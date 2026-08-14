IA+ • Au-delà des frontières : lancement officiel de l'AWE2027

SHANGHAI, 14 août 2026 /CNW/ -- Le salon Appliance & Electronics World Expo 2027 (AWE2027) a officiellement été lancé le 12 août. Sous le thème « IA+ • Au-delà des frontières », cet événement se tiendra du 17 au 20 mars 2027 au Nouveau centre international des expositions de Shanghai (SNIEC), sur une superficie de 150 000 mètres carrés, et devrait rassembler plus de 1 200 exposants et 280 000 visiteurs.

AWE2027

L'AWE2027 se présente comme « la plateforme mondiale pour découvrir et expérimenter la smart living ». Grâce à l'intelligence artificielle, elle reliera les secteurs d'activité, les technologies et les scénarios afin de créer un écosystème d'habitat connecté plus ouvert et collaboratif.

Ce lancement s'appuie sur les excellents résultats du salon AWE2026, le site du SNIEC couvrant à lui seul 140 000 mètres carrés. Il a attiré plus de 1 000 exposants et 250 000 visiteurs, avec une fréquentation en hausse de 30 %, tandis que la fréquentation internationale a augmenté de 50 % pour atteindre un niveau record.

Trois initiatives seront dévoilées à l'occasion de l'AWE2027 : la zone « AWE Plus Innovation & Technology », la nouvelle zone « AWE Startup » et l'espace dédié au lancement de nouveaux produits et technologies.

La zone « AWE Plus Innovation & Technology » mettra à l'honneur l'intelligence intégrée, le matériel dédié à l'IA, le mode de vie numérique, l'économie basse altitude, les écrans de pointe et les puces informatiques. Elle présentera des technologies et des produits et permettra aux professionnels de découvrir en avant-première les tendances futures.

La nouvelle zone « AWE Startup » mettra en relation de jeunes équipes, des entreprises en phase d'incubation et des start-ups avec l'industrie, les investisseurs et les marchés, apportant ainsi un nouveau souffle à l'écosystème mondial.

L'espace dédié au lancement de nouveaux produits et technologies accueillera des présentations de nouveaux produits, des lancements de technologies, des présentations d'innovations et des échanges sur les tendances, permettant ainsi aux exposants de mettre en avant leurs innovations, d'entrer en contact avec des acteurs du secteur et d'explorer les opportunités du marché.

L'AWE2027 renforcera son écosystème commercial international en réunissant des acheteurs du monde entier, des distributeurs internationaux et des délégations industrielles multinationales, afin de faire le lien entre les lancements de technologies de pointe et les opportunités commerciales.

Plus qu'un simple salon, l'AWE est une porte d'entrée vers les industries de demain. Il met en avant les modes de vie connectés, allant des robots humanoïdes, quadrupèdes et de service domestiques aux véhicules à énergie nouvelle, en passant par la mobilité électrique connectée, les avions intelligents et les écosystèmes émergents associant l'humain, le véhicule et le domicile. Il met également en avant les appareils dotés d'IA en tant que nouvelle génération d'interfaces interactives, les dernières technologies d'affichage et les solutions de santé adaptées à divers scénarios domestiques, illustrant ainsi l'évolution mondiale vers des appareils plus respectueux de la santé. L'AWE présente aussi des solutions en matière de transition énergétique, notamment des systèmes combinant énergie solaire et stockage, la gestion d'énergie domestique et l'efficacité énergétique basée sur l'IA, ainsi qu'un écosystème industriel complet couvrant les puces, les modules, les algorithmes, les composants clés et les solutions intégrées.

Chaque année en mars, les plus grandes entreprises mondiales se donnent rendez-vous à Shanghai, en présence de figures de proue du secteur, d'équipes de R&D, d'acheteurs internationaux, d'organisations professionnelles, d'investisseurs et des principaux médias. L'AWE est le lieu où l'avenir est au cœur des préoccupations et où convergent les ressources mondiales.

SOURCE AWE

CONTACT : Nina Wang, [email protected], +86-18811476378