiennes ainsi qu'aux nouvelles indications de marché. Les investisseurs et les analystes financiers sont invités à assister à l'événement en personne ou de façon virtuelle. Pour de plus amples renseignements, voir le communiqué de presse daté du 17 octobre 2024, qui peut être trouvé sur notre site Web à ia.ca.

Nomination - Le 5 décembre 2024, iA Groupe financier a annoncé la nomination de Caroline Drouin à la tête des relations avec les investisseurs, à compter du 1er janvier 2025. Dans ses nouvelles fonctions, Mme Drouin sera responsable de gérer les relations avec les investisseurs et les marchés financiers, ainsi que de superviser les programmes d'affaires publiques, de durabilité et de philanthropie de la Société.

Subséquemment au quatrième trimestre :

Nomination - Le 8 janvier 2025, iA Groupe financier a annoncé la nomination de John Laudenslager au poste de président de iA American Warranty Group. Pour plus d'information, voir le communiqué de presse, qui peut être trouvé sur notre site Web à ia.ca.

Le 8 janvier 2025, iA Groupe financier a annoncé la nomination de au poste de président de iA American Warranty Group. Pour plus d'information, voir le communiqué de presse, qui peut être trouvé sur notre site Web à ia.ca. Nomination d'un auditeur externe - Le 28 janvier 2025, iA Groupe financier a annoncé que le conseil d'administration, suivant la recommandation de son comité d'audit, a proposé la nomination d'Ernst & Young LLP (« EY ») à titre d'auditeur externe de la Société pour l'exercice financier 2026. La décision résulte d'un processus d'appel d'offres rigoureux pour l'audit externe et fait partie de l'engagement de la Société à respecter des pratiques de gouvernance solides. Pour plus d'information, voir le communiqué de presse, qui peut être trouvé sur notre site Web à ia.ca.

Le 28 janvier 2025, iA Groupe financier a annoncé que le conseil d'administration, suivant la recommandation de son comité d'audit, a proposé la nomination d'Ernst & Young LLP (« EY ») à titre d'auditeur externe de la Société pour l'exercice financier 2026. La décision résulte d'un processus d'appel d'offres rigoureux pour l'audit externe et fait partie de l'engagement de la Société à respecter des pratiques de gouvernance solides. Pour plus d'information, voir le communiqué de presse, qui peut être trouvé sur notre site Web à ia.ca. Anniversaire sur le TSX - Le 3 février 2025, iA Groupe financier a célébré son 25 e anniversaire d'affichage à la Bourse de Toronto . M. Denis Ricard et M. Jacques Martin , qui étaient accompagnés de membres du conseil d'administration, de la direction et de membres des équipes de gestionnaires de iA, ont marqué cet événement en ouvrant les marchés de la Bourse de Toronto à 9 h 30. L'événement a été diffusé en direct par le TSX.

Le 3 février 2025, iA Groupe financier a célébré son 25 anniversaire d'affichage à la Bourse de . M. Denis Ricard et M. , qui étaient accompagnés de membres du conseil d'administration, de la direction et de membres des équipes de gestionnaires de iA, ont marqué cet événement en ouvrant les marchés de la Bourse de à 9 h 30. L'événement a été diffusé en direct par le TSX. Acquisition de Global Warranty - Le 4 février 2025, iA Groupe financier a annoncé l'acquisition de Global Warranty, un groupe d'importants fournisseurs et administrateurs indépendants de garanties sur le marché des véhicules d'occasion au Canada . Global Warranty exerce ses activités avec un réseau de plus de 1 500 concessionnaires automobiles et de plus de 400 centres de réparation autorisés à travers le pays. L'acquisition renforcera la présence de la Société sur le marché des garanties pour véhicules d'occasion, et devrait avoir un effet légèrement relutif dès la première année, à la fois sur le bénéfice tiré des activités de base† et sur le bénéfice divulgué. Pour plus d'information, voir le communiqué de presse, qui peut être trouvé sur notre site Web à ia.ca.

PERSPECTIVES

La Société a réalisé des progrès soutenus par rapport à ses indications de marché et, dans la continuité de celles-ci, présentera de nouvelles indications de marché dans le cadre de l'événement destiné aux investisseurs le 24 février 2025.

Le tableau ci-dessous présente les indications données aux marchés au début de 2024, ainsi que les résultats correspondants de 2024, qui démontrent que la Société a atteint ses cibles financières.



