Robuste croissance des bénéfices, portée par de très fortes ventes et par une expérience et des conditions de marché favorables

FAITS SAILLANTS DU DEUXIÈME TRIMESTRE - iA Société financière

BPA tiré des activités de base 1 de 2,29 $ (+34 % sur douze mois), au-dessus de la fourchette cible (de 1,95 $ à 2,10 $) et BPA divulgué de 2,15 $ (+26 % sur douze mois)

de 2,29 $ (+34 % sur douze mois), au-dessus de la fourchette cible (de 1,95 $ à 2,10 $) et BPA divulgué de 2,15 $ (+26 % sur douze mois) ROE tiré des activités de base 1,2 de 14,2 %, au-dessus de la fourchette cible (de 12,5 % à 14,0 %) et ROE divulgué 2 de 13,2 %

tiré des activités de base de 14,2 %, au-dessus de la fourchette cible (de 12,5 % à 14,0 %) et divulgué de 13,2 % Résultat net attribué aux actionnaires ordinaires record de 231 millions de dollars pour le trimestre

Primes et dépôts de plus de 3,9 milliards de dollars (+47 % sur douze mois) et actif sous gestion et sous administration de 210,5 milliards de dollars (+16 % sur douze mois)

Ratio de solvabilité de 130 % et ratio d'endettement de 23,6 % au 30 juin 2021

ratio d'endettement de 23,6 % au 30 juin 2021 Valeur comptable par action ordinaire de 59,02 $, en hausse de 4 % au deuxième trimestre et de 11 % au cours des douze derniers mois

Les résultats présentés ci-après sont ceux de iA Société financière inc. (« iA Société financière » ou « la Société »), la société de gestion de portefeuille qui détient la totalité des actions ordinaires de l'Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. (« iA Assurance »). Les résultats se rapportant aux activités de iA Assurance sont présentés dans une section distincte à la page 6 du présent document.

Pour le deuxième trimestre terminé le 30 juin 2021, iA Société financière (TSX: IAG) déclare un résultat net attribué aux actionnaires ordinaires de 231 millions de dollars, un résultat par action ordinaire (BPA) dilué de 2,15 $ et un rendement des capitaux propres aux actionnaires ordinaires (ROE) de 13,2 % pour les douze derniers mois. Le BPA tiré des activités de base s'élève à 2,29 $ et le ROE tiré des activités de base pour les douze derniers mois, à 14,2 %.

« Notre deuxième trimestre a été marqué par une excellente rentabilité, alors que nous avons continué de créer de la valeur pour nos actionnaires en augmentant de 11 % notre valeur comptable au cours des douze derniers mois. Nous avons aussi enregistré de très fortes ventes dans presque tous les secteurs d'activité. L'Assurance individuelle et la Gestion de patrimoine individuel ont maintenu leur forte lancée et les Services aux concessionnaires, au Canada comme aux États-Unis, ont enregistré une croissance importante, qui témoigne de notre force dans ce segment, a commenté Denis Ricard, président et chef de la direction de iA Groupe financier. Parallèlement, plusieurs projets qui façonneront les succès futurs de iA progressent bien, dont l'intégration de IAS, l'exécution de notre stratégie numérique et notre transition vers un modèle de travail hybride et souple, qui assurera aux employés une expérience améliorée. »

« Nous avons obtenu de très solides résultats au deuxième trimestre, avec un BPA tiré des activités de base en hausse de 34 % sur douze mois. Cette performance remarquable est notamment attribuable à une expérience favorable du côté des marchés, mais aussi à de solides gains d'expérience liés aux titulaires de polices dans presque toutes nos unités d'exploitation, y compris dans les deux divisions des Services aux concessionnaires (Canada et États-Unis), chez iA Auto et habitation et dans les secteurs de la Gestion de patrimoine individuel et de l'Assurance individuelle, a ajouté Jacques Potvin, vice-président exécutif, chef des finances et actuaire en chef. Nous avons ainsi terminé le trimestre dans une situation financière encore plus solide, avec un ratio de solvabilité de 130 % au 30 juin 2021, soutenu par une génération organique de capital forte et continue. Notre excellent rendement au cours des douze derniers mois a par ailleurs engendré une hausse de notre ROE tiré des activités de base, qui dépasse maintenant notre fourchette cible. »

Faits saillants sur les résultats Deuxième trimestre Cumulatif au 30 juin

2021 2020 Variation 2021 2020 Variation Résultat net attribué aux actionnaires (en millions) 236 $ 188 $ 26 % 415 $ 233 $ 78 % Moins : dividendes sur actions privilégiées émises par une filiale (en millions) 5 $ 5 $ -- 11 $ 11 $ -- Résultat net attribué aux actionnaires ordinaires (en millions) 231 $ 183 $ 26 % 404 $ 222 $ 82 % Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires (en millions, dilué) 107,8 107,1 1 % 107,7 107,2 -- Résultat par action ordinaire (dilué) 2,15 $ 1,71 $ 26 % 3,76 $ 2,07 $ 82 % Résultat par action ordinaire (dilué) tiré des activités de base1 2,29 $ 1,71 $ 34 % 4,08 $ 3,20 $ 28 %

Faits saillants sur d'autres données financières 30 juin 2021 31 mars 2021 31 décembre 2020 30 juin 2020 Rendement des capitaux propres aux actionnaires ordinaires2 13,2 % 12,7 % 10,6 % 10,5 % Rendement des capitaux propres aux actionnaires ordinaires

tiré des activités de base1,2 14,2 % 13,6 % 13,3 % 13,1 % Ratio de solvabilité 130 % 128 % 130 % 124 % Valeur comptable par action 59,02 $ 56,95 $ 55,52 $ 53,23 $ Actif sous gestion et sous administration (en milliards) 210,5 $ 201,3 $ 197,5 $ 181,0 $



___________________________ 1 Le rendement des capitaux propres aux actionnaires ordinaires, le rendement des capitaux propres aux actionnaires ordinaires tiré des activités de base et le résultat par action ordinaire tiré des activités de base sont des mesures non conformes aux IFRS. Voir le tableau « Conciliation du bénéfice divulgué avec celui tiré des activités de base » et la section « Renseignements financiers non conformes aux IFRS » de ce communiqué. 2 Douze derniers mois

Les résultats de iA Société financière pour le deuxième trimestre de 2021 sont présentés sur une base consolidée avec ceux de l'ensemble de ses filiales, qui comprend notamment iA Assurance. À moins d'indication contraire, les résultats présentés dans ce document sont comparés avec ceux de la période correspondante l'an dernier.

