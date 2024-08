Cible pour le ROE tiré des activités de base rencontrée grâce au déploiement de capital et à une forte rentabilité, favorisée par la solide croissance des affaires

Les résultats présentés ci-après sont ceux de iA Société financière inc. (« iA Société financière » ou « la Société »), la société de gestion de portefeuille qui détient la totalité des actions ordinaires de l'Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. (« iA Assurance »). Les résultats se rapportant aux activités de iA Assurance sont présentés dans une section distincte à la page 8 du présent document.

FAITS SAILLANTS DU DEUXIÈME TRIMESTRE - iA Société financière

BPA tiré des activités de base † de 2,75 $, en hausse de 15 % d'une année à l'autre, et ROE tiré des activités de base † pour les douze derniers mois de 15,0 %, rencontrant ainsi l'objectif à moyen terme de 15 % et plus de la Société

de 2,75 $, en hausse de 15 % d'une année à l'autre, et tiré des activités de base pour les douze derniers mois de 15,0 %, rencontrant ainsi l'objectif à moyen terme de 15 % et plus de la Société Forte progression des ventes, ayant résulté en une solide augmentation de 15 % des primes et dépôts d'une année à l'autre, et de 12 % de l'actif sous gestion et sous administration † , d'une année à l'autre également

, d'une année à l'autre également Robuste ratio de solvabilité † de 141 %, soutenu par une solide génération organique de capital de l'ordre de 175 M$ au deuxième trimestre

de 141 %, soutenu par une solide génération organique de capital de l'ordre de 175 M$ au deuxième trimestre Haut niveau de déploiement de capital, notamment dans le cadre d'acquisitions et du rachat d'actions d'une valeur de 287 millions de dollars, menant à l'augmentation du ROE

Valeur comptable par action ordinaire de 69,92 $ au 30 juin 2024, en hausse de 9 % au cours des douze derniers mois (si l'on exclut l'incidence du rachat d'actions)

QUÉBEC, le 6 août 2024 /CNW/ - Pour le deuxième trimestre qui s'est terminé le 30 juin 2024, iA Société financière (TSX: IAG) a enregistré un résultat par action ordinaire (BPA) dilué tiré des activités de base† de 2,75 $, en hausse de 15 % par rapport à la même période en 2023. Le ROE tiré des activités de base† pour les douze derniers mois s'est établi à 15,0 %, atteignant l'objectif à moyen terme de la Société, fixé à 15 % et plus. Sur la base du bénéfice divulgué, qui comprend l'impact d'éléments volatils (principalement des variations macroéconomiques à court terme), le résultat net attribué aux actionnaires ordinaires au deuxième trimestre s'est chiffré à 206 millions de dollars. Le BPA dilué était à 2,12 $ et le ROE† pour les douze derniers mois, à 11,1 %. Le ratio de solvabilité† de 141 % au 30 juin 2024 s'inscrit pour sa part bien au-dessus de la cible d'opération de 120 % de la Société.

« Nous avons enregistré, au deuxième trimestre, de solides résultats à tous les égards. Le BPA tiré des activités de base s'est établi au niveau record de 2,75 $, alors que tous les secteurs connaissaient une solide croissance des affaires, laquelle a contribué à une augmentation de 15 % des primes et dépôts. Parmi les éléments à souligner, mentionnons les ventes d'assurance individuelle et de fonds distincts au Canada ainsi que les ventes records d'assurance aux États-Unis, a commenté Denis Ricard, président et chef de la direction de iA Groupe financier. En plus d'afficher une solide croissance organique, nous avons récemment effectué des acquisitions dans deux secteurs à forte croissance : nos activités d'assurance aux États-Unis et la distribution en gestion de patrimoine au Canada. Ces acquisitions témoignent de l'exécution disciplinée de notre stratégie. »

« Le deuxième trimestre a été caractérisé par une solide rentabilité, avec une augmentation de 15 % du BPA tiré des activités de base. Au-delà des ventes, qui sont demeurées vigoureuses, ce rendement est aussi attribuable à une expérience en assurance favorable pour un troisième trimestre consécutif, a expliqué Éric Jobin, vice-président exécutif, chef des finances et actuaire en chef. La bonne rentabilité, combinée à nos initiatives de déploiement de capital, a mené à une augmentation du ROE tiré des activités de base, qui rencontre déjà notre cible à moyen terme de 15 % et plus, avec un ROE tiré des activités de base annualisé de 15,9 %. Une forte génération organique de capital, de l'ordre de 175 millions de dollars au deuxième trimestre, a quant à elle soutenu notre solide position de capital et la continuité de nos initiatives de déploiement de capital. »

Faits saillants sur les résultats Deuxième trimestre Cumulatif au 30 juin 2024 2023 Variation 2024 2023 Variation Résultat net attribué aux actionnaires (en millions) 214 $ 204 $ 5 % 448 $ 477 $ (6 %) Moins : dividendes sur actions privilégiées émises par une filiale (en millions) (8 $) (8 $)

(9 $) (11 $)

Résultat net attribué aux actionnaires ordinaires (en millions) 206 $ 196 $ 5 % 439 $ 466 $ (6 %) Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires (en millions, dilué) 97,1 103,5 (6 %) 98,3 104,0 (5 %) Résultat par action ordinaire (dilué) 2,12 $ 1,89 $ 12 % 4,47 $ 4,48 $ -- Bénéfice tiré des activités de base† 267 247 8 % 510 464 10 % Résultat par action ordinaire (dilué) tiré des activités de base† 2,75 $ 2,39 $ 15 % 5,19 $ 4,47 $ 16 %

Faits saillants sur d'autres données financières 30 juin 2024 31 mars 2024 31 décembre 2023 30 juin 2023 Rendement des capitaux propres aux actionnaires ordinaires† 11,1 % 10,9 % 11,6 % 9,7 % Rendement des capitaux propres aux actionnaires ordinaires

tiré des activités de base† 15,0 % 14,6 % 14,4 % 14,5 % Ratio de solvabilité† 141 % 142 % 145 % 154 % Valeur comptable par action1 69,92 $ 68,93 $ 66,90 $ 65,39 $ Actif sous gestion et sous administration† (en milliards) 235,4 $ 229,3 $ 218,9 $ 210,2 $

_________________________________________ 1 La valeur comptable par action ordinaire est une mesure financière calculée en divisant les capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires par le nombre d'actions ordinaires en circulation à la fin de la période; toutes les composantes de cette mesure sont des mesures conformes aux IFRS.

† Cette mesure n'est pas conforme aux IFRS. Voir la section « Renseignements financiers non conformes aux IFRS et autres mesures financières » de ce document pour des informations importantes au sujet de telles mesures.

Sauf mention contraire, les résultats qui figurent dans le présent document sont en dollars canadiens et sont comparés avec ceux de la période correspondante de l'an dernier.

Le présent communiqué présente des mesures non conformes aux IFRS utilisées par la Société lorsqu'elle évalue ses résultats et mesure sa performance. Ces mesures ne constituent pas des mesures financières normalisées et ne figurent pas dans les états financiers. Certaines n'ont pas d'équivalent IFRS. Pour de l'information pertinente au sujet des mesures non conformes aux IFRS utilisées dans ce communiqué, voir la section « Renseignements financiers non conformes aux IFRS et autres mesures financières » du Rapport de gestion pour la période se terminant le 30 juin 2024, intégré par renvoi aux présentes, qui peut être consulté à l'adresse sedarplus.ca ou sur le site Internet de iA Groupe financier à ia.ca.