Cible Résultat en 2024 BPA tiré des activités de base†† augmentation moyenne annuelle de 10%+ 20 % Rendement des capitaux propres aux actionnaires ordinaires (ROE) tiré des activités de base†† 15 %+ (moyen terme) 15,9 % Ratio de solvabilité Cible d'opération de 120 % 139 %20 Génération organique de capital 600 millions+ de dollars 635 millions de dollars Ratio de distribution du dividende (activités de base)†† 25 % à 35 % 30 %

20 Au 31 décembre 2024, le ratio de solvabilité était de 133 % sur une base pro forma compte tenu de l'impact de la ligne directrice ESCAP révisée par l'AMF le 1er janvier 2025, de l'acquisition de Global Warranty le 4 février 2025 et du rachat de débentures subordonnées de 400 millions de dollars prévu le 21 février 2025



RENSEIGNEMENTS FINANCIERS NON CONFORMES AUX IFRS ET AUTRES MESURES FINANCIÈRES

iA Groupe financier (ci-après « la Société ») publie ses résultats et ses états financiers conformément aux Normes internationales d'information financière (les « IFRS »). La Société publie également certaines mesures ou certains ratios financiers qui ne sont pas conformes aux IFRS. Elle emploie des mesures non conformes aux IFRS et d'autres mesures financières lorsqu'elle évalue ses résultats et mesure sa performance, estimant que ces mesures fournissent des renseignements additionnels pour mieux comprendre ses résultats financiers et effectuer une meilleure analyse de son potentiel de croissance et de bénéfice, et qu'elles facilitent la comparaison des résultats trimestriels et annuels de ses activités courantes. Comme les mesures non conformes aux IFRS et autres mesures financières utilisées n'ont pas de définitions ou de significations normalisées, il est possible qu'elles diffèrent des mesures financières similaires utilisées par d'autres sociétés et elles ne doivent pas être considérées comme une alternative aux mesures de performance financière, de situation financière ou de flux de trésorerie déterminées conformément aux IFRS. La Société incite fortement les investisseurs à consulter l'intégralité de ses états financiers et de ses autres rapports déposés auprès d'organismes publics, et à ne pas se fier à une mesure financière unique, quelle qu'elle soit.

Les mesures financières non conformes aux IFRS comprennent le bénéfice tiré des activités de base (pertes résultant des activités de base).

Les ratios non conformes aux IFRS comprennent le bénéfice par action ordinaire (BPA) tiré des activités de base; le rendement des capitaux propres aux actionnaires ordinaires (ROE) tiré des activités de base; le taux d'imposition effectif (activités de base); le ratio de distribution du dividende (activités de base); et le ratio de levier financier.

Les mesures financières supplémentaires comprennent le rendement des capitaux propres aux actionnaires ordinaires (ROE); des composantes de l'analyse du mouvement de la MSC (mouvement organique de la MSC, effet des nouvelles ventes d'assurance, croissance financière organique, gains (pertes) d'expérience d'assurance, impact des changements d'hypothèses et des mesures prises par la direction, impact des marchés et impact des taux de change); les composantes des facteurs du bénéfice (en ce qui a trait au résultat net attribué aux actionnaires ordinaires et au bénéfice tiré des activités de base); l'actif sous gestion; l'actif sous administration; le capital disponible pour déploiement; le taux combiné; le ratio de distribution du dividende; le ratio de distribution total (douze derniers mois); la génération organique de capital; les ventes; les primes nettes; et les équivalents de primes et dépôts.

Pour plus d'information sur les mesures non conformes aux IFRS utilisées dans le présent document, y compris un rapprochement des mesures financières non conformes aux IFRS avec la mesure conforme aux IFRS la plus directement comparable, voir la section « Renseignements financiers non conformes aux IFRS et autres mesures financières » du Rapport de gestion pour la période se terminant le 31 décembre 2024, intégré par renvoi aux présentes, qui peut être consulté à l'adresse sedarplus.ca ou sur le site Internet de iA Groupe financier à ia.ca.

Une conciliation du résultat net attribué aux actionnaires ordinaires et du bénéfice tiré des activités de base par secteur d'activité est présentée ci-dessous. Pour une conciliation sur une base consolidée, voir « Conciliation du résultat net attribué aux actionnaires ordinaires et du bénéfice tiré des activités de base » ci-dessus.