Rentabilité - Pour le deuxième trimestre terminé le 30 juin 2021, iA Société financière déclare un résultat par action ordinaire (BPA) dilué de 2,15 $, en hausse de 26 % par rapport au résultat de 1,71 $ réalisé au même trimestre l'an dernier. Le bénéfice par action ordinaire (BPA) dilué tiré des activités de base pour le deuxième trimestre est pour sa part de 2,29 $, ce qui représente une augmentation de 34 % par rapport à celui enregistré un an plus tôt et un résultat au-dessus de l'indication de 1,95 $ à 2,10 $ donnée aux marchés. Le tableau ci-après concilie le bénéfice divulgué de la Société avec celui tiré des activités de base. Les résultats tirés des activités de base sont une mesure non conforme aux IFRS qui représente la vision de la direction quant à la capacité de la Société à générer des bénéfices renouvelables.

Conciliation du bénéfice divulgué avec celui tiré des activités de base3







(En millions de dollars après impôts, sauf indication contraire) Deuxième trimestre Cumulatif au 30 juin Bénéfice BPA (base diluée) Bénéfice BPA (base diluée) 2021 2021 2020 Variation 2021 2021 2020 Variation Bénéfice divulgué 231 2,15 $ 1,71 $ 26 % 404 3,76 $ 2,07 $ 82 % Les résultats tirés des activités de base excluent des résultats divulgués les impacts des éléments suivants :















Impacts des marchés qui diffèrent des meilleures estimations faites par la direction (10) (0,09 $) (0,10 $) (14) (0,13 $) 0,70 $ Changements d'hypothèses et mesures prises par la direction -- -- -- -- -- -- Charges ou produits liés à des acquisitions ou à des dispositions d'entreprises, y compris les frais d'acquisition, d'intégration et de restructuration 6 0,06 $ (0,02 $) 10 0,09 $ (0,02 $) Amortissement d'immobilisations incorporelles à durée de vie limitée et liées à des acquisitions 14 0,12 $ 0,07 $ 27 0,25 $ 0,14 $ Charge de retraite non liée aux activités de base 5 0,05 $ 0,05 $ 11 0,11 $ 0,09 $ Autres gains et pertes inhabituels particuliers -- -- -- -- -- 0,22 $ Bénéfice tiré des activités de base 246 2,29 $ 1,71 $ 34 % 438 4,08 $ 3,20 $ 28 %

Les éléments suivants, présentés dans la section « Sources of Earnings » du cahier d'information financière de la Société, expliquent les différences entre les attentes de la direction et le bénéfice déclaré pour la période de trois mois terminée le 30 juin 2021. L'information présentée ci-dessous comporte des mesures non conformes aux Normes internationales d'information financière (IFRS). Tous les chiffres sont après impôts, à moins d'indication contraire.

La Société a divulgué un résultat net attribué aux actionnaires ordinaires de 231 millions de dollars pour le deuxième trimestre de 2021. Ce résultat, analysé selon la provenance des bénéfices, peut s'expliquer comme suit :

Bénéfice anticipé sur l'en-vigueur - À 232 millions de dollars avant impôts, le bénéfice anticipé sur l'en-vigueur du deuxième trimestre de 2021 est en hausse de 31 % ou de 55 millions de dollars par rapport au trimestre correspondant l'an dernier. Cette croissance s'explique essentiellement par la hausse du bénéfice anticipé découlant de l'apport de l'acquisition de IAS dans le secteur des Affaires américaines et par l'incidence favorable des marchés financiers et des entrées nettes de fonds élevées dans les secteurs de l'épargne.

Gains (pertes) d'expérience par rapport au bénéfice anticipé - La Société a enregistré un gain net d'expérience totalisant 0,29 $ par action (32 millions de dollars) au deuxième trimestre de 2021, en comparaison avec les attentes de la direction. Les résultats en matière d'expérience suivants valent la peine d'être soulignés :

Protections supplémentaires dans les réserves pour pallier l'incertitude associée à la pandémie - Globalement, la provision pour la mortalité accrue attribuable à la pandémie a été suffisante au deuxième trimestre. Aux États-Unis, les réclamations de décès ont été inférieures à la provision prévue, et l'excédent de provision (équivalent à 0,02 $ par action) demeure provisionné pour utilisation future. Au Canada , les réclamations de décès ont été légèrement supérieures à la provision prévue, entraînant une perte d'expérience de 0,01 $ par action. En ce qui concerne le comportement défavorable des titulaires de polices, la protection supplémentaire demeure intacte, aucune expérience défavorable n'ayant été enregistrée au cours du trimestre.

- Globalement, la provision pour la mortalité accrue attribuable à la pandémie a été suffisante au deuxième trimestre. Aux États-Unis, les réclamations de décès ont été inférieures à la provision prévue, et l'excédent de provision (équivalent à 0,02 $ par action) demeure provisionné pour utilisation future. Au , les réclamations de décès ont été légèrement supérieures à la provision prévue, entraînant une perte d'expérience de 0,01 $ par action. En ce qui concerne le comportement défavorable des titulaires de polices, la protection supplémentaire demeure intacte, aucune expérience défavorable n'ayant été enregistrée au cours du trimestre. L' Assurance individuelle a enregistré, au deuxième trimestre, un gain de 0,12 $ par action (13 millions de dollars). Les variations liées aux marchés ont eu un effet positif sur les polices d'assurance vie universelle (+0,08 $ par action) et un effet défavorable sur le niveau des actifs appariant les réserves en assurance individuelle (-0,02 $ par action). L'expérience de morbidité en assurance invalidité et maladie grave a été favorable (+0,04 $ par action), tandis que l'expérience du côté de la mortalité a été, comme il a déjà été mentionné, légèrement supérieure aux prévisions (-0,01 $ par action). L'expérience au chapitre des abandons a quant à elle été légèrement défavorable (-0,01 $ par action). La filiale de distribution PPI a aussi généré des revenus plus importants (+0,02 $ par action) et d'autres variations favorables mineures par rapport au budget ont été enregistrées (+0,02 $ par action).

