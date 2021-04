Hyundai dévoile le Santa Cruz Sport Adventure, un véhicule qui ébranlera le segment

« Le Santa Cruz, avec son style audacieux, ouvre un tout nouveau segment pour Hyundai et pour l'industrie dans son ensemble. La polyvalence d'une caisse ouverte et la sécurité d'un habitacle fermé répondent aux besoins quotidiens en constante évolution des acheteurs attirés par l'aventure, alors qu'un moteur puissant et efficace et son excellente maniabilité ajoutent au plaisir de conduire dans un environnement urbain ou hors route. Nos clients se demanderont comment ils ont pu se passer d'un tel véhicule », affirme José Munoz, président et chef de la direction de Hyundai Motor North America.

Pourquoi le Santa Cruz?

Le Santa Cruz a été créé afin de devenir l'ultime véhicule sport d'aventure, une désignation confirmée dès les premiers groupes de recherche de Hyundai. Les recherches ont démontré que le mode de vie des consommateurs qui demeurent surtout en ville comprend le besoin de s'évader dans tout type d'aventures de weekend. Nombre de ces clients désirent transporter divers équipements qui conviennent davantage à une caisse ouverte qu'à l'espace de chargement classique d'un VUS typique. Ces acheteurs recherchent un véhicule polyvalent, aussi à l'aise pour le transport de matériel dans un environnement urbain, dans un cadre d'aventure ou d'activités et même pour les projets de rénovation. Le Santa Cruz est doté d'une caisse ouverte sécurisée comprenant un couvre-caisse coulissant et verrouillable de série au Canada, un rangement de caisse camouflé et des accessoires polyvalents de rallonge de caisse. Également, ces clients apprécient la sécurité utilitaire d'un VUS compact avec son confort, son espace pour les passagers, son économie de carburant et sa facilité de stationnement. Le Santa Cruz, avec son design unique et audacieux, a créé un tout nouveau segment qui répond à ces besoins spécifiques des acheteurs comme aucun autre véhicule avant lui.

Tout à propos du Santa Cruz témoigne de sa double personnalité dans l'exécution de son design. Ce tout nouveau véhicule redéfinissant les catégories présente divers aspects harmonieusement juxtaposés :

Connectivité de la vie urbaine et évasion vers l'aventure en plein air

Polyvalence pour le travail et les activités

Une allure de costaud, mais attrayant

Espace et maniabilité

Espace de chargement ouvert et rangement verrouillable et sécurisé

Capacité de remorquage et économie de carburant

La partie avant du Santa Cruz abrite un système d'éclairage camouflé dans la calandre et qui se dévoile uniquement lorsqu'activé. Les feux de jour (DRL) présentent pour leur part un design paramétrique multifacette avec des détails précis et de haute technologie. La partie avant s'appuie sur une calandre audacieuse en cascade, soutenue visuellement par une plaque de protection au bas du véhicule. De plus, le capot et les ailes volumineux communiquent une solide première impression.

De côté, le Santa Cruz affiche un esprit sportif et un fort caractère. Les piliers A et C sont davantage inclinés que ceux des véhicules utilitaires à caisse ouverte typiques afin de donner une impression de mouvement. De larges jantes en alliage de 20 po au design triangulaire à multiples facettes sont enfouies dans des passages de roues aux allures de blindage, ce qui témoigne à la fois du grand débattement des suspensions et de ses capacités hors route. Les panneaux latéraux surdimensionnés, affichant une grande puissance, exercent un contraste avec les surfaces angulaires précises et les lignes de faibles rayons de fort caractère.

À l'arrière, les feux en 'T' horizontaux, une signature du véhicule, ajoutent à l'aspect de largeur et distingue le Santa Cruz de tout ce qui roule sur les routes. La caisse arrière ouverte et fonctionnelle comprend un espace de rangement sécurisé et verrouillable intégré à la caisse, des marches intégrées aux extrémités du parechoc et un couvre-caisse verrouillable parfaitement intégré aux lignes du véhicule. La mention « Designed in California » est gravée dans les blocs des feux arrière afin de témoigner de la passion de l'équipe de conception de Hyundai en Californie. De petites touches discrètes de design comme celle-ci se retrouvent partout à l'extérieur et à l'intérieur.

