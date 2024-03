Hyundai Auto Canada reconnu parmi les Meilleurs lieux de travail pour les femmes en 2024

Le « pipeline de leadership » de Hyundai Canada compte des membres féminins de l'équipe qui ont été retenues et promues avec succès, avec 50 % des cadres au niveau national qui s'identifient comme des femmes.

HAC prévoit plusieurs avantages et assouplissements pour soutenir les proches aidantes et les mères de famille.

Le récent partenariat établi avec la Ligue professionnelle de hockey féminin témoigne de l'engagement de HAC à combler le fossé entre les genres et à garantir l'équité dans la représentation de la marque.

MARKHAM, ON, le 13 mars 2024 /CNW/ - Hyundai Auto Canada (HAC) a été reconnu parmi les Meilleurs lieux de travailMC pour les femmes sur la liste de Great Place to WorkMD pour l'année 2024. Les efforts déployés par HAC pour faire de l'industrie automobile un milieu plus inclusif pour les femmes sont salués pour la cinquième année par Great Place to WorkMD à la suite d'une analyse indépendante réalisée à partir de la rétroaction provenant directement des membres de l'équipe.

Groupe de femmes occupant des postes à tous les niveaux chez Hyundai Canada et Genesis Canada. Photo prise au siège social de Markham, en Ontario, pour commémorer la reconnaissance de GPTW. (Groupe CNW/Hyundai Auto Canada Corp.)

« Cette récompense témoigne du talent inouï de toutes les femmes au sein de notre organisation qui contribuent à faire avancer notre entreprise », affirme Jennifer Maki, cadre dirigeante des ressources humaines. « Notre objectif en tant qu'organisation est de créer un milieu de travail où chaque personne s'épanouit, tant sur le plan professionnel que personnel. Nous saluons notre équipe de direction d'avoir intégré nos valeurs fondamentales que sont l'équité et l'inclusion dans leurs décisions, et envers Great Place to Work pour avoir reconnu notre engagement en ce sens, que nous tentons de mettre en pratique de manière tangible au quotidien. »

Des partenariats significatifs

L'annonce du plus récent partenariat de HAC en tant que tout premier Partenaire automobile officiel de la Ligue professionnelle de hockey féminin (LPHF) vient renforcer l'engagement de l'entreprise envers sa clientèle diversifiée. En soutenant les femmes dans le sport, HAC participe activement à la représentation égalitaire avec des partenariats qui reflètent ses valeurs et contribuent à combler le fossé entre les genres dans toutes ses relations d'affaires.

Une évolution de carrière durable

Avec son initiative « Women in Leadership Pipeline », HAC vise à retenir les femmes et à leur offrir des perspectives de développement de carrière dès le niveau d'entrée. À l'heure actuelle, 39 % des membres de l'organisation s'identifient comme des femmes. HAC compte 50 % de femmes parmi les cadres au niveau national (contre 0 en 2018), et 49 % des personnes recrutées dans l'ensemble de l'organisation sont des femmes. HAC a mis en place diverses stratégies de recrutement et d'intégration en vue d'attirer, de retenir et de faire évoluer les personnes de talent. Ces stratégies comprennent notamment un programme de révision des CV et une méthodologie d'évaluation des compétences qui veillent à ce que les préjugés inconscients soient exclus du processus de sélection. De plus, HAC organise régulièrement des séances de réseautage appelées « HACC Attracts » avec des personnes recommandées par les membres de l'équipe pour les rencontrer avant même que des postes soient à pourvoir.

Un groupe-ressource pour les employées, dédié aux femmes :

En mars, HAC célèbre le cinquième anniversaire de Women@HAC, un groupe-ressource pour les employées qui encourage le dialogue en faveur du changement et de l'autonomisation des femmes au sein de l'équipe, de la clientèle et des partenaires. Les membres de l'équipe Women@HAC fêtent cinq années de mentorat, de bénévolat et de développement professionnel, au cours desquelles elles ont créé et consolidé des liens qui ont contribué à faire reconnaître la place des femmes dans le monde des affaires. Soulignons que Women@HAC a été le point de départ de Empowering Auto (qui en est à sa troisième année), une organisation à but non lucratif qui a pour objectif de mettre en valeur les profils professionnels et de créer des opportunités de réseautage et de mentorat visant à recruter et à retenir les femmes et leurs alliés dans le secteur de l'industrie automobile.