a enregistré, au deuxième trimestre, un gain de 0,12 $ par action (13 millions de dollars). Les variations liées aux marchés ont eu un effet positif sur les polices d'assurance vie universelle (+0,08 $ par action) et un effet défavorable sur le niveau des actifs appariant les réserves en assurance individuelle (-0,02 $ par action). L'expérience de morbidité en assurance invalidité et maladie grave a été favorable (+0,04 $ par action), tandis que l'expérience du côté de la mortalité a été, comme il a déjà été mentionné, légèrement supérieure aux prévisions (-0,01 $ par action). L'expérience au chapitre des abandons a quant à elle été légèrement défavorable (-0,01 $ par action). La filiale de distribution PPI a aussi généré des revenus plus importants (+0,02 $ par action) et d'autres variations favorables mineures par rapport au budget ont été enregistrées (+0,02 $ par action). La Gestion de patrimoine individuel a connu une expérience favorable au deuxième trimestre, avec un gain de 0,08 $ par action (9 millions de dollars). Les revenus provenant des fonds distincts, d'iA Clarington (fonds communs de placement) et des filiales de distribution ont été supérieurs aux prévisions, ce qui s'explique par des ventes nettes élevées et des conditions de marché favorables depuis le début de 2021 (+0,05 $ par action). De plus, les variations liées aux marchés ont eu un effet favorable sur les revenus provenant des fonds de placement (ratios de frais de gestion) (+0,01 $ par action) et le programme de couverture lié aux garanties des fonds distincts a enregistré un gain (+0,02 $ par action).

a connu une expérience favorable au deuxième trimestre, avec un gain de 0,08 $ par action (9 millions de dollars). Les revenus provenant des fonds distincts, d'iA (fonds communs de placement) et des filiales de distribution ont été supérieurs aux prévisions, ce qui s'explique par des ventes nettes élevées et des conditions de marché favorables depuis le début de 2021 (+0,05 $ par action). De plus, les variations liées aux marchés ont eu un effet favorable sur les revenus provenant des fonds de placement (ratios de frais de gestion) (+0,01 $ par action) et le programme de couverture lié aux garanties des fonds distincts a enregistré un gain (+0,02 $ par action). L' Assurance collective a généré un gain de 0,06 $ par action (7 millions de dollars) au cours du trimestre. Dans la division des Régimes d'employés, l'expérience a été inférieure aux attentes (-0,02 $ par action), en raison principalement d'une expérience défavorable du côté de la mortalité. Dans la division des Services aux concessionnaires, l'expérience a été favorable en assurance biens et risques divers (+0,03 $ par action) et les prêts automobiles ont généré un gain (+0,03 $ par action), qui s'explique notamment par la bonne performance du portefeuille (meilleure expérience en matière de crédit) ainsi que par la libération partielle de provisions liées à la pandémie (+0,02 $ par action), pour refléter une expérience plus favorable que celle initialement prévue. Dans la division des Marchés spéciaux, les résultats ont été conformes aux prévisions.

a généré un gain de 0,06 $ par action (7 millions de dollars) au cours du trimestre. Dans la division des Régimes d'employés, l'expérience a été inférieure aux attentes (-0,02 $ par action), en raison principalement d'une expérience défavorable du côté de la mortalité. Dans la division des Services aux concessionnaires, l'expérience a été favorable en assurance biens et risques divers (+0,03 $ par action) et les prêts automobiles ont généré un gain (+0,03 $ par action), qui s'explique notamment par la bonne performance du portefeuille (meilleure expérience en matière de crédit) ainsi que par la libération partielle de provisions liées à la pandémie (+0,02 $ par action), pour refléter une expérience plus favorable que celle initialement prévue. Dans la division des Marchés spéciaux, les résultats ont été conformes aux prévisions. L' Épargne et retraite collectives a déclaré une perte de 0,01 $ par action (1 million de dollars), attribuable essentiellement à des dépenses plus élevées.

a déclaré une perte de 0,01 $ par action (1 million de dollars), attribuable essentiellement à des dépenses plus élevées. Les Affaires américaines ont inscrit une expérience au-dessus des attentes au deuxième trimestre, avec un gain de 0,04 $ par action (4 millions de dollars). La division de l'Assurance individuelle a obtenu, grâce principalement à une expérience favorable au chapitre des abandons, de bons résultats (0,02 $ par action). Les résultats ont aussi été supérieurs aux attentes dans la division des Services aux concessionnaires, qui a bénéficié de solides ventes et, dans une moindre mesure, d'une bonne expérience en matière de réclamations (0,05 $ par action). Enfin, les coûts d'intégration de IAS, de 0,06 $ par action, ont été plus élevés que prévu, en raison surtout de l'intégration accélérée des fonctions organisationnelles (-0,03 $ par action).

_________________________ 3 Pour la définition du bénéfice tiré des activités de base, voir la section « Renseignements financiers non conformes aux IFRS » à la page 6. Cette définition est en vigueur depuis le 1er janvier 2021. Les résultats tirés des activités de base pour les périodes qui précèdent le 1er janvier 2021 qui sont présentés à des fins de comparaison ont aussi été calculés en fonction de cette définition.

Impact des nouvelles ventes (drain) dans les secteurs de l'Assurance individuelle et des Affaires américaines - L'impact des nouvelles ventes pour les deux secteurs a généré un gain à l'émission de 1 million de dollars avant impôts, ou de -1 % des ventes pour le trimestre. Ce résultat s'inscrit dans la fourchette cible de -5 % à 10 % donnée comme indication aux marchés, en plus d'être plus favorable que prévu (+0,01 $ par action) en raison du haut volume de ventes.

Revenu sur le capital - Le revenu net gagné à l'égard du surplus de la Société, qui comprend aussi les résultats de iA Auto et habitation (iAAH), s'élève à 29 millions de dollars avant impôts pour le deuxième trimestre de 2021, ce qui représente un gain de 0,06 $ par action par rapport aux attentes de la direction. Ce résultat s'explique par l'expérience enregistrée à la filiale iAAH, qui a encore une fois été largement plus favorable que prévu en raison principalement d'un ratio des sinistres moins élevé qu'anticipé, tant en assurance auto qu'en assurance habitation (+0,09 $ par action). Soulignons également la dépréciation d'un logiciel de TI survenue dans le cours normal des activités de la Société (-0,03 $ par action).

Impôts sur le revenu - Le taux d'impôt effectif pour le deuxième trimestre est de 22,6 %, tout juste au-dessus de la fourchette cible de 20 % à 22 %. La charge d'impôt est ainsi supérieure à celle prévue et représente un impact négatif de 0,02 $ par action, qui s'explique par l'écart entre le montant d'impôt provisionné et celui inscrit dans la déclaration d'impôt (true-up) de la période d'imposition 2020, partiellement compensé par l'imposition moins élevée engendrée par le statut d'assureur multinational de iA Assurance et d'autres variations favorables mineures.

Croissance des affaires - La Société a terminé le deuxième trimestre de 2021 avec de solides ventes dans tous les secteurs d'activité. Au Canada, nous continuons de renforcer notre position sur les marchés dans nos trois « Fondations4 » que sont l'assurance individuelle, la gestion de patrimoine individuel et les services aux concessionnaires. En plus de leur « Soutien4 » à l'image de marque et aux synergies avec les autres secteurs, l'Épargne et retraite collectives et iA Auto et habitation ont également connu une excellente croissance des ventes. Enfin, de solides résultats en matière de ventes aux États-Unis témoignent du potentiel d'« Expansion4 » des divisions de l'Assurance individuelle et des Services aux concessionnaires.

