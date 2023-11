Hydro-Québec : un plan d'action ambitieux et rassurant pour le milieu des affaires

MONTRÉAL, le 2 nov. 2023 /CNW/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain accueille favorablement le Plan d'action 2035 d'Hydro-Québec présenté aujourd'hui par Michael Sabia, président-directeur général d'Hydro-Québec.

« La disponibilité d'une offre en électricité verte en quantité suffisante était au cœur des attentes du milieu des affaires. Sur ce point, nous sommes rassurés. Nous saluons l'objectif de tripler notre capacité de production éolienne et d'augmenter la part du solaire. Ces solutions nous permettront d'obtenir une offre additionnelle à court terme. Nous accueillons également favorablement la construction de nouveaux barrages et l'évaluation du potentiel du nucléaire pour nos capacités à long terme. Hydro-Québec envoie ainsi un message clair et très positif : il faut pouvoir soutenir la croissance économique et la transition énergétique avec une électricité verte disponible et abordable pour les entreprises », a déclaré Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

« Clairement, l'amélioration de l'efficacité énergétique est une stratégie incontournable pour les années à venir. En optimisant notre consommation, nous libèrerons des térawatts indispensables pour décarboner l'économie et répondre aux demandes croissantes des entreprises. À ce titre, nous saluons l'objectif de doubler les économies d'énergie d'ici 2035 », a poursuivi Michel Leblanc.

« Pour beaucoup d'entreprises, la transition énergétique va mener à une hausse de leur consommation d'électricité, sans nécessairement leur faire atteindre le fameux palier de 5 mégawatts, à partir duquel l'aval du ministère est requis. Nous comprenons qu'Hydro-Québec pourra accommoder ces hausses de consommation sans besoin d'autorisation supplémentaire. Il faut éviter de rajouter des lourdeurs administratives à nos entreprises si nous voulons assurer la réussite de leur transition verte », a souligné Michel Leblanc.

« La Chambre défend depuis longtemps l'utilisation de la tarification comme levier efficace pour inciter à des comportements vertueux. Le tarif L réservé aux grandes entreprises est un bon exemple de cette modulation, qui nous permet d'être concurrentiels à l'international. Dans ce contexte, nous soutenons l'idée d'examiner les conditions gagnantes pour la mise en place plus large d'une tarification dynamique pour les clients industriels, commerciaux et résidentiels. C'est une solution gagnant-gagnant », a précisé Michel Leblanc.

« Il faut encourager la conversion des bâtiments commerciaux et industriels du gaz naturel vers l'électricité pour atteindre nos objectifs de décarbonation. Il ne faut cependant pas imposer des conversions aux entreprises sans s'assurer que l'offre en électricité peut répondre à cette nouvelle demande. À ce titre, il sera important qu'Hydro-Québec et les villes s'arriment efficacement pour assurer la disponibilité en énergie. La collaboration et la prévisibilité sont nécessaires pour réussir la carboneutralité de nos bâtiments », a expliqué Michel Leblanc.

« Enfin, nous saluons l'accompagnement et le soutien supplémentaire qui sera offert aux entreprises qui souhaitent améliorer leur efficacité énergétique en rendant leurs équipements et leurs procédés plus efficaces, plus innovants et plus performants. C'est la preuve d'une réflexion globale, qui prend en compte les contraintes et les besoins de l'ensemble de la société », a conclu Michel Leblanc.

La Chambre recevra Michael Sabia, président-directeur général d'Hydro-Québec, pour discuter du Plan d'action 2035 et de ses retombées pour les entreprises lors d'un déjeuner-causerie le 14 novembre.