Rapprochement de mesures financières non conformes aux IFRS choisies

Conciliation du bénéfice divulgué avec celui tiré des activités de base† - Assurance, Canada

(En millions de dollars, sauf indication contraire) Quatrième trimestre Cumulatif au 31 décembre 2024 2023 Variation 2024 2023 Variation Résultat net attribué aux actionnaires ordinaires 41 43 (5 %) 316 274 15 % Ajustements du bénéfice tiré des activités de base (après impôt)











Impacts liés aux marchés -- --

-- --

Changements d'hypothèses et mesures prises par la direction 37 31

37 30

Charges ou produits liés à des acquisitions ou à des dispositions d'entreprises, y compris les frais d'acquisition, d'intégration et de restructuration 1 2

9 7

Amortissement d'immobilisations incorporelles à durée de vie limitée et liées à des acquisitions 4 4

17 16

Charge de retraite non liée aux activités de base 3 1

11 5

Autres gains et pertes inhabituels particuliers 30 (3)

30 2

Total 75 35

104 60

Bénéfice tiré des activités de base† 116 78 49 % 420 334 26 %

Conciliation du bénéfice divulgué avec celui tiré des activités de base† - Gestion de patrimoine (En millions de dollars, sauf indication contraire) Quatrième trimestre Cumulatif au 31 décembre 2024 2023 Variation 2024 2023 Variation Résultat net attribué aux actionnaires ordinaires 101 85 19 % 379 288 32 % Ajustements du bénéfice tiré des activités de base (après impôt)











Impacts liés aux marchés -- --

-- --

Changements d'hypothèses et mesures prises par la direction -- --

-- --

Charges ou produits liés à des acquisitions ou à des dispositions d'entreprises, y compris les frais d'acquisition, d'intégration et de restructuration -- --

-- 1

Amortissement d'immobilisations incorporelles à durée de vie limitée et liées à des acquisitions 7 5

25 20

Charge de retraite non liée aux activités de base 1 1

4 3

Autres gains et pertes inhabituels particuliers 3 --

3 2

Total 11 6

32 26

Bénéfice tiré des activités de base† 112 91 23 % 411 314 31 %

Conciliation du bénéfice divulgué avec celui tiré des activités de base† - Affaires américaines

(En millions de dollars, sauf indication contraire) Quatrième trimestre Cumulatif au 31 décembre 2024 2023 Variation 2024 2023 Variation Résultat net attribué aux actionnaires ordinaires (13) (7) 86 % 28 47 (40 %) Ajustements du bénéfice tiré des activités de base (après impôt)











Impacts liés aux marchés -- --

-- --

Changements d'hypothèses et mesures prises par la direction 15 19

15 18

Charges ou produits liés à des acquisitions ou à des dispositions d'entreprises, y compris les frais d'acquisition, d'intégration et de restructuration -- 2

9 2

Amortissement d'immobilisations incorporelles à durée de vie limitée et liées à des acquisitions 8 8

30 30

Charge de retraite non liée aux activités de base -- --

-- --

Autres gains et pertes inhabituels particuliers 16 4

16 4

Total 39 33

70 54

Bénéfice tiré des activités de base† 26 26 -- 98 101 (3 %)

Conciliation du bénéfice divulgué avec celui tiré des activités de base† - Placements

(En millions de dollars, sauf indication contraire) Quatrième trimestre Cumulatif au 31 décembre 2024 2023 Variation 2024 2023 Variation Résultat net attribué aux actionnaires ordinaires 163 181 (10 %) 440 358 23 % Ajustements du bénéfice tiré des activités de base (après impôt)











Impacts liés aux marchés (16) (89)

(32) 82

Taux d'intérêt et écarts de crédit 21 (30)

7 (10)

Capitaux propres (31) (93)

(117) (102)

Immeubles de placement (3) 24

65 184

FPC21 (3) 10

13 10

Taux de change -- --

-- --

Changements d'hypothèses et mesures prises par la direction (35) 6

(39) (35)

Charges ou produits liés à des acquisitions ou à des dispositions d'entreprises, y compris les frais d'acquisition, d'intégration et de restructuration -- --

-- --

Amortissement d'immobilisations incorporelles à durée de vie limitée et liées à des acquisitions -- --

-- --

Charge de retraite non liée aux activités de base -- --

-- --

Autres gains et pertes inhabituels particuliers (10) (3)

(10) (3)

Total (61) (86)

(81) 44

Bénéfice tiré des activités de base† 102 95 7 % 359 402 (11 %)

21 Impact des produits de placement exonérés d'impôt (supérieurs ou inférieurs à l'incidence fiscale attendue à long terme) découlant du statut d'assureur multinational de la Société.