Les primes et dépôts ont atteint plus 3,9 milliards de dollars au deuxième trimestre, ce qui représente une hausse de 47 % par rapport au trimestre correspondant de 2020. Il s'agit là d'une solide croissance à laquelle ont contribué tous les secteurs d'activité, en particulier ceux de la Gestion de patrimoine individuel et de l'Épargne et retraite collectives.

ont atteint plus 3,9 milliards de dollars au deuxième trimestre, ce qui représente une hausse de 47 % par rapport au trimestre correspondant de 2020. Il s'agit là d'une solide croissance à laquelle ont contribué tous les secteurs d'activité, en particulier ceux de la patrimoine individuel et de l'Épargne et retraite collectives. L' actif sous gestion et sous administration totalisait 210,5 milliards de dollars à la fin du deuxième trimestre, ce qui représente une augmentation de 16 % par rapport à la même date l'an dernier et une de 5 % au cours du trimestre, un résultat essentiellement attribuable à de solides entrées nettes de fonds et à la croissance du marché boursier.

totalisait 210,5 milliards de dollars à la fin du deuxième trimestre, ce qui représente une augmentation de 16 % par rapport à la même date l'an dernier et une de 5 % au cours du trimestre, un résultat essentiellement attribuable à de solides entrées nettes de fonds et à la croissance du marché boursier. Dans le secteur de l' Assurance individuelle , la forte lancée s'est poursuivie au deuxième trimestre avec des ventes totales qui ont atteint 73 millions de dollars, ce qui représente une hausse significative de 38 % par rapport au trimestre correspondant l'an dernier. Ce bon résultat découle notamment de la force de tous nos réseaux de distribution, de l'amélioration de notre gamme de produits en 2020 et de la grande qualité de nos outils numériques.

, la forte lancée s'est poursuivie au deuxième trimestre avec des ventes totales qui ont atteint 73 millions de dollars, ce qui représente une hausse significative de 38 % par rapport au trimestre correspondant l'an dernier. Ce bon résultat découle notamment de la force de tous nos réseaux de distribution, de l'amélioration de notre gamme de produits en de la grande qualité de nos outils numériques. Dans le secteur de la Gestion de patrimoine individuel , les ventes de produits garantis ont totalisé 220 millions de dollars (+26 %) au deuxième trimestre, en hausse par rapport à la même période de 2020. Les ventes brutes et nettes des fonds distincts et des fonds communs de placement sont demeurées excellentes au cours du trimestre. Les fonds distincts ont enregistré de solides ventes brutes de 1 046 millions de dollars, ce qui correspond à une croissance de 75 % par rapport à la même période l'an dernier, et d'impressionnantes ventes nettes de 673 millions de dollars, en augmentation de 256 millions de dollars par rapport au deuxième trimestre de 2020. La Société a continué de renforcer sa position dans l'industrie, se classant première au 31 mai 2021 pour les ventes brutes et nettes de fonds distincts depuis le début de l'année. Quant aux ventes brutes de fonds communs de placement, elles se sont chiffrées à 749 millions de dollars, ce qui correspond à une hausse significative (+48 %) par rapport à la même période l'an dernier, alors que les ventes nettes ont enregistré de solides entrées nettes de 272 millions de dollars, en augmentation de 222 millions de dollars par rapport au deuxième trimestre de 2020.

, les ventes de produits garantis ont totalisé 220 millions de dollars (+26 %) au deuxième trimestre, en hausse par rapport à la même période de 2020. Les ventes brutes et nettes des fonds distincts et des fonds communs de placement sont demeurées excellentes au cours du trimestre. Les fonds distincts ont enregistré de solides ventes brutes de 1 046 millions de dollars, ce qui correspond à une croissance de 75 % par rapport à la même période l'an dernier, et d'impressionnantes ventes nettes de 673 millions de dollars, en augmentation de 256 millions de dollars par rapport au deuxième trimestre de 2020. La Société a continué de renforcer sa position dans l'industrie, se classant première au 31 mai 2021 pour les ventes brutes et nettes de fonds distincts depuis le début de l'année. Quant aux ventes brutes de fonds communs de placement, elles se sont chiffrées à 749 millions de dollars, ce qui correspond à une hausse significative (+48 %) par rapport à la même période l'an dernier, alors que les ventes nettes ont enregistré de solides entrées nettes de 272 millions de dollars, en augmentation de 222 millions de dollars par rapport au deuxième trimestre de 2020. Le secteur de l' Assurance collective est composé de trois divisions. Dans la division des Régimes d'employés, les ventes ont totalisé 14 millions de dollars, comparativement à 23 millions de dollars au même trimestre l'an dernier. Il convient de souligner que les ventes de cette division varient beaucoup d'un trimestre à l'autre en fonction de l'importance des contrats souscrits. Dans la division des Services aux concessionnaires, les ventes ont atteint 312 millions de dollars, ce qui représente une hausse importante par rapport à la même période en 2020 (+64 %). Par produits, les ventes se sont élevées à 70 millions de dollars (+49 %) pour l'assurance crédit et à 94 millions de dollars (+74 %) pour l'assurance biens et risques divers et les émissions de prêts automobiles ont atteint 148 millions de dollars (+66 %). Finalement, dans la division des Marchés spéciaux, les ventes du deuxième trimestre totalisent 44 millions de dollars, comparativement à 45 millions de dollars un an plus tôt. Un rebond dans les ventes d'assurance médicale de voyage est attendu dans la deuxième moitié de 2021.

est composé de trois divisions. Dans la division des Régimes d'employés, les ventes ont totalisé 14 millions de dollars, comparativement à 23 millions de dollars au même trimestre l'an dernier. Il convient de souligner que les ventes de cette division varient beaucoup d'un trimestre à l'autre en fonction de l'importance des contrats souscrits. Dans la division des Services aux concessionnaires, les ventes ont atteint 312 millions de dollars, ce qui représente une hausse importante par rapport à la même période en 2020 (+64 %). Par produits, les ventes se sont élevées à 70 millions de dollars (+49 %) pour l'assurance crédit et à 94 millions de dollars (+74 %) pour l'assurance biens et risques divers et les émissions de prêts automobiles ont atteint 148 millions de dollars (+66 %). Finalement, dans la division des Marchés spéciaux, les ventes du deuxième trimestre totalisent 44 millions de dollars, comparativement à 45 millions de dollars un an plus tôt. Un rebond dans les ventes d'assurance médicale de voyage est attendu dans la deuxième moitié de 2021. Dans le secteur de l' Épargne et retraite collectives , les ventes totales du deuxième trimestre se chiffrent à 675 millions de dollars, ce qui correspond à une augmentation significative par rapport au résultat enregistré à la même période l'an dernier (+85 %). Cette augmentation s'explique essentiellement par les ventes de produits d'accumulation, qui ont donné lieu à la signature de plusieurs nouveaux groupes aux actifs importants durant le trimestre et, dans une moindre mesure, par les très bonnes ventes de rentes assurées.