Design intérieur

L'habitacle du Santa Cruz affiche une allure de grand raffinement. L'aménagement contrastant à la fois robuste et raffiné reflète l'audace du design extérieur, affichant une allure technique qui séduit ceux qui apprécient les technologies de pointe au quotidien. Il présente un design enveloppant à double cockpit qui enveloppe chacun des passagers. Les concepteurs se sont concentrés sur la facilité d'entrée et de sortie du véhicule et sur le confort ergonomique lors des longs trajets. La console centrale réunit les fonctions d'infodivertissement sur un écran haut de gamme sans rebord de 10,25 po pour une superbe visibilité. L'instrumentation numérique en option est également affichée sur écran de 10,25 po. Sous les sièges arrière, on retrouve un espace de rangement pratique. Pour compléter l'aménagement haut de gamme, une chaine audio Bose® est livrable en option.

Groupe motopropulseur puissant et efficace

Le Santa Cruz propose un groupe motopropulseur puissant, polyvalent et efficace; un moteur turbo à injection directe de 2,5 litres d'une puissance estimée de plus de 275 chevaux et d'un couple de plus de 310 lb-pi, jumelé à une boite automatique à double embrayage (DCT) à 8 rapports. Cette boite DCT comprend des leviers de changement des rapports au volant afin que le conducteur puisse contrôler les vitesses manuellement.

Traction intégrale HTRAC® de pointe et capacité de remorquage

Le Santa Cruz à moteur turbo 4 cylindres de 2,5 litres destiné au marché canadien est doté de la traction intégrale HTRAC® pour une confiance totale lors des aventures les plus variées et pour une tranquillité d'esprit additionnelle lors des chutes de neige inattendues. La traction intégrale HTRAC est un système multimode avec embrayage à répartition variable électronique du couple et contrôle actif de la répartition du couple entre les roues avant et arrière. Le mode Sport procure un comportement plus agile en transférant plus de couple aux roues arrière pour une conduite dynamique et sportive. Ce système offre une plage de distribution variable du couple plus large, calibrée pour diverses conditions, telles que l'accélération en ligne droite, les virages à vitesse intermédiaire et élevée et les départs arrêtés en montée. Pour les clients qui désirent remorquer leur matériel du weekend, le moteur turbo de 2,5 litres avec la traction intégrale offre une généreuse capacité de remorquage de 5 000 lb/2 268 kg, en plus des modes de contrôle multi-terrain exclusifs au Canada : Boue, Sable et Neige.

Dimensions compactes pour une excellente maniabilité

Les dimensions compactes du Santa Cruz lui procurent une grande utilité et une excellente maniabilité. Avec un empattement plus court et un encombrement global plus petit, c'est un plaisir de le manœuvrer et de le stationner dans un espace restreint en ville grâce à un rayon de braquage exceptionnellement court de seulement 6,09 mètres.

Spécifications (mm) Santa Cruz Tacoma Ridgeline Frontier Longueur 4 970 5 390 5 334 5 220 Largeur 1 905 1 191 1 994 1 849 Hauteur 1 695 1 796 1 786 1 781 Empattement 3 005 3 236 3 180 3 200 Longueur de caisse 1 230 (supérieur) 1 323 (inférieur) 1 534 1 615 1 509

Châssis calibré pour de bonnes réponses et un comportement raffiné

Le Santa Cruz a été conçu afin d'offrir une dynamique de conduite supérieure et des performances adaptées à la conduite urbaine, hors route et sous toutes conditions. Son empattement plus court, ses courts porte-à-faux et ses voies larges lui procurent une agilité exceptionnelle en ville. Ces spécifications assurent également une belle agilité hors route digne de confiance. Des jantes en alliage de 20 po avec larges pneus tout terrain toutes saisons lui procurent une adhérence et une agilité supérieures sur tout type de revêtement. Des jantes de 18 po sont offertes de série afin de pouvoir y monter des pneus à flancs plus grands pour les excursions hors route.