ANALYSE DES RÉSULTATS

Bénéfices divulgué et tiré des activités de base

Au deuxième trimestre de 2024, la Société a enregistré un bénéfice tiré des activités de base† de 267 millions de dollars, comparativement à 247 millions de dollars au même trimestre en 2023. Le bénéfice par action ordinaire (BPA) dilué tiré des activités de base† se chiffre pour sa part à 2,75 $ pour le deuxième trimestre, en hausse de 15 % par rapport à la même période l'an dernier. À 15,0 %, le ROE tiré des activités de base† pour les douze derniers mois rencontrait, au 30 juin 2024, l'objectif à moyen terme de 15 % et plus de la Société.

Sur la base du bénéfice divulgué, qui comprend l'impact d'éléments volatils (principalement les variations macroéconomiques à court terme), le résultat net attribué aux actionnaires ordinaires pour le trimestre se chiffre à 206 millions de dollars, comparativement à 196 millions de dollars au deuxième trimestre de 2023. Le BPA de 2,12 $ est en hausse de 12 % par rapport à la même période l'an dernier, et le ROE† pour les douze derniers mois se chiffrait à 11,1 % au 30 juin 2024.

Les sections suivantes présentent une analyse de ces résultats.

Bénéfices

(En millions de dollars, sauf indication contraire) Deuxième trimestre Cumulatif au 30 juin 2024 2023 Variation 2024 2023 Variation Résultat net aux actionnaires ordinaires 206 196 5 % 439 466 (6 %) Bénéfice par action ordinaire (BPA) (dilué) 2,12 $ 1,89 $ 12 % 4,47 $ 4,48 $ -- Bénéfice tiré des activités de base 267 247 8 % 510 464 10 % BPA tiré des activités de base (dilué) 2,75 $ 2,39 $ 15 % 5,19 $ 4,47 $ 16 %

Rendement des capitaux propres aux actionnaires ordinaires (ROE) 30 juin 2024 31 mars 2024 31 décembre 2023 30 juin 2023 ROE divulgué (pour les douze derniers mois) 11,1 % 10,9 % 11,6 % 9,7 % ROE† tiré des activités de base (pour les douze derniers mois) 15,0 % 14,6 % 14,4 % 14,5 %

Conciliation du bénéfice divulgué avec celui tiré des activités de base

Le tableau suivant présente le résultat net aux actionnaires ordinaires et les ajustements à l'origine de la différence entre le bénéfice divulgué et le bénéfice tiré des activités de base, répartis en six catégories.

Le bénéfice tiré des activités de base de 267 millions de dollars au deuxième trimestre découle du résultat net aux actionnaires ordinaires de 206 millions de dollars et d'un ajustement total de 61 millions de dollars attribuable :

à des impacts défavorables liés aux marchés qui diffèrent des meilleures estimations de la direction et qui totalisent 27 millions de dollars, l'incidence de variations favorables des marchés boursiers ayant été plus que contrebalancée par des ajustements de la valeur des immeubles de placement et, dans une moindre mesure, par les variations défavorables des taux d'intérêt et des écarts de crédit;

à un total de 12 millions de dollars pour les dépenses d'acquisition de Vericity (6 millions de dollars), les frais pour l'option de vente des actionnaires minoritaires de Surex (2 millions de dollars) et les coûts de restructuration (4 millions de dollars);

aux dépenses associées à des immobilisations incorporelles liées à des acquisitions, qui s'élèvent à 17 millions de dollars;

à l'incidence d'une charge de retraite non liée aux activités de base de 4 millions de dollars;

à l'incidence défavorable d'un changement d'hypothèse mineur dans le secteur des Placements (1 million de dollars)

Conciliation du bénéfice divulgué avec celui tiré des activités de base

(En millions de dollars, sauf indication contraire) Deuxième trimestre Cumulatif au 30 juin 2024 2023 Variation 2024 2023 Variation Résultat net aux actionnaires ordinaires 206 196 5 % 439 466 (6 %) Ajustements au bénéfice tiré des activités de base (après impôt)











Impacts liés aux marchés 27 72

18 2

Changements d'hypothèses et mesures prises par la direction 1 (43)

(4) (43)

Charges ou produits liés à des acquisitions, à des dispositions ou à des restructurations d'entreprises, y compris les frais d'acquisition, d'intégration et de restructuration 12 2

15 3

Amortissement d'immobilisations incorporelles à durée de vie limitée et liées à des acquisitions 17 16

34 32

Charge de retraite non liée aux activités de base 4 4

8 4

Autres gains et pertes inhabituels particuliers -- --

-- --

Total 61 51

71 (2)

Bénéfice tiré des activités de base 267 247 8 % 510 464 10 %

Bénéfice tiré des activités de base par secteurs d'activité

Le bénéfice tiré des activités de base de 267 millions de dollars pour le deuxième trimestre est décrit dans les paragraphes suivants par secteurs d'activité.

Bénéfice tiré des activités de base par secteurs d'activité Cumulatif au 30 juin

T2-2024 T1-2024 Variation T2-2023 Variation 2024 2023 Variation Assurance, Canada 106 92 15 % 91 16 % 198 165 20 % Gestion de patrimoine 98 95 3 % 76 29 % 193 141 37 % Affaires américaines 22 19 16 % 26 (15 %) 41 43 (5 %) Placements 91 86 6 % 106 (14 %) 177 214 (17 %) Exploitation générale (50) (49) 2 % (52) (4 %) (99) (99) -- Total 267 243 10 % 247 8 % 510 464 10 %

† Cette mesure n'est pas conforme aux IFRS. Voir la section « Renseignements financiers non conformes aux IFRS et autres mesures financières » de ce document pour des informations importantes au sujet de telles mesures.

Assurance, Canada - Ce secteur d'activité d'exploitation comprend toutes les activités d'assurance canadiennes et offre aux particuliers et aux groupes un vaste éventail de protections en assurances vie, maladie, auto et habitation, ainsi que des garanties pour véhicules. Pour le deuxième trimestre, le bénéfice tiré des activités de base dans ce secteur s'établit à 106 millions de dollars, soit à 16 % de plus qu'à la même période en 2023. Le bénéfice attendu sur les activités d'assurance est en hausse de 5 % par rapport à l'an dernier, et l'incidence des nouvelles ventes d'assurance a diminué de 5 millions de dollars au cours de la même période. Des gains d'expérience en assurance tirés des activités de base de l'ordre de 11 millions de dollars ont été enregistrés pendant le trimestre, attribuables : 1) au maintien de l'expérience favorable sur le plan de la mortalité en assurance individuelle et collective; 2) à un solide résultat, une fois encore ce trimestre, chez iA Auto et habitation, du fait de réclamations inférieures en assurance auto et habitation et de l'incidence favorable d'augmentations des primes mises en œuvre en 2023; 3) à des résultats relativement conformes aux attentes dans tous les autres principaux domaines d'expérience. À 12 millions de dollars ce trimestre, les activités autres que d'assurance (activités de base) sont quant à elles en hausse par rapport aux 9 millions de dollars enregistrés à la même période en 2023, ce qui s'explique principalement par le résultat plus élevé des activités des Services aux concessionnaires.

