QUÉBEC, le 25 mai 2022 /CNW Telbec/ - iA Société financière inc. (la « Société ») a annoncé aujourd'hui son intention d'émettre des billets de capital à recours limité de la série 2022-1 (dettes subordonnées) à un taux de 6,611 % et représentant un capital de 250 millions de dollars (les « billets ») venant à échéance le 30 juin 2082 (le « placement »).

La clôture du placement est prévue le ou vers le 1er juin 2022. La Société entend utiliser le produit net de la vente des billets pour des besoins généraux, ce qui peut inclure des investissements dans des filiales et le remboursement de dettes.

Les billets viendront à échéance le 30 juin 2082. L'intérêt sur les billets au taux annuel de 6,611 % sera payable en versements semestriels à terme échu le 30 juin et le 31 décembre de chaque année, à compter du 31 décembre 2022 et jusqu'au 30 juin 2027. À compter du 30 juin 2027 et à chaque cinquième anniversaire de cette date par la suite jusqu'au 30 juin 2077 (chacune de ces dates étant une « date de réinitialisation des intérêts »), le taux d'intérêt sur les billets sera réinitialisé à un taux d'intérêt annuel égal au taux de cinq ans en vigueur des obligations du gouvernement canadien le jour ouvrable précédant cette date de réinitialisation des intérêts, majoré de 4,00 %.

Dans le cadre de l'émission des billets, la Société émettra 250 000 actions privilégiées à taux rajusté tous les cinq ans et à dividende non cumulatif de catégorie A, série A (les « actions de la série A »). Ces actions seront détenues par la Société de fiducie Computershare du Canada en tant que fiduciaire d'une fiducie nouvellement formée (la « fiducie à recours limité »). Advenant le non-versement des intérêts ou du capital des billets à leur échéance, le recours de chaque détenteur de billets sera limité à sa quote-part de l'actif de la fiducie à recours limité qu'il détient, lequel actif sera constitué des actions de la série A, à l'exception de certaines circonstances particulières.

Sous réserve de l'approbation préalable de l'Autorité des marchés financiers, la Société pourra, le 30 juin 2027 et tous les cinq ans par la suite pendant la période allant du 31 mai au 30 juin inclusivement, procéder au rachat des billets, en totalité ou en partie, moyennant un préavis de la Société d'au moins 10 jours et d'au plus 60 jours, à un prix de rachat égal à la valeur nominale des billets à racheter et tout intérêt couru et impayé sur ces billets jusqu'à, mais excluant, la date de remboursement.

Le placement est fait par l'intermédiaire d'un syndicat de courtiers, agissant à titre de placeurs pour compte, co-dirigé par RBC Marchés des capitaux, Valeurs mobilières TD et Banque Nationale Marchés financiers.

Le placement est fait aux termes du prospectus préalable de base simplifié de la Société daté du 5 avril 2022. De l'information plus détaillée sur le placement est présentée dans le supplément de prospectus daté du 25 mai 2022, qui sera déposé auprès des Autorités canadiennes en valeurs mobilières et qui sera disponible sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com et sur le site de la Société à l'adresse www.ia.ca .

Avis

Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat de titres dans un territoire où une telle offre, sollicitation ou vente serait interdite par la loi.

Les billets n'ont pas été ni ne seront inscrits en vertu de la loi des États-Unis intitulée Securities Act of 1933, dans sa version modifiée (la « Loi de 1933 »), ni en vertu des lois sur les valeurs mobilières d'un État des États-Unis d'Amérique, et ne peuvent être offerts, vendus ni livrés, directement ou indirectement, aux États-Unis ou dans ses territoires, possessions et territoires de compétence, ni à des personnes des États-Unis (au sens donné au terme U.S. persons dans le règlement intitulé Regulation S pris en application de la Loi de 1933) ou pour le compte ou au profit de telles personnes, sauf dans le cadre de certaines opérations qui sont dispensées des exigences d'inscription de la Loi de 1933 et des lois sur les valeurs mobilières étatiques applicables ou qui ne sont pas assujetties à ces exigences. Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat de ces titres aux États-Unis.