Caractéristiques de sécurité SmartSense et de commodité Hyundai

Le Santa Cruz offre d'excellents systèmes de sécurité active et passive, ainsi que diverses technologies de sécurité avancées dans sa gamme de fonctions de sécurité SmartSense de Hyundai.

Caractéristiques de sécurité SmartSense et de commodité

De série Assistance à l'évitement de collision frontale (FCA) avec détection de piétons et cyclistes

• Assistance au maintien de voie (LKA)

• Alerte de baisse d'attention du conducteur (DAW)

• Assistance de suivi de voie (LFA)

• -Assistance à l'évitement de collision dans les angles morts (BCA)

• Alerte de sortie sécuritaire (SEW)

• Assistance à l'évitement de collision transversale arrière (RCCA)

•

Caractéristiques livrables



Surveillance des angles morts (BVM)

OPTION Assistance à la conduite sur autoroute (HDA)

OPTION Surveillance visuelle de périphérie (SVM)

OPTION

Systèmes avancés d'assistance à la conduite

Les gens ne veulent pas faire de compromis lorsqu'il est question de la sécurité des passagers, c'est pourquoi Hyundai a doté le Santa Cruz de ses technologies de sécurité SmartSense. Cette suite généreuse de fonctionnalités avancées comprend de nombreux systèmes d'assistance à la conduite disponibles, incluant :

Assistance à l'évitement de collision frontale (avec détection de piétons, de cyclistes et en virage d'intersection)

Si le véhicule devant ralentit brusquement ou si un risque de collision avant est détecté, tel qu'un véhicule immobilisé ou un piéton, le système FCA émettra un avertissement. Après l'avertissement, si le risque de collision augmente, le système FCA effectuera automatiquement un freinage d'urgence. Lors de la conduite, s'il y a un risque de collision avec un cycliste devant ou un véhicule en sens inverse lors d'un virage à gauche dans une intersection, il y aura également freinage d'urgence automatique.

Assistance à l'évitement de collision dans les angles morts (BCA)

Lors de l'utilisation des clignotants pour changer de voie, s'il y a un risque de collision avec un véhicule à l'arrière, le système émettra alors une alerte. Après l'alerte, si le risque de collision augmente, le système BCA contrôlera automatiquement le véhicule afin de tenter d'éviter une collision. En sortant d'un espace de stationnement en parallèle et en cas de risque de collision avec un véhicule provenant de l'arrière, le système BCA effectuera automatiquement un freinage d'urgence.

Assistance à l'évitement de collision transversale arrière (RCCA)

En cas de risque de collision en marche arrière avec un véhicule en approche arrière du côté gauche ou droit, le système RCCA émettra alors un avertissement. Après l'avertissement, si le risque de collision augmente, le système RCCA effectuera automatiquement un freinage d'urgence.

Assistance au maintien de voie (LKA)

Si le conducteur quitte une voie sans activer un clignotant, le système LKA émettra un avertissement. Lorsqu'il y a détection d'un changement de voie, le système LKA pourra exercer automatiquement une assistance sur la direction afin d'éviter de quitter la voie.

Assistance à la conduite sur autoroute (HDA)

L'assistance à la conduite sur autoroute aide à maintenir une distance prédéterminée par rapport au véhicule devant roulant sur autoroute et aide à maintenir le véhicule au centre de la voie lors de la conduite, y compris dans les virages. Le système HDA peut également aider à maintenir la vitesse du véhicule en fonction des limites de vitesse affichées sur les autoroutes.

Moniteur des angles morts (BVM)

Lorsqu'un clignotant est activé, le système BVM affiche la vue de l'angle mort du côté correspondant dans le groupe d'instruments.

Système de caméras sur 360° (SVM)

Le système de caméras sur 360° affiche une vue périphérique en plongée autour du véhicule afin de faciliter le stationnement.

Alerte de sortie sécuritaire (SEW)

Lorsqu'un occupant tente d'ouvrir une portière pour sortir du véhicule immobilisé alors qu'un véhicule en approche par l'arrière est détecté, le système SEW émettra un avertissement.