, les ventes totales du deuxième trimestre se chiffrent à 675 millions de dollars, ce qui correspond à une augmentation significative par rapport au résultat enregistré à la même période l'an dernier (+85 %). Cette augmentation s'explique essentiellement par les ventes de produits d'accumulation, qui ont donné lieu à la signature de plusieurs nouveaux groupes aux actifs importants durant le trimestre et, dans une moindre mesure, par les très bonnes ventes de rentes assurées. Dans le secteur des Affaires américaines , les ventes de l'Assurance individuelle se sont établies au deuxième trimestre à 37 millions de dollars américains (+12 %). Dans les Services aux concessionnaires, elles ont totalisé 285 millions de dollars américains, en hausse significative (+113 %) 5 par rapport au trimestre correspondant de 2020, en raison notamment de l'ajout des ventes de IAS, des synergies plus prononcées entre IAS et DAC en plus des ventes de voitures résilientes durant le deuxième trimestre.

, les ventes de l'Assurance individuelle se sont établies au deuxième trimestre à 37 millions de dollars américains (+12 %). Dans les Services aux concessionnaires, elles ont totalisé 285 millions de dollars américains, en hausse significative (+113 %) par rapport au trimestre correspondant de 2020, en raison notamment de l'ajout des ventes de IAS, des synergies plus prononcées entre IAS et DAC en plus des ventes de voitures résilientes durant le deuxième trimestre. Finalement, à la filiale iA Auto et habitation, la bonne croissance des affaires s'est poursuivie, alors que les primes directes souscrites au deuxième trimestre se sont élevées à 139 millions de dollars, en hausse de 11 % par rapport à celles du même trimestre de 2020.

________________________ 4 Lors d'un événement pour les investisseurs, le 10 mars 2021, la Société a réparti ses activités en trois grandes catégories : Fondations, Soutien et Expansion. Pour plus de renseignements, visiter le site Internet de l'entreprise à l'adresse suivante : http://ia.ca/relationsaveclesinvestisseurs sous Conférences et présentations/Événement virtuel pour les investisseurs 2021. 5 Les données pour le deuxième trimestre de 2020 ont été redressées pour tenir compte des ventes réalisées par IAS Parent Holdings, Inc. du 22 mai au 30 juin 2020 (27 M$ US), précédemment incluses dans les ventes du troisième trimestre de 2020.

Situation financière - Au 30 juin 2021, le ratio de solvabilité s'établissait à 130 %, comparativement à un ratio de 128 % au 31 mars 2021 et de 124 % un an plus tôt. Le ratio s'inscrit ainsi au-dessus de la fourchette cible de la Société (110 % à 116 %). L'augmentation de deux points de pourcentage au cours du trimestre résulte essentiellement de l'incidence positive des variations liées aux marchés et de l'apport de la génération organique de capital. Au deuxième trimestre, la Société a généré environ 100 millions de dollars de capital additionnel de manière organique. Par ailleurs, le ratio d'endettement6 s'établissait à 23,6 % au 30 juin 2021, comparativement à 24,3 % au 31 mars 2021.

Valeur comptable - La valeur comptable par action ordinaire s'établissait à 59,02 $ au 30 juin 2021, en hausse de 4 % par rapport au trimestre précédent et de 11 % sur douze mois.

Dividende - Conformément aux instructions des autorités réglementaires de ne pas hausser les dividendes aux actionnaires ordinaires dans le contexte actuel de la pandémie de la COVID-19, le conseil d'administration a approuvé le versement d'un dividende trimestriel de 0,4850 $ par action ordinaire en circulation de iA Société financière, soit le même que celui annoncé le trimestre précédent. Ce dividende sera payable le 15 septembre 2021 à tous les actionnaires inscrits en date du 20 août 2021.

Réinvestissement des dividendes et achat d'actions - Les actionnaires inscrits qui souhaitent adhérer au régime de réinvestissement des dividendes et d'achat d'actions de iA Société financière pour réinvestir le prochain dividende qui sera versé le 15 septembre 2021 doivent s'assurer que le formulaire à cet effet dûment rempli parvient à Computershare au plus tard à 16 h le 13 août 2021. Pour savoir comment vous inscrire, visitez le site Internet de iA Groupe financier, à l'adresse http://ia.ca/relationsaveclesinvestisseurs à la section Dividendes. Il est à noter que les actions ordinaires émises en vertu du régime de réinvestissement des dividendes et d'achat d'actions de iA Société financière seront achetées sur le marché secondaire et qu'aucun escompte ne s'appliquera.

Assemblée annuelle des actionnaires et nouveaux administrateurs - Le jeudi 6 mai 2021 ont eu lieu l'assemblée annuelle des actionnaires de iA Société financière et l'assemblée annuelle de l'unique porteur d'actions ordinaires et des porteurs de polices avec participation de iA Assurance, et ce, de façon virtuelle. Durant ces assemblées, Suzanne Rancourt et William F. Chinery ont été élus à titre d'administrateurs des conseils d'administration de iA Société financière et de iA Assurance.

Le Pôle de vaccination des entreprises de la Capitale-Nationale - iA Groupe financier et une douzaine d'autres entreprises se sont alliées pour mettre en place un pôle de vaccination dans la région de Québec. Le Pôle de vaccination des entreprises de la Capitale-Nationale, géré par iA Groupe financier, est entré en service le 25 mai 2021. Ce pôle de vaccination est ouvert à la population de la région de la Capitale-Nationale, y compris quelque 15 000 employés des entreprises participantes et les membres de leur famille immédiate (18 ans et plus), dans le respect de l'ordre de priorité établi par le gouvernement du Québec. Au total, on s'attend à ce qu'on puisse y vacciner environ 25 000 personnes (50 000 doses de vaccin).

iA Groupe financier parmi les 50 meilleures entreprises citoyennes au Canada - Le 30 juin 2021, l'approche de iA en matière de durabilité a été reconnue, alors que iA a été nommée, pour la première fois, l'une des 50 meilleures entreprises citoyennes au Canada selon Corporate Knights. Depuis 2002, Corporate Knights évalue les entreprises canadiennes aux revenus annuels supérieurs à 1 milliard de dollars par rapport à des indicateurs de rendement clés liés à des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG), tels que la diversité des genres parmi les administrateurs et les membres de la haute direction et la productivité sur les plans énergétiques, du carbone et des déchets.