Gestion de patrimoine - Ce secteur d'activité d'exploitation comprend toutes les activités de gestion de patrimoine de la Société et propose aux particuliers et aux groupes une vaste gamme de solutions d'épargne et de retraite. Dans ce secteur, le bénéfice tiré des activités de base de 98 millions de dollars au deuxième trimestre dépasse de beaucoup le résultat de 76 millions de dollars enregistré à la même période un an plus tôt. Cette solide performance s'explique par une augmentation de 25 %, d'une année à l'autre, du résultat des activités d'assurance (activités de base) pour les fonds distincts, et de 29 % des activités autres que d'assurance (activités de base). Le bon rendement des marchés financiers continue également d'exercer un effet positif sur la rentabilité du secteur. Le résultat plus élevé pour les fonds distincts est partiellement attribuable à une augmentation de la MSC comptabilisée pour les services fournis, à de solides ventes nettes au cours des douze derniers mois et à une expérience en assurance conforme aux attentes. Quant aux activités autres que d'assurance, les filiales de distribution ont encore une fois affiché un solide rendement en raison, surtout, de commissions nettes plus élevées et de meilleures marges.

Affaires américaines - Ce secteur d'activité d'exploitation, qui comprend toutes les activités de la Société aux États-Unis, offre aux particuliers différents produits d'assurance vie et de garanties pour leurs véhicules. Pour le deuxième trimestre, le secteur affiche un bénéfice tiré des activités de base de 22 millions de dollars, comparativement à 26 millions de dollars à la même période en 2023 et à 19 millions de dollars au trimestre précédent. L'incidence des nouvelles ventes d'assurance a été supérieure au même trimestre l'an dernier, du fait de ventes plus élevées et d'un plus grand nombre de contrats déficitaires. Des pertes d'expérience d'assurance ont cependant été enregistrées ce trimestre, attribuables à des taux d'abandon défavorables en assurance et à des réclamations plus élevées que prévu dans les Services aux concessionnaires. Les activités autres que d'assurance (activités de base) ont totalisé 22 millions de dollars au deuxième trimestre, comparativement à 23 millions de dollars au deuxième trimestre de 2023 et à 17 millions de dollars au premier trimestre de 2024. Enfin, les autres dépenses (activités de base) ont diminué par rapport au trimestre précédent, et par rapport à la même période en 2023.

Placements - Ce secteur d'activité comptable comprend les activités de placement et de financement de la Société, à l'exception des activités de placement des filiales de distribution en gestion de patrimoine. Dans ce secteur, le bénéfice tiré des activités de base se chiffre à 91 millions de dollars pour le deuxième trimestre, comparativement à 86 millions de dollars au trimestre précédent et à 106 millions de dollars un an plus tôt. Le bénéfice attendu sur les activités d'investissement de 113 millions de dollars représente une hausse par rapport au trimestre précédent, laquelle s'explique essentiellement par l'augmentation des taux d'intérêt au premier trimestre de 2024. À titre de rappel, le bénéfice attendu sur les activités d'investissement pour un trimestre donné dépend de la courbe de rendement en début de trimestre. L'expérience de crédit a quant à elle été défavorable ce trimestre, en raison d'un accroissement de la provision pour pertes de crédit chez iA Financement auto et, dans une moindre mesure, du fait qu'il y a eu davantage de détériorations que d'améliorations dans le portefeuille à revenu fixe. Enfin, les autres dépenses (activités de base) se sont maintenues au même niveau qu'au trimestre précédent, soit à 14 millions de dollars.

Exploitation générale - Ce secteur d'activité comptable déclare toutes les dépenses non affectées aux autres secteurs, comme celles associées à certaines fonctions de soutien général pour la Société. Ces dépenses comprennent entre autres des investissements pour la transformation numérique, des activités de prospection dans le domaine des fusions et acquisitions, des projets de données et de sécurité numériques, ainsi que des projets de conformité réglementaire. Au deuxième trimestre de 2024, ce secteur a fait état de dépenses après impôt de 50 millions de dollars, comparativement à 52 millions de dollars au deuxième trimestre de 2023. Le résultat de ce trimestre découle d'autres dépenses (activités de base) avant impôt de 64 millions de dollars, ce qui est conforme aux attentes de 65 millions de dollars, plus ou moins 5 millions, pour 2024, et se rapproche du résultat de 66 millions de dollars au trimestre précédent. Le résultat favorable pour les dépenses d'exploitation générale depuis le début de 2024 s'explique par une grande importance accordée à l'efficacité opérationnelle, par des réalisations soucieuses des coûts et par une approche disciplinée en matière de gestion des projets et du personnel.

Marge sur services contractuels (MSC) - Au deuxième trimestre, la MSC a crû de façon organique de 108 millions de dollars sous l'effet positif de nouvelles ventes d'assurance totalisant 167 millions de dollars au cours du trimestre, de la croissance financière organique de 76 millions de dollars et d'un gain d'expérience en assurance de 35 millions de dollars. Ces éléments favorables ont été partiellement contrebalancés par la MSC constatée pour les services fournis, de l'ordre de 170 millions de dollars, en hausse de 11 % par rapport à la même période l'an dernier. Des éléments non organiques ont mené à une augmentation de 204 millions de dollars au deuxième trimestre. À l'origine de cette augmentation : l'incidence positive de variations macroéconomiques et l'acquisition de Vericity. La MSC totale a donc augmenté de 312 millions de dollars au cours du trimestre pour s'établir, au 30 juin 2024, à 6 471 millions de dollars, en hausse de 13 % au cours des douze derniers mois.

Une analyse des résultats selon les états financiers de même qu'une autre analyse sont présentées dans le Rapport de gestion pour la période se terminant le 30 juin 2024. Elles complètent l'information présentée plus haut en fournissant davantage d'indicateurs pour l'évaluation de la performance financière.

Croissance des affaires - La solide dynamique sur le plan des ventes† s'est maintenue, tant au Canada qu'aux États-Unis, au deuxième trimestre, pratiquement toutes les unités d'exploitation ayant enregistré une bonne croissance de leurs ventes. L'Assurance individuelle, Canada, notamment, a fait état de solides ventes, les entrées de fonds du côté des fonds distincts ont été importantes, et les ventes en assurance individuelle ont atteint des niveaux records aux États-Unis. Dans ce contexte, les primes† et dépôts ont été propulsés à près de 4,9 milliards de dollars, en hausse de 15 % par rapport à la même période l'an dernier, et l'actif sous gestion et sous administration† a crû 12 % en douze mois pour totaliser 235,4 milliards de dollars.

† Cette mesure n'est pas conforme aux IFRS. Voir la section « Renseignements financiers non conformes aux IFRS et autres mesures financières » de ce document pour des informations importantes au sujet de telles mesures.

ASSURANCE, CANADA

À l' Assurance individuelle , les ventes au deuxième trimestre ont totalisé 98 millions de dollars, en hausse de 10 % par rapport au même trimestre un an plus tôt. Ce solide résultat reflète la force de tous nos réseaux de distribution, l'excellent rendement de nos outils numériques, ainsi que notre gamme complète de produits distinctifs. Les ventes ont été particulièrement bonnes du côté des produits d'assurance vie avec participation et de prestations du vivant, et la Société a continué de dominer le marché canadien quant au nombre de polices émises 2 .