Énoncés prospectifs

Le présent document peut contenir des énoncés qui font référence aux stratégies de iA Groupe financier ou des énoncés de nature prévisionnelle, qui dépendent d'événements ou de conditions futurs ou y font référence, ou qui comprennent des mots tels que « pourrait » et « devrait », ou des verbes comme « supposer », « s'attendre à », « prévoir », « entendre », « planifier », « croire », « estimer » et « continuer » ou leur forme future (ou leur forme négative), ou encore des mots tels que « objectif », « but », « indications » et « prévisions » ou des termes ou des expressions semblables. De tels énoncés constituent des énoncés prospectifs au sens des lois sur les valeurs mobilières. Les énoncés prospectifs comprennent, notamment, dans le présent document, des informations concernant l'heure de clôture prévue du placement et l'utilisation du produit de celui-ci. Ils ne constituent pas des faits historiques, mais représentent uniquement les attentes, les estimations et les projections à l'égard d'événements futurs et ils pourraient changer.





Bien que iA Groupe financier estime que les attentes reflétées dans ces énoncés prospectifs sont raisonnables, ces énoncés comportent des risques et des incertitudes et les lecteurs ne devraient pas s'y fier indûment. De plus, les énoncés prospectifs étant fondés sur des hypothèses ou des facteurs importants, les résultats réels peuvent différer sensiblement des résultats qui y sont exprimés explicitement ou implicitement.





Les facteurs et les risques importants qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des résultats prévus sont notamment les risques d'assurance, de marché, de crédit et de liquidité, ainsi que les risques stratégique et opérationnel, tels que : la conjoncture commerciale et économique; la concurrence et le regroupement des sociétés; les changements apportés aux lois et aux règlements, y compris aux lois fiscales et les changements apportés aux lignes directrices en matière de capital et de liquidités; les risques associés à l'environnement politique et social régional ou mondial, les risques liés aux changements climatiques, notamment la transition vers une économie en faibles émissions de carbone et la capacité de iA Groupe financier à satisfaire aux attentes des parties prenantes face aux enjeux environnementaux et de gouvernance; le risque lié aux données et le cyberrisque, les risques liés aux ressources humaines, les risques liés à la stratégie de couverture; les liquidités de iA Groupe financier, notamment la disponibilité de financement pour respecter les engagements financiers en place aux dates d'échéance prévues lorsqu'il le faut; l'exactitude de l'information reçue de cocontractants et la capacité des cocontractants à respecter leurs engagements; l'occurrence de catastrophes naturelles ou imputables à l'homme, de conflits internationaux, de pandémies (comme la présente pandémie de la COVID-19) et d'actes terroristes.







Les hypothèses et facteurs importants utilisés dans la préparation des perspectives financières comprennent, sans s'y limiter : l'exactitude des conventions comptables et des hypothèses actuarielles et économiques les plus probables utilisées par iA Groupe financier, soit le taux de mortalité, le taux de morbidité, la longévité et le comportement des titulaires de polices; une croissance continue des affaires; des changements dans l'environnement, les risques et les conditions économiques, de concurrence, d'assurance, juridique ou réglementaire; et les récents rendements et résultats de la société, comme il en est question ailleurs dans le présent document.





