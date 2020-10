MONTRÉAL, le 14 oct. 2020 /CNW Telbec/ - Le travail des enquêteurs de l'équipe de sécurité d'entreprise d'Hydro-Québec a conduit à l'arrestation, par le Service de police de la Ville de Lévis, d'un suspect lié à une série de vols de cuivre.

De juillet à septembre derniers, une vague d'introductions par effraction et de vols de métaux est survenue au centre administratif d'Hydro-Québec à Lévis. En 2017, une série de vols au même endroit, et presque au même moment de l'année, s'était produite. L'enquête menée conjointement par Hydro-Québec et le Service de police de la Ville de Lévis a permis d'identifier un suspect comme étant l'auteur potentiel de ces vols et méfaits.

Des perquisitions ont eu lieu, dont une au domicile du suspect la semaine dernière, et plusieurs éléments, y compris des métaux provenant du centre administratif de Lévis et des outils de cambriolage, ont été trouvés, ce qui a motivé l'arrestation du suspect.

Lors de son interrogatoire, le suspect a avoué avoir commis une série de crimes à l'égard d'Hydro-Québec en 2020 et en 2017. Une fois l'enquête terminée, les dossiers seront soumis au Directeur des poursuites criminelles et pénales en vue du dépôt des accusations.

À ce stade-ci de son enquête, Hydro-Québec estime que les vols et les méfaits commis représentent au moins 128 000 $.

Hydro-Québec sollicite l'aide du public pour combattre ce type de crime. En cas de doute ou pour signaler un incident, les citoyens peuvent communiquer avec nous en toute confidentialité au moyen de la ligne Ouvrons l'œil, au 1 877 816-1212.

