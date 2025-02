QUÉBEC, le 4 févr. 2025 /CNW/ - iA Société financière inc. (« iA Groupe financier ») a annoncé aujourd'hui l'acquisition de Global Warranty, un groupe d'importants fournisseurs et administrateurs indépendants de garanties sur le marché des véhicules d'occasion au Canada.

Fondé en 1987, Global Warranty exerce ses activités avec un réseau de plus de 1 500 concessionnaires automobiles et de plus de 400 centres de réparation autorisés à travers le pays. Basé à London, en Ontario, Global Warranty est un fournisseur de premier plan en matière de garanties de véhicules et d'autres produits de protection automobile.

Global Warranty protège ses clients grâce à des ensembles de garanties qui sont assurés et fournit un excellent service à la clientèle. Global Warranty est une entreprise accréditée par le Better Business Bureau (BBB) depuis mars 1997, et détient une cote d'entreprise accréditée par le BBB de A+.

« Nous ne pourrions être plus satisfaits de l'acquisition de Global Warranty. C'est une organisation bien gérée qui jouit d'une solide réputation et nous sommes heureux d'accueillir cette équipe très professionnelle au sein de iA Groupe financier, a déclaré Gwen Gareau, vice-présidente principale, iA Services aux concessionnaires et iA Financement auto. Cela renforcera notre présence sur le marché des garanties pour les véhicules d'occasion, avec des activités de longue date à London, où notre filiale Lubrico Warranty est également basée. »

« L'acquisition de Global Warranty s'inscrit parfaitement dans la stratégie de croissance de iA Services aux concessionnaires, a souligné Pierre Miron, vice-président exécutif et chef de la croissance des opérations canadiennes de iA Groupe financier. Nous sommes présents dans le secteur des garanties automobiles depuis plus de 60 ans et nous croyons fermement que le marché des véhicules d'occasion est un segment important pour la croissance. La croissance future et les synergies avec Global Warranty semblent très prometteuses.»

« Nous avons choisi de vendre notre entreprise à iA Groupe financier en raison de sa longue expérience dans le domaine des garanties, a mentionné Roy Neufert, chef de la direction et président de Global Warranty. iA Groupe financier exerce cette activité depuis plus de 60 ans dans toute l'Amérique du Nord et entretient des relations avec plus de 10 000 concessionnaires de voitures neuves et d'occasion. Nous croyons que leur expertise, leur expérience et leur vision de l'avenir serviront bien tous les employés de Global et iA Groupe financier. Nous leur souhaitons à tous beaucoup de succès dans leurs projets futurs. »

Entrée en vigueur immédiatement, cette acquisition aura un effet légèrement relutif dès la première année, à la fois sur le bénéfice tiré des activités de base et sur le bénéfice divulgué. L'impact sur le ratio de solvabilité de iA Groupe financier est une diminution d'un point de pourcentage.

À propos de iA Groupe financier

iA Groupe financier est un groupement de sociétés d'assurance et de gestion de patrimoine parmi les plus importants au Canada. Il mène aussi des activités aux États-Unis. Fondé en 1892, il figure au nombre des grandes sociétés publiques au Canada. Son titre est inscrit à la Bourse de Toronto, sous le symbole IAG (actions ordinaires).

iA Groupe financier est une marque de commerce et un autre nom sous lequel iA Société financière inc. et l'Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. exercent leurs activités.

SOURCE Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc.

