QUÉBEC, le 29 août 2024 /CNW/ - iA Groupe financier (TSX: IAG) (la « Société ») a fait le point aujourd'hui sur les sinistres liés aux fortes pluies qui sont survenues au Québec le 9 et 10 août derniers.

La Société est consciente des difficultés auxquelles sont confrontés les clients aux prises avec les contrecoups de cet événement et s'affaire activement à leur apporter le soutien et l'accompagnement nécessaire. Toutes les équipes et les ressources disponibles sont mobilisées pour répondre aux besoins des clients.

« Notre priorité est de fournir le soutien nécessaire à nos clients en cette période difficile. Toutes nos équipes chez iA Auto et Habitation travaillent sans relâche pour répondre aussi rapidement que possible aux besoins de nos clients compte tenu des volumes d'appels élevés. Nous continuerons de déployer tous les efforts requis pour veiller à ce que nos assurés se sentent en confiance et sécurisés dans les temps à venir », commente Pierre Miron, vice-président exécutif et chef de la croissance des opérations canadiennes chez iA Groupe financier.

La Société estime jusqu'à ce jour que l'impact sur les résultats du troisième trimestre lié à cet événement météorologique sera de moins de 10 millions de dollars par rapport aux attentes, après impôt et net de la réassurance. Dans l'éventualité où de nouveaux sinistres liés à des événements météorologiques majeurs surviendraient ou si le montant estimé des sinistres spécifique à l'événement du mois d'août diffère considérablement de celui mentionné ci-dessus, la Société diffusera une mise à jour.

Énoncés prospectifs

Ce document peut contenir des énoncés qui font référence aux stratégies de iA Groupe financier ou des énoncés de nature prévisionnelle, qui dépendent d'événements ou de conditions futurs ou y font référence, ou qui comprennent des mots tels que « pourrait » et « devrait », ou des verbes comme « supposer », « s'attendre à », « revoir », « entendre », « planifier », « croire », « estimer » et « continuer » ou leur forme future (ou leur forme négative), ou encore des mots tels que « objectif », « but », « indications » et « prévisions » ou des termes ou des expressions semblables. De tels énoncés constituent des énoncés prospectifs au sens des lois sur les valeurs mobilières. Les énoncés prospectifs comprennent, notamment, dans ce document, les renseignements concernant l'estimation des coûts des sinistres. Ils ne constituent pas des faits historiques, mais représentent uniquement les attentes, les estimations et les projections à l'égard d'événements futurs et ils pourraient changer.

Bien que iA Groupe financier estime que les attentes reflétées dans ces énoncés prospectifs sont raisonnables, ces énoncés comportent des risques et des incertitudes et les lecteurs ne devraient pas s'y fier indûment.

Des renseignements supplémentaires sur les facteurs importants qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des prévisions et sur les hypothèses ou les facteurs importants sur lesquels sont fondés les énoncés prospectifs sont présentés à la section « Gestion des risques » du Rapport de gestion de l'année 2023 et à la note « Gestion des risques associés aux instruments financiers » afférente aux États financiers consolidés audités de l'exercice terminé le 31 décembre 2023 et dans les autres documents que iA Groupe financier a déposés auprès des Autorités canadiennes en valeurs mobilières, qui peuvent être consultés à l'adresse sedarplus.ca.

Les énoncés prospectifs contenus dans le présent document reflètent les attentes de iA Groupe financier en date de sa publication. iA Groupe financier ne s'engage aucunement à mettre à jour ces énoncés prospectifs ou à en publier une révision afin de tenir compte d'événements ou de circonstances postérieurs à la date du présent document ou afin de tenir compte de la survenance d'événements imprévus, sauf lorsque la loi l'exige.

À propos de iA Groupe financier

iA Groupe financier est un groupement de sociétés d'assurance et de gestion de patrimoine parmi les plus importants au Canada. Il mène aussi des activités aux États-Unis. Fondée en 1892, l'entreprise figure au nombre des grandes sociétés publiques au pays. Son titre est inscrit à la Bourse de Toronto sous le symbole IAG (actions ordinaires).



iA Groupe financier est une marque de commerce et un autre nom sous lequel iA Société financière inc. et l'Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. exercent leurs activités.

SOURCE iA Groupe financier

Information : Relations avec les investisseurs, Marie-Annick Bonneau, Téléphone : 418 684-5000, poste 104287, Courriel : [email protected]; Relations publiques, Pierre Picard, Téléphone : 418 684-5000, poste 101660, Courriel : [email protected]