, les ventes au deuxième trimestre ont totalisé 98 millions de dollars, en hausse de 10 % par rapport au même trimestre un an plus tôt. Ce solide résultat reflète la force de tous nos réseaux de distribution, l'excellent rendement de nos outils numériques, ainsi que notre gamme complète de produits distinctifs. Les ventes ont été particulièrement bonnes du côté des produits d'assurance vie avec participation et de prestations du vivant, et la Société a continué de dominer le marché canadien quant au nombre de polices émises . À l' Assurance collective , les ventes † des Régimes d'employés, qui se chiffrent à 25 millions de dollars pour le deuxième trimestre, dépassent considérablement les 13 millions de dollars enregistrés au même trimestre l'année précédente, augmentation reflétant l'issue positive de nos efforts de vente en contexte de volume élevé de soumissions. Les primes 3 ont crû de 8 % d'une année à l'autre sous l'effet des ventes et d'un bon maintien des contrats en vigueur. Les ventes † des Marchés spéciaux ont quant à elles augmenté de 16 % par rapport au même trimestre l'année précédente pour atteindre 100 millions de dollars, tendance largement attribuable à une forte croissance des ventes de produits d'assurance voyage.

, les ventes des Régimes d'employés, qui se chiffrent à 25 millions de dollars pour le deuxième trimestre, dépassent considérablement les 13 millions de dollars enregistrés au même trimestre l'année précédente, augmentation reflétant l'issue positive de nos efforts de vente en contexte de volume élevé de soumissions. Les primes ont crû de 8 % d'une année à l'autre sous l'effet des ventes et d'un bon maintien des contrats en vigueur. Les ventes des Marchés spéciaux ont quant à elles augmenté de 16 % par rapport au même trimestre l'année précédente pour atteindre 100 millions de dollars, tendance largement attribuable à une forte croissance des ventes de produits d'assurance voyage. À la division des Services aux concessionnaires , les ventes † totales de 194 millions de dollars au deuxième trimestre représentent une augmentation de 2 % par rapport à la même période en 2023. Elles ont été tempérées par l'environnement macroéconomique, qui a continué d'influer sur la capacité d'achat de véhicules, et par la panne temporaire à CDK Global, un fournisseur de logiciels destinés aux concessionnaires, entre le 19 juin et le 4 juillet.

, les ventes totales de 194 millions de dollars au deuxième trimestre représentent une augmentation de 2 % par rapport à la même période en 2023. Elles ont été tempérées par l'environnement macroéconomique, qui a continué d'influer sur la capacité d'achat de véhicules, et par la panne temporaire à CDK Global, un fournisseur de logiciels destinés aux concessionnaires, entre le 19 juin et le 4 juillet. Finalement, chez iA Auto et habitation, les primes† directes souscrites ont atteint 188 millions de dollars au deuxième trimestre. Cette solide augmentation de 15 % par rapport à la même période l'an dernier s'explique par le bon maintien des contrats en vigueur, d'importantes nouvelles ventes et l'incidence des augmentations de primes instaurées en 2023.

GESTION DE PATRIMOINE

À la Gestion de patrimoine individuel , les ventes † brutes de fonds distincts se sont chiffrées, au deuxième trimestre, à près de 1,3 milliard de dollars, en hausse de 53 % par rapport au même trimestre l'an dernier, et de solides ventes † nettes de 608 millions de dollars ont été générées. La Société est demeurée première en termes de ventes † brutes et nettes de fonds distincts 4 . Son solide rendement s'explique par la force de nos réseaux de distribution. Le rendement des marchés financiers a lui aussi été favorable, continuant d'alimenter l'optimisme des clients vis-à-vis des catégories d'actifs offrant un rendement potentiel plus élevé que les placements garantis. En dépit de difficultés persistantes à l'échelle de l'industrie, les ventes brutes de fonds communs de placement ont totalisé 468 millions de dollars pour le trimestre, en hausse de 26 % au cours de la dernière année, avec des sorties nettes de l'ordre de 194 millions de dollars. Les rentes assurées et autres produits d'épargne ont généré des ventes † de 541 millions de dollars au cours du trimestre, un bon rendement par rapport au très solide trimestre que nous avions déjà connu un an plus tôt.

, les ventes brutes de fonds distincts se sont chiffrées, au deuxième trimestre, à près de 1,3 milliard de dollars, en hausse de 53 % par rapport au même trimestre l'an dernier, et de solides ventes nettes de 608 millions de dollars ont été générées. La Société est demeurée première en termes de ventes brutes et nettes de fonds distincts . Son solide rendement s'explique par la force de nos réseaux de distribution. Le rendement des marchés financiers a lui aussi été favorable, continuant d'alimenter l'optimisme des clients vis-à-vis des catégories d'actifs offrant un rendement potentiel plus élevé que les placements garantis. En dépit de difficultés persistantes à l'échelle de l'industrie, les ventes brutes de fonds communs de placement ont totalisé 468 millions de dollars pour le trimestre, en hausse de 26 % au cours de la dernière année, avec des sorties nettes de l'ordre de 194 millions de dollars. Les rentes assurées et autres produits d'épargne ont généré des ventes de 541 millions de dollars au cours du trimestre, un bon rendement par rapport au très solide trimestre que nous avions déjà connu un an plus tôt. À l'Épargne et retraite collectives, les ventes† pour le deuxième trimestre totalisent 858 millions de dollars, en hausse de 6 % par rapport au deuxième trimestre de 2023. Ce bon résultat s'est essentiellement trouvé favorisé par de solides ventes de produits d'accumulation.

AFFAIRES AMÉRICAINES

Assurance individuelle - Des ventes † records de 49 millions de dollars américains ont été enregistrées au deuxième trimestre, en hausse de 14 % par rapport au deuxième trimestre de 2023. Les ventes ont été soutenues par de bons résultats sur tous les marchés, en particulier celui des dernières dépenses et les marchés gouvernementaux/des lieux de travail. Ce solide résultat, ainsi que l'acquisition récente par la Société de Vericity et l'acquisition annoncée de deux blocs d'affaires existants de Prosperity Life Group, confirme notre important potentiel de croissance sur le marché de l'assurance vie aux États-Unis.

- Des ventes records de 49 millions de dollars américains ont été enregistrées au deuxième trimestre, en hausse de 14 % par rapport au deuxième trimestre de 2023. Les ventes ont été soutenues par de bons résultats sur tous les marchés, en particulier celui des dernières dépenses et les marchés gouvernementaux/des lieux de travail. Ce solide résultat, ainsi que l'acquisition récente par la Société de Vericity et l'acquisition annoncée de deux blocs d'affaires existants de Prosperity Life Group, confirme notre important potentiel de croissance sur le marché de l'assurance vie aux États-Unis. Services aux concessionnaires - Les ventes† au deuxième trimestre se sont chiffrées à 279 millions de dollars américains, en hausse de 13 % par rapport à la même période l'an dernier. Il s'agit là d'un bon résultat, l'accent s'étant maintenu, du côté des concessionnaires, sur les produits complémentaires (financiers et d'assurance) vendus avec les véhicules, tandis que les stocks s'amélioraient et que les marges de profit sur les ventes de véhicules diminuaient. La croissance des ventes a été tempérée par la capacité d'achat réduite des consommateurs qui persiste, et par la panne temporaire à CDK Global, un fournisseur de logiciels destinés aux concessionnaires, entre le 19 juin et le 4 juillet.

______________________________________________ 2 Selon les données les plus récentes de l'industrie publiées par LIMRA 3 Primes nettes, équivalents de primes et dépôts 4 Source : Investor Economics, mai 2024.

ACTIF SOUS GESTION ET SOUS ADMINISTRATION

La valeur de l'actif sous gestion et sous administration† se chiffrait, à la fin du deuxième trimestre, à 235,4 milliards de dollars, en hausse de 12 % au cours des douze derniers mois et en hausse de 3 % par rapport au trimestre précédent, principalement en raison de conditions favorables sur les marchés et de très solides entrées nettes de fonds, particulièrement du côté des fonds distincts.

