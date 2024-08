iA Groupe financier complète l'acquisition d'actifs de la division Services aux particuliers de Valeurs mobilières Banque Laurentienne

QUÉBEC, le 6 août 2024 /CNW/ - iA Groupe financier (TSX : IAG), par l'entremise de sa filiale iA Gestion privée de patrimoine inc. (ci-après « iAGPP » ou « iA Gestion privée de patrimoine »), a annoncé aujourd'hui avoir complété l'acquisition des actifs de la division Services aux particuliers du courtage de plein exercice de Valeurs mobilières Banque Laurentienne inc. (ci-après « VMBL »), comme initialement annoncé le 4 avril 2024.

La division Services aux particuliers du courtage de plein exercice de VMBL gère plus de deux milliards de dollars d'actifs sous administration. Suite à la transaction, environ 15 000 comptes clients ont été transférés, et plus de 25 conseillers ont rejoint le réseau de iAGPP.

« La clôture de cette transaction marque une nouvelle étape importante pour iA Gestion privée de patrimoine, favorisant la croissance de notre réseau en accueillant nos nouveaux conseillers et en les outillant pour qu'ils continuent à fournir des conseils financiers de haute qualité à leurs clients, souligne Stephan Bourbonnais, vice‑président exécutif, Gestion de patrimoine chez iA Groupe financier et chef de la direction de iAGPP. iA Gestion privée de patrimoine accueille également avec enthousiasme les nouveaux clients, et s'engage à leur fournir un soutien inégalé afin d'assurer leur avenir financier. »

L'acquisition, dont la valeur n'est pas divulguée, n'a qu'un impact marginal sur le ratio de solvabilité de iA Groupe financier.

À propos de iA Groupe financier

iA Groupe financier est un groupement de sociétés d'assurance et de gestion de patrimoine parmi les plus importants au Canada. Il mène aussi des activités aux États-Unis. Fondée en 1892, l'entreprise figure au nombre des grandes sociétés publiques au pays. Son titre est inscrit à la Bourse de Toronto sous le symbole IAG (actions ordinaires).

À propos de iA Gestion privée de patrimoine

iA Gestion privée de patrimoine offre des solutions personnalisées de gestion de patrimoine grâce à un réseau de plus de 460 équipes de conseillers en placement indépendants. Avec plus de 50 milliards de dollars d'actifs sous administration, iA Gestion privée de patrimoine est le partenaire de choix des investisseurs avertis dans tout le Canada.

iA Groupe financier est une marque de commerce et un autre nom sous lequel iA Société financière inc. et l'Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. exercent leurs activités.

