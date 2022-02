MONTRÉAL, le 1er févr. 2022 /CNW Telbec/ - Hydro-Québec et Evolugen, société canadienne de Brookfield Renewable, ont annoncé aujourd'hui la conclusion d'une entente d'achat d'électricité d'une durée de 40 ans avec indexation. Cette entente permettra à Hydro-Québec de disposer des 263 MW de puissance installée des centrales de la rivière du Lièvre, dont Evolugen restera l'exploitant.

Avec la transition énergétique, la demande d'électricité propre et renouvelable sera en forte croissance au cours des années à venir. Hydro-Québec met en œuvre plusieurs stratégies pour faire face à cette demande, notamment en incorporant la puissance de ces quatre centrales situées le long de la rivière du Lièvre, en Outaouais. Leur apport en énergie représente environ 1,5 TWh annuellement, soit l'équivalent de la consommation de près de 90 000 résidences.

L'entente, qui comprend l'intégration du parc de production de la Lièvre à la planification de la production d'Hydro-Québec, inclut des droits d'accès prioritaires aux marchés américains.

« Cette entente stratégique nous permet d'ajouter de la puissance et de l'énergie renouvelable à nos approvisionnements dans un contexte où la demande au Québec et dans les marchés voisins est en croissance. L'occasion de faire l'acquisition de la production de centrales hydroélectriques fiables, en exploitation et déjà raccordées était attrayante à de nombreux égards. Cette entente nous est notamment utile lors de pointes hivernales » souligne Pierre Despars, vice-président - Stratégies d'entreprise et développement des affaires d'Hydro-Québec.

« Nous nous réjouissons de signer une entente stratégique avec Hydro-Québec, notre partenaire de longue date, visant la production de nos centrales de la Lièvre pendant les 40 prochaines années. Cette entente constitue pour Hydro-Québec un moyen local et durable de répondre à la demande croissante d'électricité renouvelable à laquelle elle fait face, indique Josée Guibord, cheffe de la direction d'Evolugen, société canadienne de Brookfield Renewable. Notre équipe collabore étroitement avec nos clients pour leur livrer des solutions sur mesure en matière d'énergie propre, comme celle-ci, afin de les aider à atteindre leurs objectifs et à réduire leur exposition au risque. »

Les livraisons de la production des centrales ont débuté le 31 décembre 2021.

À propos d'Hydro-Québec

Hydro-Québec produit, transporte et distribue de l'électricité. Elle est le plus grand producteur d'électricité du Canada et compte parmi les plus grands producteurs d'hydroélectricité du monde. Son unique actionnaire est le gouvernement du Québec. Reconnue comme un leader de l'hydroélectricité et des grands réseaux électriques, l'entreprise exporte une énergie propre et renouvelable, et valorise son expertise de même que ses innovations sur les marchés mondiaux.

À propos d'Evolugen

Au Canada, Evolugen possède et exploite actuellement 61 installations d'énergie renouvelable, soit 33 centrales hydroélectriques, 4 parcs éoliens et 24 parcs solaires, pour une puissance installée totale de 1 912 MW. En tant que leader du secteur des énergies renouvelables, Evolugen offre des solutions durables axées sur l'accélération de la transition vers un avenir faible en carbone au Canada. Evolugen est détenue par Brookfield Renewable Partners LP.

À propos Brookfield Renewable

Brookfield Renewable exploite l'une des plus importantes plateformes virtuelles d'énergie renouvelable cotées en bourse du monde. Son portefeuille regroupe des centrales hydroélectriques, éoliennes et solaires et des installations de stockage situées en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Europe et en Asie et totalise environ 21 000 MW de puissance installée auxquels s'ajoute une filière de projets représentant quelque 56 000 MW. Ce portefeuille est accessible par l'entremise de Brookfield Renewable Partners L.P. (NYSE: BEP;TSX: BEP.UN), société en commandite simple basée aux Bermudes, ou de Brookfield Renewable Corporation (NYSE,TSX: BEPC), société canadienne. Pour plus d'information visiter le http://www.bep.brookfield.com et le https://bep.brookfield.com/bepc. Il est possible que de l'information importante ne soit diffusée que sur les sites Web et les investisseurs doivent les consulter pour avoir accès à l'information sur les entreprises.

Brookfield Renewable est l'entreprise cotée en bourse phare de Brookfield Asset Management, leader la gestion d'actifs non traditionnels comptant environ 650 G$US sous mandat de gestion.