Régulateur de vitesse adaptatif (ACC)

Le régulateur de vitesse adaptatif aide à maintenir la distance avec le véhicule devant et à conserver la vitesse sélectionnée par le conducteur. Le véhicule pourra s'immobiliser et repartir automatiquement si le véhicule devant est immobilisé durant une courte période.

Alerte de baisse d'attention du conducteur (DAW)

L'alerte de baisse d'attention du conducteur (DAW) affiche le niveau d'attention du conducteur et active une alerte lorsque des signes d'inattention du conducteur sont détectés.

Infodivertissement, connectivité et commodité avancé

Le Santa Cruz offre une connectivité transparente et des technologies permettant aux conducteurs d'échapper au stress du quotidien lors des longs trajets, dans la circulation dense et face aux dangers de la route et aux distractions. Les conducteurs désirent également demeurer connectés en tout temps et en tout lieu, et le Santa Cruz leur offre cette connectivité.

Le Santa Cruz est doté de série d'un écran tactile couleur de 8 po. Les interfaces Apple CarPlayMD et Android AutoMD sans fil sont également livrables afin de demeurer connecté plus facilement que jamais. Le jumelage sans fil avec un téléphone intelligent Android ou Apple est effectué automatiquement de façon à ce que la personne au volant puisse conserver son téléphone dans une poche, un sac à dos ou un sac à main. Les propriétaires peuvent conserver leur appareil pleinement chargé grâce à un chargeur sans fil Qi livrable.

Le système de navigation du Santa Cruz offre une fonction d'écran partagé multitâche. Le Santa Cruz propose également une chaine audio Bose® haut de gamme à 8 haut-parleurs.

Système de connectivité automobile Bluelink®

Le Santa Cruz bénéficie de nombreuses améliorations apportées au service de connectivité automobile Bluelink®. Comme pour la plupart des modèles Hyundai, le service Bluelink est offert gratuitement durant trois ans, incluant le démarrage à distance avec réglage de la température d'habitacle, le verrouillage/déverrouillage des portières à distance, la fonction de localisation de véhicule et bien d'autres. Les fonctions Bluelink sont accessibles sur le portail Web mybluelink.ca et dans l'application Bluelink pour téléphone intelligent.

Principales caractéristiques du Santa Cruz 2022 :

Le démarrage à distance du moteur permet au propriétaire de réchauffer ou de refroidir à distance l'habitacle du véhicule à l'aide du porteclés du Santa Cruz sur les modèles équipés d'une clé à capteur de proximité et du démarrage par bouton-poussoir.

sur les modèles équipés d'une clé à capteur de proximité et du démarrage par bouton-poussoir. La gestion à distance des profils conserve les réglages sélectionnés du véhicule avec la possibilité de mettre à jour les réglages et de les pousser à distance vers le véhicule, selon les préférences du conducteur.

Améliorations à la fonction de démarrage à distance :

Chauffage et ventilation des sièges à distance (marche/arrêt pour chaque siège chauffant ou ventilé individuellement)



Sélection du profil utilisateur (précharge des réglages individuels du conducteur pour la position du siège et des rétroviseurs latéraux)

Notifications du statut du véhicule - les clients sont informés si les portières du véhicule sont déverrouillées

Amélioration des alertes d'entretien - affiche le suivi des intervalles d'entretien sur le système multimédia, avec possibilité de réinitialisation.

Pour en savoir davantage sur les fonctions du système Bluelink, visitez le site https://www.hyundaicanada.com/en/mobile-and-audio/blue-link.

Au sujet de Hyundai Auto Canada Corp.

Hyundai Auto Canada, fondée en 1983 et dont le siège social est situé à Markham en Ontario, est une filiale de Hyundai Motor Company de Corée. Les véhicules Hyundai sont distribués au Canada par Hyundai Auto Canada Corp. et vendus par un réseau national de plus de 221 concessionnaires qui en assurent également le service. Hyundai est également le premier constructeur à offrir un véhicule électrique zéro émission à pile à combustible de deuxième génération aux consommateurs au Canada, le NEXO. Vous retrouverez plus d'informations au sujet de Hyundai et sur ses véhicules sur www.HyundaiCanada.com.

