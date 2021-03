Entente de service axée sur le recyclage en fin de vie des blocs de batteries des véhicules hybrides, hybrides rechargeables et électriques.

Le processus de recyclage récupère 95% des composants des batteries au lithium-ion.

MARKHAM, ON, le 11 mars 2021 /CNW/ - Hyundai Canada a annoncé aujourd'hui avoir conclu un accord avec la société québécoise Recyclage Lithion pour la récupération et le recyclage des batteries haute tension de certains de ses véhicules hybrides, hybrides rechargeables et électriques, et ce, dans le but ultime d'augmenter la durabilité écologique du cycle de production des véhicules électriques.

« Le développement des véhicules électriques est l'une de nos priorités depuis de nombreuses années. Hyundai est devenue aujourd'hui le plus important distributeur de véhicules électriques grand public au Canada, et nous en sommes très fiers », a affirmé Michel Poirier, directeur de l'expérience client et du service après-vente chez Hyundai Auto Canada. « Par conséquent, nous devons être proactifs et développer un modèle d'élimination durable de ces batteries en fin de vie ».

Lithion a développé un procédé efficace et rentable de recyclage des batteries au lithium-ion. Le processus permet de récupérer et de traiter 95% des composants des batteries afin qu'ils puissent être réutilisés par les fabricants de batteries, fermant ainsi la boucle du cycle de vie des batteries.

« Recyclage Lithion est ravi et fier de faire équipe avec Hyundai Canada, un fournisseur de solutions de mobilité visionnaire et soucieux de créer une chaine d'approvisionnement durable pour ses batteries lithium-ion. Cette entente de service aura pour effet de valider une technologie à la fois économique et novatrice réduisant considérablement l'empreinte de carbone associée aux technologies existantes et à l'exploitation minière », a déclaré Benoît Couture, président de Recyclage Lithion. Il a ajouté : « ce type de partenariat montre la voie vers un modèle d'affaires collaboratif du futur afin de fermer le cycle de vie des matériaux et métaux critiques utilisés dans les batteries lithium-ion, ce qui est requis afin de décarboniser nos transports »

Les dernières étapes de pilotage à l'échelle industrielle ont actuellement lieu à l'usine de 10 000 pieds carrés de Lithion à Anjou, au Québec, dont la première usine commerciale doit ouvrir ses portes en 2022. Hyundai est le premier constructeur automobile au Canada à officialiser une entente de service avec Lithion.

Au sujet de Hyundai Auto Canada Corp.

Hyundai Auto Canada, fondée en 1983 et dont le siège social est situé à Markham en Ontario, est une filiale de Hyundai Motor Company de Corée. Les véhicules Hyundai sont distribués au Canada par Hyundai Auto Canada Corp. et vendus par un réseau national de plus de 221 concessionnaires qui en assurent également le service. Hyundai est également le premier constructeur à offrir un véhicule électrique zéro émission à pile à combustible de deuxième génération aux consommateurs au Canada, le NEXO. Vous retrouverez plus d'informations au sujet de Hyundai et sur ses véhicules sur www.HyundaiCanada.com.

Pour plus de renseignements sur Hyundai et ses produits, visitez le site www.hyundainews.ca ou communiquez avec :

Jean-François Taylor, superviseur des relations publiques, Hyundai Auto Canada Corp.

Bureau : (905) 948-6754, Courriel : [email protected]

Mohga Hassib, coordonnatrice des relations publiques, Hyundai Auto Canada Corp.

Bureau : (905) 948-6882, Courriel : [email protected]

Au sujet de Lithion

Recyclage Lithion a développé un procédé efficace et rentable pour récupérer les matériaux stratégiques des batteries lithium-ion en fin de vie et des rebuts de production. Le procédé Lithion permet de récupérer et traiter 95% des composantes des batteries afin de permettre la réutilisation par les fabricants de batteries. Cette technologie accélère la transition vers des énergies vertes et permet de rencontrer les cibles de décarbonization en réduisant la pression sur l'extraction des ressources naturelles. En 2022-2023, Lithion lancera sa première usine commerciale s'appuyant sur les données provenant de son usine-pilote d'échelle industrielle créée en 2019. Lithion vise un déploiement, via un modèle de licence, de 20 usines de recyclage à l'échelle mondiale.

Pour plus d'informations sur Recyclage Lithion et ses services, veuillez visiter le site https://www.lithionrecycling.com/.

Jean-Christophe Lambert, Responsable développement des affaires, Recyclage Lithion, 514-604-4240, [email protected]

SOURCE Hyundai Auto Canada Corp.

Liens connexes

www.hyundaicanada.com