Conciliation du bénéfice divulgué avec celui tiré des activités de base† - Exploitation générale (En millions de dollars, sauf indication contraire) Quatrième trimestre Cumulatif au 31 décembre 2024 2023 Variation 2024 2023 Variation Résultat net aux actionnaires ordinaires (72) (54) 33 % (221) (198) 12 % Ajustements du bénéfice (pertes) tiré des activités de base (après impôt)











Impacts liés aux marchés -- --

-- --

Changements d'hypothèses et mesures prises par la direction -- --

-- --

Charges ou produits liés à des acquisitions ou à des dispositions d'entreprises, y compris les frais d'acquisition, d'intégration et de restructuration 3 --

7 --

Amortissement d'immobilisations incorporelles à durée de vie limitée et liées à des acquisitions -- --

-- --

Charge de retraite non liée aux activités de base -- --

-- --

Autres gains et pertes inhabituels particuliers -- --

-- 3

Total 3 --

7 3

Bénéfice (pertes) tiré des activités de base† (69) (54) 28 % (214) (195) 10 %

Conciliation du bénéfice tiré des activités de base† avec le résultat net attribué aux actionnaires ordinaires selon le FDB - Consolidée (En millions de dollars, sauf indication contraire) Période de trois mois terminée le 31 décembre 2024 Bénéfice tiré des activités de base†,22 Ajustements du

bénéfice tiré

des activités

de base22 Reclassifications23 Résultat selon les

états financiers Résultat d'investissement

net Autres 2024 2023 Variation 2024 2024 2024 2024 2023 Variation Résultat des activités d'assurance 309 239 29 % (73) -- -- 236 177 33 % Résultat d'investissement net 120 134 (10 %) 51 68 -- 239 308 (22 %) Activités autres que d'assurance ou autres produits selon les états financiers 90 70 29 % (10) (29) 420 471 386 22 % Autres dépenses (154) (129) 19 % (64) (39) (420) (677) (538) 26 % Bénéfice tiré des activités de base† ou résultat selon les états financiers, avant impôts 365 314 16 % (96) -- -- 269 333 (19 %) Impôts sur le revenu ou (charge) recouvrement d'impôts (72) (70) non significatif 29 -- -- (43) (77) non significatif Dividendes/distributions sur autres instruments de capitaux24 (6) (8) non significatif





(6) (8) non significatif Bénéfice tiré des activités de base† ou résultat net attribué aux actionnaires ordinaires selon les états financiers 287 236 22 % (67) -- -- 220 248 (11 %)





















Période de douze mois terminée le 31 décembre 2024 Résultat des activités d'assurance 1 113 914 22 % (73) -- -- 1 040 853 22 % Résultat d'investissement net 448 536 (16 %) 111 260 -- 819 680 20 % Activités autres que d'assurance ou autres produits selon les états financiers 336 293 15 % (16) (119) 1 543 1 744 1 537 13 % Autres dépenses (519) (497) 4 % (171) (141) (1 543) (2 374) (2 069) 15 % Bénéfice tiré des activités de base† ou résultat selon les états financiers, avant impôts 1 378 1 246 11 % (149) -- -- 1 229 1 001 23 % Impôts sur le revenu ou (charge) recouvrement d'impôts (284) (270) non significatif 17 -- -- (267) (212) non significatif Dividendes/distributions sur autres instruments de capitaux24 (20) (20) non significatif





(20) (20) non significatif Bénéfice tiré des activités de base† ou résultat net attribué aux actionnaires ordinaires selon les états financiers 1 074 956 12 % (132) -- -- 942 769 22 %

22 Pour une ventilation des ajustements du bénéfice tiré des activités de base appliquées aux fins de rapprochement avec le résultat net attribué aux actionnaires, voir la rubrique ci-après « Conciliation du résultat net attribué aux actionnaires ordinaires et du bénéfice tiré des activités de base†». 23 Pour plus de détails au sujet de ces deux reclassifications, voir la section « Rapprochement de mesures financières non conformes aux IFRS choisies » du Rapport de gestion annuel 2024. Ces reclassifications reflètent des éléments assujettis à un traitement de classification différent dans les états financiers et dans les facteurs de bénéfice (FDB). 24 Dividendes sur les actions privilégiées et distributions sur autres instruments de capitaux.



Énoncés prospectifs

Ce document peut contenir des énoncés qui font référence aux stratégies de iA Groupe financier ou des énoncés de nature prévisionnelle, qui dépendent d'événements ou de conditions futurs ou y font référence, ou qui comprennent des mots tels que « pourrait » et « devrait », ou des verbes comme « supposer », « s'attendre à », « revoir », « entendre », « planifier », « croire », « estimer » et « continuer » ou leur forme future (ou leur forme négative), ou encore des mots tels que « objectif », « but », « indications » et « prévisions » ou des termes ou des expressions semblables. De tels énoncés constituent des énoncés prospectifs au sens des lois sur les valeurs mobilières. Les énoncés prospectifs comprennent, notamment, dans ce document, les renseignements concernant les résultats d'exploitation futurs possibles ou présumés. Ils ne constituent pas des faits historiques, mais représentent uniquement les attentes, les estimations et les projections à l'égard d'événements futurs et ils pourraient changer.

