« Chez Hyundai Canada, nous croyons que le changement au nom de l'inclusion et de l'égalité passe par l'action. Par conséquent, il est très important pour nous d'offrir ce programme de bourse afin de favoriser la diversité des talents et de faire grandir la prochaine génération de l'industrie automobile », a déclaré Kirk Merrett, directeur des ressources humaines et de l'administration chez Hyundai Canada. « Nous sommes fiers d'investir dans l'avenir des étudiants du Centennial College tout en réalisant la vision de Hyundai en matière de progrès pour l'humanité. »

Le Centennial College accueille environ 2 000 étudiants à l'École des Transports - la plus grande au Canada - en raison de son corps professoral hautement qualifié et de son équipement de formation à la fine pointe de la technologie. Alors que Hyundai Canada continue de dominer l'industrie avec la dernière technologie de route intelligente et sa vision vers un avenir électrifié, l'objectif à long terme reste de combler l'écart entre la demande du marché et le développement des talents.

« Le Centennial College a une longue histoire d'accueil et de préparation d'étudiants issus de la diversité à des carrières dans le secteur des transports au Canada. Avec le soutien de la nouvelle bourse Hyundai Diversité, notre mission est renforcée pour servir la communauté noire et aider davantage de jeunes hommes et femmes noirs à accéder à des carrières enrichissantes dans le secteur automobile. », a déclaré Alan McClelland, doyen de l'École des Transports du Centennial College. « Nos plus sincères remerciements à Hyundai Auto Canada pour avoir reconnu la nécessité d'ouvrir davantage de portes à des carrières solides et enrichissantes dans l'industrie automobile. »

Hyundai Canada s'est déjà associé au Centennial College pour offrir des prêts de véhicules afin de former de jeunes apprentis aux dernières technologies de diagnostic avancé, de formation hybride et de carburant de remplacement, et d'acquérir des compétences pratiques en dehors des laboratoires automobiles.

La bourse Hyundai Diversité sera disponible pour l'automne 2021.

About Centennial College

Fondé en 1966, le Centennial College est le premier collège public de l'Ontario. Il dessert principalement la partie est de la région du Grand Toronto avec cinq campus distincts. Centennial est connu pour son enseignement exemplaire, sa programmation innovante et la création de nombreux partenariats. L'école des Transports du Centennial College est le plus grand centre de formation en transport au Canada, attirant chaque année 2 000 étudiants en apprentissage et diplômés dans nos programmes d'apprentissage modifiés pour l'automobile, les camions et autocars et les fabricants. Notre corps professoral est parmi les plus qualifiés du secteur et l'équipement de formation est à la pointe de la technologie. Les programmes sont soutenus et examinés par des représentants de l'industrie. Nous sommes fiers de notre longue histoire de collaboration avec nos partenaires de l'industrie pour former la prochaine génération de techniciens de service qualifiés au Canada. Pour plus d'informations, visitez www.centennialcollege.ca.

À propos de Hyundai Auto Canada Corp.

Hyundai Auto Canada, fondée en 1983 et dont le siège social est situé à Markham en Ontario, est une filiale de Hyundai Motor Company of Korea. Les véhicules Hyundai sont distribués partout au Canada par Hyundai Auto Canada et vendus par un réseau national de plus de 221 concessionnaires qui en assurent également le service. Hyundai est également le premier constructeur à offrir un véhicule électrique à pile à combustible zéro émission de deuxième génération aux consommateurs au Canada, le NEXO. Vous retrouverez plus d'informations au sujet de Hyundai et sur ses véhicules sur www.HyundaiCanada.com.

SOURCE Hyundai Auto Canada Corp.

