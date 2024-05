MONTRÉAL, le 16 mai 2024 /CNW/ - Hydro-Québec lance Mission 2035, un jeu en ligne qui permettra à la population de simuler un mix énergétique pour répondre aux besoins additionnels en électricité de 9000 MW d'ici 2035. Les utilisateurs et utilisatrices pourront faire des choix parmi sept sources d'énergie, y compris l'efficacité énergétique, et apprécier les impacts de leur sélection sur les émissions de gaz à effet de serre, les coûts et la fiabilité du service d'électricité.

Mission 2035, le jeu de simulation d’Hydro-Québec sur le mix énergétique! (Groupe CNW/Hydro-Québec)

« L'objectif de Mission 2035 est d'établir un échange ludique avec le public sur l'avenir énergétique du Québec, mentionne Graham Fox, vice-président - Affaires publiques, relations externes et communications à Hydro-Québec. Chaque filière énergétique présente des avantages et des inconvénients, et le jeu permettra à la population de prendre connaissance des impacts des choix qui sont nécessaires pour décarboner et faire prospérer notre économie. »

Le lancement du jeu s'inscrit dans la foulée du dialogue sur le Plan d'action 2035 d'Hydro-Québec, lancé en janvier 2024, dont l'objectif est de permettre à la population, aux collectivités, aux communautés autochtones ainsi qu'à divers regroupements et associations de s'exprimer sur le Plan et sur les moyens de le concrétiser. En plus de simuler un mix énergétique et d'en apprendre sur les différentes filières, les participants et participantes pourront transmettre à Hydro-Québec leurs commentaires, idées et préoccupations sur le mix énergétique.

Il s'agit d'une première version du jeu. Par souci de simplification, il a été limité à trois indicateurs pour les impacts des filières. Bien sûr, Hydro-Québec demeure consciente que le développement énergétique doit aussi tenir compte d'autres facteurs fondamentaux, comme l'ensemble des impacts environnementaux des projets et leur acceptabilité par les collectivités concernées.

SOURCE Hydro-Québec

Renseignements: Relations avec les médias, Hydro-Québec, 514 289-5005 (option 2), [email protected]