Hydro-Québec reconnue comme la meilleure entreprise citoyenne du Canada

MONTRÉAL, le 30 juin 2021 /CNW Telbec/ - Hydro-Québec se distingue de nouveau sur le plan du développement durable en se classant au premier rang du palmarès 2021 des meilleures entreprises citoyennes du Canada (Best 50 Corporate Citizens in Canada) du magazine Corporate Knights. Ce palmarès annuel de l'organisation qui fait la promotion de pratiques commerciales responsables est fondé sur des données du domaine public concernant la gouvernance des entreprises ainsi que leur performance sociale et environnementale.

Le classement d'Hydro-Québec témoigne d'une culture entrepreneuriale bien établie, qui met les enjeux environnementaux, sociaux et économiques à l'avant-plan. Au cours de la dernière année, Hydro-Québec s'est notamment démarquée au chapitre de la consommation d'eau, des impôts payés, de la diversité des membres de la direction et du Conseil d'administration, des investissements propres ainsi que des revenus propres, soit ceux tirés de produits ou de services ayant un impact bénéfique sur l'environnement ou la société.

« De par la nature de nos activités, nous jouons un rôle crucial dans la promotion du développement durable et des pratiques commerciales responsables, souligne la présidente-directrice générale d'Hydro-Québec, Sophie Brochu. Évidemment, nous ne sommes pas parfaits. Beaucoup reste à faire. Nous y travaillons sans relâche. Nous travaillons en étroite collaboration avec les collectivités et les communautés autochtones, et nous cherchons constamment à favoriser la diversité au sein de notre personnel. De plus, grâce à la participation enthousiaste de la population québécoise à notre initiative Énergie en commun, nous pourrons trouver et saisir des occasions prometteuses pour soutenir la transition énergétique. »

Les efforts déployés par Hydro-Québec en matière de responsabilité sociale et de développement durable ont permis à l'entreprise de se hisser à la tête du classement de cette année, alors qu'elle occupait le cinquième rang l'an dernier. Elle avait obtenu la première place en 2018 et s'était classée deuxième en 2019.

Pour de plus amples renseignements, consultez le Rapport sur le développement durable 2020 d'Hydro-Québec et le classement de Corporate Knights.