PRIMES NETTES, ÉQUIVALENTS DE PRIMES ET DÉPÔTS

Les primes nettes, équivalents de primes et dépôts ont totalisé, au deuxième trimestre de 2024, près de 4,9 milliards de dollars, ce qui représente une forte augmentation de 15 % par rapport au trimestre correspondant de 2023. Toutes les unités d'exploitation ont contribué à cette solide performance, en particulier celle de la Gestion de patrimoine individuel.

SITUATION FINANCIÈRE

Au 30 juin 2024, le ratio de solvabilité† de la Société s'établissait à 141 %, comparativement à un ratio de 142 % à la fin du trimestre précédent et à un de 154 % un an plus tôt. Ce résultat s'inscrit bien au-dessus de la cible d'opération de 120 % de la Société. La diminution d'un point de pourcentage au deuxième trimestre est attribuable à différents facteurs, parmi lesquels l'incidence favorable de l'émission de billets de capital à recours limité représentant un capital de 350 millions de dollars, dont il est question plus loin dans la présente section, ainsi que la solide génération organique de capital.† Ces effets ont néanmoins été plus que contrebalancés par le haut niveau de déploiement de capital aux fins de rachat d'actions (OPRA dans le cours normal des activités), par l'acquisition de Vericity - transaction conclue le 28 juin 2024 - et, dans une moindre mesure, par des investissements dans les TI. Suivant la clôture du deuxième trimestre, la Société a annoncé l'acquisition de deux blocs d'affaires de Prosperity Life Group le 15 juillet 2024, et le 29 juillet 2024, l'Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. (« iA Assurance ») a procédé au rachat de ses actions privilégiées à dividende non cumulatif de catégorie A - série B. Chacune de ces mesures devrait entraîner une diminution de l'ordre d'un point de pourcentage du ratio de solvabilité de la Société. Le ratio de solvabilité pro forma au 30 juin 2024 s'établissait donc à 139 % et le ratio de levier financier† de la Société, à 16,4 %5.

Génération organique de capital et capital disponible pour déploiement† - Au deuxième trimestre, la Société a généré 175 millions de dollars de capital additionnel de manière organique, pour un total de 305 millions de dollars en six mois, ce qui cadre avec les projections en vertu desquelles elle dépasserait l'objectif minimal annuel de 600 millions de dollars fixé en 2024. Au 30 juin 2024, le capital disponible pour déploiement était évalué à 1,1 milliard de dollars.

Valeur comptable - Dans un contexte où la Société a déployé un haut niveau de capital, la valeur comptable par action ordinaire6 s'établissait au 30 juin 2024 à 69,92 $, en hausse de 1 % par rapport au trimestre précédent et de 7 % d'une année à l'autre. Si l'on exclut l'impact de l'offre publique de rachat d'actions, l'augmentation au cours des douze derniers mois dépasse 9 %.

Offre publique de rachat d'actions (OPRA) dans le cours normal des activités - Au deuxième trimestre de 2024, la Société a racheté et annulé 3 326 112 actions ordinaires en circulation, pour une valeur totale de 287 millions de dollars, aux termes de son programme d'OPRA dans le cours normal des activités. Elle a également haussé le nombre maximal d'actions pouvant être rachetées dans le cadre du programme de rachat, le portant de 5 % à 8 %. Un total de 5 625 104 actions, soit environ 5,6 % des actions ordinaires émises et en circulation en date du 31 octobre 2023, ont été rachetées dans le cadre du programme actuel entre le 14 novembre 2023 et le 30 juin 2024.

Dividende - La Société a versé, au deuxième trimestre de 2024, un dividende trimestriel de 0,8200 $ aux actionnaires ordinaires. Le conseil d'administration a approuvé, pour le troisième trimestre de 2024, le versement d'un dividende trimestriel de 0,8200 $ par action. Ce dividende est payable le 16 septembre 2024 à tous les actionnaires inscrits le 23 août 2024.

Régime de réinvestissement des dividendes et d'achat d'actions - Les actionnaires inscrits qui souhaitent adhérer au régime de réinvestissement des dividendes et d'achat d'actions de iA Société financière pour réinvestir le prochain dividende qui sera versé le 16 septembre 2024 doivent s'assurer que le formulaire à cet effet dûment rempli parvient à Computershare au plus tard à 16 h le 16 août 2024. Pour savoir comment vous inscrire, visitez le site Internet de iA Groupe financier, à l'adresse https://ia.ca/relationsaveclesinvestisseurs, à la section Dividendes. Il est à noter que les actions ordinaires émises en vertu du régime de réinvestissement des dividendes et d'achat d'actions de iA Société financière seront achetées sur le marché secondaire et qu'aucun escompte ne s'appliquera.

_________________________________________ 5 Calculé comme : débentures, actions privilégiées émises par une filiale et autres instruments des capitaux propres/(structure du capital + marge sur services contractuels (MSC) après impôt†). 6 La valeur comptable par action ordinaire est une mesure financière calculée en divisant les capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires par le nombre d'actions ordinaires en circulation à la fin de la période; toutes les composantes de cette mesure sont des mesures conformes aux IFRS.

Acquisition de Vericity Inc. - Le 28 juin 2024, iA Société financière inc. a complété l'acquisition de Vericity, Inc. Vericity se compose de deux entités qui servent les clients du marché intermédiaire de l'assurance vie : Fidelity Life, un assureur, et eFinancial, une agence numérique qui s'adresse directement aux consommateurs. Ensemble, les deux entités tirent parti de synergies et fournissent une technologie brevetée innovante, alimentée par l'intelligence artificielle et l'analyse de données, venant diversifier les capacités de distribution déjà solides de la Société par l'accès à une plateforme numérique, et l'accès direct aux consommateurs.

Acquisition d'actifs de la division Services aux particuliers du courtage de plein exercice de Valeurs mobilières Banque Laurentienne - Le 4 avril 2024, iA Gestion privée de patrimoine inc. (iAGPP), une filiale de iA Groupe financier, a conclu une entente en vue d'acquérir la division Services aux particuliers du courtage de plein exercice de Valeurs mobilières Banque Laurentienne inc., qui représente plus de 2 milliards de dollars en actifs. La transaction a été conclue en date du 2 août 2024 et n'a pas d'effet important sur le ratio de solvabilité de la Société.

Loi sur l'impôt minimum mondial (Pilier II) - Comme il avait été annoncé dans le budget fédéral 2023, le Projet de loi C-69 est entré en vigueur le 20 juin 2024 et sous-tend l'application de la Loi sur l'impôt minimum mondial, qui elle-même vise à garantir que les grandes multinationales paient un taux d'imposition effectif sur leurs profits d'au moins 15 % par territoire dans lequel elles exercent leurs activités. L'effet de ce nouveau règlement devrait être négligeable.

Émission de capital - Le 25 juin 2024, iA Société financière a annoncé clôture d'un placement de 350 millions de dollars de billets de capital à recours limité de la série 2024-1 à un taux de 6,921 % (dettes subordonnées) venant à échéance le 30 septembre 2084. Cette émission visait notamment à remplacer les actions privilégiées à dividende non cumulatif de catégorie A - série B mentionnées ci-après à la section « Subséquemment au deuxième trimestre ».