Bien que iA Groupe financier estime que les attentes reflétées dans ces énoncés prospectifs sont raisonnables, ces énoncés comportent des risques et des incertitudes et les lecteurs ne devraient pas s'y fier indûment. De plus, les énoncés prospectifs étant fondés sur des hypothèses ou des facteurs importants, les résultats réels peuvent différer sensiblement des résultats qui y sont exprimés explicitement ou implicitement.

Les facteurs et risques importants susceptibles d'entraîner une différence significative entre les résultats réels et les attentes comprennent, sans s'y limiter, les éléments suivants : les conditions économiques et commerciales générales; le niveau de concurrence et de consolidation et la capacité à adapter les produits et services aux changements du marché ou des clients; la technologie de l'information, la protection, la gouvernance et la gestion des données, y compris les atteintes à la vie privée, et les risques liés à la sécurité de l'information, y compris les cyberrisques; le niveau d'inflation; la performance et la volatilité des marchés boursiers; les fluctuations des taux d'intérêt; les risques liés à la stratégie de couverture; l'exactitude des informations reçues des contreparties et la capacité des contreparties à remplir leurs obligations; les changements inattendus dans les hypothèses de tarification ou de provisionnement; le risque de liquidité de iA Groupe financier, y compris la disponibilité de fonds pour honorer les engagements financiers aux dates d'échéance prévues; la mauvaise gestion ou la dépendance à l'égard de relations avec des tiers dans le contexte de la chaîne d'approvisionnement; la capacité d'attirer, de former et de retenir des employés clés; le risque de conception, de mise en œuvre ou d'utilisation inappropriée de modèles complexes; le risque de fraude; l'évolution des lois et des réglementations, y compris les lois fiscales; les litiges contractuels et juridiques; les mesures prises par les autorités réglementaires susceptibles d'affecter les activités ou les opérations de iA Groupe financier ou de ses partenaires commerciaux; les modifications apportées aux lignes directrices en matière de capital et de liquidité; les risques liés à l'environnement politique et social régional ou mondial; et les risques liés au climat, y compris les événements météorologiques extrêmes ou les changements climatiques à plus long terme et la transition vers une économie à faible émission de carbone; la capacité de iA Groupe financier à répondre aux attentes des parties prenantes sur les questions environnementales, sociales et de gouvernance; la surven0ance de catastrophes naturelles ou causées par l'homme, de conflits internationaux, de pandémies (telles que la pandémie de COVID-19) et d'actes de terrorisme; et les révisions à la baisse de la solidité financière ou des notations de crédit de iA Groupe financier ou de ses filiales.

Les hypothèses et les facteurs importants sur lesquels a été fondée la préparation des perspectives financières comprennent, sans toutefois s'y limiter : l'exactitude des estimations, des hypothèses et des jugements dans le cadre des méthodes comptables applicables et l'absence de changement important concernant les normes et méthodes comptables applicables de la Société; l'absence de variation importante concernant les taux d'intérêt; l'absence de changement important concernant le taux d'imposition réel de la Société; l'absence de changement important concernant le niveau d'exigences réglementaires en matière de capital de la Société; la disponibilité d'options pour le déploiement du capital excédentaire; l'expérience en matière de crédit, la mortalité, la morbidité, la longévité et le comportement des titulaires de polices conformes aux études actuarielles; le rendement des investissements conforme aux attentes de la Société et conforme aux tendances historiques; les différents taux de croissance des activités selon l'unité d'exploitation; l'absence de changement inattendu concernant le contexte économique, concurrentiel, juridique ou réglementaire ou le contexte dans le secteur des assurances; ou les mesures prises par les autorités de réglementation qui pourraient avoir une incidence importante sur les activités ou l'exploitation de iA Groupe financier ou de ses partenaires d'affaires; l'absence de variation imprévue concernant le nombre d'actions en circulation; la non-matérialisation des risques ou des autres facteurs mentionnés ou dont il est question ailleurs dans le présent document ou qui figurent à la section « Gestion des risques » du Rapport de gestion de l'année 2024 de la Société, susceptibles d'avoir une influence sur le rendement ou les résultats de la Société.

