Hydro-Québec soutient les municipalités pour plus de biodiversité dans les emprises de lignes électriques

QUÉBEC, le 23 nov. 2023 /CNW/ - Dans le cadre du colloque sur la connectivité écologique qui se tient au Centre des congrès de Québec, Hydro-Québec est fière d'annoncer officiellement qu'elle rend disponibles ses emprises de lignes de transport aux municipalités qui souhaitent y réaliser des aménagements favorisant la biodiversité. Pour les soutenir dans leurs projets, Hydro-Québec met en ligne un guide à leur intention. Cette initiative s'inscrit dans la poursuite de la collaboration entre Hydro-Québec, l'Union des municipalités du Québec (UMQ) et la Fédération québécoise des municipalités (FQM) relativement aux demandes des administrations municipales d'utiliser les emprises de lignes de transport.

Aménagement d’une prairie comprenant des herbacées et des petits arbustes dans une emprise de ligne de transport à Saint-Constant. (Groupe CNW/Hydro-Québec)

Plus précisément, Hydro-Québec, l'UMQ et la FQM désirent élargir la portée de l'entente-cadre actuelle entre les parties portant sur les projets récréatifs et communautaires dans les emprises de la société d'État afin de permettre aux municipalités d'effectuer des projets d'aménagement favorables à la biodiversité à moindre coût. Dorénavant, Hydro-Québec accompagnera donc les municipalités dans la planification de tels aménagements dans les emprises de lignes. Pour les encourager à y réaliser des projets, elle leur offre des baux gratuitement.

Lors de cette annonce, le président de l'UMQ, M. Martin Damphousse, a tenu à souligner que « les corridors de lignes de transport d'Hydro-Québec représentent des endroits privilégiés pour la mise en place de projets des municipalités visant à promouvoir la biodiversité. L'Union des municipalités du Québec salue le lancement du guide d'Hydro-Québec, qui facilitera la mise en œuvre par les municipalités d'aménagements favorables à la biodiversité dans les emprises et l'atteinte d'ici 2030 des cibles fixées lors de la COP15. Ce guide ainsi que l'intention d'Hydro-Québec d'élargir l'entente-cadre actuelle s'inscrit dans la poursuite des représentations de l'Union visant à éviter l'application du principe de la juste valeur marchande pour l'utilisation des emprises publiques par les municipalités. »

Monsieur Jacques Demers, président de la FQM, a pour sa part affirmé que « la protection de la biodiversité et des milieux naturels est un objectif important pour nos membres. Cette entente constitue un outil intéressant pour les MRC et les municipalités dans l'atteinte des objectifs qu'elles établiront prochainement dans leur plan climat. »

« Au cours des dernières années, le nombre de demandes reçues par les municipalités pour soutenir l'aménagement de projets structurants de restauration et de préservation de la biodiversité en emprise n'a fait qu'augmenter. Dans le contexte de la crise climatique et devant le déclin de la biodiversité, ces types de projets deviennent vitaux et Hydro-Québec souhaite, par son accompagnement, en faciliter la réalisation », a indiqué monsieur Nicolas Fleury, directeur - Affaires régionales et collectivités à Hydro-Québec.

Le contexte d'affaires d'Hydro-Québec évolue, et c'est pourquoi elle a mis au point une démarche de planification de projet et établi des conditions générales de réalisation des aménagements qui répondent aux demandes des municipalités, tout en préservant la fonction première d'une emprise de ligne de transport, soit le maintien d'une distance sécuritaire entre les conducteurs de la ligne et la végétation environnante. Cette aire de dégagement essentielle permet le bon fonctionnement du réseau, l'entretien des équipements et l'exploitation sécuritaire de la ligne.

Nous vous invitons à consulter le guide en cliquant sur ce lien : https://www.hydroquebec.com/themes/developpement-durable/pdf/pg-1129-2023E2674-guide-sur-la-biodiversite.pdf

Voici également une vidéo promotionnelle : https://www.youtube.com/watch?v=ShN4LmJxle8&t=2s

