Les équipes d'enquêteurs et d'inspecteurs d'Hydro-Québec sont ensuite intervenues sur place le 13 juillet, en collaboration avec la Sûreté du Québec et la Sécurité publique de Mashteuiatsh. Elles ont pu confirmer qu'une subtilisation d'électricité avait eu lieu dans 10 résidences. Aucun suspect n'a cependant été arrêté, et l'enquête se poursuit.

Les dossiers seront soumis au Directeur des poursuites criminelles et pénales pour évaluer le dépôt d'accusations criminelles pour vol d'électricité et méfait.

Cette enquête fait partie des nombreux dossiers menés par les équipes de sécurité de l'entreprise pour assurer l'intégrité et la protection des revenus. Bon an, mal an, près de 400 dossiers liés à la subtilisation d'électricité sont traités par Hydro-Québec. Le vol d'énergie représente des pertes annuelles de 22 M$ à 75 M$.

Hydro-Québec poursuit ses efforts pour combattre la fraude à son endroit par souci d'équité envers ses clients. En prenant des mesures contre le vol d'électricité, elle vise à récupérer les montants volés et à éviter de subir des pertes récurrentes.

Les citoyens peuvent appeler en toute confidentialité la ligne Ouvrons l'œil au 1 877 816-1212 pour signaler une fraude ou des installations qui leur semblent non conformes.

Il est important de rappeler que les installations trafiquées présentent un risque élevé d'électrocution et d'incendie.

