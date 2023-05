Un positionnement solide pour réaliser les ambitions stratégiques de l'entreprise

Faits saillants:

Annonce du départ à la retraite en 2023 de Jacques Potvin , vice-président exécutif, chef des finances et actuaire en chef, et de Lilia Sham , vice-présidente exécutive, stratégie et développement corporatifs.

, vice-président exécutif, chef des finances et actuaire en chef, et de , vice-présidente exécutive, stratégie et développement corporatifs. Nomination d' Éric Jobin au poste de vice-président exécutif, chef des finances et actuaire en chef.

au poste de vice-président exécutif, chef des finances et actuaire en chef. Nomination de Pierre Miron au poste de vice-président exécutif et chef de la croissance des opérations canadiennes.

au poste de vice-président exécutif et chef de la croissance des opérations canadiennes. Nomination de Mike Stickney au poste de vice-président exécutif et chef de la croissance des opérations américaines et cochef des acquisitions.

au poste de vice-président exécutif et chef de la croissance des opérations américaines et cochef des acquisitions. Nomination de Denis Berthiaume au poste de vice-président exécutif, stratégie et performance et cochef des acquisitions.

QUÉBEC, le 10 mai 2023 /CNW/ - iA Groupe financier annonce aujourd'hui des changements à son comité exécutif.

Tout d'abord, deux hauts dirigeants prendront leur retraite au cours des prochains mois.

Jacques Potvin, vice-président exécutif, chef des finances et actuaire en chef, terminera son rôle de chef des finances et d'actuaire en chef lors de la publication des résultats financiers du deuxième trimestre en août et demeurera au sein de iA Groupe financier pour aider à la transition et à d'autres mandats stratégiques jusqu'à la fin de l'année.

« Jacques a été à l'emploi de iA pendant les 33 dernières années, occupant des rôles de plus en plus importants. Dans ses différentes fonctions, il a développé des liens forts et authentiques avec ses collaborateurs et a eu un effet positif et durable sur leur développement professionnel, a expliqué Denis Ricard, président et chef de la direction. Je tiens à le remercier personnellement pour son immense contribution au succès de notre entreprise et pour la profondeur de son engagement envers nos ambitions. »

Lilia Sham, vice-présidente exécutive, stratégie et développement corporatifs, quittera son poste actuel de responsable de la stratégie et du développement de l'entreprise en septembre et restera chez iA en tant que vice-présidente exécutive et conseillère stratégique au cours des prochains mois.

« Lilia a été une force motrice derrière nos projets de fusions et acquisitions au Canada et aux États-Unis depuis 2019, a commenté M. Ricard. Sous sa direction, nous avons amélioré nos processus internes, élargi notre réseau et gagné en maturité pour être mieux positionnés vis-à-vis de nos marchés potentiels. »

Les changements suivants entreront en vigueur le 21 août prochain :

Nomination d'Éric Jobin

À la suite du départ à la retraite de Jacques Potvin, iA Groupe financier annonce la nomination d'Éric Jobin au poste de vice-président exécutif, chef des finances et actuaire en chef.

Déjà membre du comité exécutif, Monsieur Jobin est à l'emploi de l'entreprise depuis plus de 29 ans et il est Fellow de l'Institut canadien des actuaires (FICA) et de la Society of Actuaries (FSA). Au fil des ans, il a occupé des postes à responsabilité croissante, notamment dans les services actuariels corporatifs, les solutions d'assurance et d'épargne collective et, plus récemment, l'efficacité opérationnelle. Dans ses nouvelles fonctions, Monsieur Jobin continuera d'être responsable de l'efficacité opérationnelle.

Davantage de hauts dirigeants dédiés à la croissance

Compte tenu du capital de 1,8 milliard de dollars disponible pour le déploiement après la transition vers IFRS 17 et de la génération annuelle de capital organique attendue à environ 600 millions de dollars, les acquisitions constitueront un levier stratégique pour la croissance de iA dans les années à venir.

