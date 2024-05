QUÉBEC, le 9 mai 2024 /CNW/ - Avec l'approbation de la Bourse de Toronto et de l'Autorité des marchés financiers, le conseil d'administration de iA Société financière inc. (TSX: IAG) (« iA Groupe financier » ou la « Société ») a autorisé la Société à modifier l'offre publique de rachat dans le cours normal des activités (l' « Offre ») annoncée précédemment. La modification augmente le nombre maximal d'actions ordinaires pouvant être rachetées pour annulation dans le cadre de l'Offre, le faisant passer de 5 046 835 actions représentant environ 5 % des 100 936 705 actions ordinaires émises et en circulation de la Société en date du 31 octobre 2023 à 8 074 936 actions ordinaires, représentant environ 8,01 % des 100 795 937 actions ordinaires de la Société détenues dans le public au 31 octobre 2023. Aucune autre modalité de l'Offre n'a été modifiée.

Les achats dans le cadre de l'Offre ont commencé le 14 novembre 2023 et ne se poursuivront pas au-delà du 13 novembre 2024. Les rachats s'effectuent par l'entremise de la Bourse de Toronto ou d'une autre plateforme de négociation canadienne, conformément aux règles et aux politiques des marchés, à la valeur marchande au moment de l'acquisition. Les actions ordinaires rachetées sont annulées. iA Groupe financier estime que le rachat de ses actions ordinaires représente une utilisation appropriée de ses fonds et demeure dans l'intérêt supérieur de la Société et de ses actionnaires.

Conformément aux règles de la Bourse de Toronto, la Société peut racheter jusqu'à concurrence de 25 % de la moyenne quotidienne des opérations ou de 1 000 actions ordinaires durant un jour de Bourse donné ou d'un plus grand nombre d'actions ordinaires par semaine, sous réserve du nombre maximal qui peut être acquis dans le cadre du rachat si la transaction répond à l'exception d'achat en bloc prévue par les règles de la Bourse de Toronto. La moyenne quotidienne des opérations sur les actions ordinaires de la Société a été de 207 776 à la Bourse de Toronto au cours des six derniers mois civils complets se terminant au 31 octobre 2023 (la « moyenne quotidienne des opérations »). Par conséquent, à moins qu'un achat en bloc répondant à l'exception d'achat en bloc prévue par les règles de la Bourse de Toronto ne soit effectué, la Société peut racheter jusqu'à 51 944 actions ordinaires par jour de Bourse.

Sauf pour tenir compte de l'augmentation du nombre maximal d'actions ordinaires pouvant être rachetées dans le cadre de l'Offre, le régime de rachat d'actions automatique (le « régime automatique ») conclu par la Société avec un courtier désigné demeure inchangé. Le régime automatique, qui a été approuvé par la Bourse de Toronto, permet à la Société de racheter des actions ordinaires en tout temps, y compris lorsque la Société n'est pas normalement active sur le marché en raison de périodes d'interdiction d'opérations qu'elle s'impose elle-même, de ses règles sur les opérations d'initiés ou pour toute autre raison.

Au cours de la période allant du 13 novembre 2023 au 3 mai 2024 inclusivement 3 845 560 actions ordinaires ont été rachetées par l'entremise de la Bourse de Toronto et d'autres plateformes de négociation canadiennes et annulées. Le prix moyen pondéré payé pour les 3 845 560 actions ordinaires était d'environ 86.41 $ par action ordinaire.

Les actionnaires peuvent obtenir un exemplaire des documents déposés auprès de la Bourse de Toronto relativement à l'Offre, en écrivant à la secrétaire de iA Groupe financier.

À propos de iA Groupe financier

iA Groupe financier est un groupement de sociétés d'assurance et de gestion de patrimoine des plus importants au Canada. Il mène aussi des activités aux États-Unis. Fondé en 1892, il figure au nombre des grandes sociétés publiques au Canada. Ses titres sont inscrits à la Bourse de Toronto, sous les symboles IAG (actions ordinaires) et IAF (actions privilégiées).

iA Groupe financier est une marque de commerce et un autre nom sous lequel iA Société financière inc. et l'Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. exercent leurs activités.