Instabilité économique et financière dans un cadre de tensions géopolitiques - L'instabilité économique et financière provoquée par des tensions géopolitiques, telles que la guerre en Ukraine, les conflits au Moyen-Orient et d'autres conflits mondiaux (comme les tensions avec la Chine), pourrait entraîner une volatilité des marchés mondiaux. De plus, les barrières commerciales, comme les tarifs douaniers potentiels et actuels imposés par les États-Unis, pourraient modifier la croissance mondiale et les schémas commerciaux et avoir un effet d'entraînement sur les chaînes d'approvisionnement, ce qui pourrait potentiellement perturber davantage les marchés. Ces événements, entre autres, pourraient entraîner une baisse de la confiance des consommateurs et des investisseurs, une volatilité financière importante ou limiter les opportunités de croissance. L'instabilité politique au Canada et la possibilité d'élections anticipées ajoutent à l'incertitude.

Des renseignements supplémentaires sur les facteurs importants qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des prévisions et sur les hypothèses ou les facteurs importants sur lesquels sont fondés les énoncés prospectifs sont présentés à la section « Gestion des risques » du Rapport de gestion de l'année 2024 et à la note « Gestion des risques financiers associés aux instruments financiers et aux contrats d'assurance » afférente aux États financiers consolidés audités de l'exercice terminé le 31 décembre 2024 et dans les autres documents que iA Groupe financier a déposés auprès des Autorités canadiennes en valeurs mobilières, qui peuvent être consultés à l'adresse sedarplus.ca.

Les énoncés prospectifs contenus dans le présent document reflètent les attentes de iA Groupe financier en date de sa publication. iA Groupe financier ne s'engage aucunement à mettre à jour ces énoncés prospectifs ou à en publier une révision afin de tenir compte d'événements ou de circonstances postérieurs à la date du présent document ou afin de tenir compte de la survenance d'événements imprévus, sauf lorsque la loi l'exige.

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

Documents relatifs aux résultats financiers

Pour un rapport détaillé sur les résultats de iA Groupe financier du quatrième trimestre, les investisseurs sont invités à consulter le Rapport de gestion annuel pour l'année se terminant le 31 décembre 2024, les États financiers et les notes afférentes qui s'y rattachent ainsi que le cahier d'information financière (anglais seulement), qui sont disponibles sur le site Internet de iA Groupe financier à l'adresse ia.ca sous l'onglet À propos, à la section Relations avec les investisseurs/Rapports financiers et sur le site de SEDAR+, à sedarplus.ca.

Conférence téléphonique

La direction tiendra une conférence téléphonique pour présenter les résultats du quatrième trimestre de iA Groupe financier le mercredi 19 février 2025, à 11 h (HE). Pour écouter la conférence téléphonique, vous n'avez qu'à vous joindre de l'une des manières suivantes :

Webdiffusion en direct : cliquez ici (https://www.gowebcasting.com/13869) ou rendez-vous sur le site Internet de iA Groupe financier, à l'adresse ia.ca, à l'onglet À propos , à la section Relations avec les investisseurs/Conférences et présentations .

: cliquez ici (https://www.gowebcasting.com/13869) ou rendez-vous sur le site Internet de iA Groupe financier, à l'adresse ia.ca, à l'onglet , à la section . Téléphone : cliquez ici (https://dpregister.com/sreg/10195329/fe2b1493c1) pour vous inscrire et recevoir un numéro qui vous permettra de rejoindre instantanément la conférence. Vous pouvez aussi composer le 1 844 763-8274 (sans frais en Amérique du Nord) ou le 1 647 484-8814 (appels internationaux) quinze minutes avant le début de la conférence et un téléphoniste vous connectera à celle-ci.

La conférence téléphonique sera enregistrée et l'enregistrement sera disponible sur le site Internet de iA Groupe financier, à l'adresse ia.ca, à l'onglet À propos, à la section Relations avec les investisseurs/Conférences et présentations.

À propos de iA Groupe financier

iA Groupe financier est un groupement de sociétés d'assurance et de gestion de patrimoine des plus importants au Canada. Il mène aussi des activités aux États-Unis. Fondé en 1892, il figure au nombre des grandes sociétés publiques au Canada. Son titre est inscrit à la Bourse de Toronto, sous le symbole IAG (actions ordinaires).

ia.ca

iA Groupe financier est une marque de commerce et un autre nom sous lequel iA Société financière inc. exerce ses activités.

