MARKHAM, ON, le 13 mars 2024 /CNW/ - Hyundai Auto Canada a fait l'annonce aujourd'hui d'un partenariat canadien pluriannuel avec la Ligue professionnelle de hockey féminin (LPHF), devenant ainsi le tout premier Véhicule officiel de la LPHF. Ce partenariat fait également de Hyundai Canada le Véhicule officiel des trois équipes canadiennes de la ligue, soit celles de Montréal, d'Ottawa et de Toronto. Hyundai Canada développe actuellement du contenu de marketing et de communication qui allie ses véhicules primés au talent de classe mondiale des femmes de la LPHF.

Hyundai Auto Canada annonce son partenariat avec la Ligue professionnelle de hockey féminin (Groupe CNW/Hyundai Auto Canada Corp.)

Ce partenariat avec la LPHF constitue un autre jalon pour Hyundai Canada dans son engagement touchant tous les niveaux de hockey. Depuis près de 15 ans, la marque s'implique dans le milieu du hockey grâce à ses initiatives locales, ses liens avec les diffuseurs et ses importantes commandites.

« L'inclusion est l'une des valeurs fondamentales de Hyundai Canada. Nous nous engageons à ce que notre main-d'œuvre soit aussi diversifiée que notre clientèle, c'est un objectif à atteindre au quotidien », affirme Christine Smith, directrice du marketing chez Hyundai Auto Canada. « Nous avons saisi l'occasion de mettre en pratique ces valeurs dans nos commandites et de soutenir une nouvelle ligue pour les plus grandes joueuses de hockey au monde. C'est un honneur pour nous de collaborer avec la LPHF pour faire avancer le hockey féminin comme il le mérite depuis longtemps, et nous souhaitons à la ligue un succès durable. »

« Avoir le soutien de grandes marques est très précieux pour la LPHF et ses joueuses, surtout à cette étape initiale du développement de la ligue. Nous savons qu'il y a un engouement et une demande pour les sports féminins, et les commanditaires sont essentiels pour soutenir la ligue à mesure qu'elle atteint de nouveaux sommets », indique Amy Scheer, vice-présidente principale des opérations commerciales de la ligue. « Nous sommes reconnaissantes envers Hyundai Canada pour son soutien et enthousiastes à l'idée d'évoluer aux côtés de la marque alors qu'elle poursuit son engagement à faire avancer le hockey. »

Le partenariat avec la LPHF témoigne de l'engagement de Hyundai Canada à créer des opportunités égalitaires et à combler l'écart entre les genres, en plus de constituer un pas vers l'avant dans son engagement à faire avancer le hockey. Depuis 2010, Hyundai soutient des programmes communautaires qui améliorent l'accès au hockey pour les jeunes de communautés sous-représentées et marginalisées.

En 2022, Hyundai Canada a fait passer son investissement dans le hockey au niveau supérieur en devenant le Partenaire automobile officiel de la Ligue nationale de hockey (LNHMD) et de l'Association des joueurs de la Ligue nationale de hockey (AJLNH) au Canada, en vertu d'une entente pluriannuelle. Dans le cadre de sa collaboration avec la LNH et l'AJLNH, Hyundai Canada est devenu le commanditaire principal du prix Willie O'Ree au Canada, lequel rend hommage aux personnes ayant un impact positif sur leur communauté, leur culture ou leur société par l'entremise du hockey.

À propos de Hyundai Auto Canada

Hyundai Auto Canada, qui a vu le jour en 1983 et dont le siège est situé à Markham, en Ontario, a été la première filiale de Hyundai Motor Company à s'implanter en dehors de la Corée. Hyundai offre aux consommateurs canadiens une gamme de voitures, de VUS et de véhicules électrifiés riches en technologies. Aujourd'hui, avec plus de 250 concessionnaires à travers le pays, Hyundai est le partenaire automobile officiel de l'Association des joueurs de la Ligue nationale de hockey (AJLNH) et de la Ligue nationale de hockey (LNHMD) au Canada. Depuis les cinq dernières années, Hyundai figure parmi les 50 Meilleurs lieux de travailMC au Canada, selon l'Institut Great Place to WorkMD. Pour en découvrir davantage sur Hyundai et ses véhicules, consultez le site www.hyundaicanada.com.

À propos de la Ligue professionnelle de hockey féminin (LPHF)

La Ligue professionnelle de hockey féminin (LPHF) est une ligue professionnelle de hockey sur glace nord-américaine composée de six équipes, soit Boston, Minnesota, Montréal, New York, Ottawa et Toronto, chacune étant formée des meilleures joueuses de hockey féminin au monde. Pour acheter des billets et de la marchandise, visitez le site www.thepwhl.com et abonnez-vous à l'infolettre de la LPHF pour recevoir les dernières nouvelles de la ligue. Vous pouvez également la suivre sur toutes les plateformes de médias sociaux @thepwhlofficial et les comptes des six équipes : @pwhl_boston, @pwhl_minnesota, @pwhl_montreal, @pwhl_newyork, @pwhl_ottawa, et @pwhl_toronto.

