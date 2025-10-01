FORT LAUDERDALE, Floride, le 1er oct. 2025 /CNW/ -- i-payout et Ripple , le principal fournisseur d'infrastructure d'actifs numériques pour les institutions financières, ont annoncé un partenariat pour transformer les paiements transfrontaliers. Grâce à ce partenariat, les clients qui utilisent Ripple Payments , la solution de paiements transfrontaliers de Ripple, peuvent envoyer des paiements d'entreprise à des bénéficiaires américains et canadiens rapidement, de façon transparente et à grande échelle, ce qui renforce les capacités de paiement de Ripple en Amérique du Nord.

Ensemble, Ripple Payments et i-payout permettent d'effectuer des paiements en temps réel aux États-Unis depuis l'étranger, une capacité conçue pour offrir aux institutions et plateformes financières des moyens plus rapides, plus transparents et plus fiables de transférer de l'argent au-delà des frontières, grâce à une infrastructure d'actifs numériques de qualité professionnelle.

« Depuis près de deux décennies, nous aidons les plateformes à gérer des paiements complexes et à volume élevé dans plus de 180 pays », affirme Eddie Gonzalez, chef de la direction d'i-payout. « Ce partenariat marque un bond en avant, offrant à nos clients la possibilité de transférer des fonds aux États-Unis plus rapidement, de façon plus abordable et plus prévisible que jamais, tout en assurant une transparence complète sur l'état des transactions. »

Ce partenariat est particulièrement puissant pour les banques, les fournisseurs de services de paiement et les plateformes numériques qui exercent leurs activités à l'échelle mondiale et qui ciblent les règlements des commerçants, les paiements des auto-entrepreneurs et les paiements de trésorerie. Tous ces intervenants sont soumis à des pressions croissantes pour offrir des gains rapides et fluides aux utilisateurs au-delà des frontières.

Le partenariat est en vigueur aux États-Unis et au Canada, avec des plans de poursuite de l'expansion en 2025 grâce aux paiements en stablecoin par l'entremise de Ripple USD (RLUSD), le stablecoin adossé au dollar américain de Ripple USD conçu pour les cas d'utilisation en entreprise.

« Il s'agit d'une étape fondamentale vers la modernisation des transferts d'argent à l'échelle mondiale, non seulement en effectuant des paiements plus rapidement, mais en intégrant une infrastructure plus intelligente et plus flexible directement dans les plateformes », a déclaré Joanie Xie, vice-présidente et directrice générale de Ripple. « Ce partenariat renforce notre mission commune d'améliorer l'efficacité, la rapidité et la sécurité des paiements internationaux. »

Ripple Payments utilise la blockchain, des actifs numériques et un réseau mondial de partenaires de paiement pour offrir des paiements transfrontaliers rapides, transparents et fiables ainsi que des plateformes d'entrée et de sortie pour les banques, les entreprises de cryptomonnaie et les entreprises de technologies financières à l'échelle mondiale.

À propos d'i-payout

i-payout est un chef de file mondial de la technologie financière en matière d'infrastructure de décaissement en temps réel. La plateforme permet aux entreprises de payer des particuliers et des entreprises dans le monde entier, y compris des sociétés affiliées, de l'économie à la demande, des créateurs, des marketplaces, du sport électronique, des remboursements/remises, des comptes fournisseurs, des biens immobiliers, des assurances et des redevances dans plus de 180 pays et plus de 140 devises. Ce qui distingue vraiment la plateforme, c'est sa prise en charge de classe mondiale 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 dans plus de 20 langues, ainsi que son infrastructure en marque blanche et ses intégrations d'API, qui permettent aux clients de créer une expérience de portefeuille de marque qui retient les utilisateurs au sein de leur propre écosystème, améliorant ainsi la sécurité, la fiabilité, la fidélité et la confiance des utilisateurs. Pour en savoir plus, visitez www.i-payout.com

À propos de Ripple

Ripple est le principal fournisseur d'infrastructure d'actifs numériques pour les institutions financières. La société fournit des logiciels simples, conformes et fiables qui réduisent les frictions et améliorent l'innovation dans la finance mondiale. Les solutions de Ripple tirent parti du XRP Ledger, de l'actif numérique XRP et du stablecoin Ripple USD (RLUSD) pour alimenter à grande échelle les cas d'utilisation de la blockchain. Forte d'une expérience éprouvée en collaboration avec des organismes de réglementation et des décideurs du monde entier, les solutions de paiement, de garde et de stablecoin de Ripple sont des pionnières de l'économie des actifs numériques, renforçant ainsi la crédibilité et la confiance dans la blockchain d'entreprise. En collaboration avec nos clients, nos partenaires et les principales entreprises de cryptomonnaies, nous transformons la façon dont le monde déplace, stocke et échange de la valeur.