États des résultats consolidés



Trimestres terminés les 31 décembre Périodes de douze mois terminées les 31 décembre (en millions de dollars canadiens, sauf indication contraire) 2024 2023 2024 2023 Résultat des activités d'assurance







Produits d'assurance 1 822 $ 1 547 $ 6 802 $ 5 740 $ Dépenses d'assurance (1 509) (1 465) (5 587) (4 893) Produits (dépenses) nets provenant des contrats de réassurance (77) 95 (175) 6

236 177 1 040 853 Résultat d'investissement net







Produits de placement nets







Intérêts et autres produits tirés des placements 656 545 2 329 1 946 Variation de la juste valeur des placements (383) 3 869 (211) 2 037

273 4 414 2 118 3 983 Produits (charges) financiers d'assurance (4) (4 156) (1 190) (3 307) Produits (charges) financiers de réassurance 11 93 126 155 (Augmentation) diminution du passif relatif aux contrats d'investissement et intérêts sur dépôts (41) (43) (235) (151)

239 308 819 680 Produits (charges) de placement relatifs à l'actif net des fonds distincts 1 742 3 142 7 769 4 697 Produits (charges) financiers provenant des passifs relatifs aux fonds distincts (1 742) (3 142) (7 769) (4 697)

-- -- -- --

239 308 819 680 Autres produits 471 386 1 744 1 537 Autres charges d'exploitation (662) (523) (2 307) (2 003) Autres charges financières (15) (15) (67) (66) Résultat avant impôts 269 333 1 229 1 001 (Charge) recouvrement d'impôts (43) (77) (267) (212) Résultat net 226 256 962 789 Dividendes sur actions privilégiées émises par une filiale et distributions sur autres instruments de capitaux propres (6) (8) (20) (20) Résultat net attribué aux actionnaires ordinaires 220 $ 248 $ 942 $ 769 $ Résultat par action ordinaire (en dollars)







De base 2,34 $ 2,47 $ 9,81 $ 7,51 $ Dilué 2,33 2,46 9,77 7,48 Nombre moyen pondéré d'actions en circulation (en millions d'unités)







De base 94 101 96 102 Dilué 95 101 96 103 Dividendes par action ordinaire (en dollars) 0,90 0,77 3,36 2,97

États de la situation financière consolidés

Aux 31 décembre (en millions de dollars canadiens) 2024 2023 Actif



Placements



Trésorerie et placements à court terme 1 566 $ 1 379 $ Obligations 32 690 29 940 Actions 5 130 4 069 Prêts 3 444 3 660 Instruments financiers dérivés 1 066 1 787 Autres placements 165 172 Immeubles de placement 1 519 1 611

45 580 42 618 Autres éléments d'actif 3 989 3 157 Actif relatif aux contrats d'assurance 105 167 Actif relatif aux contrats de réassurance 3 382 2 312 Immobilisations corporelles 317 320 Actif d'impôts différés 459 270 Immobilisations incorporelles 1 964 1 847 Goodwill 1 490 1 318 Actif total du fonds général 57 286 52 009 Actif net des fonds distincts 52 575 41 837 Actif total 109 861 $ 93 846 $ Passif



Passif relatif aux contrats d'assurance 36 894 $ 33 630 $ Passif relatif aux contrats de réassurance -- 8 Passif relatif aux contrats d'investissement et dépôts 6 352 6 050 Instruments financiers dérivés 1 060 787 Autres éléments de passif 3 292 2 678 Passif d'impôts différés 327 319 Débentures 1 894 1 499 Passif total du fonds général 49 819 44 971 Passif relatif aux contrats d'assurance des fonds distincts 38 149 30 201 Passif relatif aux contrats d'investissement des fonds distincts 14 426 11 636 Passif total 102 394 $ 86 808 $ Capitaux propres



Capital social et surplus d'apport 1 540 $ 1 620 $ Actions privilégiées émises par une filiale et autres instruments de capitaux propres 600 375 Résultats non distribués et cumul des autres éléments du résultat global 5 327 5 043

7 467 7 038 Passif et capitaux propres totaux 109 861 $ 93 846 $

Résultats sectoriels



Trimestre terminé le 31 décembre 2024 (en millions de dollars) Assurance, Canada Gestion de patrimoine Affaires américaines Placements Exploitation générale Ajustements de consolidation Total Résultat des activités d'assurance













Produits d'assurance 1 028 $ 317 $ 477 $ -- $ -- $ -- $ 1 822 $ Dépenses d'assurance et dépenses nettes provenant des contrats de réassurance (927) (218) (441) -- -- -- (1 586)

101 99 36 -- -- -- 236 Résultat d'investissement net













Produits de placement nets -- 31 -- 236 6 -- 273 Produits (charges) financiers d'assurance et de réassurance et variation du passif relatif aux contrats d'investissement et intérêts sur dépôts -- -- -- (34) -- -- (34)

-- 31 -- 202 6 -- 239 Autres produits 49 381 45 9 2 (15) 471 Autres charges (77) (372) (94) (55) (94) 15 (677) Résultat avant impôts 73 139 (13) 156 (86) -- 269 (Charge) recouvrement d'impôts (32) (38) -- 13 14 -- (43) Résultat net 41 101 (13) 169 (72) -- 226 Dividendes sur actions privilégiées émises par une filiale et distributions sur autres instruments de capitaux propres -- -- -- (6) -- -- (6) Résultat net attribué aux actionnaires ordinaires 41 $ 101 $ (13) $ 163 $ (72) $ -- $ 220 $





