QUÉBEC, le 5 déc. 2024 /CNW/ - iA Groupe financier (la « Société ») a annoncé aujourd'hui la clôture du placement, annoncé précédemment, de débentures subordonnées non garanties à taux fixe/variable de 4,131 % d'un montant total de 400 millions de dollars venant à échéance le 5 décembre 2034 (les « débentures »).

Les débentures viendront à échéance le 5 décembre 2034. L'intérêt sur les débentures au taux annuel de 4,131 % sera versé semestriellement, à terme échu, en versements égaux le 5 juin et le 5 décembre de chaque année, à compter du 5 juin 2025 et jusqu'au 5 décembre 2029. À compter du 5 décembre 2029, l'intérêt sur les débentures sera versé à un taux CORRA composé quotidiennement, majoré de 1,35 %, payable trimestriellement, à terme échu, le 5e jour de mars, de juin, de septembre et de décembre de chaque année, et ce, à compter du 5 mars 2030. Sous réserve de l'approbation préalable des organismes de réglementation, la Société pourra racheter les débentures, en totalité ou en partie, à compter du 5 décembre 2029.

Les débentures ont obtenu la note de « A (faible) » de DBRS Limited et une note de « A- » de S&P Global Ratings, une division de S&P Global, Inc.

Le placement est fait par l'intermédiaire d'un syndicat de courtiers, agissant à titre de placeurs pour compte, dirigé par Banque Nationale Marchés financiers, RBC Marchés des Capitaux et Valeurs Mobilières TD en qualité de cochefs de file et de teneurs de livres, et incluant BMO Marchés des capitaux, Marchés des Capitaux CIBC, Banque Scotia, iA Gestion privée de patrimoine inc., Casgrain & Compagnie Limitée et UBS Valeurs mobilières Canada inc.

Les débentures ont été émises aux termes d'un supplément de prospectus daté du 2 décembre 2024 au prospectus simplifié préalable de base daté du 25 avril 2024. Les détails du placement figurent dans le supplément de prospectus, disponible sur le site SEDAR+, à l'adresse www.sedarplus.ca , de même que sur le site de la Société, à l'adresse www.ia.ca.

Avis

Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat de titres dans un territoire où une telle offre, sollicitation ou vente serait interdite par la loi.

Les débentures n'ont pas été ni ne seront inscrites en vertu de la loi des États-Unis intitulée Securities Act of 1933, dans sa version modifiée (la « Loi de 1933 »), ni en vertu des lois sur les valeurs mobilières d'un État des États-Unis d'Amérique, et ne peuvent être offertes, vendues ni livrées, directement ou indirectement, aux États-Unis ou dans ses territoires, possessions et territoires de compétence, ni à des personnes des États-Unis (au sens donné au terme U.S. persons dans le règlement intitulé Regulation S pris en application de la Loi de 1933) ou pour le compte ou au profit de telles personnes, sauf dans le cadre de certaines opérations qui sont dispensées des exigences d'inscription de la Loi de 1933 et des lois sur les valeurs mobilières étatiques applicables ou qui ne sont pas assujetties à ces exigences. Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat de ces titres aux États-Unis.

À propos de iA Groupe financier

iA Groupe financier est un groupement de sociétés d'assurance et de gestion de patrimoine des plus importants au Canada. Il mène aussi des activités aux États-Unis. Fondé en 1892, il figure au nombre des grandes sociétés ouvertes au pays. Son titre est inscrit à la Bourse de Toronto, sous le symbole IAG (actions ordinaires).

iA Groupe financier est un autre nom sous lequel iA Société financière inc. exerce ses activités et une marque de commerce de l'Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. utilisée sous licence.

