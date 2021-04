MONTRÉAL, le 12 avril 2021 /CNW Telbec/ - Hydro-Québec lance aujourd'hui une grande initiative, Énergie en commun, qui a pour but de consulter et d'impliquer la population dans la recherche et la réalisation de projets porteurs pour nos collectivités. Énergie en commun est une invitation à réfléchir tous ensemble à trois chantiers liés à l'électrification du Québec : l'économie verte, la mobilité durable et la consommation responsable de l'énergie.

Tous les citoyens sont conviés à participer à cette réflexion collective et à soumettre leurs idées sur le site Web ÉnergieEnCommun.ca.

« Hydro-Québec souhaite se rapprocher encore plus des Québécoises et Québécois. Nous serons à l'écoute de vos idées, de vos aspirations et de vos ambitions », souligne Sophie Brochu, présidente-directrice générale d'Hydro-Québec. « Nous devons tous mettre l'épaule à la roue pour assurer une transition énergétique fructueuse, qui sera porteuse à la fois de développement économique et de réduction de nos émissions de gaz à effet de serre au plus bas coût possible. Plus que jamais, nous devons mettre notre énergie en commun. L'ambition d'Hydro-Québec est d'agir comme catalyseur afin que les propositions les plus porteuses voient le jour. Les idées serviront à inspirer et à orienter des projets concrets que nous réaliserons ensemble. »

Le financement de cette démarche se fait à partir des budgets publicitaires récurrents d'Hydro-Québec et n'aura donc aucune incidence sur les tarifs d'électricité.

Renseignements: Louis-Olivier Batty, Attaché de presse, 514 289-4214