Litige - Le 10 mars 2021, la Cour d'appel de la Saskatchewan a rendu une décision favorable à iA Groupe financier dans le litige qui opposait ce dernier à Ituna Investment LP (Ituna). Ituna cherchait à effectuer des dépôts illimités dans un contrat d'assurance vie universelle acheté d'un titulaire de police. Dans sa décision, la Cour d'appel a conclu que la position d'Ituna entrait en contradiction avec le libellé et l'objectif du contrat. iA Groupe financier a toujours maintenu que la position d'Ituna était juridiquement infondée. Ituna a demandé à la Cour suprême du Canada l'autorisation d'en appeler du verdict de la Cour d'appel dans son intégralité. Une décision en ce qui concerne l'autorisation d'appel pourrait être rendue d'ici la fin de l'année ou au début de 2022.

Subséquemment au deuxième trimestre de 2021 :

Fusion de FundEX Investments Inc. et d'Investia Services financiers inc. - Le 5 juillet 2021, iA Groupe financier a annoncé la fusion de FundEX Investments Inc. et d'Investia Services financiers inc., entrée en vigueur le 1 er juillet 2021. Cette fusion unifie la division iA Gestion de patrimoine auprès du réseau de l'ACFM sous la marque Investia, solidifiant ainsi sa position en tant que chef de file en matière de solutions globales et indépendantes en gestion de patrimoine au Canada . Elle se déroulera sans heurt à la fois pour les conseillers et les clients, sans interruption des activités habituelles de l'entreprise.

Le 5 juillet 2021, iA Groupe financier a annoncé la fusion de FundEX Investments Inc. et d'Investia Services financiers inc., entrée en vigueur le 1 juillet 2021. Cette fusion unifie la division iA patrimoine auprès du réseau de l'ACFM sous la marque Investia, solidifiant ainsi sa position en tant que chef de file en matière de solutions globales et indépendantes en gestion de patrimoine au . Elle se déroulera sans heurt à la fois pour les conseillers et les clients, sans interruption des activités habituelles de l'entreprise. Conseil d'administration - Le 8 juillet 2021, iA Groupe financier a annoncé la nomination de Ludwig W. Willisch aux conseils d'administration de iA Société financière inc. et de l'Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. M. Willisch siège aussi au conseil d'administration de certaines filiales américaines de iA Groupe financier.

________________ 6 Les débentures et les actions privilégiées émises par une filiale/structure du capital

Indications aux marchés pour 2021 pour iA Société financière

Bénéfice par action ordinaire tiré des activités de base : fourchette cible de 7,60 $ à 8,20 $

Rendement des capitaux propres aux actionnaires ordinaires ( ROE ) tiré des activités de base : fourchette cible de 12,5 % à 14,0 %

) tiré des activités de base : fourchette cible de 12,5 % à 14,0 % Ratio de solvabilité : fourchette cible de 110 % à 116 %

Impact des nouvelles ventes ( drain ) : cible annuelle de 2 % des ventes avec une fourchette trimestrielle entre -5 % et 10 %

) : cible annuelle de 2 % des ventes avec une fourchette trimestrielle entre -5 % et 10 % Génération organique de capital : fourchette cible de 275 à 325 millions de dollars

Taux d'impôt effectif : fourchette cible de 20 % à 22 %

Ratio de distribution du dividende : fourchette entre 25 % et 35 %, la cible étant le point médian

Les indications aux marchés données ci-dessus sont des prévisions et nous vous invitons à consulter la section « Énoncés prospectifs » à la fin du présent communiqué pour plus d'information.

FAITS SAILLANTS DU DEUXIÈME TRIMESTRE - iA Assurance

Rentabilité - iA Assurance a enregistré au deuxième trimestre de 2021 un résultat net attribué à son unique porteur d'actions ordinaires - iA Société financière - de 232 millions de dollars, ce qui représente une augmentation de 39 millions de dollars par rapport au résultat de 193 millions de dollars atteint au même trimestre en 2020.

Situation financière - Le ratio de solvabilité de iA Assurance s'établissait à 120 % au 30 juin 2021, comparativement à 116 % à la fin du trimestre précédent et à 121 % un an plus tôt. Ce ratio se situe ainsi au-dessus de la fourchette cible de 110 à 116 % pour iA Assurance.

Dividende - iA Assurance n'a versé aucun dividende au deuxième trimestre de 2021. Par ailleurs, le conseil d'administration n'ayant approuvé aucun dividende à l'unique porteur des actions ordinaires de iA Assurance, iA Société financière, pour le troisième trimestre de 2021, aucun dividende ne devrait alors être versé à iA Société financière.

iA Assurance





Faits saillants sur les résultats Deuxième trimestre Cumulatif au 30 juin (En millions de dollars, sauf indication contraire) 2021 2020 Variation 2020 2019 Variation Résultat net attribué aux actionnaires 237 198 20 % 414 245 69 % Moins : dividendes sur actions privilégiées 5 5 -- 11 11 -- Résultat net attribué aux actionnaires ordinaires 232 193 20 % 403 234 72 %

Faits saillants sur d'autres données financières







(En millions de dollars, sauf indication contraire) 30 juin 2021 31 mars 2021 31 décembre 2020 30 juin 2020 Capital total 6 143 5 861 5 888 5 956 Ratio de solvabilité 120 % 116 % 122 % 121 %

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

Renseignements financiers non conformes aux IFRS

iA Société financière et iA Assurance (collectivement « iA Groupe financier ») publient leurs résultats et leurs états financiers conformément aux Normes internationales d'information financière (IFRS). Toutefois, iA Groupe financier publie également certaines mesures qui ne sont pas conformes aux IFRS (non conformes aux IFRS). Une mesure est considérée comme non conforme aux IFRS aux fins de la législation canadienne sur les valeurs mobilières lorsqu'elle est présentée autrement que selon les principes comptables généralement reconnus utilisés pour les états financiers audités des sociétés. Les mesures financières non conformes aux IFRS sont souvent accompagnées des mesures financières conformes aux IFRS et comparées avec ces dernières afin d'en établir la concordance. Pour certaines mesures financières non conformes aux IFRS, il n'existe toutefois aucune mesure directement comparable selon les IFRS. iA Groupe financier est d'avis que les mesures non conformes aux IFRS fournissent des renseignements additionnels pour mieux comprendre ses résultats financiers et effectuer une meilleure analyse de son potentiel de croissance et de bénéfice, et qu'elles facilitent la comparaison des résultats trimestriels et annuels de ses activités courantes. Comme les mesures non conformes aux IFRS n'ont pas de définitions ou de significations normalisées, il est possible qu'elles diffèrent des mesures financières non conformes aux IFRS utilisées par d'autres sociétés et elles ne doivent pas être considérées comme une alternative aux mesures de performance financière déterminées conformément aux IFRS. iA Groupe financier incite fortement les investisseurs à consulter l'intégralité de ses états financiers et de ses autres rapports déposés auprès d'organismes publics, et à ne pas se fier à une mesure financière unique, quelle qu'elle soit.

