En collaboration avec la LNH et l'AJLNH, Hyundai continuera de maintenir son lien avec le hockey au Canada grâce à des évènements de la LNH - notamment la Classique héritageMC de la LNH et les séries éliminatoires de la Coupe Stanley® - de la couverture médiatique, aux droits d'utilisation du nom et du logo de la LNH, ainsi que la participation de joueurs actuels et anciens de la LNH par l'intermédiaire de l'AJLNH et de l'Association des anciens de la LNH (NHL Alumni Association). Le partenariat offre également l'opportunité d'enrichir les initiatives communes de responsabilité sociale avec diverses entreprises en favorisant l'engagement communautaire et des projets conjoints.

« Hyundai Canada est fier d'être un défenseur de la communauté du hockey au Canada et nous sommes extrêmement heureux de devenir le partenaire automobile officiel de la LNH et de l'AJLNH à compter de la saison prochaine au Canada », a déclaré Don Romano, président et chef de la direction de Hyundai Canada. « Chez Hyundai, nous cherchons toujours à bâtir un lien significatif avec nos clients, et ce partenariat, avec la ligue sportive par excellence au Canada, nous permet de renforcer notre engagement, non seulement auprès de notre clientèle, mais aussi auprès des Canadiens et Canadiennes, d'un océan à l'autre, qui partagent le même amour que Hyundai pour le hockey ».

« Genesis est ravi de devenir la toute première marque automobile de luxe officielle partenaire de la LNHC et L'AJLNH », a déclaré Lawrence Hamilton, directeur exécutif de Genesis Motors Canada.

« Chez Genesis, nous croyons que pour aller de l'avant, il faut établir un contact véritablement sincère avec le public et rien ne rassemble autant les Canadiens et Canadiennes que le hockey. Nous avons hâte de partager cette expérience avec nos clients, ainsi que les Canadiens et Canadiennes partout au pays au cours des prochaines années ».

« Ce partenariat avec Hyundai Canada témoigne de notre amour commun pour le hockey, et du plaisir que nous avons à conduire pour assister aux matchs de hockey, à tous les niveaux et dans toutes les communautés. », a déclaré Kyle McMann, vice-président principal, développement des affaires nord-américaines de la LNH. « Nous avons hâte de travailler avec Hyundai au cours de la prochaine saison et au-delà afin de donner vie à ce partenariat et nos marques respectives, tout en faisant la promotion du hockey local. La LNH ne pouvait pas trouver un meilleur constructeur pour devenir partenaire automobile officiel au Canada ».

« Les joueurs sont enthousiastes de s'associer à Hyundai Canada, un chef de file reconnu de l'industrie et une marque qui soutient le hockey local et met en avant notre sport au Canada », a déclaré Devin Smith, directeur principal, marketing et relations communautaires de L'AJLNH. « Les routes sillonnées par les joueurs dans le cadre du hockey ont laissé des souvenirs mémorables. Nous avons le plaisir de travailler avec Hyundai Canada en invitant les joueurs à partager leurs expériences de ce sport à travers ce partenariat prometteur ».

De plus amples détails sur le partenariat seront annoncés dans les mois à venir.

NHL/LNH, l'écusson de la NHL/LNH et le nom et l'image de marque de la Coupe Stanley sont des marques déposées et le nom et le logo de la Classique héritage de la LNH/NHL Heritage Classic sont des marques de commerce de la Ligue nationale de hockey. © LNH 2022. Tous droits réservés.

La NHLPA (Association des joueurs de la Ligue nationale de hockey) et le logo de la NHLPA sont des marques déposées de la NHLPA et utilisées sous licence. © NHLPA. Tous droits réservés.

Au sujet de Hyundai Auto Canada Corp.

Hyundai Auto Canada, fondée en 1983 et dont le siège social est situé à Markham en Ontario, est une filiale de Hyundai Motor Company de Corée. Les véhicules Hyundai sont distribués au Canada par Hyundai Auto Canada Corp. et vendus par un réseau national de plus de 223 concessionnaires qui en assurent également le service. Hyundai est également le premier constructeur à offrir un véhicule électrique zéro émission à pile à combustible de deuxième génération aux consommateurs au Canada, le NEXO. Vous retrouverez plus d'informations au sujet de Hyundai et sur ses véhicules sur www.HyundaiCanada.com.

