Plus de 400 participants de l'industrie hydroélectrique, représentant le Canada, les États-Unis et d'autres pays, se pencheront sur les enjeux et opportunités qui se présentent à notre secteur. Au fil des trois journées du programme, les participants auront accès à des analyses exclusives et profiteront d'occasions de réseautage avec des acteurs clés de l'industrie, notamment des dirigeants des producteurs d'hydroélectricité, des cadres supérieurs et experts des fournisseurs de l'industrie ainsi que des représentants de gouvernements, d'universités et de groupes de réflexion.

Hydroélectricité Canada est fière de l'appui des principaux producteurs d'hydroélectricité et promoteurs de projets du Canada, notamment Hydro-Québec, BC Hydro, Manitoba Hydro, Ontario Power Generation, TC Energy et Evolugen, ainsi que de géants de la fabrication, de l'ingénierie et de la construction comme Andritz Hydro Canada, BBA, GE Renewable Energy, Kiewit, SNC-Lavalin, Barnard, HATCH, CIMA+, tout comme de l'agence de marketing 3flow Communications, dans la préparation de cet événement. Voyez comment vous pouvez renforcer la notoriété de votre entreprise et afficher votre appui à notre industrie.

Les experts et les leaders d'opinion de l'industrie sont invités à proposer des présentations dans le cadre de notre conférence.

Visitez le tout nouveau site Web de la conférence pour plus de détails, et pour profiter des tarifs avantageux de préinscription, offerts jusqu'au 30 juin 2021!

« Les dix prochaines années sont critiques pour lancer les projets et investissements qui seront nécessaires pour respecter les engagements climatiques du Canada dans le cadre de l'Accord de Paris, et de là, pour atteindre notre objectif de carboneutralité. Ce grand rendez-vous de la filière d'énergie propre et renouvelable par excellence du Canada permettra d'explorer les principaux atouts concurrentiels que présente l'hydroélectricité pour répondre aux défis d'abandonner le charbon, de multiplier la production d'énergie propre, de généraliser l'électrification et de stimuler le secteur de l'hydrogène vert. Venez célébrer avec nous ce tournant historique. C'est une occasion exceptionnelle de donner forme à cet avenir prometteur. »

- Patrick Bateman, président intérimaire, Hydroélectricité Canada

« Je suis heureuse de participer à cette grande rencontre de notre industrie organisée par Hydroélectricité Canada. Nous aurons l'occasion de poursuivre nos discussions pour identifier les moyens les plus rapides et les moins coûteux d'atteindre l'objectif de la carboneutralité en Amérique du Nord en misant sur une plus grande collaboration entre les différents acteurs de la scène des énergies renouvelables. »

- Sophie Brochu, présidente-directrice générale, Hydro-Québec

« BC Hydro est fière de s'afficher comme commanditaire principal de la Semaine de l'hydroélectricité canadienne 2021. J'ai hâte de faire connaître comment notre programme CleanBC prend appui sur notre abondante production hydroélectrique pour soutenir la transition vers une économie sobre en carbone et pour attirer les investissements en Colombie-Britannique. »

- Chris O'Riley, président et chef de la direction, BC Hydro

« C'est avec un immense plaisir qu'Andritz Hydro Canada participe, aux côtés d'autres grandes entreprises de fabrication, d'ingénierie et de construction, à la commandite du grand rendez-vous annuel de l'industrie hydroélectrique nationale organisée par Hydroélectricité Canada. Nous sommes à un tournant historique qui nécessite la mobilisation de notre industrie. Nous devons travailler à maximiser l'énorme potentiel de l'hydroélectricité en termes d'emplois et d'investissements au cours de cette décennie, au profit de la reprise économique post-pandémie au Canada et de la transition du pays vers la carboneutralité. »

-- Daniel Carrier, président, Andritz Hydro Canada