Les mesures financières non conformes aux IFRS publiées par iA Société financière incluent, sans toutefois s'y limiter : le rendement des capitaux propres aux actionnaires ordinaires, le bénéfice par action ordinaire (BPA) tiré des activités de base, le rendement des capitaux propres aux actionnaires ordinaires tiré des activités de base, les ventes, les ventes nettes, l'actif sous gestion (ASG), l'actif sous administration (ASA), les équivalents de primes, les dépôts, les mesures de provenance du bénéfice (le bénéfice anticipé sur l'en-vigueur, les gains et pertes sur les résultats techniques, l'impact des nouvelles ventes (drain), les changements d'hypothèses, les mesures prises par la direction et le revenu sur le capital), le capital, le ratio de solvabilité, les sensibilités aux marchés boursiers et aux taux d'intérêt, les prêts émis, les sommes à recevoir et le taux de perte sur prêts autos moyen.

L'analyse de rentabilité selon la provenance du bénéfice présente les sources de bénéfices en conformité avec la ligne directrice émise par le Bureau du surintendant des institutions financières et établie en collaboration avec l'Institut canadien des actuaires. Cette analyse a pour but de compléter la divulgation qu'exigent les IFRS et de permettre aux intervenants actuels et à venir de mieux comprendre la situation financière de iA Société financière et de se faire une opinion plus éclairée sur la qualité, la volatilité potentielle et la pérennité des bénéfices. Elle fournit une analyse de l'écart entre le revenu réel et le revenu qui aurait été déclaré si toutes les hypothèses faites au début de la période de déclaration s'étaient concrétisées pendant la période. Elle présente les mesures suivantes : le bénéfice anticipé sur l'en-vigueur (qui représente la fraction du revenu net consolidé découlant des polices en vigueur au début de la période de déclaration qui devait être réalisée en fonction de la concrétisation des hypothèses de meilleure estimation); les gains et pertes sur les résultats techniques (qui représentent les gains et pertes attribuables à la différence entre les résultats réels au cours de la période de déclaration et les hypothèses de meilleure estimation faites en début de cette même période); l'impact des nouvelles ventes (drain) (qui représente l'effet au point de vente sur le revenu net découlant de la souscription de nouvelles polices au cours de la période); les changements d'hypothèses, les mesures prises par la direction et le revenu sur le capital (qui représente le revenu net gagné à l'égard de l'excédent de iA Société financière) et tout autre élément qui n'est pas attribué au bénéfice d'exploitation.

Le bénéfice (pertes) tiré des activités de base et les mesures financières qui reposent sur le bénéfice tiré des activités de base (pertes), y compris le bénéfice (pertes) par action (BPA) tiré des activités de base et le rendement des capitaux propres aux actionnaires ordinaires tiré des activités de base, sont des mesures financières non conformes aux IFRS qui sont utilisées pour mieux comprendre la capacité de la Société à générer des bénéfices renouvelables. Le bénéfice (pertes) tiré des activités de base exclut du bénéfice (pertes) divulgué l'impact des éléments suivants, qui créent de la volatilité dans les résultats de la Société en vertu des IFRS ou qui ne sont pas représentatifs de sa performance opérationnelle sous-jacente :

a) les impacts des marchés qui diffèrent des meilleures estimations faites par la direction, y compris l'incidence des rendements générés par les marchés financiers et les changements dans les taux d'intérêt liés (i) aux frais de gestion perçus relativement à l'actif sous gestion ou sous administration (RFG), (ii) aux polices d'assurance vie universelle, (iii) au niveau d'actifs appariant les engagements à long terme, et (iv) au programme de gestion dynamique des risques rattachés aux garanties des fonds distincts; b) les changements d'hypothèses et les mesures prises par la direction; c) les charges ou les produits liés à des acquisitions ou à des dispositions d'entreprises, y compris les frais d'acquisition, d'intégration et de restructuration; d) l'amortissement d'immobilisations incorporelles à durée de vie limitée et liées à des acquisitions; e) la charge de retraite non liée aux activités de base, qui représente la différence entre le rendement des actifs (revenus d'intérêts sur les actifs du régime) calculé en utilisant le rendement attendu des actifs du régime et le taux d'actualisation du régime de retraite prescrit par les IFRS; f) des éléments particuliers que la direction juge non représentatifs de la performance de la Société, notamment (i) des provisions ou règlements de dossiers judiciaires importants, (ii) des gains et des pertes d'impôts inhabituels sur le revenu, (iii) des charges significatives pour dépréciation liées au goodwill et à des immobilisations incorporelles, et (iv) d'autres gains et pertes inhabituels particuliers.

Cette définition du bénéfice tiré des activités de base est en vigueur depuis le 1er janvier 2021. Les résultats tirés des activités de base pour les périodes qui précèdent le 1er janvier 2021 qui sont présentés à des fins de comparaison ont aussi été calculés en fonction de cette définition.

Les mesures financières non conformes aux IFRS publiées par iA Assurance incluent, sans toutefois s'y limiter : le rendement des capitaux propres aux actionnaires ordinaires, les ventes, l'actif sous gestion (ASG), l'actif sous administration (ASA), le capital et le ratio de solvabilité.

Les ventes sont des mesures non conformes aux IFRS et permettent de mesurer la capacité de iA Groupe financier à générer de nouvelles affaires. Elles sont définies comme étant les entrées de fonds des nouvelles affaires souscrites au cours de la période. Les primes nettes, qui font partie des produits présentés aux états financiers, incluent à la fois les entrées de fonds provenant des nouvelles affaires souscrites et celles des contrats en vigueur. L'actif sous gestion et sous administration est une mesure non conforme aux IFRS qui permet de mesurer la capacité de iA Groupe financier à générer des honoraires, en particulier en ce qui touche les fonds de placement et les fonds sous administration. Une analyse des produits par secteurs est présentée à la section « Analyse selon les résultats financiers » du rapport de gestion.

