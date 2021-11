QUÉBEC, le 4 nov. 2021 /CNW Telbec/ - iA Groupe financier (la « Société ») est heureux d'annoncer que dans une décision rendue aujourd'hui, la Cour suprême du Canada a refusé d'entendre l'appel dans le litige entre la Société et Ituna Investment LP (« Ituna »).

iA Groupe financier a toujours considéré que la position d'Ituna était juridiquement infondée et que les contrats d'assurance vie n'avaient jamais été conçus dans le but d'être utilisés comme compte de dépôts ou à des fins qui ne se rapportaient pas à l'assurance vie.

À propos de iA Groupe financier

iA Groupe financier est un groupement de sociétés d'assurance et de gestion de patrimoine des plus importants au Canada. Il mène aussi des activités aux États-Unis. Fondé en 1892, il figure au nombre des grandes sociétés publiques au Canada. Ses titres sont inscrits à la Bourse de Toronto, sous les symboles IAG (actions ordinaires) et IAF (actions privilégiées).

iA Groupe financier est une marque de commerce et un autre nom sous lequel iA Société financière inc. et l'Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. exercent leurs activités.