Lancement du programme Symbiose - Le 17 juin 2024, iA Groupe financier a lancé Symbiose, une solution améliorée qui permet aux promoteurs de régime de combiner leurs régimes collectifs d'assurance et d'épargne-retraite et de profiter d'une expérience complète et simplifiée.

Assemblée annuelle des actionnaires - L'assemblée annuelle des actionnaires de iA Société financière a eu lieu le 9 mai 2024. Les quinze administrateurs nommés aux fins d'élection ont été élus par les actionnaires.

Changements au comité exécutif - Le 9 mai 2024, iA Groupe financier a annoncé des changements à son comité exécutif. Pour de plus amples renseignements, veuillez vous reporter au communiqué de presse du 9 mai 2024.

iA Groupe financier classée parmi les 50 meilleures entreprises citoyennes au Canada - Le 26 juin 2024, iA Groupe financier a été désigné comme l'une des 50 meilleures entreprises citoyennes au Canada par Corporate Knights, se distinguant notamment par ses initiatives en matière de lutte contre les changements climatiques et par sa solide et saine gouvernance.

Subséquemment au deuxième trimestre :

Partenariat stratégique avec Clutch - Le 5 juillet 2024, iA Groupe financier a annoncé un investissement stratégique dans la firme torontoise Clutch Technologies Inc., l'un des plus grands détaillants de véhicules d'occasion au Canada . Cet investissement permettra aux Services aux concessionnaires de la Société au Canada d'ajouter la vente en ligne à leur vaste réseau actuel, en tant que nouveau canal de distribution.

Le 5 juillet 2024, iA Groupe financier a annoncé un investissement stratégique dans la firme torontoise Clutch Technologies Inc., l'un des plus grands détaillants de véhicules d'occasion au . Cet investissement permettra aux Services aux concessionnaires de la Société au d'ajouter la vente en ligne à leur vaste réseau actuel, en tant que nouveau canal de distribution. Acquisition de deux blocs d'affaires de Prosperity Life Group - Le 15 juillet 2024, iA Groupe financier a annoncé l'acquisition de deux blocs d'affaires de Prosperity Life Group, représentant plus de 115 000 polices et plus de 100 millions de dollars américains en primes annuelles. Cette transaction permettra à iA Groupe financier de poursuivre sa forte croissance et d'étendre sa présence aux États-Unis. Elle devrait être conclue au troisième trimestre et avoir un effet relutif dès la première année, à la fois sur le bénéfice tiré des activités de base et sur le bénéfice divulgué. L'impact sur le ratio de solvabilité de la Société sera une diminution d'environ un point de pourcentage.

Le 15 juillet 2024, iA Groupe financier a annoncé l'acquisition de deux blocs d'affaires de Prosperity Life Group, représentant plus de 115 000 polices et plus de 100 millions de dollars américains en primes annuelles. Cette transaction permettra à iA Groupe financier de poursuivre sa forte croissance et d'étendre sa présence aux États-Unis. Elle devrait être conclue au troisième trimestre et avoir un effet relutif dès la première année, à la fois sur le bénéfice tiré des activités de base et sur le bénéfice divulgué. L'impact sur le ratio de solvabilité de la Société sera une diminution d'environ un point de pourcentage. Rachat d'actions privilégiées - Le 29 juillet 2024, iA Assurance a procédé au rachat de ses 5 000 000 d'actions privilégiées à dividende non cumulatif de catégorie A - série B en circulation, au prix de rachat par action de 25,00 $, plus un montant de 0,090625 $ correspondant au dividende en espèces pour le troisième trimestre, calculé au prorata jusqu'à la date de rachat, pour un total de 25,090625 $. Suivant le rachat, iA Assurance déposera une demande d'ordonnance en vertu des lois sur les valeurs mobilières afin d'obtenir la révocation de son état d'émetteur assujetti. Une fois cette ordonnance accordée, iA Assurance ne sera plus assujettie aux exigences de divulgation continue de ces lois, y compris à l'exigence voulant qu'elle dépose ses états financiers.

PERSPECTIVES

Indications à moyen terme pour iA Société financière

BPA tiré des activités de base : augmentation moyenne cible annuelle de 10 %+

Rendement des capitaux propres aux actionnaires ordinaires ( ROE ) tiré des activités de base : cible de 15 %+

) tiré des activités de base : cible de 15 %+ Ratio de solvabilité : cible d'opération de 120 %

Génération organique de capital : cible de 600 millions+ de dollars en 2024

Ratio de distribution du dividende : cible de 25 % à 35 % du bénéfice tiré des activités de base

Les perspectives de la Société, dont les indications données aux marchés, constituent de l'information prospective au sens des lois sur les valeurs mobilières. Bien que la Société les juge raisonnables, ces énoncés comportent des risques et des incertitudes et les lecteurs ne devraient pas s'y fier indûment. Les facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des résultats prévus sont notamment les risques d'assurance, de marché, de crédit, de liquidité, le risque stratégique et le risque opérationnel et les risques réglementaires. De plus, les perspectives sont préparées à partir d'hypothèses ou de facteurs importants parmi lesquels : l'exactitude des estimations, des hypothèses et des jugements à la lumière des conventions comptables applicables; l'absence de changements importants dans les normes et les conventions comptables applicables à la Société; l'absence de fluctuations importantes des taux d'intérêt; l'absence de changements importants dans le taux d'imposition effectif de la Société; l'absence de changements importants dans le niveau des exigences réglementaires en matière de capital auxquelles la Société est assujettie; la disponibilité d'options de déploiement du capital excédentaire; la conformité de l'expérience en matière de crédit, de mortalité, de morbidité, de longévité et de comportement des titulaires de polices avec les études d'expérience actuarielles; la conformité du rendement des placements avec les attentes de la Société et les tendances historiques; des taux de croissance des affaires différents selon les unités d'exploitation; l'absence de changements importants imprévus dans l'environnement économique, concurrentiel, d'assurance, juridique ou réglementaire ou des mesures prises par les autorités réglementaires qui pourraient avoir une incidence sur les affaires ou les activités de iA Groupe financier ou ses partenaires d'affaires; l'absence de changements imprévus dans le nombre d'actions en circulation; la non-concrétisation des risques ou autres facteurs mentionnés ou abordés ailleurs dans le présent document. Les perspectives servent à fournir aux actionnaires, aux analystes de marchés, aux investisseurs et aux autres parties intéressées une base pour ajuster leurs attentes quant au rendement de l'entreprise tout au long de l'année, et pourraient ne pas convenir à d'autres fins. De plus amples renseignements sur les facteurs de risque et les hypothèses appliquées se trouvent à la section « Énoncés prospectifs » du présent document.

____________________________________________________________________________________________________________

FAITS SAILLANTS DU DEUXIÈME TRIMESTRE - iA Assurance

Rentabilité - iA Assurance a enregistré au deuxième trimestre de 2024 un résultat net attribué à son unique porteur d'actions ordinaires, iA Société financière, de 233 millions de dollars, comparativement à un résultat de 227 millions de dollars au deuxième trimestre de 2023. Une analyse des résultats selon les états financiers de même qu'une analyse additionnelle sont présentées dans le Rapport de gestion pour la période se terminant le 30 juin 2024.

Situation financière - Le ratio de solvabilité de iA Assurance s'établissait à 133 % au 30 juin 2024, comparativement à 138 % à la fin du trimestre précédent et à 146 % un an plus tôt. La diminution de cinq points de pourcentage au deuxième trimestre est essentiellement attribuable à un versement de dividendes à iA Société financière, l'unique porteur des actions de iA Assurance, à l'acquisition de Vericity Inc. et, dans une moindre mesure, aux effets défavorables de variations macroéconomiques. Ces éléments ont été partiellement contrebalancés par l'apport positif de la génération organique de capital.

