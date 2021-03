Le président et chef de la direction devient un signataire et se joint au comité de l'éducation BlackNorth.

Objectif d'embaucher 3,5% du personnel provenant de la communauté noire d'ici la fin de l'année.

Hyundai Canada travaille avec des partenaires afin d'accroitre la représentation des Noirs dans l'industrie automobile.

Hyundai devient le premier constructeur automobile à signer l'engagement

MARKHAM, ON, le 18 mars 2021 /CNW/ - Hyundai Auto Canada a annoncé aujourd'hui son engagement et les mesures qu'elle entend prendre après être devenu le premier constructeur automobile à signer l'Engagement du chef de la direction de l'Initiative BlackNorth visant à promouvoir la diversité et à accroitre l'équité dans le secteur automobile. Le président et chef de la direction, Don Romano, est devenu signataire de l'Engagement de l'organisme et s'est joint au Comité de l'éducation de BlackNorth dans le but de contribuer activement à l'élimination des obstacles systémiques dans le système d'éducation au Canada.

« La signature de l'Engagement de BlackNorth est une étape importante pour Hyundai Canada en tant qu'entreprise et pour nous tous, individuellement, ayant le désir de travailler dans un environnement plus inclusif, sensibilisé et respectueux. Parallèlement à cet engagement, nous mettons en place un plan durable favorisant une organisation équitable reconnaissant et soulignant les efforts et les réalisations de chaque membre de l'entreprise », a déclaré Don Romano, président et chef de la direction de Hyundai Canada.

Communauté, éducation et partenariat

Hyundai Canada maintient son engagement à favoriser un environnement inclusif et de soutien. La formation obligatoire sur les préjugés inconscients a débuté en 2018 en partenariat avec le Centre canadien pour la diversité et l'inclusion (CCDI). Vingt pour cent des employés se sont inscrits au programme de certification CCDI de trois cours intitulé Fondements en matière de diversité et d'inclusion, comprenant Les principes fondamentaux de diversité et d'inclusion, Les préjugés inconscients et Le respect au travail.

Les employés de Hyundai Canada ont créé deux groupes de ressources pour les employés : [email protected] et [email protected] Le constructeur a également mis sur pied un groupe consultatif sur la diversité avec pour objectif de rencontrer le Président une fois par mois afin de le conseiller sur les mesures à prendre visant à favoriser un milieu de travail plus diversifié, équitable et inclusif.

Des discussions sur des sujets délicats et des séances de sensibilisation, animées par divers conférenciers, ont été organisées sur une base mensuelle. Certaines de ces rencontres ont abordé les sujets suivants : Privilège blanc, Changer nos propres comportements racistes, Compétence culturelle, Solidarité avec les gens de couleur, Privilège en tant que superpuissance et LGBTQ 101.

Attirer, retenir et croitre

Plusieurs approches ont été développées afin de mettre en place de nouvelles stratégies d'embauche et d'intégration dans le but d'attirer, de retenir et d'assurer la croissance d'un personnel diversifié :

Mise en place d'un programme d'intelligence artificielle de revue des curriculum vitae et d'un processus d'évaluation des compétences des candidats afin d'assurer que les préjugés inconscients soient éliminés du processus de sélection.

Objectif d'embaucher 3,5% de son personnel provenant de la communauté noire d'ici la fin de 2021, ce qui correspond aux données relatives à la population au Canada .

. L'entreprise a recueilli récemment des données démographiques détaillées auprès des membres de l'équipe dans le but d'établir des balises à l'interne.

Hyundai recueille également des données démographiques détaillées auprès des candidats sur une base volontaire. Ces données ne sont pas associées aux candidats individuellement, mais permettent à l'entreprise d'analyser qui sont ceux qui sont attirés au tout début du processus d'embauche. Ces données sont utilisées de façon à ce que les offres d'emploi soient visibles de différentes façons pour les Noirs, les autochtones et gens de couleur et d'autres communautés sous-représentées.

Hyundai a mis en place un système de sessions de réseautage sur une base régulière, intitulé « HACC Attracts », permettant de rencontrer des candidats référés par les employés avant même que les postes ne soient affichés.

Bourses d'études et initiatives

Hyundai Canada a établi un partenariat avec Boys and Girls Clubs of Canada / Repaires jeunesse du Canada et a fait un don de 25 000 $ afin de créer un programme de microsubventions contre le racisme.

/ Repaires jeunesse du et a fait un don de 25 000 $ afin de créer un programme de microsubventions contre le racisme. Mise sur pied de deux bourses d'études annuelles de Hyundai Canada pour la diversité conjointement avec ABSC (Automotive Business School of Canada ). Ces bourses d'une valeur de 2 500 $ chacune seront remises à un étudiant Noir et à une étudiante pour des études à temps plein.

). Ces bourses d'une valeur de 2 500 $ chacune seront remises à un étudiant Noir et à une étudiante pour des études à temps plein. Hyundai Canada s'est associé à Onyx Initiative et collabore à divers programmes d'enseignement coopératif universitaires dans le but d'attirer une main-d'œuvre étudiante provenant de la communauté noire.

L'entreprise collabore avec ABSC et Accelerate Auto sur des présentations aux élèves du secondaire dans le but d'accroitre la représentation des Noirs dans l'industrie automobile.

Hyundai Canada continuera de déployer des efforts dans le but de mettre fin au racisme envers les Noirs en collaboration avec l'Initiative BlackNorth et en partageant les meilleures pratiques.

Au sujet de Hyundai Auto Canada Corp.

Hyundai Auto Canada, fondée en 1983 et dont le siège social est situé à Markham en Ontario, est une filiale de Hyundai Motor Company de Corée. Les véhicules Hyundai sont distribués au Canada par Hyundai Auto Canada Corp. et vendus par un réseau national de plus de 221 concessionnaires qui en assurent également le service. Hyundai est également le premier constructeur à offrir un véhicule électrique zéro émission à pile à combustible de deuxième génération aux consommateurs au Canada, le NEXO. Vous retrouverez plus d'informations au sujet de Hyundai et de ses véhicules sur www.HyundaiCanada.com.