Énoncés prospectifs

Ce communiqué peut contenir des énoncés qui font référence aux stratégies de iA Groupe financier ou des énoncés de nature prévisionnelle, qui dépendent d'événements ou de conditions futurs ou y font référence, ou qui comprennent des mots tels que « pourrait » et « devrait », ou des verbes comme « supposer », « s'attendre à », « prévoir », « entendre », « planifier », « croire », « estimer » et « continuer » ou leur forme future (ou leur forme négative), ou encore des mots tels que « objectif », « but », « indications » et « prévisions » ou des termes ou des expressions semblables. De tels énoncés constituent des énoncés prospectifs au sens des lois sur les valeurs mobilières. Les énoncés prospectifs comprennent, notamment, dans le présent communiqué, les renseignements concernant les résultats d'exploitation futurs possibles ou présumés. Ils ne constituent pas des faits historiques, mais représentent uniquement les attentes, les estimations et les projections à l'égard d'événements futurs et ils pourraient changer, particulièrement en raison de la pandémie de la COVID-19 qui sévit actuellement et qui évolue ainsi que de son incidence sur l'économie mondiale et de ses répercussions incertaines sur nos activités.

Bien que iA Groupe financier estime que les attentes reflétées dans ces énoncés prospectifs sont raisonnables, ces énoncés comportent des risques et des incertitudes et les lecteurs ne devraient pas s'y fier indûment. Les énoncés prospectifs étant fondés sur des hypothèses ou des facteurs importants, les résultats réels peuvent différer sensiblement des résultats qui y sont exprimés explicitement ou implicitement. Les facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des résultats prévus sont notamment : la conjoncture commerciale et économique; la concurrence et le regroupement des sociétés; les changements apportés aux lois et aux règlements, y compris aux lois fiscales; les liquidités de iA Groupe financier, notamment la disponibilité de financement pour respecter les engagements financiers en place aux dates d'échéance prévues lorsqu'il le faut; l'exactitude de l'information reçue de cocontractants et la capacité des cocontractants à respecter leurs engagements; l'exactitude des conventions comptables et des méthodes actuarielles utilisées par iA Groupe financier; les risques d'assurance, soit le taux de mortalité, le taux de morbidité, la longévité et le comportement des titulaires de polices, notamment l'occurrence de catastrophes naturelles ou imputables à l'homme, de pandémies (comme la présente pandémie de la COVID-19) et d'actes terroristes.

Impacts potentiels de la pandémie de la COVID-19 - Depuis le mois de mars 2020, la pandémie de la COVID-19 a des effets importants et sans précédent sur la société et l'économie. L'incidence globale qu'aura la pandémie de la COVID-19 demeure incertaine et dépendra de plusieurs facteurs, dont la progression du virus, l'émergence de nouveaux variants, la durée de la pandémie, les traitements et thérapies potentiels, la disponibilité des vaccins, l'efficacité des mesures gouvernementales déployées pour ralentir la contagion et leur incidence sur l'économie. Il n'est donc présentement pas possible d'estimer avec exactitude la totalité des effets qu'aura la pandémie de la COVID-19, mais ses effets sur les affaires et les résultats financiers de la Société pourraient être significatifs. En dépit des impacts négatifs à court terme de la pandémie de la COVID-19 sur ses résultats, la Société continue d'être très solide financièrement. De plus, le protocole de continuité des affaires de la Société continue d'être observé, de manière à assurer aux clients une qualité de service similaire ou supérieure à celle qui prévalait avant la pandémie et à permettre aux employés et aux conseillers de poursuivre toutes leurs activités, tout en étant appuyés par des processus sécuritaires.

Des renseignements supplémentaires sur des facteurs importants qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des prévisions et sur les hypothèses ou les facteurs importants sur lesquels sont fondés les énoncés prospectifs sont présentés à la section « Gestion des risques » du Rapport de gestion de l'année 2020 et à la note « Gestion des risques associés aux instruments financiers » afférente aux États financiers consolidés audités de l'exercice terminé le 31 décembre 2020, et dans les autres documents que iA Groupe financier a déposés auprès des Autorités canadiennes en valeurs mobilières, qui peuvent être consultés à l'adresse sedar.com .

Les énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué reflètent les attentes de iA Groupe financier à la date du présent document. iA Groupe financier ne s'engage aucunement à mettre à jour ces énoncés prospectifs ou à en publier une révision afin de tenir compte d'événements ou de circonstances postérieurs à la date du présent communiqué ou afin de tenir compte de la survenance d'événements imprévus, sauf lorsque la loi l'exige.

Documents relatifs aux résultats financiers

Pour un rapport détaillé sur les résultats de iA Société financière et de iA Assurance du deuxième trimestre, les investisseurs sont invités à consulter le Rapport de gestion pour le trimestre terminé le 30 juin 2021, les États financiers et les notes afférentes qui s'y rattachent ainsi que le cahier d'information financière (anglais seulement) des sociétés, qui sont disponibles sur le site Internet de iA Groupe financier à l'adresse ia.ca sous l'onglet À propos, à la section Relations avec les investisseurs/Rapports financiers et sur le site de SEDAR, à sedar.com .

Conférence téléphonique

La direction tiendra une conférence téléphonique pour présenter les résultats du deuxième trimestre de iA Groupe financier le jeudi 29 juillet 2021, à 14 h (HE). Pour écouter la conférence téléphonique, il suffira de composer le 416 641-6712 ou le 1 800 768-6727 (sans frais en Amérique du Nord). La conférence téléphonique sera également disponible en différé, pendant une semaine, à compter de 16 h 30 le jeudi 29 juillet 2021. Pour écouter la conférence téléphonique en différé, il suffira de composer le 1 800 558-5253 (sans frais) et d'entrer le code d'accès 21995222. Une webdiffusion de la conférence téléphonique (en mode audio seulement) sera également disponible à partir du site Internet de iA Groupe financier, à l'adresse ia.ca .

À propos de iA Groupe financier

iA Groupe financier est un groupement de sociétés d'assurance et de gestion de patrimoine des plus importants au Canada. Il mène aussi des activités aux États-Unis. Fondé en 1892, il figure au nombre des grandes sociétés publiques au pays. Ses titres sont inscrits à la Bourse de Toronto, sous les symboles IAG (actions ordinaires) et IAF (actions privilégiées).

iA Groupe financier est une marque de commerce et un autre nom sous lequel iA Société financière inc. et l'Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. exercent leurs activités.

Note : Ce communiqué comporte des données qui ne sont pas conformes aux IFRS. Voir la section « Renseignements financiers non conformes aux IFRS » à la fin de ce communiqué pour plus d'information.