Dividende - Au deuxième trimestre de 2024, iA Assurance a versé un dividende de 300 millions de dollars à l'unique porteur de ses actions ordinaires, iA Société financière. Pour le troisième trimestre de 2024, le conseil d'administration de iA Assurance n'a approuvé le versement d'aucun dividende à iA Société financière; aucun dividende ne devrait donc être versé par iA Assurance à iA Société financière au troisième trimestre de 2024.

iA Assurance





Faits saillants sur les résultats Deuxième trimestre Cumulatif au 30 juin (En millions de dollars, sauf indication contraire) 2024 2023 Variation 2024 2023 Variation Résultat net attribué aux actionnaires 235 229 3 % 496 505 (2 %) Moins : dividendes sur actions privilégiées (2) (2)

(3) (5)

Résultat net attribué aux actionnaires ordinaires 233 227 3 % 493 500 (1 %)

Faits saillants sur d'autres données financières







(En millions de dollars, sauf indication contraire) 30 juin 2024 31 mars 2024 31 décembre 2023 30 juin 2023 Capital total† 6 311 6 362 6 190 6 500 Ratio de solvabilité† 133 % 138 % 139 % 146 %

Acquisition d'actifs de la division Services aux particuliers du courtage de plein exercice de Valeurs mobilières Banque Laurentienne - Le 4 avril 2024, iA Gestion privée de patrimoine inc. (iAGPP), une filiale de la Société, a conclu une entente en vue d'acquérir la division Services aux particuliers du courtage de plein exercice de Valeurs mobilières Banque Laurentienne inc., qui représente plus de 2 milliards de dollars en actifs. La transaction a été conclue en date du 2 août 2024 et n'a pas d'effet important sur le ratio de solvabilité de la Société.

Assemblée annuelle des actionnaires - L'assemblée annuelle des actionnaires de iA Assurance a eu lieu le 9 mai 2024. Les treize administrateurs nommés aux fins d'élection ont été élus, cinq par les titulaires de polices avec participation et huit par iA Société financière inc.

Changements au comité exécutif - Le 9 mai 2024, iA Groupe financier a annoncé des changements à son comité exécutif. Pour de plus amples renseignements, veuillez vous reporter au communiqué de presse du 9 mai 2024.

Subséquemment au deuxième trimestre :

Rachat d'actions privilégiées - Le 29 juillet 2024, iA Assurance a procédé au rachat de ses 5 000 000 d'actions privilégiées à dividende non cumulatif de catégorie A - série B en circulation, au prix de rachat par action de 25,00 $, plus un montant de 0,090625 $ correspondant au dividende en espèces pour le troisième trimestre, calculé au prorata jusqu'à la date de rachat, pour un total de 25,090625 $ par action privilégiée de série B. iA Assurance déposera subséquemment une demande d'ordonnance en vertu des lois sur les valeurs mobilières afin d'obtenir la révocation de son état d'émetteur assujetti. Une fois cette ordonnance accordée, iA Assurance ne sera plus assujettie aux exigences de divulgation continue de ces lois, y compris à l'exigence voulant qu'elle dépose ses états financiers.

____________________________________________________________________________________________________________

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

Renseignements financiers non conformes aux IFRS et autres mesures financières

iA Société financière et iA Assurance publient leurs résultats et leurs états financiers conformément aux Normes internationales d'information financière (les « IFRS »). Toutefois, elles publient également certaines mesures ou certains ratios financiers qui ne sont pas conformes aux IFRS (« non conformes aux IFRS »). Une mesure est considérée comme non conforme aux IFRS aux fins de la législation canadienne sur les valeurs mobilières lorsqu'elle est présentée autrement que selon les principes comptables généralement reconnus (PCGR) utilisés pour les états financiers audités de la Société. Cette dernière emploie des mesures non conformes aux IFRS lorsqu'elle évalue ses résultats et mesure sa performance. La Société est d'avis que les mesures non conformes aux IFRS fournissent des renseignements additionnels pour mieux comprendre ses résultats financiers et effectuer une meilleure analyse de son potentiel de croissance et de bénéfice, et qu'elles facilitent la comparaison des résultats trimestriels et annuels de ses activités courantes. Comme les mesures non conformes aux IFRS n'ont pas de définitions ou de significations normalisées, il est possible qu'elles diffèrent des mesures financières non conformes aux IFRS utilisées par d'autres sociétés et elles ne doivent pas être considérées comme une alternative aux mesures de performance financière déterminées conformément aux IFRS. La Société incite fortement les investisseurs à consulter l'intégralité de ses états financiers et de ses autres rapports déposés auprès d'organismes publics, et à ne pas se fier à une mesure financière unique, quelle qu'elle soit. Les mesures financières non conformes aux IFRS sont souvent accompagnées des mesures financières conformes aux IFRS et comparées avec ces dernières afin d'en établir la concordance. Pour certaines mesures financières non conformes aux IFRS, il n'existe toutefois aucune mesure directement comparable selon les IFRS. Le présent document décrit les mesures non conformes aux IFRS utilisées par la Société pour évaluer ses résultats et mesurer son rendement.

Pour de l'information pertinente sur les mesures non conformes aux IFRS utilisées dans le présent document, voir la section « Renseignements financiers non conformes aux IFRS et autres mesures financières » du Rapport de gestion pour la période se terminant le 30 juin 2024, intégré par renvoi aux présentes, qui peut être consulté à l'adresse sedarplus.ca ou sur le site Internet de iA Groupe financier à ia.ca.

Énoncés prospectifs

Ce document peut contenir des énoncés qui font référence aux stratégies de iA Groupe financier ou des énoncés de nature prévisionnelle, qui dépendent d'événements ou de conditions futurs ou y font référence, ou qui comprennent des mots tels que « pourrait » et « devrait », ou des verbes comme « supposer », « s'attendre à », « revoir », « entendre », « planifier », « croire », « estimer » et « continuer » ou leur forme future (ou leur forme négative), ou encore des mots tels que « objectif », « but », « indications » et « prévisions » ou des termes ou des expressions semblables. De tels énoncés constituent des énoncés prospectifs au sens des lois sur les valeurs mobilières. Les énoncés prospectifs comprennent, notamment, dans ce document, les renseignements concernant les résultats d'exploitation futurs possibles ou présumés. Ils ne constituent pas des faits historiques, mais représentent uniquement les attentes, les estimations et les projections à l'égard d'événements futurs et ils pourraient changer.

Bien que iA Groupe financier estime que les attentes reflétées dans ces énoncés prospectifs sont raisonnables, ces énoncés comportent des risques et des incertitudes et les lecteurs ne devraient pas s'y fier indûment. De plus, les énoncés prospectifs étant fondés sur des hypothèses ou des facteurs importants, les résultats réels peuvent différer sensiblement des résultats qui y sont exprimés explicitement ou implicitement.