Impacts potentiels de la pandémie de la COVID-19 - Depuis le mois de mars 2020, la pandémie de la COVID-19 a des effets importants et sans précédent sur la société et l'économie. L'incidence globale qu'aura la pandémie de la COVID-19 demeure incertaine et dépendra de plusieurs facteurs, dont la progression du virus, l'émergence de nouveaux variants, la durée de la pandémie, les traitements et thérapies potentiels, la disponibilité des vaccins, l'efficacité des mesures gouvernementales déployées pour ralentir la contagion et leur incidence sur l'économie. Il n'est donc présentement pas possible d'estimer avec exactitude la totalité des effets qu'aura la pandémie de la COVID-19, mais ses effets sur les affaires et les résultats financiers de la Société pourraient être significatifs. En dépit des impacts négatifs à court terme de la pandémie de la COVID-19 sur ses résultats, iA Groupe financier demeure très solide financièrement. De plus, le protocole de continuité des affaires de la Société continue d'être observé, de manière à assurer aux clients une qualité de service similaire ou supérieure à celle qui prévalait avant la pandémie et à permettre aux employés et aux conseillers de poursuivre toutes leurs activités en toute sécurité.





Impacts potentiels de conflits géopolitiques - Depuis février 2022, l'invasion militaire de l' Ukraine par la Russie et les sanctions et les retombées économiques qui en découlent ont eu plusieurs impacts sur les marchés financiers mondiaux, exacerbant la volatilité déjà présente depuis le début de l'année. Les perspectives des marchés financiers à court et moyen termes restent très incertaines et fragiles en raison notamment des tensions géopolitiques persistantes. La Société continue de surveiller les impacts potentiels du conflit. Ces impacts pourraient avoir un effet négatif sur les perspectives financières, les résultats et les activités de la Société.





par la Russie et les sanctions et les retombées économiques qui en découlent ont eu plusieurs impacts sur les marchés financiers mondiaux, exacerbant la volatilité déjà présente depuis le début de l'année. Les perspectives des marchés financiers à court et moyen termes restent très incertaines et fragiles en raison notamment des tensions géopolitiques persistantes. La Société continue de surveiller les impacts potentiels du conflit. Ces impacts pourraient avoir un effet négatif sur les perspectives financières, les résultats et les activités de la Société. Des renseignements supplémentaires sur les facteurs importants qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des prévisions et sur les hypothèses ou les facteurs importants sur lesquels sont fondés les énoncés prospectifs sont présentés à la section « Gestion des risques » du Rapport de gestion de l'année 2021 et à la note « Gestion des risques associés aux instruments financiers » afférente aux États financiers consolidés audités de l'exercice terminé le 31 décembre 2021, ainsi que dans les autres documents que iA Groupe financier a déposés auprès des Autorités canadiennes en valeurs mobilières, qui peuvent être consultés à l'adresse sedar.com .





de l'année à la note « Gestion des risques associés aux instruments financiers » afférente aux de l'exercice terminé le 31 décembre 2021, ainsi que dans les autres documents que iA Groupe financier a déposés auprès des Autorités canadiennes en valeurs mobilières, qui peuvent être consultés à l'adresse . Les énoncés prospectifs contenus dans le présent document reflètent les attentes de iA Groupe financier en date de sa publication. iA Groupe financier ne s'engage aucunement à mettre à jour ces énoncés prospectifs ou à en publier une révision afin de tenir compte d'événements ou de circonstances postérieurs à la date du présent document ou afin de tenir compte de la survenance d'événements imprévus, sauf lorsque la loi l'exige.

À propos de iA Groupe financier

iA Groupe financier est un groupement de sociétés d'assurance et de gestion de patrimoine des plus importants au Canada. Il mène aussi des activités aux États-Unis. Fondée en 1892, l'entreprise figure au nombre des grandes sociétés ouvertes au pays. Ses titres sont inscrits à la Bourse de Toronto sous les symboles IAG (actions ordinaires) et IAF (actions privilégiées).

iA Groupe financier est une marque de commerce et un autre nom sous lequel iA Société financière inc. et l'Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. exercent leurs activités.

Renseignements: Relations avec les investisseurs : Marie-Annick Bonneau, Tél. bureau : 418 684-5000, poste 104287, Courriel : [email protected] ; Relations publiques : Pierre Picard, Tél. bureau : 418 684-5000, poste 101660, Courriel : [email protected]