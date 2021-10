QUÉBEC, le 25 oct. 2021 /CNW Telbec/ - iA Groupe financier, grand leader en ventes nettes de fonds distincts au Canada depuis 2016, annonce l'ajout en primeur de quatre nouveaux fonds distincts mondiaux. L'entreprise consolide ainsi sa position de tête en offrant aux investisseurs la possibilité de faire fructifier leur épargne par des options de placements qui tirent parti des tendances innovantes et du contexte du marché actuel.

D'une part, iA Groupe financier bonifie son offre de fonds de revenu par l'ajout de deux nouvelles options d'investissement qui apportent de la profondeur à cette catégorie :

Le fonds Portefeuille géré de revenu fixe. Sous la gouverne d'Alexandre Morin, de iA Gestion de placements inc. (« iAGP »), cette solution tout-en-un applique une stratégie multi-gestionnaire alliant des mandats en obligations de base et non traditionnels pour un potentiel de rendement supplémentaire;

Le fonds Obligations mondiales multisectorielles ( Loomis Sayles ). Géré par Matthew Eagan , Brian Kennedy et Elaine Stokes , ce fonds applique une approche multisectorielle flexible qui permet une capacité d'adaptation dans un vaste univers d'occasions. Il est offert exclusivement en fonds distinct au Canada par iA Groupe financier.

D'autre part, l'entreprise ajoute deux primeurs en fonds distincts du gestionnaire de renom Fidelity Investments :

Le fonds d'actions spécialisé Fidelity Innovations mondiales MC . Géré par Mark Schmehl , un gestionnaire de portefeuille plusieurs fois primé, ce fonds au style de gestion thématique et à croissance élevée cible les sociétés particulièrement novatrices dans le monde en évolution rapide d'aujourd'hui et offre un fort potentiel de rendement;

Le fonds diversifié Fidelity Actions d'innovation et Obligations multisectorielles. Sous la direction de Mark Schmehl , Jeff Moore et Michael Plage, ce fonds est la combinaison de deux stratégies distinctes (60 % Fidelity Innovations mondialesMC/40 % Fidelity Obligations multisectorielles - Devises neutres) susceptibles de générer de solides rendements

ajustés au risque, quel que soit le cycle de marché.

« Ces nouveautés s'inscrivent dans notre objectif d'assurer la compétitivité de nos fonds, d'offrir une gamme de fonds distincts complète, incluant des styles de gestion complémentaires, un grand nombre de territoires géographiques et la majorité des grandes classes d'actifs. En plus des avantages que les fonds distincts procurent, chaque type d'investisseur sera susceptible d'y trouver son compte », souligne Renée Laflamme, vice-présidente exécutive, Assurance, Épargne et retraite individuelles.

« En ces temps incertains et volatiles, il est rassurant pour l'investisseur de pouvoir compter sur les fonds distincts qui offrent, entre autres, une protection contre les baisses des marchés en assurant de 75 % à 100 % des sommes investies à l'échéance ou au décès. Pour certains clients, cette garantie, qui n'est pas accessible avec un fonds commun de placement, représente un avantage majeur puisqu'elle peut limiter les risques de pertes », conclut Madame Laflamme.

Ces nouveaux fonds sont offerts dans les séries Classique 75/75 et 75/100 du Programme Épargne et Retraite IAG, ainsi que dans le produit Mes études+.

À propos de iA Groupe financier

iA Groupe financier est un groupement de sociétés d'assurance et de gestion de patrimoine des plus importants au Canada. Il mène aussi des activités aux États-Unis. Fondé en 1892, il figure au nombre des grandes sociétés publiques au Canada. Ses titres sont inscrits à la Bourse de Toronto, sous les symboles IAG (actions ordinaires) et IAF (actions privilégiées).

iA Groupe financier est une marque de commerce et un autre nom sous lequel iA Société financière inc. et l'Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. exercent leurs activités.

Renseignements: Relations publiques, Pierre Picard, Tél. bureau : 418 684-5000, poste 101660, Courriel : [email protected], ia.ca