Les facteurs et risques importants susceptibles d'entraîner une différence significative entre les résultats réels et les attentes comprennent, sans s'y limiter, les éléments suivants : les conditions économiques et commerciales générales; le niveau de concurrence et de consolidation et la capacité à adapter les produits et services aux changements du marché ou des clients; la technologie de l'information, la protection, la gouvernance et la gestion des données, y compris les atteintes à la vie privée, et les risques liés à la sécurité de l'information, y compris les cyber-risques; le niveau d'inflation; la performance et la volatilité des marchés boursiers; les fluctuations des taux d'intérêt; les risques liés à la stratégie de couverture; l'exactitude des informations reçues des contreparties et la capacité des contreparties à remplir leurs obligations; les changements inattendus dans les hypothèses de tarification ou de provisionnement; la survenance de catastrophes naturelles ou causées par l'homme, de conflits internationaux, de pandémies (telles que la pandémie de COVID-19) et d'actes de terrorisme; le risque de liquidité de iA Groupe financier, y compris la disponibilité de fonds pour honorer les engagements financiers lorsqu'ils arrivent à échéance; la mauvaise gestion ou la dépendance à l'égard de relations avec des tiers dans le contexte de la chaîne d'approvisionnement; la capacité d'attirer, de former et de retenir des employés clés; le risque de conception, de mise en œuvre ou d'utilisation inappropriée de modèles complexes; le risque de fraude; l'évolution des lois et des réglementations, y compris les lois fiscales; les litiges contractuels et juridiques; les mesures prises par les autorités réglementaires susceptibles d'affecter les activités ou les opérations de iA Groupe financier ou de ses partenaires commerciaux; les modifications apportées aux lignes directrices en matière de capital et de liquidité; les risques liés à l'environnement politique et social régional ou mondial; et les risques liés au climat, y compris les événements météorologiques extrêmes ou les changements climatiques à plus long terme et la transition vers une économie à faible émission de carbone; la capacité de iA Groupe financier à répondre aux attentes des parties prenantes sur les questions environnementales, sociales et de gouvernance; et les révisions à la baisse de la solidité financière ou des notations de crédit de iA Groupe financier ou de ses filiales.

Les hypothèses et les facteurs importants sur lesquels a été fondée la préparation des perspectives financières comprennent, sans toutefois s'y limiter : l'exactitude des estimations, des hypothèses et des jugements dans le cadre des méthodes comptables applicables et l'absence de changement important concernant les normes et méthodes comptables applicables de la Société; l'absence de variation importante concernant les taux d'intérêt; l'absence de changement important concernant le taux d'imposition réel de la Société; l'absence de changement important concernant le niveau d'exigences réglementaires en matière de capital de la Société; la disponibilité d'options pour le déploiement du capital excédentaire; l'expérience en matière de crédit, la mortalité, la morbidité, la longévité et le comportement des titulaires de polices conformes aux études actuarielles; le rendement des investissements conforme aux attentes de la Société et conforme aux tendances historiques; les différents taux de croissance des activités selon l'unité d'exploitation; l'absence de changement inattendu concernant le contexte économique, concurrentiel, juridique ou réglementaire ou le contexte dans le secteur des assurances; ou les mesures prises par les autorités de réglementation qui pourraient avoir une incidence importante sur les activités ou l'exploitation de iA Groupe financier ou de ses partenaires d'affaires; l'absence de variation imprévue concernant le nombre d'actions en circulation; la non-matérialisation des risques ou des autres facteurs mentionnés ou dont il est question ailleurs dans le présent document ou qui figurent à la section « Gestion des risques » du Rapport de gestion de l'année 2023 de la Société, susceptibles d'avoir une influence sur le rendement ou les résultats de la Société.

L'incertitude économique et financière dans un contexte de tensions géopolitiques - Des conditions économiques défavorables et l'instabilité financière suscitent certaines inquiétudes avec une inflation persistante, une nouvelle détérioration du marché du crédit en raison d'un environnement de taux élevés, une augmentation des défauts de paiement et une baisse de la valeur de réalisation, ainsi qu'une hausse du chômage. La guerre en Ukraine, le conflit entre Israël et le Hamas qui s'étend à d'autres régions et la concurrence stratégique entre les États-Unis et la Chine engendrent également de l'instabilité sur les marchés mondiaux. De plus, 2024 sera une année électorale record avec des élections dans 50 pays, y compris aux États-Unis. Ces événements, entre autres, pourraient entraîner une baisse de la confiance des consommateurs et des investisseurs, une volatilité financière importante et des opportunités de croissance plus limitées, ce qui pourrait affecter les perspectives financières, les résultats et les activités de l'entreprise.

Des renseignements supplémentaires sur les facteurs importants qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des prévisions et sur les hypothèses ou les facteurs importants sur lesquels sont fondés les énoncés prospectifs sont présentés à la section « Gestion des risques » du Rapport de gestion de l'année 2023 et à la note « Gestion des risques associés aux instruments financiers » afférente aux États financiers consolidés audités de l'exercice terminé le 31 décembre 2023 et dans les autres documents que iA Groupe financier a déposés auprès des Autorités canadiennes en valeurs mobilières, qui peuvent être consultés à l'adresse sedarplus.ca.

Les énoncés prospectifs contenus dans le présent document reflètent les attentes de iA Groupe financier en date de sa publication. iA Groupe financier ne s'engage aucunement à mettre à jour ces énoncés prospectifs ou à en publier une révision afin de tenir compte d'événements ou de circonstances postérieurs à la date du présent document ou afin de tenir compte de la survenance d'événements imprévus, sauf lorsque la loi l'exige.

Documents relatifs aux résultats financiers

Pour un rapport détaillé sur les résultats de iA Société financière et de iA Assurance du deuxième trimestre, les investisseurs sont invités à consulter le Rapport de gestion pour la période se terminant le 30 juin 2024, les États financiers et les notes afférentes qui s'y rattachent ainsi que le cahier d'information financière (anglais seulement) des sociétés, qui sont disponibles sur le site Internet de iA Groupe financier à l'adresse ia.ca sous l'onglet À propos, à la section Relations avec les investisseurs/Rapports financiers et sur le site de SEDAR+, à sedarplus.ca.

Conférence téléphonique

La direction tiendra une conférence téléphonique pour présenter les résultats du deuxième trimestre de iA Groupe financier le mercredi 7 août 2024, à 11 h (HE). Pour écouter la conférence téléphonique, il vous suffira de vous joindre de l'une des manières suivantes :

▪ Webdiffusion en direct : cliquez ici (https://app.webinar.net/aNRLPpEn9YE) ou rendez-vous sur le site Internet de iA Groupe financier, à l'adresse ia.ca, à l'onglet À propos, à la section Relations avec les investisseurs/Conférences et présentations.

Téléphone : cliquez ici (https://emportal.ink/3wZppU8 ) et inscrivez votre numéro de téléphone afin de vous faire appeler pour rejoindre instantanément la conférence. Vous pouvez aussi composer le 416 764-8651 ou le 1 888 390-0620 (sans frais en Amérique du Nord) quinze minutes avant le début de la conférence et un opérateur vous connectera à celle-ci.

À propos de iA Groupe financier

iA Groupe financier est un groupement de sociétés d'assurance et de gestion de patrimoine des plus importants au Canada. Il mène aussi des activités aux États-Unis. Fondé en 1892, il figure au nombre des grandes sociétés publiques au pays. Son titre est inscrit à la Bourse de Toronto, sous le symbole IAG (actions ordinaires).

iA Groupe financier est une marque de commerce et un autre nom sous lequel iA Société financière inc. et l'Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. exercent leurs activités.

SOURCE iA Groupe financier

Relations avec les investisseurs: Marie-Annick Bonneau, Tél. bureau : 418 684-5000, poste 104287, Courriel : [email protected]; Relations publiques : Pierre Picard, Tél. bureau : 418 684-5000, poste 101660, Courriel : [email protected], ia.ca