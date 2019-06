Hyundai est maintenant le grand constructeur automobile affichant la plus forte croissance au Canada

Hyundai est le grand constructeur automobile affichant la plus forte croissance en 2019 avec des ventes au détail à la hausse de 11,3 %, le taux le plus élevé parmi tous les principaux constructeurs.

Hyundai est le seul fabricant à surpasser les chiffres de l'industrie automobile au Canada durant 12 mois consécutifs, alors que le marché vient d'enregistrer son 15 e mois de déclin consécutif.

durant 12 mois consécutifs, alors que le marché vient d'enregistrer son 15 mois de déclin consécutif. Les performances de vente positives de Hyundai sont attribuables à de judicieuses décisions d'affaires, comprenant notamment une nouvelle stratégie de marketing et le lancement avec succès de nouveaux produits.

MARKHAM, ON, le 5 juin 2019 /CNW/ - Le mois de mai 2019 représente également le 12e mois où Hyundai Canada a surclassé une industrie en déclin, ce qui en fait le seul constructeur au Canada à avoir réalisé cette performance durant toute une année. Bien que l'industrie automobile soit en déclin depuis mars 2018, attribuable en partie à un ralentissement économique et à une augmentation des taux d'intérêt, Hyundai a affiché avec constance de solides ventes durant la même période. Depuis le début de 2019, Hyundai est devenue également le grand constructeur automobile ayant connu la plus forte croissance avec des ventes à la hausse de 11,3 %.

Dans un environnement toujours plus concurrentiel, Hyundai a affronté ce déclin dans le marché avec le lancement de nouveaux produits novateurs, en révisant son message corporatif et en mettant en place une stratégie marketing améliorée, et ce, tout en réduisant ses ventes de parcs automobiles et ses dépenses au chapitre des incitatifs.

« Nous avons apporté divers changements difficiles, mais judicieux dans l'ensemble de nos activités commerciales au cours des nombreuses dernières années. Il est gratifiant de constater que ces changements - en plus du lancement de nouveaux et excitants véhicules et de l'engagement de tous les concessionnaires - nous ont permis de connaitre la plus forte croissance des ventes de l'industrie », affirme Don Romano, président et chef de la direction de Hyundai Auto Canada Corp. « Nous ne cessons de connaitre de grands succès... et ce n'est que le début. Le meilleur reste à venir. »

Ces résultats s'appuient sur des ventes à la hausse de 24,0 % des camions légers de marque Hyundai sur une année, alors que le marché est en déclin dans son ensemble. Au cours de la dernière année, Hyundai a lancé son Tucson redessiné, un tout nouveau Santa Fe et a élargi sa gamme des VUS avec le lancement du Kona, le premier véhicule de la marque dans le segment en forte croissance des VUS sous-compacts. À sa première année, le Kona est devenu rapidement le tout nouveau véhicule le plus vendu au Canada, et ce, tout en remportant deux des titres les plus convoités de l'industrie : celui du meilleur véhicule utilitaire de l'année 2019 lors de la remise des prix de la voiture et du camion nord-américains de l'année et celui du meilleur petit véhicule utilitaire de l'année décerné par l'Association des journalistes automobile du Canada.

Hyundai a également adopté avec succès une nouvelle stratégie marketing. Une meilleure intégration des médias numériques a permis à Hyundai de mieux comprendre son auditoire en ligne, tout en continuant de déployer davantage d'efforts de communication de détail sur le web; procurant au bout du compte un message de marque plus solide et une plus grande efficacité dans l'ensemble. Toutes les facettes de nos activités commerciales ont bénéficié de cette stratégie en procurant le plus fort achalandage sur le web depuis cinq ans au chapitre, notamment, de la recherche d'informations, des visites chez les concessionnaires et de la configuration de prix. Sans compter le nombre de demandes de crédit ayant atteint en 2019 un sommet inégalé depuis quatre ans.

Lors de son 12e mois consécutif au sommet des ventes de l'industrie, Hyundai a annoncé avoir vendu 14 156 unités, soit une augmentation de 1,4 % par rapport au même mois en 2018. À ce jour en 2019, le constructeur a vendu 51 499 véhicules, soit une augmentation de 7,9 % par rapport à la même période l'année dernière. En réponse à la demande croissante des consommateurs, l'entreprise entend maintenir son élan grâce à la grande diversité de sa gamme de VUS avec le lancement de deux nouveaux véhicules, le Palisade 2020 et le Venue 2020. Le Palisade - le plus gros véhicule de Hyundai et le porte-étendard de la marque pour son design et sa qualité de construction de haute qualité - fera son arrivée au Canada au cours de l'été. Le Venue, un VUS d'entrée de gamme, positionné sous le Kona, fera pour sa part son arrivée au Canada l'automne prochain.

Ventes de mai :

Modèle Ventes Variation (%) Accent 738 - 38,7% Elantra 3 948 - 7,2% Veloster 206 + 237,7% Ioniq 829 + 84,6% Sonata 369 - 22,2% Kona 2 743 + 50,9% Tucson 3 169 + 11,0 % Santa Fe Sport 1 816 - 23,5% Santa Fe XL 338 - 28,4%

Au sujet de Hyundai Auto Canada Corp.

Hyundai Auto Canada, fondée en 1983 et dont le siège social est situé à Markham en Ontario, est une filiale de Hyundai Motor Company of Korea. Les véhicules Hyundai sont distribués au Canada par Hyundai Auto Canada Corp. et vendus par un réseau national de plus de 210 concessionnaires qui en assurent également le service. Hyundai est le premier constructeur à offrir un véhicule électrique zéro émission à pile à combustible de deuxième génération aux consommateurs au Canada, le NEXO. Vous retrouverez plus d'informations au sujet de Hyundai et sur ses véhicules sur www.HyundaiCanada.com.

SOURCE Hyundai Auto Canada Corp.

Renseignements: Pour plus de renseignements sur Hyundai et ses produits, visitez le site www.hyundainews.ca ou communiquez avec : Jasmine Law, coordonnatrice des relations publiques, Hyundai Auto Canada Corp., Bureau : (905) 752-2642, Courriel : jlaw@hyundaicanada.com ; Bianca Pettinaro, spécialiste des communications corporatives, Hyundai Auto Canada Corp., Bureau : (905) 948-6837, Courriel : bpettinaro@hyundaicanada.com

Related Links

www.hyundaicanada.com