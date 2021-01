MONTRÉAL, le 12 janv. 2021 /CNW Telbec/ - Propulsion Québec, la grappe des transports électriques et intelligents (TEI), a le plaisir d'annoncer un nouveau partenariat avec Hydro-Québec, la société d'État québécoise qui produit et distribue l'électricité. Ce partenariat d'une durée d'un an renouvelable permettra d'une part à Hydro-Québec de soutenir l'électrification des transports et le développement de nouvelles solutions de mobilité et d'autre part, à Propulsion Québec de bénéficier de l'expertise et l'expérience de ce leader mondial en hydroélectricité et en grands réseaux électriques.

Depuis de nombreuses années, l'énergie et le savoir-faire d'Hydro-Québec révolutionnent le secteur des transports, tout en appuyant la décarbonisation du Québec. Membre depuis la création de la grappe en 2017, Hydro-Québec s'implique notamment en siégeant sur le conseil d'administration, en plus d'être un partenaire clef pour la réalisation de plusieurs projets. Au cours des trois dernières années, Hydro-Québec et Propulsion Québec ont notamment collaboré à la publication de l'étude Filière des batteries lithium-ion - Développer un secteur porteur d'avenir pour l'économie du Québec, l'organisation du premier Forum international sur la gestion des parcs de véhicules IMPULSION MTL et la publication d'OBJECTIF ZÉRO ÉMISSION : Comment les constructeurs d'autobus et de camions se positionnent-ils en Amérique du Nord ?, portrait de l'offre nord-américaine actuelle et à venir des véhicules zéro-émission moyens et lourds.

Ce partenariat stratégique fait d'Hydro-Québec un grand partenaire des activités de la grappe et plus spécifiquement du projet d'étude Feuille de route 2030 pour l'écosystème des transports terrestres électriques et intelligents du Québec et un contributeur de choix pour la 2e édition du Forum international sur la gestion de parcs de véhicules IMPULSION MTL. Pour la prochaine année, Hydro-Québec collaborera étroitement avec la grappe des véhicules électriques et intelligents sur ces différents projets d'études et activités de mobilisation de notre écosystème.

Aujourd'hui, à travers son statut de Grand partenaire de Propulsion Québec, Hydro-Québec réitère son appui et son engagement envers l'écosystème des transports électriques et intelligents du Québec et continue de participer activement à l'électrification de l'économie québécoise.

Citations

« Propulsion Québec est très fière d'accueillir Hydro-Québec à titre de Grand partenaire. En tant que leader mondial des énergies renouvelables et acteur majeur de l'innovation technologique Hydro-Québec est profondément engagé dans la lutte contre les changements climatiques. De par sa confiance en Propulsion Québec, Hydro-Québec contribue à la croissance de l'industrie des transports électriques et intelligent et au positionnement de notre secteur comme un vecteur de relance pour une économie et une société québécoise plus verte, durable et prospère », a affirmé Sarah Houde, présidente-directrice générale de Propulsion Québec.

« Au Québec, nous avons la chance de pouvoir facilement remplacer l'essence importée d'ailleurs par notre énergie propre pour électrifier nos transports. Pour ce faire, nous devons développer une synergie entre les différents intervenants dans le secteur de la mobilité durable. L'un de nos objectifs principaux consiste à offrir un réseau de recharge fiable dans l'ensemble du Québec afin de soutenir les électromobilistes qui sont de plus en plus nombreux à faire le choix de se propulser à l'électricité. En plus de continuer à bonifier les options de recharge de notre réseau, nous explorons également différentes avenues relatives à l'électrification des parcs de véhicules. Nous sommes donc très heureux de faire partie des partenaires de Propulsion Québec, car l'électrification des transports est un vecteur de croissance important pour Hydro-Québec », a mentionné France Lampron, directrice - Électrification des transports d'Hydro-Québec.

À propos d'Hydro-Québec

Hydro-Québec produit, transporte et distribue de l'électricité. Elle est le premier producteur d'électricité du Canada et l'un des plus grands producteurs d'hydroélectricité du monde. Son unique actionnaire est le gouvernement du Québec. Ses établissements de recherche, appelés collectivement l'Institut de recherche d'Hydro-Québec (IREQ), font de la recherche-développement dans le domaine de l'énergie, y compris le stockage. Chaque année, Hydro-Québec consacre plus de 100 M$ à la recherche. Pour plus d'information : www.hydroquebec.com/

À propos de Propulsion Québec

La grappe des transports électriques et intelligents du Québec mobilise tous les acteurs de la filière autour de projets concertés ayant pour objectif de positionner le Québec parmi les leaders du développement et de l'implantation des modes de transport terrestre favorisant les transports électriques et intelligents. Créé en 2017, Propulsion Québec compte aujourd'hui plus de 185 membres de différents secteurs et déploie ses ressources selon six chantiers distincts visant à développer et soutenir des projets innovants. La grappe bénéficie de l'appui financier du gouvernement du Québec, du gouvernement du Canada, de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM), d'ATTRIX, du Fond de solidarité FTQ, de Hydro-Québec et de Québecor.

@PropulsionQC Propulsion Québec

SOURCE Propulsion Québec

Renseignements: Marie-Christine Labonté, Chargée de communications et de relations publiques, Propulsion Québec, [email protected] | 514 966-6414

Liens connexes

https://propulsionquebec.com/