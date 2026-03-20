TORONTO, le 20 mars 2026 /CNW/ - Placements IA Clarington inc. (« iA Clarington ») a annoncé aujourd'hui des réductions de frais sur certaines séries de trois Fonds et des fusions de séries pour deux Fonds.

Réductions de frais

Dans le cadre de son engagement continu à offrir des solutions actives ayant fait leurs preuves à des tarifs hautement concurrentiels, iA Clarington a diminué les frais de gestion et d'administration de certaines séries du Fonds IA Clarington stratégique d'obligations de sociétés, de la Catégorie IA Clarington innovation thématique et du Fonds IA Clarington mondial d'actions multifactorielles, avec effet au 10 mars 2026. Veuillez consulter le tableau ci-dessous pour de plus amples précisions.

Séries Avant Maintenant Frais de

gestion (%) Frais

d'administration

(%) Frais de

gestion (%) Frais

d'administration

(%) Fonds IA Clarington stratégique d'obligations de sociétés A 1,55 0,25 1,45 0,23 E 1,35 0,19 1,25 0,17 E5 1,35 0,19 1,25 0,17 F 0,70 0,14 0,60 0,12 F5 0,70 0,14 0,60 0,12 FNB 0,70 0,14 0,60 0,12 W 0,55 0,14 0,45 0,12 T5 1,55 0,18 1,45 0,18 Catégorie IA Clarington innovation thématique A 2,00 0,20 1,50 0,13 E 1,80 0,20 1,45 0,13 E5 1,80 0,20 1,45 0,13 F 1,00 0,16 0,45 0,13 F5 1,00 0,16 0,45 0,13 T5 2,00 0,20 1,50 0,13 Fonds IA Clarington mondial d'actions multifactorielles A 1,65 0,15 1,55 0,08 E 1,65 0,10 1,50 0,08 E6 1,65 0,10 1,50 0,08 F 0,65 0,10 0,50 0,08 F6 0,65 0,10 0,50 0,08 T6 1,65 0,15 1,55 0,08

« En diminuant les frais parmi ces trois stratégies attrayantes, nous plaçons les investisseurs au premier rang, fidèles à nos convictions que des solutions actives de qualité élevée doivent être offertes à des prix attrayants », a déclaré Catherine Milum, présidente et chef de la direction, iA Clarington.

Fusions de séries

Les transferts de séries ci-dessous se dérouleront vers le 29 mai 2026.

Catégorie IA Clarington innovation thématique

Les titres de série EF seront échangés contre des titres de série F à la même valeur de marché.

Les titres de série EF seront échangés contre des titres de série F à la même valeur de marché. Fonds IA Clarington stratégique d'obligations de sociétés

Les titres de série X seront échangés contre des titres de série A à la même valeur de marché.

Aucune action n'est requise de la part des investisseurs ou des conseillers. Tous les services actuellement en place, notamment les prélèvements et retraits automatiques, seront transférés par défaut dans les nouvelles séries, à moins d'une instruction contraire.

Si vous avez la moindre question à ce propos, n'hésitez pas à communiquer avec votre conseiller financier.

À propos de Placements IA Clarington inc.

Filiale de l'Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. (quatrième compagnie d'assurance-vie et santé au Canada), iA Clarington offre une grande sélection de placements, notamment des fonds communs activement gérés, des solutions de portefeuille gérées, des séries de FNB actives et des placements socialement responsables. Au 31 janvier 2026, iA Clarington détenait un actif sous gestion de plus de 24 milliards $. Pour de plus amples informations, veuillez visiter iaclarington.com

Des commissions, des commissions de suivi, des frais et des charges de gestion, des frais et des charges de courtage peuvent être exigés pour les placements dans des fonds communs de placement, y compris les placements effectués dans des séries de titres négociés en Bourse des fonds communs de placement. Les renseignements présentés peuvent ne pas englober tous les risques associés aux fonds communs de placement. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et le rendement passé peut ne pas se reproduire. Les Fonds iA Clarington sont gérés par Placements IA Clarington inc. iA Clarington, le logo d'iA Clarington, iA Gestion de patrimoine, le logo d'iA Gestion de patrimoine, iA Gestion mondiale d'actifs et le logo d'iA Gestion mondiale d'actifs sont des marques de commerce, utilisées sous licence, de l'Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. iA Gestion mondiale d'actifs inc. (iAGMA) est une filiale de l'Industrielle Alliance, Gestion de placements inc. (iAGP).

Le paiement et la répartition des distributions, le cas échéant, ne sont pas garantis et peuvent fluctuer. Le versement de distributions ne doit pas être confondu avec les résultats d'un fonds ou son taux de rendement. Les distributions versées qui découlent de gains en capital réalisés par un fonds ainsi que des revenus et des dividendes générés par un fonds sont imposables dans l'année où elles sont payées.

SOURCE Placements IA Clarington inc.

Pour obtenir des précisions, veuillez communiquer avec : Rob Martin, vice-président, Gestion des produits et marketing, Placements iA Clarington, [email protected]