i-payout fonctionne à une cadence plus importante et plus rapide, avec des milliards de paiements et des millions de transactions traitées cette année. La portée de l'entreprise s'étend dans plus de 180 pays avec des méthodes de paiement locales, des expériences de portefeuille en marque blanche et des interfaces de programmation d'applications, et un soutien multilingue 24/7/365. Cette croissance donne lieu à des attentes plus élevées en matière d'économie de volume, de gestion des opérations de change, d'opérations de trésorerie et de production de rapports prêts à être audités, d'autant plus que les entreprises transfèrent leur volume vers des rails en temps réel et étendent leurs programmes mondiaux.

Jay accélérera le rythme d'exploitation entre les produits, les risques et les finances, en traduisant la télémétrie des produits en rapports plus rapides et de qualité décisionnelle et en offrant aux clients et aux partenaires des ententes de niveau de service plus claires. Il stimulera l'économie unitaire en adaptant la composition du volume, l'acheminement ferroviaire, les écarts de taux de change, les contrôles KYB/KYC et les contrôles de surveillance des transactions, et optimisera les cycles de liquidité et de règlement sur les flux internes et externes. Sur le plan de la croissance, il officialisera la planification de nouveaux marchés géographiques et de nouvelles méthodes de paiement et établira de nouvelles références en matière de gestion des fournisseurs et de relations avec les banques et les réseaux. L'objectif : une fonction financière qui non seulement ferme les comptes, mais qui accroît également la marge, la résilience et la confiance à mesure que les volumes augmenteront.

Jay a notamment occupé des postes de direction chez Solutions Moneris, Bank of America Merchant Services et North American Bancard, où il a mis sur pied et dirigé des programmes de gestion des risques et de financement pour de grands portefeuilles de vendeurs. Plus récemment, il a été CFO et Chief Revenue Officer chez Impact Theory, supervisant les activités financières et les revenus dans les catégories émergentes, y compris la blockchain et le Web3.

« La nomination de Jay témoigne de notre engagement à bâtir une structure financière qui s'adapte à notre ambition », déclare Eddie Gonzalez, CEO d'i-payout. « Il apporte une discipline opérationnelle et une vision des risques de l'entreprise, exactement ce à quoi nos clients s'attendent alors qu'ils transfèrent plus de volume vers des rails instantanés. »

« La valeur d'i-payout est simple : des paiements flexibles, conformes et véritablement mondiaux grâce à une expérience de reconnaissance de marque », déclare Nadarajah. « Mon objectif est de renforcer cette promesse, de resserrer les contrôles, de clarifier l'économie et d'obtenir des renseignements plus rapidement, afin que chaque paiement soit plus rapide et plus transparent tout en préservant la confiance et la rigueur. »

À propos d'i-payout

i-payout est un chef de file mondial de la technologie financière en matière d'infrastructure de décaissement en temps réel. La plateforme permet aux entreprises de payer des particuliers et des entreprises dans le monde entier, y compris des sociétés affiliées, des gig-economy, des créateurs, des marchés, des esports, des remboursements/remises, des comptes fournisseurs/fournisseurs, des biens immobiliers, des assurances et des redevances dans plus de 180 pays, en utilisant des méthodes de paiement et des devises adaptées à la région du destinataire.

Ce qui distingue vraiment la plateforme, c'est son support de classe mondiale 24/7 dans plus de 20 langues et son

infrastructure en marque blanche et les intégrations d'API, qui permettent aux clients de créer une expérience portefeuille de marque qui fidélise les utilisateurs au sein de leur propre écosystème, ce qui améliore la sécurité, la fidélité à la fiabilité et la confiance des utilisateurs.

Pour en savoir plus, visitez www.i-payout.com

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2775307/i_paypout_Jay_Nadarajah.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2530165/5515351/i_payout_Logo.jpg

