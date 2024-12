MONTRÉAL, le 5 déc. 2024 /CNW/ - Étape importante dans l'atteinte des objectifs du Plan d'action 2035, Hydro-Québec publie aujourd'hui sa Stratégie de réconciliation économique et de renforcement des relations avec les Premières Nations et les Inuit. Cette Stratégie vise à concrétiser les engagements de l'organisation envers les communautés autochtones au Québec et à assurer que celles-ci pourront participer pleinement, si elles le souhaitent, aux grands projets de transition énergétique.

Au printemps 2024, Hydro-Québec a mené une démarche d'échanges avec les Premières Nations et les Inuit au Québec. Plus de 30 rencontres ont eu lieu avec une centaine de leurs représentants et représentantes. Ces échanges nous ont permis de dégager des grands principes et d'élaborer une trentaine d'initiatives concrètes qui guideront nos actions d'aujourd'hui et de demain, dans un esprit de collaboration, de partenariat et de réconciliation économique.

Les initiatives de la Stratégie s'articulent autour de quatre grands axes :

Participation et retombées économiques

Exemples : proposer aux Premières Nations et aux Inuit de participer à titre de partenaires à nos projets visant la construction de nouvelles installations d'envergure afin d'en tirer des revenus autonomes pour leur communautés ; leur faciliter l'accès à différentes avenues de financement sur les marchés privés ou de sources gouvernementales ou, lorsque celles-ci ne sont pas disponibles, proposer du soutien financier de la part d'Hydro-Québec.



Environnement, territoire et ressources

Exemples : soutenir des initiatives de valorisation et de restauration des milieux naturels touchés par nos projets ; amorcer ou poursuivre le dialogue concernant le règlement des répercussions du passé.



Main-d'œuvre et emplois

Exemples : soutenir la mise sur pied de programmes de formation destinés aux Autochtones dans les domaines liés à nos projets et activités ; continuer à améliorer nos processus d'embauche, d'accueil et de progression des employés et employées autochtones.



Relations continues et services à la clientèle

Exemple : déployer une équipe spécialisée dans les services à la clientèle autochtone pour assurer une coordination et une prestation de services adaptées aux besoins de cette clientèle.

Les nombreux projets d'infrastructure que nous devrons lancer au cours des années à venir, de même que la mise en œuvre de la présente Stratégie, nécessiteront des investissements majeurs. Ces investissements devront être effectués de manière éclairée et responsable afin de limiter les coûts autant que possible et d'assurer ainsi que les tarifs d'électricité demeureront abordables pour les ménages québécois et concurrentiels à l'échelle mondiale pour les entreprises d'ici.

Notre Stratégie de réconciliation économique et de renforcement des relations servira à orienter nos actions et à définir des objectifs communs à atteindre sur notre parcours jusqu'en 2035 et au-delà, afin de concrétiser notre engagement envers les Premières Nations et les Inuit dans toutes nos sphères d'activité.

Citation de Michael Sabia, président directeur-général d'Hydro-Québec

« Pour réussir la transition énergétique, nous devrons réaliser de grandes choses, notamment le développement de notre capacité de production éolienne, solaire et hydroélectrique, et le raccordement de nouvelles installations de production au réseau électrique. Il faut saisir l'occasion que présentent ces grands projets pour nouer des partenariats avec les Premières Nations et les Inuit au Québec, afin qu'ils puissent participer pleinement aux projets et en tirer des bénéfices concrets et durables pour leurs communautés. Il est primordial de travailler ensemble en partenariat, car c'est ce qui nous permettra d'atteindre nos objectifs de décarbonation et de richesse collective, dans le meilleur intérêt de tous les Québécois et de toutes les Québécoises. »