« Nous procédons à des changements importants au sein du comité exécutif de iA afin d'aligner et d'orienter nos énergies vers nos ambitions stratégiques, a déclaré Denis Ricard. Ces changements prendront effet au cours des semaines et des mois à venir et créeront des synergies plus fortes entre nos secteurs et des opportunités de croissance supplémentaires pour nos dirigeants et nos employés. Nous serons encore plus forts et plus déterminés que jamais à générer de la croissance au bénéfice de toutes nos parties prenantes. »

Pierre Miron, vice-président exécutif et chef de la transformation, deviendra vice-président exécutif et chef de la croissance des opérations canadiennes. Tout en mettant en œuvre avec succès l'ambitieux programme de transformation de iA, Monsieur Miron a une connaissance approfondie de notre industrie et mettra sa vaste expérience au service de ce nouveau mandat. À ce titre, il supervisera tous les secteurs d'activité canadiens et continuera à renforcer la capacité de la fonction CX globale (expérience client).

Ces changements permettront à Mike Stickney de se concentrer sur les opérations américaines de iA, qui sont d'importants moteurs de croissance pour l'avenir. Monsieur Stickney deviendra vice-président exécutif, chef de la croissance des opérations aux États-Unis et cochef des acquisitions.

« La nomination de deux hauts dirigeants dédiés à la croissance démontre l'importance accrue que nous accorderons à ce volet au cours des années à venir et reflète une orientation similaire en matière d'acquisitions, a déclaré Denis Ricard. En intégrant l'expérience client (CX) à la croissance, nous réaffirmons son rôle en tant que fonction d'affaires, sur laquelle nous nous appuierons pour générer une croissance de notre clientèle et de nos revenus. Nous voyons l'expérience client en tant que catalyseur et accélérateur de la croissance de tous nos secteurs d'activité. »

Nomination de Denis Berthiaume

iA Groupe financier annonce aussi la nomination de Denis Berthiaume au poste de vice-président exécutif, stratégie et performance et cochef des acquisitions.

Monsieur Berthiaume compte plus de 25 ans d'expérience en tant que dirigeant dans le secteur financier, dans un large éventail de spécialités. Il a été haut gestionnaire dans les domaines de l'assurance vie et de l'assurance patrimoniale. Il a également dirigé divers services, notamment dans les domaines de l'informatique, de l'actuariat, de l'expérience client, de l'expérience employé, de la gestion des risques, de l'assurance de dommages et d'opérations bancaires commerciales et de détail.

Denis Berthiaume a terminé ses études en actuariat à l'Université Laval en 1985 et est Fellow de l'Institut canadien des actuaires (FICA) et de la Society of Actuaries (FSA).

Dans ses nouvelles fonctions, Monsieur Berthiaume aura deux principaux axes de responsabilité. Le premier consiste à consolider nos fonctions de stratégie et de performance afin de maximiser l'alignement stratégique et opérationnel de l'organisation. Son deuxième axe de responsabilité portera sur les acquisitions, dont il partagera la responsabilité avec Mike Stickney.

Les autres membres du comité exécutif conservent les mêmes fonctions.

À propos de iA Groupe financier

iA Groupe financier est un groupement de sociétés d'assurance et de gestion de patrimoine des plus importants au Canada. Il mène aussi des activités aux États-Unis. Fondé en 1892, il figure au nombre des grandes sociétés publiques au Canada. Ses titres sont inscrits à la Bourse de Toronto, sous les symboles IAG (actions ordinaires) et IAF (actions privilégiées).

Pour recevoir par courriel les communiqués de presse de iA Groupe financier, vous pouvez vous inscrire à notre infolettre sur notre site Internet, à l'adresse ia.ca.

iA Groupe financier est une marque de commerce et un autre nom sous lequel iA Société financière inc. et l'Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. exercent leurs activités.

SOURCE iA Groupe financier

Renseignements: Relations avec les investisseurs, Marie-Annick Bonneau, Tél. bureau : 418 684-5000, poste 104287, Courriel : [email protected]; Relations publiques, Pierre Picard, Tél. bureau : 418 684-5000, poste 101660, Courriel : [email protected]