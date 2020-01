Hyundai Canada poursuit sa séquence record en décembre pour un cinquième mois consécutif, annonce un succès en 2019

MARKHAM, ON, le 8 janv. 2020 /CNW/ - Hyundai Canada a annoncé aujourd'hui des ventes de 7 807 unités en décembre, une augmentation de 15,5% par rapport au même mois l'an dernier. Il s'agit du cinquième mois consécutif de ventes record pour Hyundai Canada, surpassant constamment le marché canadien.

Dans l'ensemble, en 2019, Hyundai a vendu 133 207 unités au total, soit une augmentation de 4,2% par rapport à 2018. Notamment, Hyundai a repris sa position de troisième plus grande marque d'automobiles importées au Canada. Dans un marché en déclin, la marque a pu conquérir 1,1% supplémentaire de part de marché totale, la portant à 7,2% contre 6,1% en 2018.

De plus, Kona reste le leader incontesté de son segment, avec 20% de part de marché en 2019. Kona a devancé la deuxième place de Kicks de près de 700 unités en décembre. Tucson voit une augmentation significative de 44% et a surperformé son segment en décembre.

La demande des consommateurs pour les modèles écologiques de la marque était sans précédent, les ventes de véhicules électriques de Hyundai ayant triplé en 2019, pour un total de 3 772 unités, en grande partie grâce au succès du nouveau Kona électrique. Les modèles Kona et Kona électrique ont tous deux été nommés l'Utilitaire nord-américain de l'année 2019 par les North American Car, Utility et Truck of the Year Awards.

Le lancement effectif des nouveaux VUS Palisade et Venue a également contribué de manière significative au succès de Hyundai en 2019, ainsi qu'à une demande soutenue pour les Tucson et Santa Fe. Les ventes de SUV ont atteint un nombre record en 2019 avec 78 980 unités vendues, contre 67 171 unités en 2018.

Genesis, la marque de luxe de Hyundai, a également impressionné, ayant établi sa troisième performance record consécutive, augmentant les ventes totales de plus de 5% par rapport à l'année précédente, tandis que les marques de luxe européennes ont baissé de plus de 6%.

Cette année, Hyundai Canada a franchi de nombreux titres, comme avoir été nommé l'un des meilleurs lieux de travail au Canada en 2019 par Great Place to Work. De plus, Hyundai a reçu le Gold Award de l'Association canadienne du marketing pour un support et un développement significatif de sa marque en 2019.

«L'année dernière a été un tournant pour la marque. Le marché automobile se contracte, mais les ventes au détail de Hyundai ont augmenté de façon significative, ce qui a entraîné une augmentation de parts de marché record», a déclaré Don Romano, Président et chef de la direction de Hyundai Auto Canada. «Nous avons été honorés de voir notre performance reconnue par notre société mère, Hyundai Motor Corporation, avec le Platinum Award for Excellence pour 2019, un prix décerné au pays le plus performant au monde. »

De nombreuses réalisations remarquables ont conduit à une année couronnée de succès pour la marque et entraîneront une dynamique accrue au cours de la nouvelle année.

Kona nommé le Meilleur utilitaire compact de l'AJAC pour 2019

Kona et Kona electric ont toutes deux été nommées l'Utilitaire nord-américain de l'année pour 2019 par les North American Car, Utility et Truck of the Year Awards

Hyundai Canada a remporté le prix de la Meilleure innovation en matière de sécurité pour 2020 de l'AJAC pour son Système de moniteur d'angles morts

Veloster N a remporté la Voiture de performance de 2020 du magazine Road & Track

Palisade a remporté le prestigieux Red Dot Award pour l'excellence en design

Santa Fe 2019 a reçu un prix de ALG pour le meilleur design redessiné de l'année

Kona a remporté le Meilleur utilitaire compact pour 2019 et 2020 et le Meilleur nouveau VUS de l'année pour 2019 du Guide de l'Auto

le Meilleur nouveau VUS de l'année pour 2019 du Guide de l'Auto Genesis Mint Concept a remporté le Meilleur prototype 2020 du Guide de l'Auto

Kona a remporté le prix du Meilleur VUS sous-compact de l'année 2020 d'Auto123.com

Hyundai Canada a été nommé l'un des meilleurs lieux de travail ™ 2019 au Canada par Great Place to Work

par Great Place to Work Genesis Motors a reçu le Silver Award pour le service à la clientèle de l'Association canadienne du marketing

Hyundai a reçu le Gold Award pour un développement significatif de sa marque en 2019 de l'Association canadienne du marketing

Hyundai Motor Corporation a décerné à Hyundai Canada le prix d'excellence Platine pour 2019

Modèle Ventes Différence (%) Accent 287 - 35,4 % Elantra 2 150 + 6,2 % Veloster 56 + 1,8 % Ioniq 21 - 90,1 % Sonata 81 - 66,3 % Venue 305 --- Kona 1 773 + 77,8 % Tucson 1 839 + 43,9 % Santa Fe 919 - 6,5 % Palisade 375 --- NEXO 1 ---