Trimestre terminé le 31 décembre 2023 (en millions de dollars) Assurance, Canada Gestion de patrimoine Affaires américaines Placements Exploitation générale Ajustements de consolidation Total Résultat des activités d'assurance













Produits d'assurance 927 $ 263 $ 357 $ -- $ -- $ -- $ 1 547 $ Dépenses d'assurance et dépenses nettes provenant des contrats de réassurance (847) (182) (341) -- -- -- (1 370)

80 81 16 -- -- -- 177 Résultat d'investissement net













Produits de placement nets -- 34 -- 4 380 2 (2) 4 414 Produits (charges) financiers d'assurance et de réassurance et variation du passif relatif aux contrats d'investissement et intérêts sur dépôts -- (2) -- (4 106) -- 2 (4 106)

-- 32 -- 274 2 -- 308 Autres produits 41 312 38 9 -- (14) 386 Autres charges (62) (308) (62) (46) (74) 14 (538) Résultat avant impôts 59 117 (8) 237 (72) -- 333 (Charge) recouvrement d'impôts (16) (32) 1 (48) 18 -- (77) Résultat net 43 85 (7) 189 (54) -- 256 Dividendes sur actions privilégiées émises par une filiale et distributions sur autres instruments de capitaux propres -- -- -- (8) -- -- (8) Résultat net attribué aux actionnaires ordinaires 43 $ 85 $ (7) $ 181 $ (54) $ -- $ 248 $





Période de douze mois terminée le 31 décembre 2024 (en millions de dollars) Assurance, Canada Gestion de patrimoine Affaires américaines Placements Exploitation générale Ajustements de consolidation Total Résultat des activités d'assurance













Produits d'assurance 3 975 $ 1 137 $ 1 690 $ -- $ -- $ -- $ 6 802 $ Dépenses d'assurance et dépenses nettes provenant des contrats de réassurance (3 449) (776) (1 537) -- -- -- (5 762)

526 361 153 -- -- -- 1 040 Résultat d'investissement net













Produits de placement nets -- 127 -- 1 979 12 -- 2 118 Produits (charges) financiers d'assurance et de réassurance et variation du passif relatif aux contrats d'investissement et intérêts sur dépôts -- (2) -- (1 297) -- -- (1 299)

-- 125 -- 682 12 -- 819 Autres produits 189 1 407 174 33 6 (65) 1 744 Autres charges (264) (1 371) (291) (213) (300) 65 (2 374) Résultat avant impôts 451 522 36 502 (282) -- 1 229 (Charge) recouvrement d'impôts (135) (143) (8) (42) 61 -- (267) Résultat net 316 379 28 460 (221) -- 962 Dividendes sur actions privilégiées émises par une filiale et distributions sur autres instruments de capitaux propres -- -- -- (20) -- -- (20) Résultat net attribué aux actionnaires ordinaires 316 $ 379 $ 28 $ 440 $ (221) $ -- $ 942 $





Période de douze mois terminée le 31 décembre 2023 (en millions de dollars) Assurance, Canada Gestion de patrimoine Affaires américaines Placements Exploitation générale Ajustements de consolidation Total Résultat des activités d'assurance













Produits d'assurance 3 507 $ 939 $ 1 294 $ -- $ -- $ -- $ 5 740 $ Dépenses d'assurance et dépenses nettes provenant des contrats de réassurance (3 065) (657) (1 165) -- -- -- (4 887)

442 282 129 -- -- -- 853 Résultat d'investissement net













Produits de placement nets -- 121 -- 3 870 -- (8) 3 983 Produits (charges) financiers d'assurance et de réassurance et variation du passif relatif aux contrats d'investissement et intérêts sur dépôts -- (23) -- (3 288) -- 8 (3 303)

-- 98 -- 582 -- -- 680 Autres produits 169 1 224 165 34 3 (58) 1 537 Autres charges (236) (1 200) (230) (192) (269) 58 (2 069) Résultat avant impôts 375 404 64 424 (266) -- 1 001 (Charge) recouvrement d'impôts (101) (116) (17) (46) 68 -- (212) Résultat net 274 288 47 378 (198) -- 789 Dividendes sur actions privilégiées émises par une filiale et distributions sur autres instruments de capitaux propres -- -- -- (20) -- -- (20) Résultat net attribué aux actionnaires ordinaires 274 $ 288 $ 47 $ 358 $ (198) $ -- $ 769 $

