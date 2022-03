Hyundai Canada a fait un don de 50 000 $ à Indspire en soutien financier au programme de bourses postsecondaires pour étudiants autochtones.

MARKHAM, ON, le 17 mars 2022 /CNW/ - Hyundai Canada est fière de faire un don de 50 000 $ au programme Bâtir un avenir meilleur : Bourses d'études, bourses d'excellence et primes. La bourse de Hyundai Canada vise à fournir aux jeunes Autochtones l'occasion de faire des études postsecondaires, en plus d'augmenter la notoriété sur les possibilités de carrière dans l'industrie automobile. Le soutien financier sera accordé aux étudiants autochtones qui fréquentent des établissements postsecondaires partout au Canada - comme un collège, une université, un collège technique ou qui participent à un programme d'apprentissage - et qui sont inscrits à des programmes d'administration des affaires ou du domaine automobile. Bien que les besoins financiers demeurent le principal critère d'attribution de ces bourses et primes, d'autres facteurs tels que l'engagement communautaire ainsi que le mérite et les performances académiques sont également des facteurs déterminants.

Indspire a été nommé l'un des 10 meilleurs organismes de bienfaisance ayant un impact au Canada par Charity Intelligence Canada durant cinq années consécutives. Indspire est le plus grand organisme de bienfaisance national dirigé par des Autochtones et au bénéfice des Autochtones au Canada, investissant dans l'éducation des Premières Nations, des Inuits et des Métis à travers le pays. Indspire assure la gestion et la distribution de la bourse de Hyundai Canada grâce à son programme Bâtir un avenir meilleur : Bourses d'études, bourses d'excellence et primes, dans le cadre duquel tous les fonds sont jumelés par le gouvernement du Canada.

« Grâce à ce don, nous espérons créer de nouvelles opportunités pour les étudiants autochtones de niveau postsecondaire des secteurs de l'automobile et de l'administration des affaires, en plus de faciliter leur accès aux nombreuses opportunités de carrière actuellement offertes dans ces domaines », a déclaré Kirk Merrett, directeur des ressources humaines chez Hyundai Canada. « Nous sommes fiers et honorés de soutenir la mission d'Indspire visant à faire tomber les barrières afin que les jeunes Autochtones puissent réaliser leur plein potentiel grâce aux études. »

« La bourse de Hyundai Canada représente une nouvelle et belle occasion pour les étudiants autochtones de poursuivre leurs rêves de carrière dans les domaines de l'automobile ou de l'administration des affaires », a déclaré Mike DeGagné, président et chef de la direction d'Indspire.

« Nous sommes très heureux de travailler avec Hyundai Canada sur cette importante initiative, et avec la création de cette bourse, de jeter les bases de collaborations futures visant à soutenir les étudiants autochtones. »

Les étudiants peuvent postuler pour la bourse de Hyundai Canada avant les dates limites suivantes : 1er août, 1er novembre et 1er février sur https://indspirefunding.ca/fr/bourses-detudes-bourses-dexcellence-et-primes/ . Hyundai Canada demeure engagée dans sa vision du « progrès pour l'humanité » en s'associant à des organismes contribuant à bâtir un avenir solide pour les jeunes au Canada.

Hyundai Auto Canada, fondée en 1983 et dont le siège social est situé à Markham en Ontario, est une filiale de Hyundai Motor Company de Corée. Les véhicules Hyundai sont distribués au Canada par Hyundai Auto Canada Corp. et vendus par un réseau national de plus de 223 concessionnaires qui en assurent également le service. Hyundai est également le premier constructeur à offrir un véhicule électrique zéro émission à pile à combustible de deuxième génération aux consommateurs au Canada, le NEXO. Vous retrouverez plus d'informations au sujet de Hyundai et sur ses véhicules sur www.HyundaiCanada.com .

Indspire est un organisme de bienfaisance national autochtone investissant dans l'éducation des Premières Nations, des Inuits et des Métis pour le bénéfice à long terme de ces personnes, de leurs familles, de leurs communautés et du Canada. Avec le soutien de ses partenaires financiers, Indspire offre un soutien financier, des programmes et des ressources afin que les étudiants des Premières Nations, Inuits et Métis puissent atteindre leur plein potentiel. En 2020-2021, Indspire a remis 6 245 bourses d'études totalisant plus de 20 millions de dollars à des étudiants des Premières Nations, Inuits et Métis à travers le Canada.