Des avantages qui soutiennent les mères

Hyundai Canada offre un complément salarial pour 15 semaines de congé de maternité et a également augmenté les régimes d'assurance pour soutenir les parents qui souhaitent avoir recours à une mère porteuse, à l'adoption ou à des traitements de fécondation in vitro. Par ailleurs, HAC a mis à jour sa politique en matière de congés en offrant dix « journées de mieux-être » pour permettre aux membres de l'équipe de disposer d'une certaine flexibilité pour répondre aux besoins de leur famille. La politique relative à ces « journées de mieux-être » a été revue afin que les membres de l'équipe soient informées qu'elles peuvent prendre des congés, qui ne sont pas comptabilisés comme des jours de vacances, pour des rendez-vous chez le médecin, des activités liées à l'école, ou des obligations familiales urgentes concernant le membre de l'équipe ou l'un de ses proches. Des horaires flexibles pour les vendredis et les heures de bureau sont également en vigueur pour répondre aux besoins des proches aidantes.

Pour être admissibles à cette désignation, les organisations doivent détenir la certification Great Place to WorkMD et obtenir des résultats exceptionnellement élevés de la part du personnel au sondage Trust Index. Hyundai Canada figurait sur la liste des Meilleurs lieux de travailMC pour les femmes en 2019, 2021, 2022 et 2023. L'organisation a reçu la certification Great Place to WorkMD pour la première fois en 2017 et est apparue sur la liste des Meilleurs lieux de travailMC au Canada chaque année depuis 2018.

Au sujet de Hyundai Auto Canada

Hyundai Auto Canada, fondée en 1983 et dont le siège social est situé à Markham en Ontario, fut la première filiale de Hyundai Motor Company à l'extérieur de la Corée. Hyundai offre aux Canadiens une gamme de voitures, de VUS et de véhicules électrifiés dotés de nombreuses technologies. Aujourd'hui, avec plus de 250 concessionnaires à travers le Canada, Hyundai est le partenaire automobile officiel de l'Association des joueurs de la Ligue nationale de hockey (AJLNH) et de la Ligue nationale de hockey (LNH®) au Canada. Hyundai a été reconnue comme étant l'un des 50 Meilleurs lieux de travailMC au Canada au cours des cinq dernières années par le Great Place to Work® Institute.

Contact des médias :

Jenn McCarthy

Directrice nationale, relations publiques

Hyundai Auto Canada

(416) 770-0842

[email protected]

Mohga Hassib

Analyste, relations publiques

Hyundai Auto Canada

(416) 434-9833

[email protected]

Au sujet de Great Place to Work®

Great Place to Work® est l'autorité mondiale en matière de culture hautement performante et de grande confiance en milieu de travail. Il s'agit d'un centre de recherche et d'une firme de consultation d'envergure mondiale ayant pour mission de bâtir une meilleure société en aidant les compagnies à transformer leur milieu de travail. Great Place to Work® établit les normes, le cadre de travail et l'expertise requise afin de créer, de maintenir et de reconnaitre les cultures d'entreprise exceptionnelles en milieu de travail. Au Canada, Great Place to Work® dresse des listes des « Meilleurs lieux de travailMC » (Best Workplace™) spécifiques à diverses industries et des profils démographiques. Ces listes font partie de la plus vaste étude annuelle à l'échelle mondiale sur les lieux de travail, culminant avec une série de listes nationales de plus de 50 pays, y compris une grande étude listant les 100 meilleures compagnies et publiée annuellement dans le magazine Fortune.

À l'échelle mondiale, ce sondage permet à 11 millions d'employés d'exprimer leur voix, ce qui représente le principal critère de sélection des gagnants. Il n'y a qu'une façon de se retrouver sur cette liste - ce sont vos employés qui doivent le faire.

Visitez www.greatplacetowork.ca

SOURCE Hyundai Auto Canada Corp.