Genesis Motors Canada

Genesis Motors Canada, dont le siège social est situé à Markham en Ontario, assure la distribution, la mise en marché et le service des véhicules Genesis au Canada grâce à un réseau de 30 agences de distribution. Genesis est une toute nouvelle marque automobile mondiale de grand luxe offrant les standards les plus élevés en matière de performance, de design et d'innovation. Genesis offre une gamme de véhicules incluant la berline sport G70, la berline exécutive G80, la berline porte-étendard G90 et le véhicule utilitaire sport GV80. La marque vient de lancer également son premier véhicule électrique, le multisegment utilitaire GV60. Tous les véhicules Genesis vendus au Canada sont offerts à un prix tout compris, incluant le service de voiturier Genesis à domicile pour la vente et le service, les entretiens réguliers gratuits, une garantie complète, et plus encore. Visitez www.genesis.ca pour en savoir davantage.

Au sujet de la LNH

La Ligue nationale de hockey (LNH®)/National Hockey League (NHL®), fondée en 1917, compte 32 clubs membres. Chaque équipe reflète la composition internationale de la Ligue avec des joueurs provenant de plus de 20 pays, tous convoitant le trophée le plus prestigieux et le plus historique du sport professionnel, la Coupe Stanley®. Chaque année, la LNH divertit plus de 670 millions de partisans dans des amphithéâtres et grâce à ses partenaires à la télévision et à la radio nationales, sans compter plus de 191 millions d'abonnés à divers comptes - comptes de la ligue, des équipes et des joueurs - sur Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, TikTok et YouTube et plus de 100 millions de partisans en ligne sur NHL.com. La Ligue diffuse des matchs dans plus de 160 pays et territoires par l'intermédiaire de divers détenteurs de droits, notamment ESPN, Turner Sports et NHL NetworkMC aux États-Unis; Sportsnet et TVA Sports au Canada; Viaplay dans la région nordique; et CCTV et Tencent en Chine; en plus de joindre les partisans du monde entier avec des jeux disponibles en diffusion en continu dans tous les pays. Les partisans sont également impliqués sur leurs appareils mobiles grâce aux plateformes numériques de la Ligue (application gratuite NHL®); sur neuf plateformes de médias sociaux; sur SiriusXM NHL Network RadioMC; et sur NHL.com, offert en huit langues et avec un accès incomparable aux statistiques des joueurs et des équipes, ainsi qu'à tous les résultats de la saison régulière et des séries éliminatoires, et ce, depuis la création de la Ligue, le tout propulsé par SAP. NHL Original Productions et NHL Studios produisent une programmation originale fascinante, offrant un accès sans précédent aux joueurs, aux entraineurs et au personnel de la ligue et des équipes, pour une distribution sur les plateformes sociales et numériques de la LNH.

La LNH s'engage à favoriser des communautés saines et dynamiques en utilisant le hockey afin de rejoindre les partisans de tous/tes les races, couleurs, religions, origines nationales, identités de genre, âges, orientations sexuelles et statuts socio-économiques. L'initiative Hockey Is For Everyone™ de la LNH renforce la politique officielle du sport favorisant l'inclusion sur la glace, dans les vestiaires, les salles de réunion et les gradins. La LNH offre un meilleur accès et des opportunités pour les gens de tous les horizons et de toutes capacités de jouer au hockey, cela, en favorisant des environnements plus inclusifs et en développant le sport en intégrant une plus grande diversité de participants. À ce jour, la LNH a investi plus de 100 millions de dollars dans des programmes de hockey pour les jeunes et le hockey mineur, et s'engage à investir 5 millions de dollars supplémentaires dans des programmes favorisant la diversité et l'inclusion au cours de la prochaine année.

Au sujet de l'Association des joueurs de la Ligue nationale de hockey

L'Association des joueurs de la Ligue nationale de hockey (NHLPA - National Hockey League Players' Association), fondée en 1967, est une organisation syndicale dont les membres sont les joueurs de la Ligue nationale de hockey (LNH). La NHLPA représente les joueurs dans diverses facettes, telles que les relations de travail, les licences de produits, le marketing, le hockey international et les relations communautaires, et ce, tout en faisant la promotion de ses membres et du hockey. En 1999, la NHLPA a lancé le fonds Goals & Dreams afin de permettre aux joueurs de redonner quelque chose au sport qu'ils aiment. Au cours des 22 dernières années, plus de 80 000 enfants méritants dans 34 pays ont bénéficié des dons en équipement de hockey pour les joueurs. Le fonds Goals & Dreams de la NHLPA a fait don de plus de 25 millions de dollars à des programmes de hockey mineur, ce qui représente le plus important programme du genre. Pour plus de renseignements sur la NHLPA, visitez le site www.nhlpa.com.

